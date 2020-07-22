Українська сторона в ТКГ передала списки для взаємного звільнення утримуваних осіб, - ОП

В рамках гуманітарної робочої групи Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) українська сторона передала списки для взаємного звільнення утримуваних осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"В рамках гуманітарної групи українська сторона, як і було домовлено, передала списки осіб на взаємне звільнення і чекає того ж від іншої сторони", - зазначили в Офісі президента.

В рамках політичної групи ТКГ українська стророна підкреслила, що повне і всеосяжне припинення вогню є базовою передумовою для політичного врегулювання.

"Адже вибори на тимчасово окупованих територіях України можливі виключно за таких умов: після всеосяжної деескалації; після виведення іноземних військових підрозділів і техніки, роззброєння незаконних збройних формувань; відновлення контролю з боку уряду України над українсько-російським кордоном; вибори мають проходити виключно відповідно до законодавства України; вибори мають проходити з дотриманням Копенгагенських стандартів ОБСЄ", - наголошується в повідомленні ОП.

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