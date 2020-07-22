Венедіктова три місяці блокувала обшуки і підозри судді Вовку і його поплічникам, - Шевченко
Євген Шевченко, який співпрацював з НАБУ, заявляє, що голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка попередили про підготовлювані обшуки і він втік за кордон.
Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Генеральний прокурор Ірина Венедіктова впродовж трьох місяців БЛОКУВАЛА обшуки та підозри судді Вовку та його поплічникам! Окрім того, напередодні вже погоджених обшуків в Окружному суді Венедіктова ЗАБОРОНИЛА процесуальним керівникам вчиняти будь-які дії. Переламати ситуацію та врешті-решт розпочати процесуальні дії детективам НАБУ вдалося лише вранці наступного дня. А до того часу всі підозрювані були вже попереджені, в тому числі голова суду Павло Вовк, який одразу вилетів за межі країни і наразі перебуває за кордоном", - повідомив Шевченко.
Він додав до посту посилання на статтю головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Справу НАБУ заблоковано, тому що Зеленському став потрібен на виборах кишеньковий суддя Вовк" і коментар: "Здається, наш президент остаточно втрачає зв'язок з реальністю".
Нагадаємо, 17 липня детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.
21 липня в НАБУ повідомили, що в рамках кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.
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И передала дело.... а пока никому и не передала.
По данным источников Цензор.НЕТ в ОГПУ, дело Вовка сейчас якобы должно поступить другому заместителю генпрокурора Гюндузу Мамедову. Однако, по данным наших источников, фактически дело Вовка к Мамедову еще не поступило! Где-то зависло между кабинетами на Резницкой. И, по данным наших источников, вряд ли Мамедов готов подписывать это дело, даже если Ирина Венедиктова и распишет. То есть дело уже на грани полного развала, и Вовк ждет полной реабилитации и своего триумфа - он получил гарантии неприкосновенности.
Источник: https://censor.net/r3209628
Судя по тому, как СМИ раскручивают этот унылый бред, нас ждет "разоблачение" террористической группировки в лучших традициях совка 30-х годов!
Мафія виходить сама на себе...
😎
"Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в течение трех месяцев блокировала обыски и подозрения судье Вовку и его приспешникам! К этому времени все подозреваемые были уже предупреждены. Председатель суда Павел Вовк вылетел за пределы страны и сейчас находится за границей"
Воинам - порох
Лохам - ваЗЕлин
Слепым - сцювочі
Навозу - вилы
Но судя по всему, оно где-то в Европе, поэтому местонахождение скромно умалчивается, что бы не поднимался вопрос об экстрадиции...
Зато не п'є і в рота не бере...
https://www.enerteh.ru/about/news/kak-pravilno-raspilivat-sosnu/
только кто это сделает??
рыгиАнальная
чим там повышення - червоно зелене не здаеться.
а плавно переходить на кацапію....
зебараны впереди планеты всей)))
как долго это дерьмо в стране будет продолжатся?
реально это все уже поддостало))))