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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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У Чорноморському регіоні зростає напруга через мілітаризацію РФ окупованого Криму, - Таран

У Чорноморському регіоні зростає напруга через мілітаризацію РФ окупованого Криму, - Таран

У басейнах Чорного і Азовського морів продовжує зростати напруга через мілітаризацію Росією окупованого Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це 22 липня під час заключного засідання Форуму безпеки співробітництва ОБСЄ сказав міністр оборони України Андрій Таран.

Він також нагадав, що Росія створює перешкоди вільному судноплавству в регіоні.

"Я хотів би чітко і рішуче наголосити на одному питанні - російська агресія проти України залишається головною проблемою нашої національної і регіональної безпеки", - підкреслив Таран.

Держави-учасниці ОБСЄ підтвердили непохитну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Вони висловили стурбованість через проведення Росією 17-21 липня цього року раптових масштабних військових навчань.

Дивіться також: В окупованому Криму продають мінералку під виглядом українських брендів. ФОТО

Резолюція Генеральної Асамблеєю ООН, ухвалена 17 грудня 2018 року у зв'язку з мілітаризацією Криму, Чорного і Азовського морів, закликає Росію вивести свої війська з території Криму і засуджує зростаючу російську військову присутність у Чорному й Азовському морях.

Автор: 

Азовське море (1619) Крим (14183) Міноборони (7455) Таран (21) Чорне море (1677)


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Топ коментарі
+4
ОБСЕ-общество бесполезных слепых енотов.
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23.07.2020 07:39
+3
ООН тоже бесполезная забегаловка.
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23.07.2020 07:44
+3
***** захватывал крым явно не для того чтобы там пляжи обустраивать и турыстический регион делать. А для дальнейшего наступления на Украину и даже Европу. Мечта кремля поставить ядерные боеголовки поближе к Берлину и Турции, для продвижения своего влияния на весь мир.
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23.07.2020 08:04
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продолжает расти напряжение .. я это словосочетание еще с совка помню из программы Время и Международной панорамы.. ничего не менятся.. бессмысленный набор букв
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23.07.2020 07:25 Відповісти
Учения НАТО Си Бриз начались 3 дня назад.Мавзолейныве хмыри с перепугу могут нарваться на Дроны Эрдогана не только в Сирии и Ливии.
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23.07.2020 07:31 Відповісти
В Черном море турецкие нефтебуровики бьют нефтеносную скважину,крысы Путлера,не советую вам там находиться,Эрдоганыч очень злой Султан... можете получить по рылу вонючему
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23.07.2020 07:38 Відповісти
ОБСЕ-общество бесполезных слепых енотов.
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23.07.2020 07:39 Відповісти
ООН тоже бесполезная забегаловка.
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23.07.2020 07:44 Відповісти
почему усик грит шо Крым - божий... а гундяй в Крым - ни ногой ?
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23.07.2020 07:47 Відповісти
Обнуляйтер всея РАБссии Андрей Панин,трусливый болван.... актеришки все трусливы....
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23.07.2020 07:50 Відповісти
а що тут дивного.....деякі спеціалісти так тут ратували за те, що між людьми не може бути соціальної справедливості, бо бач вони від природи неоднакові, так виправдовували експлуатацію людини людиною через найману працю, що я вже й сам був повірив в те, що людина людині вовк....але ж тоді ці спеціалісти повинні визнати, що і держава державі вовк, бо від природи не має однакових держав і кожна з них захищає суто свої інтереси...і далі напруга в світі тільки буде наростати....я так думаю що місцеві тут спеціалісти не будуть сперечатись зі мною в цьому.....і закінчиться все знищенням цивілізації руками самої людини або військовим шляхом, або екологічним.
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23.07.2020 08:00 Відповісти
Якщо не вистачило духу у тодішньої влади захищати Крим, то могли б хоч попросити допомоги в Турції і США. Недолугі слизняки.
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23.07.2020 08:01 Відповісти
Влада в Українi з*явилася 7 червня 2014 року,коли Крим вже був захоплений...
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23.07.2020 08:05 Відповісти
уточню.
Вибори Президента(легітимні) пройшли пізніше анексії Криму і окупації частини Донбасу Росією..

