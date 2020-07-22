На засіданні ТКГ домовилися про повне припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з 27 липня, - Офіс Президента

На черговому засіданні Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції прийнято рішення про встановлення з 00:01 27 липня 2020 року режиму повного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

В Офісі президента вказали, що в середу на засіданні ТКГ сторони за посередництва ОБСЄ домовилися про "застосування заходів щодо посилення режиму припинення вогню до повного врегулювання міжнародного збройного конфлікту на території українського Донбасу". "Відповідні заходи узгоджено на ТКГ Україною і Росією, і підтримані ОБСЄ", - підкреслюється в повідомленні.

В Офісі президента України зазначили, що режим дотримання повного і всеосяжного припинення вогню в разі, якщо він буде дотримуватися "іншою стороною", є базовою передумовою реалізації мінських домовленостей і відкриває шлях до виконання інших положень цих домовленостей.

Читайте також: Позиція РФ та її маріонеток у ТКГ - або ви приймаєте наші умови, або миру і реінтеграції не буде, - Казанський

"Україна вкотре підтвердила повну готовність дотримання досягнутих на грудневому саміті в Парижі домовленостей на рівні лідерів країн-учасниць Нормандського формату і прихильність до виконання мінських угод. СММ ОБСЄ сприятиме і підтримуватиме виконання цих заходів", - сказано в повідомленні.