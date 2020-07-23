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Новини Агресія Росії проти України
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Чотирьох українських воїнів поранено на Донбасі, знищено одного і поранено трьох найманців РФ. За добу - 15 обстрілів, - штаб

Чотирьох українських воїнів поранено на Донбасі, знищено одного і поранено трьох найманців РФ. За добу - 15 обстрілів, - штаб

22 липня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому міномети 120-мм калібру, озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, БПЛА та стрілецьку зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Майорська противник вів вогонь із мінометів калібру 120 мм та випустив у бік позицій наших оборонців 25 мін. Поблизу Хутору Вільний агресор задіяв гранатомети різних систем, а біля Кримського – озброєння БМП та великокаліберні кулемети.

Також повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти двічі відкривали вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів у передмісті Мар’їнки. З цього ж озброєння ворог обстрілював і українських захисників неподалік населених пунктів Лебединське, Водяне, Пищевик, Старогнатівка і Талаківка. По оборонцях Богданівки російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-25. Надвечір на цій ділянці фронту, противник також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Також дивіться: Найманці РФ скинули поблизу Богданівки гранатометний постріл ВОГ-25, двоє українських воїнів зазнали осколкових поранень. ВIДЕО (оновлено)

"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів четверо українських військовослужбовців зазнали поранень. Їх евакуйовано до медичного закладу та надано необхідну допомогу лікарів", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, для придушення вогневих засобів противника українські воїни оперативно застосували штатне озброєння: "Відповідь була адекватною – після чого ворог припинив свою активність".

За даними розвідки, минулої доби українські захисники знищили одного та поранили трьох загарбників. І за уточненими даними, 21 липня втрати противника додатково становлять ще двоє загиблих.

Від початку поточної доби збройні формування РФ активності не проявляли.

За наявною інформацією, втрат за поточну добу серед українських захисників немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Чотирьох українських воїнів поранено на Донбасі, знищено одного і поранено трьох найманців РФ. За добу - 15 обстрілів, - штаб 01
Чотирьох українських воїнів поранено на Донбасі, знищено одного і поранено трьох найманців РФ. За добу - 15 обстрілів, - штаб 02

Автор: 

ліквідація (4046) обстріл (28993) поранення (2813) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+24
ОЧЕНЬ много погибших украинских воинов ИЗ-ЗА команды НЕ СТРЕЛЯТЬ
МОЖЕТ уже пора стрелять ?
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23.07.2020 07:18
+24
Стало зрозумілим влаштування шоу "захоплення автобусу та дзвоник прІзЕдента". Відволікання уваги від державної зради.
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23.07.2020 07:36
+16
и введение особого ментовского положения в западных регионах Украины...
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23.07.2020 07:41
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ОЧЕНЬ много погибших украинских воинов ИЗ-ЗА команды НЕ СТРЕЛЯТЬ
МОЖЕТ уже пора стрелять ?
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23.07.2020 07:18 Відповісти
Одужання хлопцям.......
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23.07.2020 07:27 Відповісти
https://twitter.com/donikroman
https://twitter.com/donikroman

Роман Донік

@donikroman

·https://twitter.com/donikroman/status/1286034186214813698 8 ч

Хомчак выдал запрет на разведку, на БПЛА, на снайперскую работу. Про арту, даже не говорю. Теперь нас будут убивать, а Зеленский брать под личный контроль и высказывать озабоченность. Нарушителей будут наказывать дисциплинарно.

Четверо украинских воинов получили ранения на Донбассе, уничтожен один и ранены трое наемников РФ. За сутки - 15 обстрелов, - штаб - Цензор.НЕТ 5961

Четверо украинских воинов получили ранения на Донбассе, уничтожен один и ранены трое наемников РФ. За сутки - 15 обстрелов, - штаб - Цензор.НЕТ 3839
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23.07.2020 07:28 Відповісти
Четверо украинских воинов получили ранения на Донбассе, уничтожен один и ранены трое наемников РФ. За сутки - 15 обстрелов, - штаб - Цензор.НЕТ 7088
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23.07.2020 07:29 Відповісти
б*же..... скажите шо я сплю.... они вообще.... да никто и не сомневался особо
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23.07.2020 07:34 Відповісти
ЕРМАК- КРОТ .

