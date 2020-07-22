Викликаним НАБУ на допит суддям ОАСК не можуть передати повістки, оскільки ті у відпустці
В Окружному адміністративному суді міста Києва заявили, що не можуть передати повістки на допити в НАБУ восьми суддям, тому що всі вони у відпустках.
Про це йдеться в опублікованому пресслужбою ОАСК роз'ясненні щодо повісток про виклик до НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.
У публікації сказано, що 20 липня отримали з НАБУ повістки про виклики на допити голови суду Павла Вовка, його заступника Євгена Аблова, суддю-спікера ОАСК Богдана Саніна та суддів Ігоря Качура, Олексія Огурцова, Ігоря Погрібніченка, Віктора Шулежка, Володимира Келеберди.
"З метою попередження можливих спекуляцій із цього приводу, вважаємо за необхідне повідомити, що передати повістки згаданим особам не є можливим, у зв'язку з перебуванням останніх у планових щорічних відпустках відповідно до затвердженого графіка відпусток", - зазначили в ОАСК.
У суді зазначають, що про ці обставини ОАСК офіційно повідомив НАБУ.
"У зв'язку з цим вважаємо, що вимоги КПК щодо завчасного і належного повідомлення про виклик в даному випадку дотримані. При цьому виклики здійснені одночасно на кілька днів поспіль, що може свідчити про спробу тиску на суддів і подальшого виправдання спроб застосувати заходи забезпечення до вказаних суддів. Більш того, здійснення викликів суддів під час перебування в чергових відпустках є порушенням конституційного права громадян на відпочинок", - зазначили в суді.
Нагадаємо, 21 липня в НАБУ повідомили, що в рамках кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.
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Так дальше быть не должно.
15-20 несчастных случаев с судьями со смертельным исходом.
Всё, реформа готова. Не благодарите за совет.
Вообще -то балаган с судебными реформами и прочей недоторканостю, включая назначения и увольнения судей, длящиеся десятки лет, пора прекращать так как смеятся над нами будут не только Латинская Америка и Африка, а и духи средневековых инквизиторов.
Автор: https://censor.net/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/1825/sortby/date
https://images.cnscdn.com/images/f/3/f/6/f3f635c0761f87fc9f99e33ab663cda9/original.jpgВ Генпрокуратуре некому подписать представление в Высший совет правосудия на отстранение Вовка.
Суперскандальное дело НАБУ против ОАСК показало, что Офис президента... выступил на стороне Вовка и его команды. НАБУ используют как загонщиков для судейской дичи, но стригут купоны с этого в ОП. Что происходит?
Генеральная прокуратура ПЯТЬ ДНЕЙ не подписывает представление на отстранение от должности семи судей Окружного административного суда. Поскольку судьи являются спецсубъектами, то для того, чтобы их задержать и отстранить от дела необходимо специально решение Высшего совета правосудия. Так вот, задержания состоялись в пятницу, подозрения вручены, а следующий шаг - рассмотрение дела в Высшем совете правосудия состояться не может. Нет представления.
караулнарод уже стомився чекати, щоб усе було за буквою закону.
Убивць теж не можна арештовувати коли вони у відпустці?
А снайпера на майдане тоже были в отпуске?
А может Янукович просто в отпуск улетел в Ростов? А возможно перед тем, как кого-то ограбить или убить просто нужно уйти в отпуск?