У світі встановлено новий добовий рекорд захворюваності на COVID-19 - 279,8 тис. осіб. Померли за добу 7,1 тис. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 23 липня у світі зареєстрували 279 857 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. Це рекордний показник за весь час пандемії. Померли за добу - 7116 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 15 375 005 випадків інфікування і 630 222 смерті через коронавірус.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 146 183 (+1205 за добу), хворих - 4 100 875 (+71 967 за добу).
На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 2 231 871 інфікований (+65 339 за добу) і 82 890 (+1293 за добу) летальних випадків.
Індія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 1 239 684 особи (+45 599 за добу), кількість смертей - 29 890 (+1120 за добу).
У Росії 789 190 хворих (+5862 за добу) і 12 745 летальних випадків (+165 за добу).
Південна Африка змінила Перу на п'ятому місці за кількістю інфікованих коронавірусом: кількість хворих там досягла 394 948 осіб (+13 150 за добу), кількість смертей - 5940 (+575 за добу).
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Дядя возглавлял коммиссию ЕС по расследованию свинногрипной афёры и "лекарств", так что это его тема😁
https://youtu.be/SEdiK_geCbk?t=221