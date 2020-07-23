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Новини Санкції проти Росії
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Посли Євросоюзу підтримали запровадження санкцій проти Росії, Китаю та Північної Кореї за кібератаки, - ЗМІ

Посли Євросоюзу підтримали запровадження санкцій проти Росії, Китаю та Північної Кореї за кібератаки, - ЗМІ

Посли Євросоюзу погодилися на попередні санкції щодо Росії, Китаю та Північної Кореї за кібератаки.

Це неофіційно з'ясувала брюссельська кореспондентка "Польського радіо" Беата Бломецька, інформує Цензор.НЕТ.

22 липня, розпочалася письмова процедура у цій справі. Якщо жодна країна не буде проти, то 30 липня рішення буде оприлюднено офіційно.

Юридичні рамки для запровадження санкцій у ЄС вже готові. Але, попри дискусії, аби накласти санкції на російських та китайських кіберзлочинців, країни-члени не внесли до чорного списку жодної фірми або хакера. Зараз, як повідомляє кореспондентка, санкції стосуватимуться суб’єктів з Росії, Китаю та Північної Кореї. Фінансові активи цих фірм у Європі буде заморожено. Крім цього, групі китайських і російських хакерів заборонять в’їзд до ЄС, а їхні рахунки у європейських банках також заморозять.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції продовжуватимуться, поки Росія не поверне Україні контроль над окупованим Кримом і не виведе свої війська з Донбасу, - посольство США

Автор: 

кіберзлочин (810) Китай (4678) КНДР (1246) росія (65856) санкції (12050) Євросоюз (13625)


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Топ коментарі
+9
Опять полусанкции какие-то...
А почему ж не гасить по полной программе?
Подумаешь, против фирм санкции ввели - жулики завтра 10 новых фирм откроют...
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23.07.2020 02:03
+5
Запретить въезд в ЕС не помешало бы и руководителям этих хаЦкеров, которые очень любят отдыхать на европейских курортах , а миллионы баранов ( глубинный народ ) в своей стране, ежедневно пугать НАТОй и "вы что, хотите как на Украине?"
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23.07.2020 02:03
+5
Эрдоган принял на вооружение новые боевые дроны Songar,будеи лечить крыс Путлера в Ливии и Сирии....без всяких санекций.....
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23.07.2020 02:12
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Опять полусанкции какие-то...
А почему ж не гасить по полной программе?
Подумаешь, против фирм санкции ввели - жулики завтра 10 новых фирм откроют...
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23.07.2020 02:03 Відповісти
Запретить въезд в ЕС не помешало бы и руководителям этих хаЦкеров, которые очень любят отдыхать на европейских курортах , а миллионы баранов ( глубинный народ ) в своей стране, ежедневно пугать НАТОй и "вы что, хотите как на Украине?"
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23.07.2020 02:03 Відповісти
Мильярдер Олег Дерипаска,сказал что нас оопускают медленно на медленный огонь....
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23.07.2020 02:06 Відповісти
ко всем тем санкциям, шо были добавляем "ай я яй" и забываем как и не было...
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23.07.2020 02:08 Відповісти
Санкції проти Китаю? А у статті йдеться лише про санкції проти окремих людей і фірм! Уявімо, що ці люди відкриють іншу фірму і в ЄС поїдуть нові працівники. Потім проти фірм тих, хто відкривав санкції Китай відкриє свої санкції. Можливо треба шукати нові методи?
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23.07.2020 02:10 Відповісти
Эрдоган принял на вооружение новые боевые дроны Songar,будеи лечить крыс Путлера в Ливии и Сирии....без всяких санекций.....
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23.07.2020 02:12 Відповісти
22 июня 1941 года для РАБссии никогда не закончится....
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23.07.2020 02:18 Відповісти
Я МОЛЮСЬ НА БАЙДЕН КАЖДЫЙ ДЕНЬ !

«Все предыдущие санкции покажутся цветочками»

https://charter97.org/ru/news/2020/7/22/386742/
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23.07.2020 02:23 Відповісти
едорган, такая же падлюка, как и *****.
пока шо у них непонятки местного масштаба,
но когда нибуть они сольются - их главный вражина - Америка.
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23.07.2020 02:23 Відповісти
А якщо Ердоган не буде разом із ******, тому що вони мають протилежні інтереси?
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23.07.2020 02:31 Відповісти
Али, мне ли вам ето ето обьяснять?

