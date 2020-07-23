Україна на 10 місці в Європі і на 36 у світі за кількістю випадків COVID-19, - головний санлікар Ляшко

За кількістю випадків захворюваності COVID-19 Україна перебуває на десятому місці в Європі, і на 36 у світі.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Українського радіо", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ми подивимося, де ми є у світовій статистиці, то в Європі ми на 10 місці, а у світі на 36 за кількістю випадків коронавірусної хвороби. Наша кількість не дотягує до тих світових проблем, які є в США (4 млн), Бразилії (2 млн) і Індії (1,2 млн). Наша статистика є досить помірною і адекватною ситуації, яка склалася у світі. Щодо Китаю - для нас це поки загадка. Я думаю, що ми ретроспективно подивимося, що саме в Китаї спрацювало. Чому при їх щільності населення і пересування не відбулося спалахів за межами Уханя", - сказав Ляшко.

На думку чиновника Україна впорається з коронавірусом.

"З коронавірусом ми впораємося. Сьогодні це карантин, обмежувальні протиепідемічні заходи, пізніше це будуть або препарати для лікування, або вакцина, оскільки розробки вакцини ведуться. Сім вакцин переходять у третю клінічну стадію. Я думаю, навесні у нас будуть вакцини і ми тоді справлятимемося з вірусом ефективніше", - додав Ляшко.

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