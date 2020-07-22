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Новини Агресія Росії проти України
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Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу поблизу Пищевика, - пресцентр ОС

Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу поблизу Пищевика, - пресцентр ОС

Український військовослужбовець зазнав поранень внаслідок ворожого обстрілу в зоні проведення ООС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Сьогодні, 22 липня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції Об'єднаних сил.

Так, біля населеного пункту Пищевик противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один український захисник зазнав осколкового поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я - задовільний", - сказано в повідомленні.

Від початку цієї доби вже троє військовослужбовців зазнали поранень.

У відповідь на ворожі обстріли ЗСУ застосували чергові вогневі засоби, втрати окупантів уточнюються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку доби поранено 2 українських воїнів, найманці РФ 6 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, - пресцентр ОС

Автор: 

обстріл (28993) поранення (2813) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Одужання нашому вояку. Бережи вас Господь, рідненькі
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22.07.2020 21:39 Відповісти
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашему воину, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!
Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела у Пищевика, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2977
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22.07.2020 21:59 Відповісти
пораненому найскорішого одужання і повного відновлення.
Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу поблизу Пищевика, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 10

тихої ночки, синочки !
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22.07.2020 22:02 Відповісти
 
 