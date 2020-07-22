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Новини Агресія Росії проти України
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На засіданні ТКГ домовилися про повне припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з 27 липня, - Офіс Президента

На засіданні ТКГ домовилися про повне припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з 27 липня, - Офіс Президента

На черговому засіданні Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції прийнято рішення про встановлення з 00:01 27 липня 2020 року режиму повного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

В Офісі президента вказали, що в середу на засіданні ТКГ сторони за посередництва ОБСЄ домовилися про "застосування заходів щодо посилення режиму припинення вогню до повного врегулювання міжнародного збройного конфлікту на території українського Донбасу". "Відповідні заходи узгоджено на ТКГ Україною і Росією, і підтримані ОБСЄ", - підкреслюється в повідомленні.

В Офісі президента України зазначили, що режим дотримання повного і всеосяжного припинення вогню в разі, якщо він буде дотримуватися "іншою стороною", є базовою передумовою реалізації мінських домовленостей і відкриває шлях до виконання інших положень цих домовленостей.

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"Україна вкотре підтвердила повну готовність дотримання досягнутих на грудневому саміті в Парижі домовленостей на рівні лідерів країн-учасниць Нормандського формату і прихильність до виконання мінських угод. СММ ОБСЄ сприятиме і підтримуватиме виконання цих заходів", - сказано в повідомленні.

Автор: 

Донбас (22356) перемир’я (990) Тристороння контактна група (827) операція Об’єднаних сил (6725) Офіс Президента (2031)


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Топ коментарі
+51
На заседании ТКГ договорились о полном прекращении огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля, – Офис Президента - Цензор.НЕТ 2532
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22.07.2020 22:43
+42
Шо, ОПЯТЬ???
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22.07.2020 22:43
+38
у моники теперь есть опыт общения с террористами!
теперь он может напрямую пообщаться с даунбасскими
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22.07.2020 22:45
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Единственный долговор который выполняли в кремле за последние 300 лет.это Договор 28 сентятбря 1939 года ...Молотов-Рибеннтроп...,остальные дешевая Бумага
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22.07.2020 23:41 Відповісти
да и то. втихаря копили силы для атаки на гитлера. даром что ли 90 % складов мобрезерва были перенесены под границу
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22.07.2020 23:51 Відповісти
Но сралин и это просрал, вынудил Гитлера идти на опережения событий!
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22.07.2020 23:55 Відповісти
Кутін аплодує, стрибаючи!

Сьогодні, 22 липня 2020 року всім підрозділам ЗСУ надійшов наказ Зеленського -

https://twitter.com/ZelenskyyUa
з 00:01 27 липня 2020 року встановлюється повна та всеосяжна заборона відкриття вогню по фашистським військам Хутіна, які зараз в ОРДЛО... Шах і мат вам Кацапы від Зе.... (с)
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22.07.2020 23:43 Відповісти
ЗеБанду геть.
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23.07.2020 01:56 Відповісти
О "полном". С какой стороны?
Можно догадаться, какой грозный приказ не стрелять отдаст зеленский.
Его ведут, как *слика.
зеленский вчера говорил с террористом "плохим", скоро его заставят говорить с террористами днр+лнр.
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22.07.2020 23:47 Відповісти
На засіданні ТКГ домовилися про повне припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з 27 липня, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 9798
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22.07.2020 23:50 Відповісти
Виповзло опудало Джедай Суржик.
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23.07.2020 00:06 Відповісти
Тут вот известный блогер интересуется:

