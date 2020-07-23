Трамп запропонував Байдену пройти тест на когнітивні здібності: У президента має бути гострий розум
Американський лідер Дональд Трамп вважає, що кандидат у президенти США від Демократичної партії, колишній віцепрезидент Джо Байден має пройти тест на когнітивні здібності.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це президент США заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.
"Зараз Джо (Байдену. - Ред.) слід пройти такий тест (тест на когнітивні здібності. - Ред.)", - сказав Трамп.
"Якщо ти президент, у тебе має бути гострий розум (...) Тобі потрібна витривалість, фізичне і розумове здоров'я", - додав він.
Президент США зазначив, що сам він проходив тест на когнітивні здібності минулого року. За його словами, його тестування показало хороші результати.
"Нам потрібен хтось із гострим розумом", - наголосив він.
"Тому що я можу сказати вам, що у голови Сі (Сі Цзіньпін, голова КНР) гострий розум, у президента Путіна гострий розум, у Ердогана гострий розум", - заявив Трамп.
"Ми маємо справу з людьми, які зробили б з нами щось дуже погане, якби могли. Потрібно бути кмітливішими за них", - вважає президент США.
"Не можна, щоб у нас був хтось, про кого не можна сказати це на 100%", - додав він.
Нагадаємо, 3 квітня 2019 року кандидат у президенти Володимир Зеленський викликав президента Петра Порошенка на дебати на НСК "Олімпійський". Зеленський також зажадав, щоб перед дебатами обидва кандидати здали аналізи. За його словами, це необхідно, щоб переконатися: на посаду президента не претендують ні алкоголіки, ні наркомани.
Порошенко прийняв виклик Зеленського на дебати на "Олімпійському".
4 квітня 2019 року спікер виборчого штабу Петра Порошенка Олег Медведєв заявив, що президент завтра, 5 квітня, о 9 ранку чекає в медичній частині НСК "Олімпійський" (Київ) кандидата в президенти Володимира Зеленського для здачі аналізів.
Пізніше Володимир Зеленський запропонував Юлії Тимошенко стати "незалежним арбітром" на дебатах між ним і Петром Порошенком.
5 квітня 2019 року Зеленський у прямому ефірі здав аналізи в приватній клініці. Пізніше Порошенко здав аналізи на НСК "Олімпійський".
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Или встречно предложить Трампу сдать тест на какие нибудь психические расстройства со словами "Президент должен быть вменяемым, а эта работа могла вас серьезно подкосить"
Вчерась Зеля согласовал доп. меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения.Они предполагают полный отказ от наступательных действий, разведывательно-диверсионных операций и любого вида огня, в том числе ответного, с 27.07.2020. Хотя может это не вавка в голове, а психостимуляторы творчества, типа ЛСД.
Внучка Муссолини попала в санкционный список случайно. Алесандру Муссолини перепутали с другим итальянским политиком с похожим именем - Алессандро Муссолини. Он наблюдал за «выборами» в самопровозглашённых «Д/ЛНР».
Damn! (kto by hovoril.....)
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Соревнование, у кого маразм больше...
В Америці, містечкові відмазки не працюють.
Ваш допис, типовий приклад когнітивного дисонансу.
Дуже схоже на технології, які були використані кацапами, перед українськими виборами 2019
- Таки да, Свирид Опонасович, он таки прав, но где ум и где таки Трамп?
Пятикратный БАНКРОТ в бизнесе Трамп заговорил про остроту ума.