Пора садить в платную камеру
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23.07.2020 07:41 Відповісти
Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения.Они предполагают полный отказ от наступательных действий, разведывательно-диверсионных операций и любого вида огня, в том числе ответного.
С 27.07.2020. В РФ и ДН это назвали "прорывом за последние 5 месяцев"
Наши СМИ молчат о зеленом прорыве?
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23.07.2020 08:04 Відповісти
Стало зрозумілим влаштування шоу "захоплення автобусу та дзвоник прІзЕдента". Відволікання уваги від державної зради.
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23.07.2020 07:36 Відповісти
и введение особого ментовского положения в западных регионах Украины...
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23.07.2020 07:41 Відповісти
А журналисты ТВ не дают статистику погибших и раненных и сравнение с прошлыми годами
БО СТАТИСТИКА НЕ НА СТОРОНЕ ЗЕ КОМАНДЫ
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23.07.2020 07:47 Відповісти
Чотирьох українських воїнів поранено на Донбасі, знищено одного і поранено трьох найманців РФ. За добу - 15 обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 7396
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23.07.2020 08:41 Відповісти
а чего "контролировать" то? отступить, подождать(если те наступают), окружить. ну просто бодаться как в ПМВ тоже не особо радует. Ах да, забыл шо у нас бюрократия в армии - если ты сделал какой-то маневр, пиши потом два дня бамашки и объяснения, а то и в запас уйди.те
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23.07.2020 07:31 Відповісти
Пораненим хлопцям швидкого та повного одужання, дякуємо Вам за вашу боротьбу з ворогом України. Бережи вас Боже!
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23.07.2020 07:39 Відповісти
Нашим воякам - скорейшего выздоровления. Сволочи, которая запрещает стрелять по врагу - вечное проклятие!
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23.07.2020 07:44 Відповісти
Как то главный военный прокурор Украины Матрос год назад заявил что на Донбассе погибло 6500 украинских силовиков из которых больше половины это не боевые потери. Не верю я что в украинской армии столько суицидов и самострелов.. мне кажется это они придумали так занижать потери пропуская последних мимо официальных сводок.
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23.07.2020 07:51 Відповісти
«Найманець» розкривається в ст. 47 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій 1949 року. Відповідно до зазначеної статті Найманець - це особа, яка: спеціально завербована на місці або за кордоном для того, щоб брати безпосередню участь у збройному конфлікті; фактично бере безпосередню участь у воєнних діях, керуючись головним чином бажанням одержати особисту вигоду у вигляді матеріальної винагороди від воюючої сторони, розміри якої істотно перевищують винагороду, що виплачується цією стороною військовослужбовцям такого ж рангу і з такими ж функціями з числа особового складу своїх збройних сил; не є ні громадянином сторони, що перебуває в конфлікті, ні особою, яка постійно проживає на території контрольованої такою стороною; не входить до особового складу збройних сил сторони, що перебуває в конфлікті; не відправлено будь-якою. державою, яка не є такою, що знаходиться в конфлікті стороною, для виконання офіційних обов'язків як представник своїх збройних сил. І яким боком ті окупаційні війська РФ мають відношення жо найманців? Військові, або є громадянами РФ (сторони конфлікту), або проживают на території контрольованої окупантами, або відправдені РФ на фронт як державою стороною конфлікту. Тож шановні до яких пір будуть медіа брехати про найманців? А потім за цей коментар забанювати!
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23.07.2020 08:15 Відповісти
А де головнокомандуючий? Його військових вбивають і калічать, а що він робить, щоб цього не було? Мабуть полетів в ООН і показує докази і сів посеред зали і сказав, що не поїде назад, поки росії не впаяють додаткові санкції?
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23.07.2020 08:52 Відповісти
Якщо військові терплять таких головнокомандувачів то це їх проблеми. В Єгипті теж був президент Анвар Садат, який нагинав військових і відловлював тих хто був проти "какая разніца"
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23.07.2020 09:08 Відповісти
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1286170627406213120 1 ч

