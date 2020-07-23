Кримчанам, які повертаються з материкової України, окупанти повідомляють, що вони використали свою останню можливість перетнути адмінмежу, - Чийгоз

Російська Федерація має намір унеможливити пересування за українськими паспортами на материк.

Про це на пресконференції в Херсоні 22 липня сказав депутат Верховної Ради України, заступник голови Междлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Хтось каже, що це з коронавірусом пов'язано, що обмежили виїзд. Насправді там все більш тривожно, бо ми знаємо про наміри росіян унеможливити пересування наших громадян за українськими паспортами сюди, на материк. Є вже ухвала, яка вручається нашим дітям під час повернення на територію Криму. Там вказано, що це вони використали свою останню можливість перетнути нашу адміністративну межу. Обмежити, звести до мінімуму живе спілкування наших громадян з України - це основне завдання Росії, тому що саме це живе спілкування за всяких наших внутрішніх проблем підсилює віру наших людей в те, що Україна звільнить Крим", - сказав Чийгоз.

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