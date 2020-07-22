Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу поблизу Пищевика, - пресцентр ОС
Український військовослужбовець зазнав поранень внаслідок ворожого обстрілу в зоні проведення ООС.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Сьогодні, 22 липня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції Об'єднаних сил.
Так, біля населеного пункту Пищевик противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один український захисник зазнав осколкового поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я - задовільний", - сказано в повідомленні.
Від початку цієї доби вже троє військовослужбовців зазнали поранень.
У відповідь на ворожі обстріли ЗСУ застосували чергові вогневі засоби, втрати окупантів уточнюються.
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Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!
тихої ночки, синочки !