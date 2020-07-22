Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 36-ї ОБрМП Артемом Козієм відбудеться 23 липня на Миколаївщині

Опівдні 23 липня на площі біля Палацу культури "Енергетик" в Южноукраїнську Миколаївської області почнеться прощання із загиблим на Донбасі бійцем 36-ї ОБрМП Артемом Козієм.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, Артем Козій народився в 2001 році в Южноукраїнську. У 2020 році закінчив Миколаївський будівельний коледж, після чого вступив на військову службу за контрактом.

Був матросом, військовослужбовцем 1-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти. Помер 21 липня близько 17:00 в мобільному госпіталі Маріуполя від важких осколкових поранень, яких зазнав уранці того ж дня біля села Павлополя Волноваського району Донецької області під час обстрілу наших позицій з АГС. Лікарі сім годин боролися за життя військовослужбовця, проте поранення не залишили йому шансів. У нього залишилися батьки.

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