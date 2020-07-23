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Трамп запропонував Байдену пройти тест на когнітивні здібності: У президента має бути гострий розум

Трамп запропонував Байдену пройти тест на когнітивні здібності: У президента має бути гострий розум

Американський лідер Дональд Трамп вважає, що кандидат у президенти США від Демократичної партії, колишній віцепрезидент Джо Байден має пройти тест на когнітивні здібності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це президент США заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Зараз Джо (Байдену. - Ред.) слід пройти такий тест (тест на когнітивні здібності. - Ред.)", - сказав Трамп.

"Якщо ти президент, у тебе має бути гострий розум (...) Тобі потрібна витривалість, фізичне і розумове здоров'я", - додав він.

Президент США зазначив, що сам він проходив тест на когнітивні здібності минулого року. За його словами, його тестування показало хороші результати.

"Нам потрібен хтось із гострим розумом", - наголосив він.

Дивіться: Порошенко пропонує закріпити в законодавстві здачу аналізів кандидатами в президенти: "Це питання нацбезпеки". ФОТО

"Тому що я можу сказати вам, що у голови Сі (Сі Цзіньпін, голова КНР) гострий розум, у президента Путіна гострий розум, у Ердогана гострий розум", - заявив Трамп.

"Ми маємо справу з людьми, які зробили б з нами щось дуже погане, якби могли. Потрібно бути кмітливішими за них", - вважає президент США.

"Не можна, щоб у нас був хтось, про кого не можна сказати це на 100%", - додав він.

Нагадаємо, 3 квітня 2019 року кандидат у президенти Володимир Зеленський викликав президента Петра Порошенка на дебати на НСК "Олімпійський". Зеленський також зажадав, щоб перед дебатами обидва кандидати здали аналізи. За його словами, це необхідно, щоб переконатися: на посаду президента не претендують ні алкоголіки, ні наркомани.

Порошенко прийняв виклик Зеленського на дебати на "Олімпійському".

4 квітня 2019 року спікер виборчого штабу Петра Порошенка Олег Медведєв заявив, що президент завтра, 5 квітня, о 9 ранку чекає в медичній частині НСК "Олімпійський" (Київ) кандидата в президенти Володимира Зеленського для здачі аналізів.

Пізніше Володимир Зеленський запропонував Юлії Тимошенко стати "незалежним арбітром" на дебатах між ним і Петром Порошенком.

5 квітня 2019 року Зеленський у прямому ефірі здав аналізи в приватній клініці.  Пізніше Порошенко здав аналізи на НСК "Олімпійський".

Автор: 

Байден Джо (2892) вибори (6717) США (23303) Трамп Дональд (6037)


