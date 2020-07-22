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Викликаним НАБУ на допит суддям ОАСК не можуть передати повістки, оскільки ті у відпустці

Викликаним НАБУ на допит суддям ОАСК не можуть передати повістки, оскільки ті у відпустці

В Окружному адміністративному суді міста Києва заявили, що не можуть передати повістки на допити в НАБУ восьми суддям, тому що всі вони у відпустках.

Про це йдеться в опублікованому пресслужбою ОАСК роз'ясненні щодо повісток про виклик до НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

У публікації сказано, що 20 липня отримали з НАБУ повістки про виклики на допити голови суду Павла Вовка, його заступника Євгена Аблова, суддю-спікера ОАСК Богдана Саніна та суддів Ігоря Качура, Олексія Огурцова, Ігоря Погрібніченка, Віктора Шулежка, Володимира Келеберди.

"З метою попередження можливих спекуляцій із цього приводу, вважаємо за необхідне повідомити, що передати повістки згаданим особам не є можливим, у зв'язку з перебуванням останніх у планових щорічних відпустках відповідно до затвердженого графіка відпусток", - зазначили в ОАСК.

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У суді зазначають, що про ці обставини ОАСК офіційно повідомив НАБУ.

"У зв'язку з цим вважаємо, що вимоги КПК щодо завчасного і належного повідомлення про виклик в даному випадку дотримані. При цьому виклики здійснені одночасно на кілька днів поспіль, що може свідчити про спробу тиску на суддів і подальшого виправдання спроб застосувати заходи забезпечення до вказаних суддів. Більш того, здійснення викликів суддів під час перебування в чергових відпустках є порушенням конституційного права громадян на відпочинок", - зазначили в суді.

Нагадаємо, 21 липня в НАБУ повідомили, що в рамках кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Також читайте: Справа щодо зловживань в ОАСК нарешті перейшла під контроль НАБУ, - Ситник

Автор: 

