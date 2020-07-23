В Україні 856 нових випадків COVID-19, померли 17 осіб, загалом - 61 851 випадок. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 23 липня в Україні лабораторно підтверджено 856 нових випадків захворювання на коронавірус, 17 осіб померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок четверга 61 851 особу, видужали - 34 000, померли з початку пандемії від COVID-19 1551 особа.

Нині в Україні на COVID-19 хворіють 26 300 осіб.

Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (112) та Львівській області (109).

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