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Топ коментарі
+35
Вже в нас один так посцяти запропонував,а потім сам відмовився.
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23.07.2020 08:06
+34
Отправьте Зеленского на тест. Он же видит несуществующие вещи. Мир,ромашки и зеленые лужайки. Снял с Алессандры Муссолини, наблюдателя в ДНР, санкции.
Вчерась Зеля согласовал доп. меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения.Они предполагают полный отказ от наступательных действий, разведывательно-диверсионных операций и любого вида огня, в том числе ответного, с 27.07.2020. Хотя может это не вавка в голове, а психостимуляторы творчества, типа ЛСД.
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23.07.2020 08:10
+26
У пальчевского будут проходить. Сдаст!
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23.07.2020 08:02
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23.07.2020 07:59 Відповісти
интересно, Трамп его пройдёт?
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23.07.2020 07:59 Відповісти
У пальчевского будут проходить. Сдаст!
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23.07.2020 08:02 Відповісти
Трамп типа сказал что проходил в прошлом году и весьма успешно. Как по мне то Байден тоже может сказать, что проходил тест и прошел его лучше чем Трамп.
Или встречно предложить Трампу сдать тест на какие нибудь психические расстройства со словами "Президент должен быть вменяемым, а эта работа могла вас серьезно подкосить"
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23.07.2020 09:14 Відповісти
_Его кто угодно пройдёт, даже табуретка. Только результаты будут различныме. А так-то пройдуть, а как же!
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23.07.2020 09:33 Відповісти
Предстоящие выборы покажут, ждать недолго.
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23.07.2020 10:50 Відповісти
Вже в нас один так посцяти запропонував,а потім сам відмовився.
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23.07.2020 08:06 Відповісти
Кстати Бвйден вполне мог бы сказать Трампу (причем открыто), что мол "Не стоит уподобляться Зеленскому и устраивать цирк в стране с шоу на стадионе, с ссанием в баночку, что мол мы цивилизованные люди у нас есть процедура.....". Такое заявление (да еще с отсылом к Украине) как "гуем по лбу" - сразу отобьет на будущее желание устраивать шоу
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23.07.2020 09:20 Відповісти
да, анализы петины из VADA так и не пришли.
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23.07.2020 20:05 Відповісти
Вавочка пропонував здавати аналізи. Дурной пример заразителен.
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23.07.2020 08:06 Відповісти
Отправьте Зеленского на тест. Он же видит несуществующие вещи. Мир,ромашки и зеленые лужайки. Снял с Алессандры Муссолини, наблюдателя в ДНР, санкции.
Вчерась Зеля согласовал доп. меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения.Они предполагают полный отказ от наступательных действий, разведывательно-диверсионных операций и любого вида огня, в том числе ответного, с 27.07.2020. Хотя может это не вавка в голове, а психостимуляторы творчества, типа ЛСД.
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23.07.2020 08:10 Відповісти
чет прочиталось как "НКВД"
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23.07.2020 08:18 Відповісти
А Муссоліні твій кумир,козлощелепний фашик?Чи тільки внучка?
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23.07.2020 08:55 Відповісти
!!!???
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23.07.2020 10:38 Відповісти
Алессандра Муссолини отметила, что никогда не бывала в Украине и не принимала участия в каких-либо политических или общественных событиях в стране. Кроме того, ни при каких обстоятельствах - ни прямо, ни косвенно - я не имела возможности высказывать любые оценочные суждения о политической ситуации в Украине. Я также никогда не имела прямых или косвенных контактов с политиками или представителями местной власти.
Внучка Муссолини попала в санкционный список случайно. Алесандру Муссолини перепутали с другим итальянским политиком с похожим именем - Алессандро Муссолини. Он наблюдал за «выборами» в самопровозглашённых «Д/ЛНР».
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23.07.2020 09:22 Відповісти
"Они предполагают полный отказ от наступательных действий, разведывательно-диверсионных операций и любого вида огня, в том числе ответного, с 27.07.2020." - Это деяния врагов Украины, подельников путлера! Трамп запропонував Байдену пройти тест на когнітивні здібності: У президента має бути гострий розум - Цензор.НЕТ 3458
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23.07.2020 09:35 Відповісти
Да... Стадион так стадион... Моча, кал.. Хороший тренд мы задали..
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23.07.2020 08:11 Відповісти
А пописять у баночку не нужно?
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23.07.2020 08:14 Відповісти
Трамп дурак . Это сразу видно .
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23.07.2020 08:14 Відповісти
Так вот откуда пошла фишка на анализы
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23.07.2020 08:15 Відповісти
она там и находилась(Лубянка, второй подъезд, спросить Вову-окурка)
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23.07.2020 08:19 Відповісти
скоріше можна поріняти рівень розвитку: тест а ай-кью проти баночки мочі.
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23.07.2020 08:53 Відповісти
Текст сообщения:

Damn! (kto by hovoril.....)
https://censor.net › https://censor.net/news/all › https://censor.net/news/all/page/1/category/110/interval/5/sortby/date
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23.07.2020 08:16 Відповісти
а почему про Зеленского не вспомнил...чи про пэцу... какая-то несправедливость...
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23.07.2020 08:18 Відповісти
Нам тоже нужны такие тесты,тогда дураки и любители звонкой монеты инвестировавшие в строительство заводов врагу может во власть не попадали бы.
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23.07.2020 08:18 Відповісти
Ага, а то попадают те, кто на деньги врага фильмы снимает
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23.07.2020 08:33 Відповісти
Заработать в Украине, вложить их в создание рабочих мест путину и взять деньги у путина взамен отдав снятые на видео идиотские кривляния - это разный философия,первая - предательская,вторая - чистое махинаторство.
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23.07.2020 08:56 Відповісти
Трамп запропонував Байдену пройти тест на когнітивні здібності: У президента має бути гострий розум - Цензор.НЕТ 1202.....
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23.07.2020 08:19 Відповісти
Жаба якась
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23.07.2020 09:36 Відповісти
Доня, докажи на практике свои хорошие результаты: дави рашку и китай, пока не поздно.
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23.07.2020 08:28 Відповісти
Давило у нього вже відсохло.
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23.07.2020 08:45 Відповісти
Уже давит-из Хюстона выгоняет.
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23.07.2020 16:53 Відповісти
)кто бы говорил
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23.07.2020 08:32 Відповісти
Соревнование по бегу черепахи с муравьём
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23.07.2020 08:37 Відповісти
На стадіон його і перевірити на алкозалежніть. Трамп і Байден не знають, що то фігня, головне дати завдання на "Г"+"Г" і ********* справу зробить. Ще хай проведе розслідування Бігусбеньок і результат в кишені.
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23.07.2020 08:44 Відповісти
Вроді Трамп і ненабагато молодший від Байдена.
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23.07.2020 08:48 Відповісти
Вроді Трамп і ненабагато молодший від Байдена.
Соревнование, у кого маразм больше...
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23.07.2020 10:32 Відповісти
Еще один наркоман, иди уже Трамп, иди... время клоунов заканчивается
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23.07.2020 08:53 Відповісти
Аби не Байден. Бо демпартія недалеко від опозиції до республіканської і народної партії, які являються державницькими. Трамп, чи хоч чорт з рогами, але з Республіканської партії мусить виграти вибори у США.
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23.07.2020 08:55 Відповісти
І що ж він буде робити коли Байден погодиться? Відмовиться проходити. " Я пошутил". Засекретить свої данні? Влаштує виставу "забір крові у пальчевського"?
В Америці, містечкові відмазки не працюють.
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23.07.2020 09:00 Відповісти
Байден родных уже не узнает, он свою жену со своей сестрой путает. У него деменция в полный рост пошла. Демократы его и на дебаты скорее всего не пустят.
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23.07.2020 13:37 Відповісти
Ну звісно. Саме тому його висунули єдиним кандидатом в президенти Америки, від демократичної партії. Щоб 100 відсотково програти.