НАБУ (5086) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+20
ну шо за бред!! А если безработный - то нарушение права на поиск работы? А если на пенсии? Сотворили млять независимую судебную власть...Независимую от закона и здравого смысла!
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22.07.2020 22:09
+17
"является нарушением конституционного права граждан на отдых"...я правильно понял, что если я будучи в отпуске дам в хлеборезку судье, то на допрос меня могут вызвать только по окончании отпуска ?
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22.07.2020 22:11
+16
Житрожопые ган**ны...в прошлый раз, когда переаттестация была, они все в наглую на больничный свалили, теперь - в отпуск - и будут в нем, пока не "порешают".
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22.07.2020 22:06
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Житрожопые ган**ны...в прошлый раз, когда переаттестация была, они все в наглую на больничный свалили, теперь - в отпуск - и будут в нем, пока не "порешают".
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22.07.2020 22:06 Відповісти
Повісити накуй.
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22.07.2020 23:02 Відповісти
Викликаним НАБУ на допит суддям ОАСК не можуть передати повістки, оскільки ті у відпустці - Цензор.НЕТ 2943
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22.07.2020 23:59 Відповісти
Смешно-- зеленніе имотентники продолжают ШОУ !!! Подаются в розыск за ухо и на кичу сразу время найдут -- гондурасы
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23.07.2020 06:04 Відповісти
ну шо за бред!! А если безработный - то нарушение права на поиск работы? А если на пенсии? Сотворили млять независимую судебную власть...Независимую от закона и здравого смысла!
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22.07.2020 22:09 Відповісти
Если на пенсии, то нарушение права поехать на дачу. Если вечером, то нарушение права выпить пива. Если днём, то нарушение права работать. Если утром, то нарушение права выпить спокойно чашечку кофэ, посидеть в раздумии.
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22.07.2020 23:11 Відповісти
Ліквідувати суд і все нехай залишаються у відпустках, пожиттєво.
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22.07.2020 22:10 Відповісти
по кайлу їм - і на кар'єр
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22.07.2020 23:00 Відповісти
цирк продолжается
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22.07.2020 22:10 Відповісти
напалм нужно сбросить на это кублО змеиное
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22.07.2020 22:50 Відповісти
не поможет...нужно конфискацию устроить тому, кто это проплачивает...
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22.07.2020 22:56 Відповісти
"является нарушением конституционного права граждан на отдых"...я правильно понял, что если я будучи в отпуске дам в хлеборезку судье, то на допрос меня могут вызвать только по окончании отпуска ?
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22.07.2020 22:11 Відповісти
Потом бери больничный, а потом академотпуск, а потом декрет. Судьи лучше всех знают схемы!
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22.07.2020 22:16 Відповісти
Вот-вот. Уже сами эти хода с плановыми отпусками и тд показывают нутро этих судей. Нормальный человек законопослушен: вызвали - приходит, задают вопросы - отвечает, если ему не вредит конечно. И только наши судьи идут в отпуск, потом на больничный, потом в академотпуск, потом рожать пора, а потом в отпуск по уходу за ребёнком. И при этом рассказывают о нарушении прав человека на отпуск, поболеть, поучиться, порожать и поухаживать. Я так понял у нас по повестке можно приходить тогда, когда ты освободишься, когда настроение будет. Типа тебя вызывают, а ты такой: я немогу, у меня билет в Турцию. Немогу, я вечером на шашлыки с компанией. Вы нарушаете моё право на отдых!!!
Так дальше быть не должно.
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22.07.2020 22:57 Відповісти
Берите выше - во время отпуска вы вообще лицо неприкосновенное, так что никаких дел и допросов...)))
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22.07.2020 22:39 Відповісти
Интересно, как же преступника садят тогда в турму... ведь нарушается его неотъемлемое право на свободу, приватность и тд... А! я забыл: судьи это не совсем человеки, точнее: не совсем обычные человеки. Ровнее других, так сказать. Их, для того, чтоб посадить, нужно спросить: хотят ли они сесть, и только если согласятся - тогда.
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22.07.2020 23:01 Відповісти
Напевно, треба цим суддям створити такі умови, щоб у КПЗ та тюрмі їм було безпечніше ніж на свободі
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22.07.2020 23:08 Відповісти
Просто то, что мы сейчас наблюдаем, это иллюстрация, что этот суд - просто опг, со всем своим аппаратом. Вот и всё. И депутаны - опг, и прокуроры, и набу. Все вопщем. Нету там нормальных. А потом сбегут в Германию, и их выпустят, ведь в Украине нету комфортабельных тюрем с теннисными кортами и пляжами и курочкой гриль на обед. нельзя издеваться над людьми выдавая их Украине. Им красть можно, но сидеть им тут - нарушение их прав. Права воровать, права на безнаказанность, наверно такое тоже есть
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22.07.2020 23:19 Відповісти
Передати через Інтерпол.
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22.07.2020 22:12 Відповісти
До речі, що там з записами де судді зізнаються що отримують посади через узгодження з Порошенком через Кононенка? Не хлібна тема для соєферми, швиденько зам'яли ніби нічого й не було?
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22.07.2020 22:17 Відповісти
Как повести судебную реформу ?
15-20 несчастных случаев с судьями со смертельным исходом.
Всё, реформа готова. Не благодарите за совет.
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22.07.2020 22:19 Відповісти
В каждой области
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22.07.2020 22:21 Відповісти
В каждом районе и чтоб все знали.
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23.07.2020 20:14 Відповісти
Отпуск на марсе что ли ? Не могут или не хотят, вот в чем вопрос.
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22.07.2020 22:20 Відповісти
отозвать из отпуска и вручить..или они небожители?
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22.07.2020 22:21 Відповісти
что непонятно что этих ********* надо к стенке ставить ? это наше Правосудие ?......нах оно нужно такое ?
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22.07.2020 22:29 Відповісти
Судьи спутали трудовое и криминально - процессуальное право, пребывание в трудовом отпуске не есть причина неявки на допрос, так как в трудовом договре допросы и другие процессуальные действия с преступниками. не предусмотрены, а повестки на несколько раз подряд свидетельствует не о давлении на судей, а а даче им возможности планировать свои дела.
Вообще -то балаган с судебными реформами и прочей недоторканостю, включая назначения и увольнения судей, длящиеся десятки лет, пора прекращать так как смеятся над нами будут не только Латинская Америка и Африка, а и духи средневековых инквизиторов.
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22.07.2020 22:29 Відповісти
дык уже ж давно смиються....)))
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23.07.2020 03:45 Відповісти
Дело НАБУ заблокировано, потому что Зеленскому стал нужен на выборах карманный судья Вовк
Автор: https://censor.net/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/1825/sortby/date
https://images.cnscdn.com/images/f/3/f/6/f3f635c0761f87fc9f99e33ab663cda9/original.jpgВ Генпрокуратуре некому подписать представление в Высший совет правосудия на отстранение Вовка.

