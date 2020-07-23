Чотирьох українських воїнів поранено на Донбасі, знищено одного і поранено трьох найманців РФ. За добу - 15 обстрілів, - штаб
22 липня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому міномети 120-мм калібру, озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, БПЛА та стрілецьку зброю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Майорська противник вів вогонь із мінометів калібру 120 мм та випустив у бік позицій наших оборонців 25 мін. Поблизу Хутору Вільний агресор задіяв гранатомети різних систем, а біля Кримського – озброєння БМП та великокаліберні кулемети.
Також повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти двічі відкривали вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів у передмісті Мар’їнки. З цього ж озброєння ворог обстрілював і українських захисників неподалік населених пунктів Лебединське, Водяне, Пищевик, Старогнатівка і Талаківка. По оборонцях Богданівки російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-25. Надвечір на цій ділянці фронту, противник також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.
"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів четверо українських військовослужбовців зазнали поранень. Їх евакуйовано до медичного закладу та надано необхідну допомогу лікарів", - йдеться в повідомленні.
За даними штабу, для придушення вогневих засобів противника українські воїни оперативно застосували штатне озброєння: "Відповідь була адекватною – після чого ворог припинив свою активність".
За даними розвідки, минулої доби українські захисники знищили одного та поранили трьох загарбників. І за уточненими даними, 21 липня втрати противника додатково становлять ще двоє загиблих.
Від початку поточної доби збройні формування РФ активності не проявляли.
За наявною інформацією, втрат за поточну добу серед українських захисників немає.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
Будь ласка, зачекайте...
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МОЖЕТ уже пора стрелять ?
https://twitter.com/donikroman
Роман Донік
@donikroman
·https://twitter.com/donikroman/status/1286034186214813698 8 ч
Хомчак выдал запрет на разведку, на БПЛА, на снайперскую работу. Про арту, даже не говорю. Теперь нас будут убивать, а Зеленский брать под личный контроль и высказывать озабоченность. Нарушителей будут наказывать дисциплинарно.
Пора садить в платную камеру
С 27.07.2020. В РФ и ДН это назвали "прорывом за последние 5 месяцев"
Наши СМИ молчат о зеленом прорыве?
БО СТАТИСТИКА НЕ НА СТОРОНЕ ЗЕ КОМАНДЫ
https://twitter.com/jackdorseydono1
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1286170627406213120 1 ч
Пока мы обсуждали постановку с захватом заложников собралась Минская контактная группа. И из инфо звучит,что Украина пошла на очень серьёзные уступки,на которые ранее не шла и объявлено перемирие. Что сдал Зеленский? О чем так радостно верещат пушилины и кремль?
https://twitter.com/13Hellis_13
Hellis
@13Hellis_13
·https://twitter.com/13Hellis_13/status/1286079860142743552 7 ч
власть Ермака/Зеленского в рамках "Минских" подписала свободное уничтожение украинской армии без права на защиту. Это - итог выбора в 2019 году. Кто предает свою армию, будет вытирать сапоги чужой. Страшный итог.
https://twitter.com/donikroman
Роман Донік
@donikroman
·https://twitter.com/donikroman/status/1286034186214813698 10 ч
Хомчак выдал запрет на разведку, на БПЛА, на снайперскую работу. Про арту, даже не говорю. Теперь нас будут убивать, а Зеленский брать под личный контроль и высказывать озабоченность. Нарушителей будут наказывать дисциплинарно.
https://twitter.com/jackdorseydono1
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1286186411394301953 4 мин
В ответ
https://twitter.com/BorisenkoBoris @BorisenkoBoris
Мониторим,кто-то сольёт инфо. Вот и итог "отдыха" Зе. Таки был контакт.
не забувайся.
❗️З 27 липня Україна домовилася про «повне припинення вогню» з «тією стороною». Забороняються будь-які військові операції, розвідка, робота снайперів.
Коли йдеться про режим «припинення вогню» від Зеленського ключовим питанням має бути - ЯКУ ЦІНУ заплатить Україна за чергову обіцянку-цяцянку від Путіна припинити бойові дії?
Всі попередні «припинення вогню» закінчувалися не «миром», а черговими політичними і військовими втратами.
Але Україна платила за обіцянку-цяцянки Путіна наперед:
1) здачею українських територій;
2) видачею Росії важливих свідків у справі MH-17;
3) зобов'язанням провести «вибори» в ОРДЛО на російських умовах.
Поза сумнівами, якась ціна черговим ілюзіям Зеленського існує і зараз. Яка? Невже знову вибори за російським сценарієм?