« Сегодня, из двух не связанных между собой источников, мне сообщили, что результатом поездки Хомчака в зону ООС стало назначение "смотрящих" за соблюдением режима тишины. Ротации по 3-4 недели, специально обученные офицеры из управлений ГШ. Задача - выявлять, пресекать и писать рапорта на нарушителей. Я не сразу поверил. Ну, как-то это уже за край, даже для Хомчака. Оказалось, что нет. Все нормально.
Запрет на разведку, на БПЛА, на снайперскую работу. Про арту, даже не говорю. Теперь нас будут убивать, а Зеленский брать под личный контроль и высказывать озабоченность. К этой ватной мрази Сивохо, всего один вопрос - а на российских наемников у вас тоже предусмотрены наказания? А что это за наказания? По каким законам? РФ или Украины? Так они болт положили на законы Украины против которой воюют. Что ты им сделаешь? Премии лишишь, ушлепок бодипозитивный? Или в жопу зацелуешь до смерти нарушителя?»
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23.07.2020 09:53 Відповісти
Лапша на зелёные уши. Бред сивой кобылы.
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23.07.2020 10:47 Відповісти
и еще в тему
На засіданні ТКГ домовилися про повне припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з 27 липня, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 9008
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22.07.2020 23:52 Відповісти
На засіданні ТКГ домовилися про повне припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з 27 липня, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 35
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22.07.2020 23:59 Відповісти
****** залишаються підорами назавжди.
На засіданні ТКГ домовилися про повне припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з 27 липня, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 5169
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23.07.2020 00:08 Відповісти
Після виконання вимог луцького "терориста" не дивує виконання "соплею" вимог кацапів і орків. А жручи і пючи на відпочику, воно і не поперхнулось коли морпіх помирав. І воно це знало... Зебіли ви це зробили разом!
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22.07.2020 23:55 Відповісти
Да, вертят трусливого скомороха на известном органе все кому не лень.
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23.07.2020 02:04 Відповісти
зЕбилы хотят тЮзика посадить, в наказание за преступление! Серьёзно, посадить в кресло мера Кривого Рога...
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23.07.2020 00:01 Відповісти
На засіданні ТКГ домовилися про повне припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з 27 липня, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 2304
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23.07.2020 00:01 Відповісти
Почему то не смешно и хочется плакать! Ребят жалко!
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23.07.2020 00:12 Відповісти
Як добре, що наші в сраці мали домовленості і пам'ятають чого варті слова москалів Доказано групою евакуації пораненого морпіха!!! Обстріли будуть в перший же день "перемир'я" - 27 липня. І першими його порушать ватніки - 100%!!!
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23.07.2020 01:07 Відповісти
И что же пообещали "другой стороне"? Даунбаssизацию всей Украины опережающими темпами. Настораживает. Россияне пишут о полной победе линии Козака в Минске.
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23.07.2020 01:11 Відповісти
А убийство украинского медика и издевательство над его трупом тех кто гарантирует с "той стороны" прекращение огня, обсуждали на этой гребаной ТГК.
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23.07.2020 01:15 Відповісти
Приднестровье -2
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23.07.2020 01:45 Відповісти
"міжнародного збройного конфлікту на території українського Донбасу" - это что ещё за хрень? Так теперь в ОП называют российско-украинскую войну!
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23.07.2020 01:48 Відповісти
Вот и ответ клоуна на ультиматум Кадырова. Как тут не вспомнить слова Черчилля: Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор.
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23.07.2020 02:02 Відповісти
