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Новини Коронавірус і карантин
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Україна на 10 місці в Європі і на 36 у світі за кількістю випадків COVID-19, - головний санлікар Ляшко

Україна на 10 місці в Європі і на 36 у світі за кількістю випадків COVID-19, - головний санлікар Ляшко

За кількістю випадків захворюваності COVID-19 Україна перебуває на десятому місці в Європі, і на 36 у світі.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Українського радіо", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ми подивимося, де ми є у світовій статистиці, то в Європі ми на 10 місці, а у світі на 36 за кількістю випадків коронавірусної хвороби. Наша кількість не дотягує до тих світових проблем, які є в США (4 млн), Бразилії (2 млн) і Індії (1,2 млн). Наша статистика є досить помірною і адекватною ситуації, яка склалася у світі. Щодо Китаю - для нас це поки загадка. Я думаю, що ми ретроспективно подивимося, що саме в Китаї спрацювало. Чому при їх щільності населення і пересування не відбулося спалахів за межами Уханя", - сказав Ляшко.

На думку чиновника Україна впорається з коронавірусом.

"З коронавірусом ми впораємося. Сьогодні це карантин, обмежувальні протиепідемічні заходи, пізніше це будуть або препарати для лікування, або вакцина, оскільки розробки вакцини ведуться. Сім вакцин переходять у третю клінічну стадію. Я думаю, навесні у нас будуть вакцини і ми тоді справлятимемося з вірусом ефективніше", - додав Ляшко.

Читайте також: Ще 2 спалахи захворюваності на COVID-19 очікують у листопаді та лютому, - Ляшко

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1516) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Очень надеюсь, что когда-нибудь выйдет заголовок, что Украина будет по уровню жизни на этих местах, а не по числу заболевших
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23.07.2020 00:07
+4
Ляшко похож на левиафана с сериала сверхъестественное.
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23.07.2020 00:08
+4
Куди пішли 66 млрд з Фонду боротьби з COVID-19. Міністерство охорони здоров'я майже аутсайдер по виділеним коштам з цього фонду. Феофанія, надбавки для поліцейських, дороги, сайт омбудсмана, соціальні виплати, пенсії - це неповний перелік забаганок державних структур і міністерств, на фінансування яких чиновники робили запити до Фонду боротьби з COVID-19.(с)
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23.07.2020 00:32
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Рисуют цифры как при Совке. Сдать тест при наличии температуры большая пррблема, кто пробовал, тот знает.
Сделайте тестирование на каждом углу как в Азии, тогда увидите реальные цифры.
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23.07.2020 00:06 Відповісти
Очень надеюсь, что когда-нибудь выйдет заголовок, что Украина будет по уровню жизни на этих местах, а не по числу заболевших
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23.07.2020 00:07 Відповісти
Ну это если б Вы пришли лечить зубы к стоматологу, а там стоматолога нет, и перед вами крутят цирк, а Вы ждете, что у Вас будут красивые зубы.
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23.07.2020 00:11 Відповісти
Я тоже на это надеюсь, но нужно понимать разницу в "количество случаев" и "количество случаев на душу населения". Просто по количеству населения Украина находится на 7 месте среди стран Квропы (если причислять и Россию к Европе). Следовательно и по колическу случаев так же должна находиться на 7м. А если находится на 10 это означает, что уровень заболеваемости ниже чем в других странах!!!!
Однако зная наше недотестирование предположу что мы таки должны быть на 7м месте, а значит уровень заболеваемости у нас такой же!!!
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23.07.2020 09:33 Відповісти
Ляшко похож на левиафана с сериала сверхъестественное.
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23.07.2020 00:08 Відповісти
"С коронавирусом мы справимся. Сегодня это карантин, ограничительные противоэпидемические мероприятия, в дальнейшем это будут либо препараты для лечения, либо вакцина, поскольку разработки вакцины ведутся. Семь вакцин переходят в третью клиническую стадию. Я думаю, весной у нас будут вакцины и мы тогда будем справляться с вирусом более эффективно", - Ляшко... хм.. а если не справимся и не будет вакцины то мы будем бороться за первое место ?! .....пздц ..и это говорит главсанврач
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23.07.2020 00:10 Відповісти
Будет вакцина, можешь очередь занимать - "качественный Китай".

КИЇВ. 22 липня. УНН. Вакцина від COVID-19, розроблена китайською компанією, орієнтовно коштуватиме 1000 гривень. Так, в Україні спершу вакцинуватимуть лікарів, співробітників силових структур, людей похилого віку та людей з хронічними захворюваннями. Про це в ефірі Українського радіо заявив заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає УНН.
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23.07.2020 06:15 Відповісти
Догонім і пірігонім.
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23.07.2020 00:10 Відповісти
Ляшко запугивает или как?
Ну и что по общему количеству, мы на 10 месте в Европе?
Ведь по количеству населения, Украина сейчас 7-8 в Европе.
Так, что мы не худшие в Европе, по числу заболевших на 100 тысяч населения. Где то посредине.
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23.07.2020 00:26 Відповісти
как посмотреть.
по количеству сделланых тестов на 1 мил населения - украина на 46 месте из 47.....
как то так.
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23.07.2020 08:47 Відповісти
Це і без Ляшка всім відомо. Достатньо просто зайти на офіційний сайт, де слідкують за статистикою. Завдання Ляшка і уряду робити так, щоб Україна була не 36-а, а, як мінімум, 76-а у цьому списку. Працювати потрібно, а не міритися у крісло мера Києва.
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23.07.2020 00:32 Відповісти
Куди пішли 66 млрд з Фонду боротьби з COVID-19. Міністерство охорони здоров'я майже аутсайдер по виділеним коштам з цього фонду. Феофанія, надбавки для поліцейських, дороги, сайт омбудсмана, соціальні виплати, пенсії - це неповний перелік забаганок державних структур і міністерств, на фінансування яких чиновники робили запити до Фонду боротьби з COVID-19.(с)
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23.07.2020 00:32 Відповісти
Есть к чему стремиться!
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23.07.2020 00:57 Відповісти
я так думаю что украина на 10 месте не изза того что действительно столько больных а потому что они деньги рубят от МОЗ ,,,и лепят горбатого ! прочел в кп,мд врач зажмурился после повторного заражения оказалось там все врачи получают за заболевание около 1000 баксов ,,,вот он типа заболел в первый раз все нормально было а после второго жмур ! хотя везде говорят что кто переболел больше не заражаются !
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23.07.2020 01:40 Відповісти
Кількість хворих залeжить насампeрeд від кількості насeлeння. Нічого дивного, що в Украіні більшe хворих, ніж в Андоррі або Ліхтeнштeйні і мeншe ніж в США або Бразиліі.
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23.07.2020 01:53 Відповісти
А на якому місці коновал ляшко?
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23.07.2020 02:26 Відповісти
кількість - не показник, ВІДСОТОК - показник
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23.07.2020 05:07 Відповісти
Хватит трепаться, Ляшко
Почему украинцев не пускают в ЕС ? Тому шо - красная зона
В Одессе на базарах все без масок - ВСЕ . Никаких антисептиков, никакого расстояния
И так на всех базарах Украины
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23.07.2020 06:15 Відповісти
Блин И НИКАКОГО КОНТРОЛЯ САНСЛУЖБ
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23.07.2020 06:15 Відповісти
Изображать борьбу с фейковим вирусом за не хилые откаты вот что мы будем делать говорит он.
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23.07.2020 07:39 Відповісти
 
 