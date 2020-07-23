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Новини Коронавірус і карантин
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Вчені досягли серйозних успіхів у розробці вакцини проти COVID-19, але її навряд чи можна буде масово застосовувати раніше 2021 р., - ВООЗ

Вчені досягли серйозних успіхів у розробці вакцини проти COVID-19, але її навряд чи можна буде масово застосовувати раніше 2021 р., - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що вакцина проти коронавірусу не буде масово застосовуватися щонайменше до 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Майкл Раян.

"Якщо реально дивитися на ситуацію, то перш ніж почнеться вакцинація людей, настане перша половина наступного року", - заявив він.

Водночас він зазначив, що дослідники вже досягли серйозних успіхів у розробці вакцини проти COVID-19.

Багато країн працюють над створенням подібного препарату. Так, напередодні американський президент Дональд Трамп заявив, що у США почалися фінальні випробування двох вакцин від коронавірусу, і в найближчі тижні варто очікувати останньої стадії випробувань ще чотирьох.

Координатор досліджень у Бразилії Дімас Ковас повідомив, що у вівторок у Бразилії почалися випробування вакцини від COVID-19, виробленої китайською фармацевтичною компанією Sinovac.

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У вівторок видання The Times of India повідомило, що клінічні випробування розробленої Оксфордським університетом вакцини від коронавірусу незабаром почнуться в Індії. Проводити випробування буде індійська компанія-виробник вакцин Serum Institute, яка співпрацює з Оксфордським університетом. Однак розпочати цю фазу тестування вакцини фахівці зможуть тільки після того, як отримають відповідну ліцензію від індійської влади, зазначала газета.

Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (770) карантин (18172) щеплення (174) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Раян Майкл (12)


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успехи есть...но их нет)
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23.07.2020 08:59 Відповісти
я сегодня наступлю на крысу, а может и не наступлю, у меня просто туфлей(туфель) нет
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23.07.2020 09:03 Відповісти
Твіст егейн, куплю мешти нові.
Твіст егейн, куплю мешти я.
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23.07.2020 09:08 Відповісти
в любом случае ***** и ************ вакцину не давать .....у них уже есть .....лишняя хромосома.
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23.07.2020 09:15 Відповісти
Жнива у дядька Білла. На продаж створений, і вірус і вакцина.
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23.07.2020 09:19 Відповісти
Х..ілла, для нас - кітайська вакцина за 1000 грн, Ляшко анонсував.
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23.07.2020 09:35 Відповісти
Вчені досягли серйозних успіхів у розробці вакцини проти COVID-19, але її навряд чи можна буде масово застосовувати раніше 2021 р., - ВООЗ - Цензор.НЕТ 2914
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23.07.2020 10:47 Відповісти
 
 