Пока мы обсуждали постановку с захватом заложников собралась Минская контактная группа. И из инфо звучит,что Украина пошла на очень серьёзные уступки,на которые ранее не шла и объявлено перемирие. Что сдал Зеленский? О чем так радостно верещат пушилины и кремль?
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23.07.2020 09:26 Відповісти
https://twitter.com/13Hellis_13
https://twitter.com/13Hellis_13

Hellis

@13Hellis_13

·https://twitter.com/13Hellis_13/status/1286079860142743552 7 ч

власть Ермака/Зеленского в рамках "Минских" подписала свободное уничтожение украинской армии без права на защиту. Это - итог выбора в 2019 году. Кто предает свою армию, будет вытирать сапоги чужой. Страшный итог.
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23.07.2020 09:30 Відповісти
https://twitter.com/donikroman
https://twitter.com/donikroman

Роман Донік

@donikroman

·https://twitter.com/donikroman/status/1286034186214813698 10 ч

Хомчак выдал запрет на разведку, на БПЛА, на снайперскую работу. Про арту, даже не говорю. Теперь нас будут убивать, а Зеленский брать под личный контроль и высказывать озабоченность. Нарушителей будут наказывать дисциплинарно.
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23.07.2020 09:31 Відповісти
Чотирьох українських воїнів поранено на Донбасі, знищено одного і поранено трьох найманців РФ. За добу - 15 обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 9319
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23.07.2020 09:32 Відповісти
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1286186411394301953 4 мин

В ответ
https://twitter.com/BorisenkoBoris @BorisenkoBoris

Мониторим,кто-то сольёт инфо. Вот и итог "отдыха" Зе. Таки был контакт.
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23.07.2020 09:32 Відповісти
То що ж виходить, гарант, потайки від народу, під виглядом відпочиваючого їздить домовлятися з ворогом про зраду. В Омані було те саме. А тепер ще гірше -- віддав на знищення і народ, і армію.
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24.07.2020 06:15 Відповісти
Защитникам своей земли скорейшего выздоровления.
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23.07.2020 09:43 Відповісти
кацапам- смерть.
не забувайся.
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23.07.2020 10:02 Відповісти
https://t.me/sergiytaran Sergiy TARAN
❗️З 27 липня Україна домовилася про «повне припинення вогню» з «тією стороною». Забороняються будь-які військові операції, розвідка, робота снайперів.

Коли йдеться про режим «припинення вогню» від Зеленського ключовим питанням має бути - ЯКУ ЦІНУ заплатить Україна за чергову обіцянку-цяцянку від Путіна припинити бойові дії?

Всі попередні «припинення вогню» закінчувалися не «миром», а черговими політичними і військовими втратами.

Але Україна платила за обіцянку-цяцянки Путіна наперед:

1) здачею українських територій;
2) видачею Росії важливих свідків у справі MH-17;
3) зобов'язанням провести «вибори» в ОРДЛО на російських умовах.

Поза сумнівами, якась ціна черговим ілюзіям Зеленського існує і зараз. Яка? Невже знову вибори за російським сценарієм?
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23.07.2020 09:53 Відповісти
Було би вірно, щоб свою позицію голосно висловили і воїни, яких виставляють як кеглі в боулінгу перед росіянами. Чи хтось сумнівається, що роки не стрілятимуть у беззбройних наших вояків....
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23.07.2020 10:54 Відповісти
А народ, чи висловить голосно свою позицію? Непокоїть одне питання: ЧОМУ Порошенко підписав зрадницький мінський договір, а не попросив військової допомоги у США? Та й писати заявку в НАТО він до останнього ухилявся, говорив, що ще рано, зараз писати заявку не будемо, бо треба ще реформувати армію... Хоч американці наполягали, що двері НАТО для України відкриті...
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24.07.2020 06:31 Відповісти
А говнокомандуючий дав дозві стріляти в відповідь.чи це була " самодіяльність " тнаших захисників?
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23.07.2020 14:57 Відповісти
Пе обещал за неделю войну закончить в 2014.
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23.07.2020 20:03 Відповісти
 
 