два диктатора - у них одна цель - Америка и шо бы ее не было...
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23.07.2020 02:40 Відповісти
Щодо росії вірю, але от щодо Туреччини Ви перебільшуєте. Якщо Ердоган хотів би, то Туреччина не була би в НАТО. Але Туреччина хоче бути в НАТО і не другорядному місті.
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23.07.2020 02:53 Відповісти
Туреччина може и хоче...
зара мова не за Туреччину - за ердогана....
вы щось знаете за того туецького пилота, що зробив те що и потрибен був зробити?
якась хрень зализна пересикла кордрон моеи страни, шо повинен робити пилот?
а ердоган його на слидуючий день, пид натиском ***** сдав, мовляв це вин сам зробив,
па личной инициативе...
так що з пилотом?
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23.07.2020 03:02 Відповісти
Не знаю що з пілотом, але тоді ця історія була політичною грою. Якщо мова про Ердогана, то турки в основному його підтримують. Тому краще знайдіть спільну мову, бо з боку США до Туреччини теж не все було правильним. І взагалі ця стаття зовсім про інше, тому пишемо про санкції до росії, Китаю і КНДР.
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23.07.2020 03:24 Відповісти
Али, можна я заглохну, бо вы на сьезде...?
сьезжаете потому, шо знаете, шо я прав...
вы уже определитесь - за Турцию вы, или за Украину.
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23.07.2020 03:36 Відповісти
Роби як хочеш, але я не вважаю в цьому випадку тебе правим. Та і політика США до Туреччини зараз не така, як ти говориш. Щодо моєї підтримки, то це моя справа.
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23.07.2020 03:39 Відповісти
то так, то все е так....
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23.07.2020 03:43 Відповісти
не удивлюсь, если его кацапам отдали, хоть и очень не хочется верить...
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23.07.2020 03:07 Відповісти
терки местного масштаба между двумя казлами - воняют одинаково.
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23.07.2020 02:44 Відповісти
Эрдоган купивший на РАБссии комплексы С-400 отправил их в Пентагон...предатель...
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23.07.2020 02:29 Відповісти
экспортные версии для того и созданы... пс: опять от санитаров убежал?...
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23.07.2020 06:32 Відповісти
Эрдоган начал бурение нефтяных скважин в Черном море,это очередной удар в спину РАБссиянским Хмырям....
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23.07.2020 02:37 Відповісти
На стороне законного правительства Ливии , кроме Эрдогана, вроде ещё и итальянцы
А МАКРОН конечно влип со своей поддержкой хутина И сепаров в Ливии - жто ему аукнется на выборах
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23.07.2020 07:05 Відповісти
Это не те послы которым Климкин кое-чего передал?
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23.07.2020 02:45 Відповісти
Правительство Британии опубликовало Секретный доклад про Мавзолейных хмырей Путлера....,это сигнал всему Миру...
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23.07.2020 02:52 Відповісти
а наш, чубатый, когда перестанет себя любить и таки присоедится к китайцам?
избирай придурка иди.....
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23.07.2020 04:00 Відповісти
Послы Евросоюза поддержали введение санкций против России, Китая и Северной Кореи за кибератаки, - СМИ - Цензор.НЕТ 863/////
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23.07.2020 06:56 Відповісти
Рашка после всех этих зверских санкций уже таки на пятом месте в мире по ВВП.
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23.07.2020 07:14 Відповісти
Гавно их ВВП! Только самые упоротые козломорды-кацапы гордятся им. На самом деле честные российские макроэкономисты в ужасе от его структуры, когда экспорт невозобновляемых ресурсов (нефть, газ, рудные концентраты, металлы и т.п.) составляет львиную долю ВВП. А если добавить еще и лес, то ваще.
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23.07.2020 07:28 Відповісти
А кто покупает их нефть, газ, рудные концентраты, металлы и т.п.)? Гейропа, которая типа наш союзник и партнёр. И не собирается прекращать это делать. Благодарите её за российский ВВП.))
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01.08.2020 14:30 Відповісти
Я так и знал, что пальчиком помашут и скажут "ну-ну, нехорошие". Какие, ***, самодеятельные фирмы-виновники, какие приватные хакеры, если все 3 страны с в руках тоталитарных режимов, где ВСЕ под надзором власти. Тем более в таких делах. Это все равно, что в муравейнике найти и наказать отдельную кусачую особь, когда там все такие.
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23.07.2020 07:23 Відповісти
А мы много чего ввели за то что у нас столько военных погибло и инвалидов осталось?
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23.07.2020 07:51 Відповісти
А при чем тут "мы", когда речь идет о делах, касающихся НЕПОСРЕДСТВЕННО европоцов?
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23.07.2020 08:07 Відповісти
чтобы наложить санкции на российских и китайских киберпреступников
Идиоты
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23.07.2020 07:27 Відповісти
Так и я о том же. Дураками, конечно, европоцов не назовеш, но и не наивные они тоже. А вот либерастического лицемерия через край. Вот хотя бы травля Джоан Роулинг за какую-то в шутку сказанную фразу о трансгендерных извращенцах - яркий пример лицемерного свинства.
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23.07.2020 07:34 Відповісти
полумеры какашечки
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23.07.2020 08:37 Відповісти
Откуда у Северной Кореи передовые технологии?
Их за компанию.
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23.07.2020 09:59 Відповісти
все ЗЛО йде виключно від московитів, ВСЕ !!! В'***** раз добряче по московитах й відразу припиняться й кібер атаки, й жовті жакети. й отруєння з втручанням, тільки так треба дати в рило, щоб хоча б три століття не вякали своїм гнилим ротом, й повну блокаду, всіх дітей можновладців, всіх олігархів всіх вигнати з усіх країн світу, нікому не давати візи, ось тільки тоді в світі припинять війни, різні іділи, північна Корея припинить шантажувати світ ядерною зброєю, припиняться в світі масові вбивства людей.
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23.07.2020 10:46 Відповісти
советский народ повсюду: ленивый, лукавый и верит в сказки
декоммунизация провалена
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23.07.2020 15:02 Відповісти
23.07.20 01:48 Послы Евросоюза поддержали введение санкций против России, Китая и Северной Кореи за кибератаки, - СМИ

Послы, мать вашы, КУДА?
Посмлслы Евросоюза В КАКОЙ СТРАНЕ?
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23.07.2020 11:16 Відповісти
от же русофобы!
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23.07.2020 15:00 Відповісти
 
 