У Чорноморському регіоні зростає напруга через мілітаризацію РФ окупованого Криму, - Таран

У басейнах Чорного і Азовського морів продовжує зростати напруга через мілітаризацію Росією окупованого Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це 22 липня під час заключного засідання Форуму безпеки співробітництва ОБСЄ сказав міністр оборони України Андрій Таран.

Він також нагадав, що Росія створює перешкоди вільному судноплавству в регіоні.

"Я хотів би чітко і рішуче наголосити на одному питанні - російська агресія проти України залишається головною проблемою нашої національної і регіональної безпеки", - підкреслив Таран.

Держави-учасниці ОБСЄ підтвердили непохитну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Вони висловили стурбованість через проведення Росією 17-21 липня цього року раптових масштабних військових навчань.

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Резолюція Генеральної Асамблеєю ООН, ухвалена 17 грудня 2018 року у зв'язку з мілітаризацією Криму, Чорного і Азовського морів, закликає Росію вивести свої війська з території Криму і засуджує зростаючу російську військову присутність у Чорному й Азовському морях.