Так вот оно что, Михалыч...
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23.07.2020 06:13 Відповісти
Помечтай, кацапура.
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23.07.2020 06:47 Відповісти
Зелений ***** таки здає Україну ***** на лабутенах і знищує ЗСУ і патріотів.
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23.07.2020 05:18 Відповісти
Сколько можно толочь воду в ступе ? Неужели кто то ещё верит , что с этими убогими и Путиным можно договориться ?
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23.07.2020 06:14 Відповісти
Значит вся эта клоунада с луцким террористом, была только ширмой для прикрытия...
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23.07.2020 06:22 Відповісти
А контролювати припинення вогню і дисциплінарно карати терористів буде представник ОРДЛО Казанський з Гораном,Лібстером і Гармашем ?
Щось не чути його.(А починав з таким ентузіазмом !)
На засіданні ТКГ домовилися про повне припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з 27 липня, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 1275
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23.07.2020 07:29 Відповісти
Це зрада!
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23.07.2020 07:35 Відповісти
Про організацію Іловайського "котла" також "домовлялись"!!!
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23.07.2020 08:28 Відповісти
напомните плиз ХОТЬ ОДИН случай соблюдения схожих договоренностей
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23.07.2020 08:33 Відповісти
Тільки попався в Києві співробітник ГРУ засновник "розвідуправління ДНР" https://censor.net/ua/news/3206720/rozshyfrovka_rozmov_zatrymanogo_v_kyyevi_zasnovnyka_rozvidupravlinnya_dnr_kunavina_z_kuratoramy_vid, що за кремлівським наказом безпосередньо приймав участь в злочині з MH17 зразу обмін гебешня організовує і припинення вогню. Після того, як терористи РФ заберуть ключового свідка, що веде до кремля бойові дії почнуть знову. ******* смерті українців, виною якіх став клоун-шахрай.
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23.07.2020 08:43 Відповісти
Твари. Ну вот так постепенно и признают "ДНР" и "ЛНР" стороной переговоров. Зебилы голосовавшие по приколу это сделали вы. Быдло гребаное.
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23.07.2020 08:57 Відповісти
А чому припинення вогню з 27, а не з 23 липня? Що до 27 можна вбивати, а вже потім любити? Що за брєд? Це виходить, що нам все заборонять, а московити і наші поліцаї будуть віджимати клаптики землі?
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23.07.2020 09:09 Відповісти
Партизанам долго доходит.
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24.07.2020 01:29 Відповісти
ШО ОПЯТЬ...
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23.07.2020 09:13 Відповісти
говнокомандующий должен перенести свою ставку в окопы на передовую и показать пример всей стране как он договорился с говнорашей. глядишь говнокомандующий первый получит в лоб и новые выборы в стране наступят.))))
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23.07.2020 09:29 Відповісти
це ви клоуни який вже раз "домовились" з **************** 3,14...сами про припинення, чи може ви вже й самі у таких 3,14...сів перетворилися?
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23.07.2020 09:45 Відповісти
Что там все кацапские СМИ торохтят что СБУ задержало подозреваемого в убийстве захарченко Андрея Байдало (Позывной" Швед")Это что по просьбе кацапов что бы переговоры лучше шли???
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23.07.2020 10:19 Відповісти
"иму вигадна эта вайна..".. Так же ж зебобіки казали про Пороха?
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23.07.2020 10:46 Відповісти
Ну, ОРДЛО в качестве Приднестровья лучше, чем федеративный субъект в составе Украины.
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23.07.2020 10:49 Відповісти
созданный международными подельниками рашиста(фрицами и французами ) холодильник войны в Украине носил название"Донбасс"
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23.07.2020 10:57 Відповісти
Війську зовсім не стрілять
ДРГ не запускать
Снять штани і раком стать...

