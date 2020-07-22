Харків'янину, який контактував із "луцьким терористом" Кривошем, повідомлено про підозру, - прокуратура

Повідомлено про підозру 43-річному затриманому харків'янину, який мав контакти із "луцьким терористом" Максимом Кривошем.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі", - зазначив Чубенко.

За його словами, наразі затриманий вже перебуває в Харківському СІЗО.

"Досудовим розслідуванням було встановлено, що напередодні харків'янин отримав поштове відправлення від особи, яка захопила заручників у місті Луцьк. Зі слів харків’янина, він отримав монети. Зараз ця інформація перевіряється", - додав Чубенко.

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Також він повідомив, що затриманий у Харкові чоловік, як було з'ясовано, мав і інші контакти з Кривошем.

Прокуратура в суді клопотатиме про взяття підозрюваного під варту. Очікується, що запобіжний захід чоловіку обиратимуть 23 липня, додав Чубенко.

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Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик. Після звільнення заручників запис видалили зі сторінки президента в Фейсбуці.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.

Харків'янин, якого поліція називає "можливим спільником луцького терориста", в 2014-2015 роках був волонтером у зоні антитерористичної операції і звідти привіз зброю, яку знайшли під час обшуків в його будинку. Він співпрацює зі слідством.