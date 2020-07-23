Трамп запропонував Байдену пройти тест на когнітивні здібності: У президента має бути гострий розум

Американський лідер Дональд Трамп вважає, що кандидат у президенти США від Демократичної партії, колишній віцепрезидент Джо Байден має пройти тест на когнітивні здібності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це президент США заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Зараз Джо (Байдену. - Ред.) слід пройти такий тест (тест на когнітивні здібності. - Ред.)", - сказав Трамп.

"Якщо ти президент, у тебе має бути гострий розум (...) Тобі потрібна витривалість, фізичне і розумове здоров'я", - додав він.

Президент США зазначив, що сам він проходив тест на когнітивні здібності минулого року. За його словами, його тестування показало хороші результати.

"Нам потрібен хтось із гострим розумом", - наголосив він.

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"Тому що я можу сказати вам, що у голови Сі (Сі Цзіньпін, голова КНР) гострий розум, у президента Путіна гострий розум, у Ердогана гострий розум", - заявив Трамп.

"Ми маємо справу з людьми, які зробили б з нами щось дуже погане, якби могли. Потрібно бути кмітливішими за них", - вважає президент США.

"Не можна, щоб у нас був хтось, про кого не можна сказати це на 100%", - додав він.

Нагадаємо, 3 квітня 2019 року кандидат у президенти Володимир Зеленський викликав президента Петра Порошенка на дебати на НСК "Олімпійський". Зеленський також зажадав, щоб перед дебатами обидва кандидати здали аналізи. За його словами, це необхідно, щоб переконатися: на посаду президента не претендують ні алкоголіки, ні наркомани.

Порошенко прийняв виклик Зеленського на дебати на "Олімпійському".

4 квітня 2019 року спікер виборчого штабу Петра Порошенка Олег Медведєв заявив, що президент завтра, 5 квітня, о 9 ранку чекає в медичній частині НСК "Олімпійський" (Київ) кандидата в президенти Володимира Зеленського для здачі аналізів.

Пізніше Володимир Зеленський запропонував Юлії Тимошенко стати "незалежним арбітром" на дебатах між ним і Петром Порошенком.

5 квітня 2019 року Зеленський у прямому ефірі здав аналізи в приватній клініці. Пізніше Порошенко здав аналізи на НСК "Олімпійський".