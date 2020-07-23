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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на Львівщині виявили 109 нових випадків COVID-19, загалом 8462 інфікованих і 216 померлих

За добу на Львівщині виявили 109 нових випадків COVID-19, загалом 8462 інфікованих і 216 померлих

За минулу добу у Львові та Львівській області діагностували 109 нових випадків захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено ​​у 8462 осіб, 216 осіб померли, 1903 пацієнти одужали.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1153 ПЛР-тести, з них 109 - позитивні. Серед них львів'ян - 53.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні 856 нових випадків COVID-19, померли 17 осіб, загалом - 61 851 випадок. ІНФОГРАФІКА

За добу на Львівщині виявили 109 нових випадків COVID-19, загалом 8462 інфікованих і 216 померлих 01

Автор: 

карантин (18172) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2454)


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Львівщина "...уй забила" на карантин,хоча деякі норми,наприклад маски в магазинах все-таки дотримуються..

на жаль,основне джерело зараження -відсутність соціальної дистанції в маршрутках.З цим почався п..єц..
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23.07.2020 09:30 Відповісти
 
 