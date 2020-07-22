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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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Харків'янину, який контактував із "луцьким терористом" Кривошем, повідомлено про підозру, - прокуратура

Харків'янину, який контактував із

Повідомлено про підозру 43-річному затриманому харків'янину, який мав контакти із "луцьким терористом" Максимом Кривошем.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі", - зазначив Чубенко.

За його словами, наразі затриманий вже перебуває в Харківському СІЗО.

"Досудовим розслідуванням було встановлено, що напередодні харків'янин отримав поштове відправлення від особи, яка захопила заручників у місті Луцьк. Зі слів харків’янина, він отримав монети. Зараз ця інформація перевіряється", - додав Чубенко.

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Також він повідомив, що затриманий у Харкові чоловік, як було з'ясовано, мав і інші контакти з Кривошем.

Прокуратура в суді клопотатиме про взяття підозрюваного під варту. Очікується, що запобіжний захід чоловіку обиратимуть 23 липня, додав Чубенко.

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Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик. Після звільнення заручників запис видалили зі сторінки президента в Фейсбуці.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.

Харків'янин, якого поліція називає "можливим спільником луцького терориста", в 2014-2015 роках був волонтером у зоні антитерористичної операції і звідти привіз зброю, яку знайшли під час обшуків в його будинку. Він співпрацює зі слідством.

Автор: 

Правоохоронні органи (2708) прокуратура (3696) силовики (2514) Харків (5665) Харківщина (6054) Максим Кривош (38)


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Топ коментарі
+13
27% нормальных людей,не смешивайте нас.
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22.07.2020 23:06
+11
Купил на олх монеты у кривошея и уже сообщник)))
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22.07.2020 23:03
+10
луцький терорист - сильно сказано, найшли, блін, терориста..........вимоги якого - подивитись фільм про тварин...але про державу він сильно сказав....близько до істини....
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22.07.2020 23:03
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22.07.2020 23:02 Відповісти
27% нормальных людей,не смешивайте нас.
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22.07.2020 23:06 Відповісти
73% це від тих 60 % хто прийшов на вибори, а від загальної кількості виборців це 43.8, а значить адекватних в Україні громадян - 56,2 відсотки. Тому, ще не все втрачено.
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23.07.2020 08:49 Відповісти
з 73% -х обманутых 70%, не смешивайте ....
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23.07.2020 09:06 Відповісти
Так и есть...
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23.07.2020 00:19 Відповісти
Нашли алкаша......клоуны
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22.07.2020 23:02 Відповісти
- Сначала был «95-й квартал»… Потом появись «Сваты» и «Слуга народа»… Теперь имеем «Женский квартал»… Пора запускать «Кухонный квартал» и «Пенсионный квартал»(рабочее название - «Пенсионная лавочка»)…
- Ни хрена… Теперь будет «Террористический квартал»…
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22.07.2020 23:37 Відповісти
Купил на олх монеты у кривошея и уже сообщник)))
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22.07.2020 23:03 Відповісти
луцький терорист - сильно сказано, найшли, блін, терориста..........вимоги якого - подивитись фільм про тварин...але про державу він сильно сказав....близько до істини....
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22.07.2020 23:03 Відповісти
а Кривош, что в изоляции жил в Украине ни с кем не контактируя? - арестуйте человек 50, с которыми Кривош общался по жизни, назовите это подпольной террористической сетью! и кассиршу в магазине тоже, которой он монетки передавал)
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22.07.2020 23:04 Відповісти
а что если народ, насмотревшись постановочных видео от авыакова, подумает, а что, это идея...
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22.07.2020 23:06 Відповісти
при порохе такого не было!порох воровал и другим давал воровать!!
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22.07.2020 23:07 Відповісти
тепер маємо наслідки...
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22.07.2020 23:11 Відповісти
И сколько он своровал?
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22.07.2020 23:11 Відповісти
а звідки починати рахувати.....від батька?
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22.07.2020 23:18 Відповісти
ты с сумм начни
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22.07.2020 23:45 Відповісти
можна і від сум, подивись як росли декларації під час війни....люди потерпають, а хтось статки нарощує....
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23.07.2020 08:03 Відповісти
в декларації показано, шо під час війни його статки зменшились з 1,6 млрд до 0,8 млрд
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23.07.2020 11:00 Відповісти
точно! и всё наворованное в казну складывал.
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23.07.2020 07:40 Відповісти
что такое пишет лента.ру - На Украине задержали обвиненного в убийстве главы ДНР бывшего сотрудника СБУ.. ето фейк или что

