У Чорноморському регіоні зростає напруга через мілітаризацію РФ окупованого Криму, - Таран
У басейнах Чорного і Азовського морів продовжує зростати напруга через мілітаризацію Росією окупованого Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це 22 липня під час заключного засідання Форуму безпеки співробітництва ОБСЄ сказав міністр оборони України Андрій Таран.
Він також нагадав, що Росія створює перешкоди вільному судноплавству в регіоні.
"Я хотів би чітко і рішуче наголосити на одному питанні - російська агресія проти України залишається головною проблемою нашої національної і регіональної безпеки", - підкреслив Таран.
Держави-учасниці ОБСЄ підтвердили непохитну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Вони висловили стурбованість через проведення Росією 17-21 липня цього року раптових масштабних військових навчань.
Резолюція Генеральної Асамблеєю ООН, ухвалена 17 грудня 2018 року у зв'язку з мілітаризацією Криму, Чорного і Азовського морів, закликає Росію вивести свої війська з території Криму і засуджує зростаючу російську військову присутність у Чорному й Азовському морях.
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Вибори Президента(легітимні) пройшли пізніше анексії Криму і окупації частини Донбасу Росією..
ну а ВР не переривала свою легітимність.
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Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Министр обороны Индонезии Прабово Субианто написал письмо своей коллеге из Австрии Клаудии Таннер с предложением о начале переговоров по приобретению всех 15 австрийских истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon, сообщает Defense News, ссылаясь на индонезийскую прессу.
Американское издание отмечает, что данная новость появилась на фоне того, как https://lenta.ru/tags/organizations/gosdep-ssha/ Госдепартамент США одобрил Индонезии покупку американских конвертопланов Bell V-22 Osprey. Там же отмечается, что еще в 2017 году Австрия приняла решение о выводе из эксплуатации Typhoon в пользу «более эффективного и экономичного» решения.
«Решение об австрийских Typhoon, которые все являются самолетами Tranche 1, сконфигурированными в первую очередь для выполнения задач ПВО [противовоздушной обороны], является ударом по стремлению России продать истребитель Су-35 Индонезии», - пишет издание.
Defense News напоминает, что Индонезия выбрала Су-35 в качестве преемника действующих Су-27 и Су-30. Соответствующий контракт с Россией на сумму 1,14 миллиарда долларов, переговоры по которому завершились в 2018 году, не был подписан Индонезией, как утверждает издание, из-за опасения санкций со стороны США.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://lenta.ru/brief/2019/04/29/sipri/
https://lenta.ru/brief/2019/04/29/sipri/ Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
тай Авіабаз НАТО у Туреччині та Румунії ЦІЛКОМ ДОСТАТНЬО..
Про спробу узурпації влади через введенння військового стану(ВР ЦЕ ЗУПИНИЛА).