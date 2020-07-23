Глава ЦПК Шабунін повідомив про підпал його будинку: Був вибух, спалахнув вхід, батьки встигли вибігти. ФОТОрепортаж
Глава громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін заявив про підпал його будинку в Києві.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"На фото мій підпалений сьогодні вночі дім. Ніхто не постраждав: нас Із дітьми не було, а батьки встигли вибігти. Дякувати Богу, сусідка почула вибух і побачила, як спалахнув вхід.
Спеціально для Аваківських експертів: рівно два тижні тому газова служба перевірила лічильник і всі з'єднання", - написав він.
Також Шабунін запропонував журналістам побачити все на власні очі сьогодні о 13:00: "Хочемо ще раз нагадати про неспроможність влади захистити громадських діячів".
Адреса: 16-а Ентузіастів, буд. 4. Це 15 хв. від метро Славутич (НЕ Русанівські Сади).
"Як християнин благословляю виконавців і замовників. Останнім дякую за мотивацію працювати ще більше", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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Хватило бабок на такую "хатинку"- хватит и на охрану!
И, чтоб ты знал, воровство (то, чем по факту занимается этот "борцун")- ещё больший грех, чем "зависть".
Шабунін не фінансується з бюджету,
ні слідчий, ні прокурор, ні суддя,
і навіть не депутат..
не было НИ ОДНОЙ посадки коррупционера (!!!) - це питання до петі і до зелі з сабаковим
До Пеци у меня очень много питань и без тебя. Но исходя из того, как Шабуня "прикрывал" коррупцию, особенно перед през. выборами, вопросы и к нему есть. Надеюсь, не только у меня, но и у тех, кто выплачивал ему гранты.Так что НЕ ВРИ, НЕ ПЕРЕКРУЧИВАЙ и не греши.
Где я написал, что он "финансируется НЕ из-за бугра"? Чукча не читатель, чукча писатель? Я же чётко назвал его- "ГРАНТОЕД". Гранты выделяет ему Запад для того, чтобы он вёл антикоррупционную деятельность в Украине. Гранты, которые он тупо расскладывает по карманам вместе со своими "коллехами по ЦПК". Не слыхал про скандал, который всплыл больше года назад? Поищи в интернете, почитай что ли... А теперь да, он требует "захист" от государства (круглосуточную охрану, надо полагать) за счёт "бюджета".
Я "працюю" только на Ахметова!😁
рюкзаківці приїхали гасити пожежу,
поламали, що не підірвалося..
Тогда у Шабунина есть шанс не получить ключи от Авакова, сочуствую.
Дурний якийсь патріот. Мабуть тому, що в тамбові йому було не до інтернету