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Новини Репресії в окупованому Криму
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Кримчанам, які повертаються з материкової України, окупанти повідомляють, що вони використали свою останню можливість перетнути адмінмежу, - Чийгоз

Кримчанам, які повертаються з материкової України, окупанти повідомляють, що вони використали свою останню можливість перетнути адмінмежу, - Чийгоз

Російська Федерація має намір унеможливити пересування за українськими паспортами на материк.

Про це на пресконференції в Херсоні 22 липня сказав депутат Верховної Ради України, заступник голови Междлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Хтось каже, що це з коронавірусом пов'язано, що обмежили виїзд. Насправді там все більш тривожно, бо ми знаємо про наміри росіян унеможливити пересування наших громадян за українськими паспортами сюди, на материк. Є вже ухвала, яка вручається нашим дітям під час повернення на територію Криму. Там вказано, що це вони використали свою останню можливість перетнути нашу адміністративну межу. Обмежити, звести до мінімуму живе спілкування наших громадян з України - це основне завдання Росії, тому що саме це живе спілкування за всяких наших внутрішніх проблем підсилює віру наших людей в те, що Україна звільнить Крим", - сказав Чийгоз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти почали штрафувати кримчан за в'їзд на півострів за українським паспортом, - правозахисники. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Крим (14183) росія (65856) Чийгоз Ахтем (261)