Суперскандальное дело НАБУ против ОАСК показало, что Офис президента... выступил на стороне Вовка и его команды. НАБУ используют как загонщиков для судейской дичи, но стригут купоны с этого в ОП. Что происходит?
Генеральная прокуратура ПЯТЬ ДНЕЙ не подписывает представление на отстранение от должности семи судей Окружного административного суда. Поскольку судьи являются спецсубъектами, то для того, чтобы их задержать и отстранить от дела необходимо специально решение Высшего совета правосудия. Так вот, задержания состоялись в пятницу, подозрения вручены, а следующий шаг - рассмотрение дела в Высшем совете правосудия состояться не может. Нет представления.
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22.07.2020 22:34 Відповісти
А примусовий привід?
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22.07.2020 22:34 Відповісти
Если окажут сопротивление уничтожать на месте .
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22.07.2020 22:42 Відповісти
Викликаним НАБУ на допит суддям ОАСК не можуть передати повістки, оскільки ті у відпустці - Цензор.НЕТ 9173
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22.07.2020 22:43 Відповісти
От колиб і мені 30 років тому не змогли, під час призову до рад. армії.
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22.07.2020 22:36 Відповісти
Заяви Жванії, оце блукування справ НАБУ - хто так допомагаеє Вовці ? Чи то він намагається врятуватись за спиною ОПЗЖ?
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22.07.2020 22:36 Відповісти
Складається таке враження що набу просто не хоче працювати.
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22.07.2020 22:36 Відповісти
Неа. Создаётся впечатление, что на него попИсали.
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22.07.2020 23:07 Відповісти
І покакали.
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22.07.2020 23:09 Відповісти
И ещё и ещё это сделают. Они просто нагло глумятся.
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22.07.2020 23:20 Відповісти
Тому що ми їм це дозволяємо.
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22.07.2020 23:36 Відповісти
Вот это Пэтруха замутил судебную реформу, попробуй разберись.
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22.07.2020 22:37 Відповісти
Порошенковская реформированая судебная реформа в действии .
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22.07.2020 22:40 Відповісти
Її Зеленський уже перереформував,пізно ви всралися.
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23.07.2020 10:14 Відповісти
Давайте вже відразу про замах на судоустрій бухтіть...)))
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22.07.2020 22:40 Відповісти
А притянуть за уши в Кандалах из отпуска? Слабо?!!!
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22.07.2020 22:42 Відповісти
ого, а як простим смертним безробітнім вручають повістки? О, забув, прості смертні - це ж не челядь олігархів, не їх прислуга.....простих смертних доля - гнути горба на можновладців....
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22.07.2020 22:59 Відповісти
У мене складається таке враження , що відносно цих судей караул народ уже стомився чекати, щоб усе було за буквою закону.
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22.07.2020 23:04 Відповісти
Твій ход - "Гарант"! Може їм відосик показати про очі в очі?? Ні...треба переговорщиків заслати, може здадуться ....Води передати...бо вони всі у спекотніх краях відпочивають..., як завжди..Утри соплі та не плачь....
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22.07.2020 23:17 Відповісти
Эти суды- творение рук опытнейшего Петра Алексеевича: он знал, что творил. Надеюсь, что Олександр Владимирович внесет соответствующие правки.
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22.07.2020 23:42 Відповісти
При Порошенку були реформовані адміністративні суди?
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23.07.2020 10:15 Відповісти
Эти уроды просто насмехаются над людьми и государством. Они уверенные на 100 процентов в своей безнаказанности даже, если их доведут до суда
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22.07.2020 23:39 Відповісти
Это значит, что надо немедленно распускать Раду. Всего навсего.
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22.07.2020 23:41 Відповісти
кто жил в стране где правили зебилы тот в цирке не смеется
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23.07.2020 00:00 Відповісти
"...Более того, осуществление вызовов судей во время пребывания в очередных отпусках является нарушением конституционного права граждан на отдых", - отметили в суде..."

Убивць теж не можна арештовувати коли вони у відпустці?
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23.07.2020 00:27 Відповісти
Да хрен вы их посадите. Законы они знают и использовать будут по полной....
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23.07.2020 01:03 Відповісти
Интересно, а луцкий террорист был в отпуске?
А снайпера на майдане тоже были в отпуске?
А может Янукович просто в отпуск улетел в Ростов? А возможно перед тем, как кого-то ограбить или убить просто нужно уйти в отпуск?
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23.07.2020 01:21 Відповісти
Відпустка не підстава для невручення повістки. Не тупіть.
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23.07.2020 06:38 Відповісти
ржу, не могу.
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23.07.2020 11:14 Відповісти
С кого?Ежели с беспомощности НАБУ то ржем вместе.
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23.07.2020 14:10 Відповісти
 
 