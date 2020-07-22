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Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 36-ї ОБрМП Артемом Козієм відбудеться 23 липня на Миколаївщині

Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 36-ї ОБрМП Артемом Козієм відбудеться 23 липня на Миколаївщині

Опівдні 23 липня на площі біля Палацу культури "Енергетик" в Южноукраїнську Миколаївської області почнеться прощання із загиблим на Донбасі бійцем 36-ї ОБрМП Артемом Козієм.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, Артем Козій народився в 2001 році в Южноукраїнську. У 2020 році закінчив Миколаївський будівельний коледж, після чого вступив на військову службу за контрактом.

Був матросом, військовослужбовцем 1-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти. Помер 21 липня близько 17:00 в мобільному госпіталі Маріуполя від важких осколкових поранень, яких зазнав уранці того ж дня біля села Павлополя Волноваського району Донецької області під час обстрілу наших позицій з АГС. Лікарі сім годин боролися за життя військовослужбовця, проте поранення не залишили йому шансів. У нього залишилися батьки.

Дивіться також: Боєць 36-ї ОБрМП Артем Козій помер від ран, зазнаних 21 липня під час ворожого обстрілу на Донбасі. ФОТО

Автор: 

Миколаївська область (2291) похорон (1289) Ян Осока (1495) 36 окрема бригада морської піхоти (205)


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Церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом 36-й ОБрМП Артемом Козием пройдет 23 июля на Николаевшине - Цензор.НЕТ 1060
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22.07.2020 22:30 Відповісти
Церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом 36-й ОБрМП Артемом Козием пройдет 23 июля на Николаевшине - Цензор.НЕТ 6442
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22.07.2020 22:38 Відповісти
Дякую тобі Синок.. Вибач..
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22.07.2020 22:42 Відповісти
**
Обіймає мати стан стрункий тополі,
дзвонить до синочка в невідомий степ.
А його мобільний на далекім полі
витина надривно *********** реп.

Ненька відчуває невблаганність долі
і вмовля дитину: « Трубочку зніми…»
А його мобільний на далекім полі
репом прикриває всі громи війни.

Мамі коле серце, бо тривог доволі,
рученьки ламає з відчуттям біди,
що співа мобільний на далекім полі
полетіла б пташкою сірою туди..

Огорнула землю тиша вечорова
і тривожну звістку принесли у дім,
що у соколяти доленька сувора,
що пробила куля груди молоді…

(зі збірки віршів воїнів АТО)
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22.07.2020 22:48 Відповісти
Церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом 36-й ОБрМП Артемом Козием пройдет 23 июля на Николаевшине - Цензор.НЕТ 4917
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22.07.2020 23:03 Відповісти
Зовсім ще дитина...
Хай з Богом спочиває.
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22.07.2020 23:29 Відповісти
пять копийок тут нема? кому воно списки составляет?
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22.07.2020 23:38 Відповісти
 
 