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Топ коментарі
+24
Ковбасний шопінг фсьо?
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23.07.2020 00:36
+22
Нет крымчан.
Все, кому невмоготу бигборды диктатора и триколоры лицезреть было, переехали на материк.
Остались только пособники оккупантов.
Пусть пожрут "русского мира". В сухомятку.
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23.07.2020 00:59
+16
СССР возвращается в Крым-с железным занавесом и вертухаями в российских погонах.
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23.07.2020 01:18
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Ковбасний шопінг фсьо?
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23.07.2020 00:36 Відповісти
Так.
насєлєніє крима більше не зможе попасти в Україну.
Це файно!
Ну що, те що не зробили наші дегенеративні політики, те зробили кацапи замість них.
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23.07.2020 09:00 Відповісти
Так по крысячьему паспорту будут шастать
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23.07.2020 09:59 Відповісти
по кацапцькаму наші прикордонники їх не пропускають.
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23.07.2020 11:26 Відповісти
Попадёшь к казачкам ростовским Бабаям на подвал,або в зиндан кадыровский,як що с Днепра поедешь.Езжай через мост с Рашки,щоб под колпаком у ФСБ по Крыму не гулять
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23.07.2020 00:59 Відповісти
А вы стратег однако)))
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23.07.2020 01:37 Відповісти
Типа ты до этого по этому маршруту в Крым попадал))) И сейчас ты не попадешь)))
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23.07.2020 01:32 Відповісти
легальный кацап!
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23.07.2020 02:28 Відповісти
Анальный кацап
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23.07.2020 08:24 Відповісти
Нет крымчан.
Все, кому невмоготу бигборды диктатора и триколоры лицезреть было, переехали на материк.
Остались только пособники оккупантов.
Пусть пожрут "русского мира". В сухомятку.
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23.07.2020 00:59 Відповісти
А это рецепт от 2014 года от Геннадия Москаля.
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23.07.2020 01:26 Відповісти
Не согласен-крымские татары,в большинстве своём, НЕ пособники оккупантов
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23.07.2020 06:45 Відповісти
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23.07.2020 07:49 Відповісти
"в большинстве своем" - це таке поняття дуже гнучке.
Це 50%, 10, 5, може 25% від загального числа.
Це скільки?
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23.07.2020 08:37 Відповісти
Напевно три чверті,якщо не більше
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23.07.2020 21:16 Відповісти
шановний, вони працюють на окупанта і сплачують податки для війська окупанта фашистської росії.
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23.07.2020 09:01 Відповісти
То )(уйлопский троль, не спорь с ним.
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23.07.2020 20:06 Відповісти
Після того, як Крим став "независимым", а потім "вернулся в радную гавень", на його території, з кожного телевізора, потекли повноводі ріки,що повністю замінили брудну, отруєну стічними водами всієї України, воду Дніпра. Землероби Криму різко збільшили площі поливних земель, і крім гігантських урожаїв ковили, почали вирощувать незвичні для тутешніх земель урожаї верблюжої колючки та саксаулу... В цьому році особливо рясно вродило перекотиполе…
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23.07.2020 07:35 Відповісти
Ну и правильно! А то война идет, а народ шастает в обе стороны... Может хот рашисты линию разграничения закроют...
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23.07.2020 01:00 Відповісти
СССР возвращается в Крым-с железным занавесом и вертухаями в российских погонах.
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23.07.2020 01:18 Відповісти
та и плевать на скотовню крысчанскую.
они сделали возможным кацапский захват Крыма,
они сделали войну в Донбасе - с высокой горы плевать на них.
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23.07.2020 01:41 Відповісти
вони так і кричали на кримє.... напочатку.
тепер кричать інше: "ми нє расіянє, ми кримчанє! єта ані расєянє, а ми нєєєєєт - ми кримчанє"
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23.07.2020 09:03 Відповісти
При попытке побега из социлистического рая - расстрел
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23.07.2020 01:52 Відповісти
даже жалко ей бо недоразвитых...
мо им по 2 селедки каждому в карман с надписью на каждой фломастером - "буду скорбить - ваш зе" ?
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23.07.2020 02:06 Відповісти
Відчувається, що ви з росії ведете антиукраїнську пропаганду.
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23.07.2020 02:56 Відповісти
Когда мы вернёмся домой всем народом,
Придётся вам вспомнить откуда мы родом,
Придётся вам вспомнить откуда вы сами
Незваными здесь объявились гостями.
Как станет невмочь быть послушными псами,
Мы милости вашей просить перестанем.
Мы гордость свою вековую припомним,
От скифов и тавров ведущую корни.
Когда мы вернемся, а мы все вернемся!
Однажды в степи иль горах соберёмся
И весело, с музыкой справим поминки
По вашим указам, по вашим дубинкам,
По сказочкам вашим о дружбе народов
В то время, когда нас лишали свободы!
Лишали Отчизны, Надежды и Бога,
Мостя из развалин мечетей дороги!
По вашей удобной сговорчивой правде,
Пайками оплаченной верности ради.
По вашей оплёванной внуками вере,
Что можно народы казнить для примера.
Когда мы вернёмся, поклонимся в пояс
Тому, кто хранит ещё память и совесть,
Кто нашим тиранам не пел алелую,
Как старшему руку тому поцелуем.
С того, кто нас подленько травит поныне,
Мы маску народных ревнителей снимем
И пусть они глянут в лицо нам открыто,
Не прячась за власти худое корыто!
Когда мы вернёмся, всё будет иначе,
И тот, кто нас топчет, пусть с горя заплачет,
Как плакали наши отцы на чужбине,
Когда матерей своих там хоронили.
Когда мы вернёмся, земля наша вскрикнет
И духов своих по ущельям окликнет,
Вернёт родники к долгожданным истокам
И пепел отцов возвратит их потомкам.
Мы слёзы утрём им, прощенья попросим
И слово дадим, что вовеки не бросим,
По воле своей ли, чужой ли, как прежде,
Ведь в ней наша память и наша надежда.
Мы в сердце любовь к ней сквозь всё проносили!
Не всем этот путь оказался по силе,
Но даже кто падал, тот знал, мы вернёмся,
Все вместе под небом родным соберёмся!
(Лиля Буджурова)
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23.07.2020 06:19 Відповісти
Крим буде деокупований, але для цього багатьом в материковій Україні треба змінити своє ставлення до тих в Криму, хто підтримує Україну.
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23.07.2020 03:00 Відповісти
хай спочатку там усі повимирають, а територію потім вже можна деокуповувати... але без крімчан.
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23.07.2020 09:04 Відповісти
- Ви знаете, Сёма, в России объявлен "аврал"...
- Шьто? Наконец-то решили тушить пожяры в Сибири?
- Нет... Работники архивных учреждений заняты поисками технических чертежей, а "Юнармия" - сбором металолома, для строительства копии сталинского "Железного занавеса" на Перекопе и Чонгаре, между Крымом и материковой Украиной...
- Зачем?!...
- Не хотят, чтобы жители Крыма ездили к "хахлам" и открывали секреты своей счастливой и богатой жизни в "русском мире"...
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23.07.2020 05:47 Відповісти
Пращури слов'ян українців з'явилися в Криму ще з часів Київської Русі. Однак особливого розмаху наплив українців до Криму припадає на ХVI-XVIIIст. За свідченнями турецького мандрівника Евлія Челебі, який користувався переписом Кримського ханства 1666 р в той час на 187 тисяч татар і 20 тисяч вільних греків, вірмен, караїмів та євреїв доводилося 950 тисяч невільників , переважно українців. Перебуваючи при хані, Евлія Челебі був свідком збору данини, супроводжуваний переписом жителів. Ось тоді то виявилося, що у всіх 24 округах на півострові «ясиру козацького там чотири рази по сто тисяч» [Челебі Е. Книга подорожей. Відвідування з татарами і подорож по Криму (1641-1667). Сімферополь, 1996. - С.172]. Таким чином, Евлія Челебі чітко показує на 720 тисяч українського населення в Криму за ханської перепису 1666 року. Яка ж доля цього слов'янського українського етносу в Криму? Доводиться з гіркотою констатувати, що постійні набіги запорожців, особливо на чолі І. Сірком в 70 роки ХVIII ст., Який масово знищував усіх хто не бажав повертатися в Україну, воно переходило в мусульманство з подальшою асиміляцією. Так що кримські татари та інші малі народності Криму мають дуже велику частку української крові. Український і кримсько -таврській це корінні народи Криму на відміну від москалів - (росіян) які завжди були тільки кривавими загарбниками.
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23.07.2020 05:48 Відповісти
Не "тринди"... Документально засвідчено лише ОДИН факт такого "масового знищення"...
Воістину кажуть: "Краще мать розумного ворога, ніж послужливого приятеля..."
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23.07.2020 06:23 Відповісти
Так он и пишет про ОДИН факт...Сирко был провокатором (промосковским), он совершил набег с гамнюками - "запорожцами" в тот момент, когда Выговской и Немырич договаривались с Сеймом о вхождении Руси-Украины на равных в Речпосполиту.
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23.07.2020 07:54 Відповісти
Да ну?!... И где же это можно у него увидеть? Сирко на Крым ходил не один раз. "Сагайдачный" излагает информацию так, что его слова свидетельствуют о "систематическом уничтожении" не желающих возвращаться в Украину... Не надо "вертеть фактами" - передо мной ещё не так в судебных заседаниях вертели... Я на подобных "юридических выкрутасах" "зубы съел...".
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23.07.2020 08:37 Відповісти
Огромное 100 000 войско оккупантов москалей было почти полностью уничтожено в славной Конотопской битве в 1659 г. В траурной одежде вышел царь лапотников полу-ордынец Алексей Михайлович к народу москалей, и ужас напал на лапотную Москву... Злобная Москва теперь взвыла и задрожала за свою собственную безопасность: по приказу царя людей всех сословий согнали на земляные работы по укреплению Москвы, а царь трусливо сбежал, он выехал в глушь на Волгу, за Ярославль». А гетман Выговский очень быстро вырезал буквально всех москалей оккупантов на территории Украинской Гетманщины и готовил масштабное наступление на лапотную Москву, собираясь повторить легендарный поход Петра Сагайдачного и Михаила Дорошенко. Но вскоре он был вынужден отказаться от своего намерения. Причиной стало обострение ситуации в Украине, и поход одного из подкупленного москалями оппозиционера атамана -Иуды (Ивана Сирка) на Крым, что и заставило хана отложить совместный с Украинцами поход на уничтожение Москвы и вернуться на Родину для защиты Крыма. Украинское общество не было тогда единым, сказалась измена продажной оппозиции, которая легко за кремлёвские сребреники Иуды становилась орудием в руках лютых москалей захватчиков. Словом, «самі себе звоювали», как потом с горечью писал патриот Украины гетман Иван Мазепа. А была такая прекрасная возможность раз и на всегда полностью полностью уничтожить проклятых народом Украины своих лютых врагов татаро - угро -финских москалей, эту лапотную нечисть, но увы недобили тогда вот эти кровавые враги остались и сейчас.
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23.07.2020 09:29 Відповісти
Уточню: "ДУРНОГО послужливого приятеля..."
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23.07.2020 07:23 Відповісти
http://history.org.ua/?termin=Sirko_I
СІРКО ІВАН - Інститут історії України
http://history.org.ua/?termin=Sirko_I history.org.ua › ...