ну а ВР не переривала свою легітимність.
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23.07.2020 09:23 Відповісти
Темна ти як пивна пляшка.
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23.07.2020 08:16 Відповісти
шановна-а як тоді назвати тих хто зараз відводить війська ,скорочує армію та віддає наказ- "не стрелять"...?!!!
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23.07.2020 08:31 Відповісти
Тоді захищати Крим не було можливості. ВСУ не було, всі кримські війська і ментовка і прокуратура зрадили присязі і перейшли на сторону рашенфашистів. Рашенфашисти провели операцію по окупації Криму блискавично. Тим більше кримські мокші надзвичайно раділи і танцювали в кокошниках.
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23.07.2020 09:12 Відповісти
В Ютьюбе есть видео,где Андрей Панин дает интервью Федору Бондарчуку.Очень интересное видео,где нормальному человеку сразу станет понятно,что Панин играет роль Путлера...Циркачи тупые....
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23.07.2020 08:02 Відповісти
***** захватывал крым явно не для того чтобы там пляжи обустраивать и турыстический регион делать. А для дальнейшего наступления на Украину и даже Европу. Мечта кремля поставить ядерные боеголовки поближе к Берлину и Турции, для продвижения своего влияния на весь мир.
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23.07.2020 08:04 Відповісти
ну ти правий, це називається боротьба між імперіалістичними державами за першість....мавпи отак і Землю знищать....
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23.07.2020 08:07 Відповісти
знаєте-більше як кремлівська мавпа і Китай у цьому більших успіхів ніхто не має...
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23.07.2020 08:36 Відповісти
Для РАБссии и Крыма в частности хватит одного эсминца Дональд Кук.Даже авианосец не нужен Рональд Рейган или Джеральд Форд...
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23.07.2020 08:08 Відповісти
Typhoon «ударил» по Су-35

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У Чорноморському регіоні зростає напруга через мілітаризацію РФ окупованого Криму, - Таран - Цензор.НЕТ 3588

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто написал письмо своей коллеге из Австрии Клаудии Таннер с предложением о начале переговоров по приобретению всех 15 австрийских истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon, сообщает Defense News, ссылаясь на индонезийскую прессу.
Американское издание отмечает, что данная новость появилась на фоне того, как https://lenta.ru/tags/organizations/gosdep-ssha/ Госдепартамент США одобрил Индонезии покупку американских конвертопланов Bell V-22 Osprey. Там же отмечается, что еще в 2017 году Австрия приняла решение о выводе из эксплуатации Typhoon в пользу «более эффективного и экономичного» решения.
«Решение об австрийских Typhoon, которые все являются самолетами Tranche 1, сконфигурированными в первую очередь для выполнения задач ПВО [противовоздушной обороны], является ударом по стремлению России продать истребитель Су-35 Индонезии», - пишет издание.
Defense News напоминает, что Индонезия выбрала Су-35 в качестве преемника действующих Су-27 и Су-30. Соответствующий контракт с Россией на сумму 1,14 миллиарда долларов, переговоры по которому завершились в 2018 году, не был подписан Индонезией, как утверждает издание, из-за опасения санкций со стороны США.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://lenta.ru/brief/2019/04/29/sipri/ У Чорноморському регіоні зростає напруга через мілітаризацію РФ окупованого Криму, - Таран - Цензор.НЕТ 3588
https://lenta.ru/brief/2019/04/29/sipri/ Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
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23.07.2020 09:24 Відповісти
авіаносцю достатньо стояти десь поблизу Мальти,щоб "накрити" КРИМ...
тай Авіабаз НАТО у Туреччині та Румунії ЦІЛКОМ ДОСТАТНЬО..
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23.07.2020 09:26 Відповісти
надо бы озабоченность этим выразить...глубокую...
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23.07.2020 08:20 Відповісти
Що вони розповсюджують паніку, хай як їх головний подивляться "голубу миру ху@лу" в очі. А ще хай підуть в ДБР і подивиться, що Порох "напав" на "мирних" кацапів біля керченської протоки. Як це "братки" можуть погрожувати і щось захопити?
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23.07.2020 08:47 Відповісти
Пороха ще чекає окрема розмова..
Про спробу узурпації влади через введенння військового стану(ВР ЦЕ ЗУПИНИЛА).
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23.07.2020 09:27 Відповісти
а чому не зеленського за таємні сепаратистські перемовини у омані, чому не мертвечука за таємні сепаратистські перемовини у кремлі?
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23.07.2020 09:49 Відповісти
в Криму NATO скоро буде яйця по - путінськи жарити, як на гарячій сковорідці ...
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23.07.2020 09:46 Відповісти
О, таран проснулся
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23.07.2020 10:19 Відповісти
это у гавнокомандующего и у руководства Украины должно быть напряжение, только не в очке, а в голове.
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23.07.2020 11:02 Відповісти
 
 