Оце і вся домовленість нової влади!
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23.07.2020 11:07 Відповісти
Война гражданская, а о прекращении огня Украина с Россией договаривается. Странно....
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23.07.2020 11:09 Відповісти
Зрада? Збройним силам України заборонили захищати свою країну?
Що саме підписала українська сторона в новій ТКГ.


Якщо це не зрада, то що таке зрада? 27 липня, з 00:01, українським Збройним силам заборонять вести будь-яку бойову діяльність проти російських окупантів.
Офіційний сайт президента України Володимира Зеленського повідомив про «прорив у Мінському процесі»:
«Прорив в роботі тристоронньої контактної групи в цьому напрямку є результатом ефективної роботи української делегації за підтримки наших міжнародних партнерів в Берліні і Парижі, а також роботи політичних радників і глав МЗС країн - учасниць Нормандського формату, - йдеться в повідомленні. - Сьогодні на засіданні ТКГ боку за посередництва ОБСЄ домовилися про застосування заходів щодо посилення режиму припинення вогню до повного врегулювання міжнародного збройного конфлікту на території українського Донбасу. Відповідні заходи узгоджені на ТКГ Україною і Росією і підтримані ОБСЄ ». Подробиці договорняка угоди розкрив колишній радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Сивохо, відомий своїми проросійськими поглядами. За його словами, нові умови вступлять в силу з півночі 27 липня:
«Є радісна новина від ТКГ: нарешті-то погодили і підписали пакет додаткових заходів по припиненню вогню. Заборона стосується розвідувально-диверсійної діяльності, наступальних операцій, використання безпілотників, снайперського і будь-якого іншого вогню, розміщення важкої техніки і артилерії в населених пунктах і тд. У документі передбачені і заходи дисциплінарного впливу до порушників наказу », - зазначає він.
Повний текст угоди, досягнутої в Мінську, опублікували поки тільки інтернет-ресурси терористичних утворень і Російської Федерації. Якщо вірити їх повідомленнями, то на лінії зіткнення буде заборонено проводити активну розвідку, вести снайперський вогонь і використовувати безпілотники.
«Вогонь у відповідь в разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм», - наголошується в тексті, оприлюдненому противником.
За даними «Думській», сьогодні в усі оперативні командування Сухопутних військ, а також в командування і штаби інших видів Збройних сил прийшов наказ створити особливі групи з старших офіцерів, які повинні будуть відправитися в зону ООС, щоб контролювати виконання вищезазначених угод.
«Це дуже серйозно, - розповів нам джерело в Генштабі. - Людей вихоплюють навіть зі штабу навчань «Сі Бриз», що раніше вважалося неприпустимим. Завдання - бити по руках командирам фронтових підрозділів, стежити за ними, винюхувати. Військова контррозвідка (ВКР СБУ, - Ред.) Теж працює по максимальному варіанту. Такого з 2014 року не було ».
За словами нашого співрозмовника, всі ці розпорядження - досить дивні, м'яко кажучи, - виходять з Офісу президента. Нібито глава держави схильний звинувачувати в останніх трагічних подіях на фронті не російського агресора, а командирів українських підрозділів, які «сваволять» і «ведуть свою війну».
Судячи з усього, Зеленського вразили події у села Зайцеве Донецької області, де загинули троє військовослужбовців 35-ї окремої бригади морської піхоти, - та так, що він не звернув уваги на те, що двох морпіхів окупанти вбили підло - порушивши угоду про «режим тиші ».
Наскільки нам відомо, президенту розповіли, що і вихід разведвзвода одеської бригади, і наступні спроби забрати тіла загиблих і поранених не були санкціоновані «вищим керівництвом». Мовляв, це все «яструби» винні. В результаті чергове грубе порушення Росією законів і звичаїв ведення війни було використано проти України.
«Раніше це були слова і фарс, розведення всякі, відосікі в ютубчіке і фейсбучіке, - говорить офіцер однієї з мехбригади Віктор. - Скільки-небудь серйозних бойових дій бригади і так не поводять, зараз там чиста позиційна війна. Але тепер все буде інакше: потураючи боягузтва верховного, нам планують заборонити навіть мінімальну діяльність на передку. При цьому нас будуть дуже серйозно контролювати - з відкриттям кримінальних справ і, можливо, посадками. Але ладно ми. Але хто буде контролювати «ту сторону«? »
І справді, хто буде контролювати виконання домовленостей з боку російських окупаційних сил - двох армійських корпусів, існування яких РФ ніколи не визнавала і визнавати не збирається? Питання, на жаль, риторичне.
Загалом, мова явно йде про повзучу капітуляції, за яку комусь (не показуватимемо пальцем) однозначно доведеться відповісти. Рано чи пізно.

Автори - Микола Мазур та Олег Константиновhttps://dumskaya.net/news/ukrainskiy-hasavyurt-vsu-zapretili-provodit-razv-120797
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23.07.2020 11:17 Відповісти
Тепер за припинення вогню на Донбасі кацапами і донбаськими бандюками зеленський домовився танцювати калінку малінку і яблочко кожен день по Расєя 24 Мабуть десь так.

І. М . П . І . Ч . М . Е . Н. Т .
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23.07.2020 11:58 Відповісти
Если еще хоть один погибнет, то ... Зеленский должен лечь рядом в гроб. Крапка.
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23.07.2020 12:21 Відповісти
Никогда еще такого не было, и вот опять! С) В.Черномырдин.
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23.07.2020 13:35 Відповісти
"День Победьі--- приближали. как могли!!! " Затримання нашого правоохоронця А. Байдалу .за вказівкою сеператюг ДНР /які стверджують .що останній ухайдокав їх вождя--О. Захарченка А сьогодні /на догоду ліліпутіну/ визнання бомбістів-- терористів---стороною конфлікт та заборона ЗСУ на . застосування зброї --- остаточно розвіює будь.які сумніви щодо запопадливо--запродажницької сутності ЗЕ--капітулянта !!!
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23.07.2020 13:53 Відповісти
А путлер в это время начнёт наступление и что тогда будете бекать. Много фактов говорит о готовности войск РФ к наступлению, а они подписались вилами на воде, что ми стрелять не будем.
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23.07.2020 18:22 Відповісти
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