https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC&oq=%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC+&aqs=chrome..69i57.30837j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8# http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Ke4a3Z0qJC8J:history.org.ua/%3Ftermin%3DSirko_I+&cd=8&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://history.org.ua/%3Ftermin%3DSirko_I&prev=search&pto=aue Перевести эту страницу
татар, здійснив 4 вдалих походи на Крим, дійшовши одного разу аж до Бахчисарая. Рішуче виступив проти курсу П.Дорошенка, спрямованого на ...
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23.07.2020 09:45 Відповісти
Я умію Інтернет користуваться... А ще вмію логічно викладать думки, аналізувать сказане і написане іншими, та робить висновки... А ти?... Отці церкви казали - "несть спасения во многоглаголании...", що, в перекладі на простонародну мову, означає: "Не теліпай язиком, як собака хвостом...".
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23.07.2020 10:11 Відповісти
Наявність в українців громадянства РФ,повинне бути криміналізоване.Маєш кацапського паспорта,два місяці і на вихід з України,як що ні,то до суду та у допре.
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23.07.2020 06:33 Відповісти
Хай сидят в родной говени...
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23.07.2020 07:50 Відповісти
Рукалицо
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23.07.2020 07:56 Відповісти
Многие уехали с Крыма на материковую часть не просто так ,а от того морального прессинга который был в 2014-2016 гг. Остались родственники,друзья ,могилы.Да, многие получили гражданство РФ ,потому что без этого не обойтись никак.Осталась недвижимость ,которую не хотят продавать.
Въезд выезд ограничили на период карантина.Нужно делать пцр как в Крыму ,так и в Украине по возвращению.Это тоже денег стоит. Лично я уже 4 года там не был,скучаю за морем.Такого в Украине нет к сожалению.Даже если Крым станет украинским ,я наверно уже не вернусь туда ,да и демография уже полностью изменена.Население разбавлено севером РФ.Это уже не тот Крым ,что был.
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23.07.2020 08:03 Відповісти
"Да, многие получили гражданство РФ ,потому что без этого не обойтись никак."

