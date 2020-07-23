Вчені досягли серйозних успіхів у розробці вакцини проти COVID-19, але її навряд чи можна буде масово застосовувати раніше 2021 р., - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що вакцина проти коронавірусу не буде масово застосовуватися щонайменше до 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Майкл Раян.

"Якщо реально дивитися на ситуацію, то перш ніж почнеться вакцинація людей, настане перша половина наступного року", - заявив він.

Водночас він зазначив, що дослідники вже досягли серйозних успіхів у розробці вакцини проти COVID-19.

Багато країн працюють над створенням подібного препарату. Так, напередодні американський президент Дональд Трамп заявив, що у США почалися фінальні випробування двох вакцин від коронавірусу, і в найближчі тижні варто очікувати останньої стадії випробувань ще чотирьох.

Координатор досліджень у Бразилії Дімас Ковас повідомив, що у вівторок у Бразилії почалися випробування вакцини від COVID-19, виробленої китайською фармацевтичною компанією Sinovac.

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У вівторок видання The Times of India повідомило, що клінічні випробування розробленої Оксфордським університетом вакцини від коронавірусу незабаром почнуться в Індії. Проводити випробування буде індійська компанія-виробник вакцин Serum Institute, яка співпрацює з Оксфордським університетом. Однак розпочати цю фазу тестування вакцини фахівці зможуть тільки після того, як отримають відповідну ліцензію від індійської влади, зазначала газета.