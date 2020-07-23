Частину перепрофільованих для хворих на COVID-19 відділень лікарень на Буковині повертають до нормальної роботи, - голова ОДА Осачук

Ситуація з поширенням коронавірусу в Чернівецькій області певною мірою стабілізувалася.

Про це під час брифінгу розповів голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОДА.

"Цей час відносного спокою використовуємо, щоб дати відпочити лікарям. Відділення, які були перепрофільовані для хворих на коронавірус, ми повертаємо до нормальної роботи. З близько тисячі ліжок, які були зарезервовані для хворих на COVID-19, залишили тільки 642. Зараз вони завантажені на 45%", - сказав він.

Як повідомила в. о. директора Державної установи "Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ" Наталя Гопко, контролювати захворюваність допомагає спостереження за контактними особами, яке ведуть епідеміологи. Зараз у самоізоляції перебувають 708 таких осіб.

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У Чернівецькій області на COVID-19 найчастіше хворіють люди від 30 до 69 років. Більше хворих серед жінок, а летальних випадків - серед чоловіків.

Нагадаємо, 21 липня на Буковині зафіксовано 41 новий випадок коронавірусу, три смерті і 109 видужань.