За добу на Львівщині виявили 109 нових випадків COVID-19, загалом 8462 інфікованих і 216 померлих

За минулу добу у Львові та Львівській області діагностували 109 нових випадків захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено ​​у 8462 осіб, 216 осіб померли, 1903 пацієнти одужали.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1153 ПЛР-тести, з них 109 - позитивні. Серед них львів'ян - 53.

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