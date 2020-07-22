Викликаним НАБУ на допит суддям ОАСК не можуть передати повістки, оскільки ті у відпустці

В Окружному адміністративному суді міста Києва заявили, що не можуть передати повістки на допити в НАБУ восьми суддям, тому що всі вони у відпустках.

Про це йдеться в опублікованому пресслужбою ОАСК роз'ясненні щодо повісток про виклик до НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

У публікації сказано, що 20 липня отримали з НАБУ повістки про виклики на допити голови суду Павла Вовка, його заступника Євгена Аблова, суддю-спікера ОАСК Богдана Саніна та суддів Ігоря Качура, Олексія Огурцова, Ігоря Погрібніченка, Віктора Шулежка, Володимира Келеберди.

"З метою попередження можливих спекуляцій із цього приводу, вважаємо за необхідне повідомити, що передати повістки згаданим особам не є можливим, у зв'язку з перебуванням останніх у планових щорічних відпустках відповідно до затвердженого графіка відпусток", - зазначили в ОАСК.

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У суді зазначають, що про ці обставини ОАСК офіційно повідомив НАБУ.

"У зв'язку з цим вважаємо, що вимоги КПК щодо завчасного і належного повідомлення про виклик в даному випадку дотримані. При цьому виклики здійснені одночасно на кілька днів поспіль, що може свідчити про спробу тиску на суддів і подальшого виправдання спроб застосувати заходи забезпечення до вказаних суддів. Більш того, здійснення викликів суддів під час перебування в чергових відпустках є порушенням конституційного права громадян на відпочинок", - зазначили в суді.

Нагадаємо, 21 липня в НАБУ повідомили, що в рамках кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

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