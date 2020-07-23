Глава ЦПК Шабунін повідомив про підпал його будинку: Був вибух, спалахнув вхід, батьки встигли вибігти. ФОТОрепортаж

Глава громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін заявив про підпал його будинку в Києві.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"На фото мій підпалений сьогодні вночі дім. Ніхто не постраждав: нас Із дітьми не було, а батьки встигли вибігти. Дякувати Богу, сусідка почула вибух і побачила, як спалахнув вхід.

Спеціально для Аваківських експертів: рівно два тижні тому газова служба перевірила лічильник і всі з'єднання", - написав він.

Також Шабунін запропонував журналістам побачити все на власні очі сьогодні о 13:00: "Хочемо ще раз нагадати про неспроможність влади захистити громадських діячів".

Адреса: 16-а Ентузіастів, буд. 4. Це 15 хв. від метро Славутич (НЕ Русанівські Сади).

"Як християнин благословляю виконавців і замовників. Останнім дякую за мотивацію працювати ще більше", - додав він.



Фото: Шабунін/Facebook