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Новини Коронавірус і карантин
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У світі встановлено новий добовий рекорд захворюваності на COVID-19 - 279,8 тис. осіб. Померли за добу 7,1 тис. ІНФОГРАФІКА

У світі встановлено новий добовий рекорд захворюваності на COVID-19 - 279,8 тис. осіб. Померли за добу 7,1 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 23 липня у світі зареєстрували 279 857 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. Це рекордний показник за весь час пандемії. Померли за добу - 7116 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 15 375 005 випадків інфікування і 630 222 смерті через коронавірус.

У світі встановлено новий добовий рекорд захворюваності на COVID-19 - 279,8 тис. осіб. Померли за добу 7,1 тис 01

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 146 183 (+1205 за добу), хворих - 4 100 875 (+71 967 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​2 231 871 інфікований (+65 339 за добу) і 82 890 (+1293 за добу) летальних випадків.

Також читайте: Україна на 10 місці в Європі і на 36 у світі за кількістю випадків COVID-19, - головний санлікар Ляшко

Індія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 1 239 684 особи (+45 599 за добу), кількість смертей - 29 890 (+1120 за добу).

У Росії 789 190 хворих (+5862 за добу) і 12 745 летальних випадків (+165 за добу).

Південна Африка змінила Перу на п'ятому місці за кількістю інфікованих коронавірусом: кількість хворих там досягла 394 948 осіб (+13 150 за добу), кількість смертей - 5940 (+575 за добу).

У світі встановлено новий добовий рекорд захворюваності на COVID-19 - 279,8 тис. осіб. Померли за добу 7,1 тис 02

Автор: 

карантин (18172) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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ПЦР тесты, в отличие от всех остальных официально признанных медицинских тестов, не прошли обязательную гос сертификацию (а как они пройдут, если показывают наличие коронавирусов везде?) в Германии, т.е., на их основании нельзя принимать никаких решений.

Дядя возглавлял коммиссию ЕС по расследованию свинногрипной афёры и "лекарств", так что это его тема😁

https://youtu.be/SEdiK_geCbk?t=221
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23.07.2020 08:38 Відповісти
ложь и наглая ложь уже не помогают... подключили ключевую проститутку - статистику...
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23.07.2020 09:24 Відповісти
 
 