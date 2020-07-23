Посли Євросоюзу підтримали запровадження санкцій проти Росії, Китаю та Північної Кореї за кібератаки, - ЗМІ
Посли Євросоюзу погодилися на попередні санкції щодо Росії, Китаю та Північної Кореї за кібератаки.
Це неофіційно з'ясувала брюссельська кореспондентка "Польського радіо" Беата Бломецька, інформує Цензор.НЕТ.
22 липня, розпочалася письмова процедура у цій справі. Якщо жодна країна не буде проти, то 30 липня рішення буде оприлюднено офіційно.
Юридичні рамки для запровадження санкцій у ЄС вже готові. Але, попри дискусії, аби накласти санкції на російських та китайських кіберзлочинців, країни-члени не внесли до чорного списку жодної фірми або хакера. Зараз, як повідомляє кореспондентка, санкції стосуватимуться суб’єктів з Росії, Китаю та Північної Кореї. Фінансові активи цих фірм у Європі буде заморожено. Крім цього, групі китайських і російських хакерів заборонять в’їзд до ЄС, а їхні рахунки у європейських банках також заморозять.
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А почему ж не гасить по полной программе?
Подумаешь, против фирм санкции ввели - жулики завтра 10 новых фирм откроют...
«Все предыдущие санкции покажутся цветочками»
https://charter97.org/ru/news/2020/7/22/386742/
пока шо у них непонятки местного масштаба,
но когда нибуть они сольются - их главный вражина - Америка.
два диктатора - у них одна цель - Америка и шо бы ее не было...
зара мова не за Туреччину - за ердогана....
вы щось знаете за того туецького пилота, що зробив те що и потрибен був зробити?
якась хрень зализна пересикла кордрон моеи страни, шо повинен робити пилот?
а ердоган його на слидуючий день, пид натиском ***** сдав, мовляв це вин сам зробив,
па личной инициативе...
так що з пилотом?
сьезжаете потому, шо знаете, шо я прав...
вы уже определитесь - за Турцию вы, или за Украину.
А МАКРОН конечно влип со своей поддержкой хутина И сепаров в Ливии - жто ему аукнется на выборах
избирай придурка иди.....
Идиоты
Их за компанию.
декоммунизация провалена
Послы, мать вашы, КУДА?
Посмлслы Евросоюза В КАКОЙ СТРАНЕ?