В тому то і справа, мешканці крима громадянства расєї не отримували. офіційно расєя і насєленіє крима попали в невідомо яку ситуацію.

мешканці крима:
1. Не писали офіційної "заяви" на ім'я путена про кацапцьке громадянства.
2. мешканці крима не писали заяви на вихід з громадянства України.
3. мешканці крима не сплачували грошовій збір за отримання кацапцькава громадянства.

мешканцям крима кацапи, яко ті сєятєлі, просто врассипну насипали роспаспортів ... і все.
А ніякої законної процедури, яка затверджена в ООН, чи ОБСЕ при отриманні громадянства, кримчанє не проходили. Їм видали тимчасові аусвайси.

Немає у кримчан расєйскава громадянства!!!

А ось с даунбасітами все серйозно. Ті писали заяви на їм'я путена і проходили всю закону процедуру отримання кацапцькава громадянства.
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23.07.2020 08:47 Відповісти
Чому курва не ввести «ответку» - неможливість перетину кордону Украіни з кацапською портянкою ??? А втім про що це я... ? Тут на прийняття подібних рішень мають бути тверді яйця.... А немає... *****
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23.07.2020 08:17 Відповісти
Эта ответка давно введена. По внутреннему паспорту въезд давно запрещен.
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23.07.2020 08:32 Відповісти
ну, это у петро надо спросить, почему за 5 лет войны визовый режим не введен...
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23.07.2020 08:38 Відповісти
наверное, потому, что в рф ездит на порядок больше граждан украины, чем россиян в украину.
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23.07.2020 08:46 Відповісти
" на порядок больше "

понятие растяжімає.
конкретно скільки в один та іншій бік?
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23.07.2020 09:07 Відповісти
Готуються до війни, і їм лишні очі там в Криму ні дочого. Це повинен бути сигнал для ГШ ЗСУ.
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23.07.2020 08:37 Відповісти
ні, з криму вони нападати не будуть.
вони на сімферополі побудували величезну, нібито , обласну лікарню, котра по своїй структурі нагадує потужний тиловий військових шпиталь.
Військовий шпиталь з реабілітацією повинен бути в глибокому тилу - кацапи будуть воювати з Китаєм.... і кримнаши теж
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23.07.2020 08:56 Відповісти
Ааааа, я тепер зрозумів, що кацапи накоїли.
мешканці криму виїзджали з криму в Україну і на кацапцкіх блокпостах показували кацапцький аусвайс. Коли мешканці криму підходили до наших прикордонників, то вони їм показували паспорт України.

Що зробили кацапи?
Тепер вони вимагають від мешканців криму, котрі повертаються з України, показати кацапцький закрдоний паспорт з відміткої про перетин кордона з Україною, котрого в тому місті немає, бо Крим це територія України, а наші прикордонники не пускають мешканців криму в Україну по кацапцьким аусвайсам. Тепер зрозуміло.

Таким чином, кацапня просто заблокувало виїзд мешканців криму до України НЕ ПЕРЕКРИВАЮЧИ адмінкордону.
Тепер кримнаші .... не будуть псувати повітря України своїм мерзотним диханням.

кацапам РЕСПЕКТ!
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23.07.2020 08:53 Відповісти
Та при виїзді з криму у кримнаших кацапи вимагають закордоний паспорт підоросії і ставлять туди відмітку про перетин неіснуючого кацапцькава кордону крима з Україною.
Ну, взагалі, це ГАПЛИК кримнашим.
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23.07.2020 09:25 Відповісти
был бы в стране президент, то в ответ запретили пересекать укр-границу по паспортам московии, но в цирке только вазелин и сжавшееся очко.
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23.07.2020 11:07 Відповісти
так і Порох кордон з парашею вперто не перекривав!!!
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23.07.2020 11:28 Відповісти
 
 