Венедіктова три місяці блокувала обшуки і підозри судді Вовку і його поплічникам, - Шевченко

Євген Шевченко, який співпрацював з НАБУ, заявляє, що голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка попередили про підготовлювані обшуки і він втік за кордон.

Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Генеральний прокурор Ірина Венедіктова впродовж трьох місяців БЛОКУВАЛА обшуки та підозри судді Вовку та його поплічникам! Окрім того, напередодні вже погоджених обшуків в Окружному суді Венедіктова ЗАБОРОНИЛА процесуальним керівникам вчиняти будь-які дії. Переламати ситуацію та врешті-решт розпочати процесуальні дії детективам НАБУ вдалося лише вранці наступного дня. А до того часу всі підозрювані були вже попереджені, в тому числі голова суду Павло Вовк, який одразу вилетів за межі країни і наразі перебуває за кордоном", - повідомив Шевченко.

Він додав до посту посилання на статтю головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Справу НАБУ заблоковано, тому що Зеленському став потрібен на виборах кишеньковий суддя Вовк" і коментар: "Здається, наш президент остаточно втрачає зв'язок з реальністю".

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Нагадаємо, 17 липня детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

21 липня в НАБУ повідомили, що в рамках кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.