Ваш допис, типовий приклад когнітивного дисонансу.
Дуже схоже на технології, які були використані кацапами, перед українськими виборами 2019
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23.07.2020 13:52 Відповісти
Один клоун уже предлагал анализы сдать, а потом зассал, как бы этот клоун не опозорился со своим "острым умом"
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23.07.2020 09:06 Відповісти
Украинские грязный предвыборные технологии покоряют США. А если где-то прибывает, то где-то убывает, поэтому после Успешного и Великого Третьего Майдана Украина станет чистой и пушистой, а вся грязь от сюда утечёт туда где "украинские" олигархи-паразиты и их крыша прячут навораванные в Украине деньги. Так будет. Украина готовсь!
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23.07.2020 09:14 Відповісти
На водителя мопеда -нужно проходить медкомиссию -психиатра,хирурга,ухогорлоноса,нарколога - а на Президента -без проверки. -явная дискриминация профессии.Или водитель мопеда -это серьезнее?
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23.07.2020 09:15 Відповісти
Да, этот мир воистину безумен.
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23.07.2020 09:38 Відповісти
Деменция Байдена проявляется все время. Как можно допускать к власти человека у которого уже мозги от старости сгнили? Он станет чьей-то ополоумевшей марионеткой.
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23.07.2020 09:30 Відповісти
Полоумевший как раз трампон и есть марионетка *****!
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23.07.2020 13:59 Відповісти
у них у обоих старческая деменция - в этом у них паритет, поэтому такие аргументы нужно отбросить, вывести за скобки
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23.07.2020 15:45 Відповісти
эти клоуны все как близнецы - тест и пуйло
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23.07.2020 09:42 Відповісти
Стадион, так стадион!
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23.07.2020 09:49 Відповісти
О це ти Дональд даремно бовкнув, бо якщо так, то я ваш найкращий кандидат в президенти. Готовий хоч зараз здавати тести.
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23.07.2020 09:57 Відповісти
- Соломон Маркович, шо имеете сказать за эти слова Трампа?
- Таки да, Свирид Опонасович, он таки прав, но где ум и где таки Трамп?
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23.07.2020 10:49 Відповісти
НОВЫЙ АНЕКДОТ!
Пятикратный БАНКРОТ в бизнесе Трамп заговорил про остроту ума.
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23.07.2020 10:50 Відповісти
что то уже знакомое, дальше стадион.
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23.07.2020 10:57 Відповісти
Байден, к сожалению, за последние пару лет серьезно сдал - староват уже. И это может сыграть на руку Трампу....
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23.07.2020 11:05 Відповісти
Ого! Якщо Трамп зважився на такий крок, то має певність у своїй перевазі. Якщо так... Це погано - є імовірність, що Байден ще неадекватніший за Трампа.
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23.07.2020 13:41 Відповісти
Господи, стытоба какая-то этот трампон! Там тест обнять и плакать))) Сам трампон говорил , что последние вопросы, очень тяжелые, а это к примеру, какой сегодня день, число или год)) Этого трампона лечить пора!
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23.07.2020 13:57 Відповісти
 
 