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В Україні 856 нових випадків COVID-19, померли 17 осіб, загалом - 61 851 випадок. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 23 липня в Україні лабораторно підтверджено 856 нових випадків захворювання на коронавірус, 17 осіб померли.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).
Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок четверга 61 851 особу, видужали - 34 000, померли з початку пандемії від COVID-19 1551 особа.
Нині в Україні на COVID-19 хворіють 26 300 осіб.
Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (112) та Львівській області (109).
Топ коментарі
+3 Эдуард Силенко
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+2 geneva victorija
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+2 Fox Ermolova
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Дядя возглавлял коммиссию ЕС по расследованию свинногрипной афёры и "лекарств", так что это его тема😁
https://youtu.be/SEdiK_geCbk?t=221
https://youtu.be/SEdiK_geCbk?t=221 Дядя возглавлял коммиссию ЕС по расследованию свинногрипной афёры и "лекарств"
Ролік в Ютуб куда доказательней Википедии.....))))))))))
росте количества больных с воспалением лёгких ,это тоже блеф ?
Ладно бы наша статистика .там ещё с советских времён враньё ,но ,к примеру ,
статистике Германии и уровню её медицины я доверяю.
побувати дискутувати з ольгінськими форумними пі..арасами-"дурантинофілами"..
Мы понимали, что существует какой то четкий алгоритм фальсификации результатов, но какой ?
Ответ оказался потрясающе прост.
Данные в облздравы от медицинских учреждений передаются состоянием на 18-00 текущего дня (окончание работы административного аппарата).
Эти же данные уходят в Минздрав, который с утра их оглашает.
Но до окончания суток работа продолжается, поступают и умирают больные, но фиксация данных следующего дня начинается с 00-00 этого дня, а не с 18-00 предыдущего.
Мы же снимаем результаты к 24-00 и естественно не успеваем к утру следующего дня получить и обработать такой колоссальный объем информации, потому и подаем данные с опозданием.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_11.html 21.07.2020
Достоверное выявление инфицирования COVID-19 - 866
Официальные данные министерства здравоохранения - 673
запізнення не означає фальсифікації
Из-за этих цифр Украина остается в опасной зоне для многих стран, в частности, для подавляющего числа европейских. Без теста они к себе нас не пускают, ПЦР-тест, бесплатный для европейца, стоит 1775 грн. для украинца. Т.е., для семьи из 3 человек нужно выложить дополнительно около 5 тысяч, отправляясь на отдых. При чем, выложить за бумажки, которые можно править, как Зеле правили дату в анализах.