Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 36-ї ОБрМП Артемом Козієм відбудеться 23 липня на Миколаївщині
Опівдні 23 липня на площі біля Палацу культури "Енергетик" в Южноукраїнську Миколаївської області почнеться прощання із загиблим на Донбасі бійцем 36-ї ОБрМП Артемом Козієм.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, Артем Козій народився в 2001 році в Южноукраїнську. У 2020 році закінчив Миколаївський будівельний коледж, після чого вступив на військову службу за контрактом.
Був матросом, військовослужбовцем 1-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти. Помер 21 липня близько 17:00 в мобільному госпіталі Маріуполя від важких осколкових поранень, яких зазнав уранці того ж дня біля села Павлополя Волноваського району Донецької області під час обстрілу наших позицій з АГС. Лікарі сім годин боролися за життя військовослужбовця, проте поранення не залишили йому шансів. У нього залишилися батьки.
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Обіймає мати стан стрункий тополі,
дзвонить до синочка в невідомий степ.
А його мобільний на далекім полі
витина надривно *********** реп.
Ненька відчуває невблаганність долі
і вмовля дитину: « Трубочку зніми…»
А його мобільний на далекім полі
репом прикриває всі громи війни.
Мамі коле серце, бо тривог доволі,
рученьки ламає з відчуттям біди,
що співа мобільний на далекім полі
полетіла б пташкою сірою туди..
Огорнула землю тиша вечорова
і тривожну звістку принесли у дім,
що у соколяти доленька сувора,
що пробила куля груди молоді…
(зі збірки віршів воїнів АТО)
Хай з Богом спочиває.