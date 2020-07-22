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Українська сторона в ТКГ передала списки для взаємного звільнення утримуваних осіб, - ОП

Українська сторона в ТКГ передала списки для взаємного звільнення утримуваних осіб, - ОП

В рамках гуманітарної робочої групи Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) українська сторона передала списки для взаємного звільнення утримуваних осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"В рамках гуманітарної групи українська сторона, як і було домовлено, передала списки осіб на взаємне звільнення і чекає того ж від іншої сторони", - зазначили в Офісі президента.

В рамках політичної групи ТКГ українська стророна підкреслила, що повне і всеосяжне припинення вогню є базовою передумовою для політичного врегулювання.

"Адже вибори на тимчасово окупованих територіях України можливі виключно за таких умов: після всеосяжної деескалації; після виведення іноземних військових підрозділів і техніки, роззброєння незаконних збройних формувань; відновлення контролю з боку уряду України над українсько-російським кордоном; вибори мають проходити виключно відповідно до законодавства України; вибори мають проходити з дотриманням Копенгагенських стандартів ОБСЄ", - наголошується в повідомленні ОП.

Читайте також: На засіданні ТКГ домовилися про повне припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з 27 липня, - Офіс президента

Автор: 

Донбас (22356) полонені (2292) Тристороння контактна група (827) Офіс Президента (2031)


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Топ коментарі
+8
как только появляется кто-то...ну как бы ценный для срашки - сразу начинается возня с обменом...но они забирают тех кого им надо, а наших (особенно военнопленных) выдают дозировано - чтобы шантажировать и дальше...
да что я Вам это рассказываю? Вы и без меня это знаете...
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22.07.2020 23:15
+7
Терористов-кацапов на донецких наркоманов будем менять?
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22.07.2020 22:53
+6
А ще на маршруточників...
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22.07.2020 22:55
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Терористов-кацапов на донецких наркоманов будем менять?
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22.07.2020 22:53 Відповісти
А ще на маршруточників...
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22.07.2020 22:55 Відповісти
Наркоша наркош не бросаіть. Сваі ж люді.
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22.07.2020 22:58 Відповісти
Стопіццотий раз.
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22.07.2020 22:56 Відповісти
Сподіваюся не віддасте Байдалі на обмін? Він наш символ визволення Донбасу
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22.07.2020 22:59 Відповісти
задержанный сбу-шник которого луганда обвиняет в убийстве зарераста тоже в списке?
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22.07.2020 23:03 Відповісти
как только появляется кто-то...ну как бы ценный для срашки - сразу начинается возня с обменом...но они забирают тех кого им надо, а наших (особенно военнопленных) выдают дозировано - чтобы шантажировать и дальше...
да что я Вам это рассказываю? Вы и без меня это знаете...
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22.07.2020 23:15 Відповісти
ето десятка!
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22.07.2020 23:24 Відповісти
нормальные следаки-сбушники и пошерстили бы, а хто парится у нас за гратами, шо кацапне настока нужен, шо они и клюв прыкрыли?
но то нормальные... - перевелись они....
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22.07.2020 23:30 Відповісти
Путлер говорить хочет только с Медведчуком и Кучмой.Это было известно еще до Минска...,других вариантов КГБист категорически не хотел...
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22.07.2020 23:04 Відповісти
Денис Казанский говорит что в подвалах ДНР содержатся наемники из РАБссии ии х много.Почему Путлер их не забирает,вопрос интересный...
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22.07.2020 23:09 Відповісти
я думаю они ***** и нафиг не надо... ему чем больше сгинет безбашенных обстрелянных где-то в степи или пустыне - тем спокойнее его кощавому заду на троне
это у нас выбивается цвет нации.. а там утилизируются опасные для режима отбросы, умеющие владеть оружием и знающие правду о миролюбии рашки...и руцком мире (как бы)
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22.07.2020 23:18 Відповісти
Зараз віддадуть сепарам, на катування, чувака, який, ймовірно, захарченка замочив.
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22.07.2020 23:39 Відповісти
 
 