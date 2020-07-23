Посли Євросоюзу підтримали запровадження санкцій проти Росії, Китаю та Північної Кореї за кібератаки, - ЗМІ

Посли Євросоюзу погодилися на попередні санкції щодо Росії, Китаю та Північної Кореї за кібератаки.

Це неофіційно з'ясувала брюссельська кореспондентка "Польського радіо" Беата Бломецька, інформує Цензор.НЕТ.

22 липня, розпочалася письмова процедура у цій справі. Якщо жодна країна не буде проти, то 30 липня рішення буде оприлюднено офіційно.

Юридичні рамки для запровадження санкцій у ЄС вже готові. Але, попри дискусії, аби накласти санкції на російських та китайських кіберзлочинців, країни-члени не внесли до чорного списку жодної фірми або хакера. Зараз, як повідомляє кореспондентка, санкції стосуватимуться суб’єктів з Росії, Китаю та Північної Кореї. Фінансові активи цих фірм у Європі буде заморожено. Крім цього, групі китайських і російських хакерів заборонять в’їзд до ЄС, а їхні рахунки у європейських банках також заморозять.

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