Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу поблизу Пищевика, - пресцентр ОС

Український військовослужбовець зазнав поранень внаслідок ворожого обстрілу в зоні проведення ООС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Сьогодні, 22 липня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції Об'єднаних сил.

Так, біля населеного пункту Пищевик противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один український захисник зазнав осколкового поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я - задовільний", - сказано в повідомленні.

Від початку цієї доби вже троє військовослужбовців зазнали поранень.

У відповідь на ворожі обстріли ЗСУ застосували чергові вогневі засоби, втрати окупантів уточнюються.

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