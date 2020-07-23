Україна на 10 місці в Європі і на 36 у світі за кількістю випадків COVID-19, - головний санлікар Ляшко
За кількістю випадків захворюваності COVID-19 Україна перебуває на десятому місці в Європі, і на 36 у світі.
Про це повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Українського радіо", інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо ми подивимося, де ми є у світовій статистиці, то в Європі ми на 10 місці, а у світі на 36 за кількістю випадків коронавірусної хвороби. Наша кількість не дотягує до тих світових проблем, які є в США (4 млн), Бразилії (2 млн) і Індії (1,2 млн). Наша статистика є досить помірною і адекватною ситуації, яка склалася у світі. Щодо Китаю - для нас це поки загадка. Я думаю, що ми ретроспективно подивимося, що саме в Китаї спрацювало. Чому при їх щільності населення і пересування не відбулося спалахів за межами Уханя", - сказав Ляшко.
На думку чиновника Україна впорається з коронавірусом.
"З коронавірусом ми впораємося. Сьогодні це карантин, обмежувальні протиепідемічні заходи, пізніше це будуть або препарати для лікування, або вакцина, оскільки розробки вакцини ведуться. Сім вакцин переходять у третю клінічну стадію. Я думаю, навесні у нас будуть вакцини і ми тоді справлятимемося з вірусом ефективніше", - додав Ляшко.
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Сделайте тестирование на каждом углу как в Азии, тогда увидите реальные цифры.
Однако зная наше недотестирование предположу что мы таки должны быть на 7м месте, а значит уровень заболеваемости у нас такой же!!!
КИЇВ. 22 липня. УНН. Вакцина від COVID-19, розроблена китайською компанією, орієнтовно коштуватиме 1000 гривень. Так, в Україні спершу вакцинуватимуть лікарів, співробітників силових структур, людей похилого віку та людей з хронічними захворюваннями. Про це в ефірі Українського радіо заявив заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає УНН.
Ну и что по общему количеству, мы на 10 месте в Европе?
Ведь по количеству населения, Украина сейчас 7-8 в Европе.
Так, что мы не худшие в Европе, по числу заболевших на 100 тысяч населения. Где то посредине.
по количеству сделланых тестов на 1 мил населения - украина на 46 месте из 47.....
как то так.
Почему украинцев не пускают в ЕС ? Тому шо - красная зона
В Одессе на базарах все без масок - ВСЕ . Никаких антисептиков, никакого расстояния
И так на всех базарах Украины