https://lenta.ru/auth/
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22.07.2020 23:09 Відповісти
Нет не фейк.
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22.07.2020 23:12 Відповісти
На жаль,не фейк
https://censor.net/news/3209529/sbu_zaderjala_bayidalu_pozyvnoyi_shved_obvinyaemogo_okkupantami_v_likvidatsii_glavarya_dnr_zaharchenko
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22.07.2020 23:13 Відповісти
Это в каких контактах? Бойфренд?
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22.07.2020 23:10 Відповісти
ЗЕбильный спектакль для упоротой ваты
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22.07.2020 23:11 Відповісти
зеленский тоже с ним контактировал
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22.07.2020 23:12 Відповісти
Ещё пару десятков человек и будет террористическая группировка.
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22.07.2020 23:13 Відповісти
***** общатися со всякой мразью .
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22.07.2020 23:15 Відповісти
Что это за бомж? Организатор террористической ячейки? Зебилы, вас уже даже за баранов не считают
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22.07.2020 23:16 Відповісти
Харьковчанину, контактировавшему с "луцким террористом" Кривошем, сообщено о подозрении, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8955
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22.07.2020 23:16 Відповісти
Харків'янину, який контактував із "луцьким терористом" Кривошей, повідомлено про підозру, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1466
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23.07.2020 00:35 Відповісти
Первых заложников на РАБссии арестовал чЛЕНИН 27 октября 1917 года....их было около 1 000...
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22.07.2020 23:17 Відповісти
Серіал "Терористичний квартал". Перша серія - "Луцький терорист". Друга - "Хто дає зброю терористам?". Третя - "Харківські послідовники". Четверта - ............................
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22.07.2020 23:24 Відповісти
Четверта - Великий переговорник з роялем
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22.07.2020 23:27 Відповісти
Американцы кино снимут.. Он Илон Маск даже название придумал "Just another day in 2020 in Lutsk"..))
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22.07.2020 23:27 Відповісти
Ну как кинишка, смотрели?
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22.07.2020 23:35 Відповісти
премьера в 2021 году, говорят.. следите за анонсами..
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22.07.2020 23:53 Відповісти
Вся ця історія чимось схожа на "вбивство" Бабченка.
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23.07.2020 07:04 Відповісти
Випвдково побачила шматок новин на ICTV.
"Терорист, героїчне звільення заручників, зЕзидент- рятівник, аваков- красава, повне припинення вогню". Вираз "лІтца" ведучою, як і манера подачі новин, чисто совкова. Дніще відпочиває
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22.07.2020 23:49 Відповісти
...це дно зе-собакова...https://www.youtube.com/watch?v=vc1Y4-OksM8 «Луцкий террорист» актер 95 квартала. Шоу Зели и Авакова...
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22.07.2020 23:50 Відповісти
Он монеты получил. По почте... Так обычно террористы всегда делают
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22.07.2020 23:54 Відповісти
Задержание возможного "пособника террориста", то есть потенциально опасного преступника... Но обошлись без БТРа.
Харків'янину, який контактував із "луцьким терористом" Кривошей, повідомлено про підозру, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7232
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23.07.2020 00:52 Відповісти
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23.07.2020 07:51 Відповісти
У нас навіть терористи якісь олігофірени. Яка влада такі і терористи.
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23.07.2020 08:51 Відповісти
Брєд сивої кобили. Що його обвинувачують за теракт, як здійснений, чи на стадії підготовки? Ні, просто вилучили зброю, що є зовсім окремим епізодом. Тоді вже пишіть злочини по всій Україні за ту добу і приплітайте їх до терориста. Для кого цей серіал?
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23.07.2020 09:05 Відповісти
Ст. 263 ссылается на НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ закон. Поэтому никаких 7 лет по ней, в соответствии с Конституцией, дать нельзя, поскольку в приговоре должна быть ссылка на конкретный закон, который нарушен, а таковой отсутствует в природе.
Впрочем, нарушать Конституцию в нашей стране не будет только ленивый.
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23.07.2020 10:00 Відповісти
 
 