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Новини Коронавірус і карантин
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Діти зможуть піти до школи 1 вересня, якщо регіон, де вони навчаються, не потрапляє в "червону зону", - Міносвіти

Діти зможуть піти до школи 1 вересня, якщо регіон, де вони навчаються, не потрапляє в

У Міністерстві освіти і науки розповіли, що діти зможуть піти до школи 1 вересня, якщо регіон не потрапляє в "червону зону" за новою постановою про адаптивний карантин.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила заступниця міністра освіти Любомира Мандзій.

"У випадку, якщо ваша територія потрапить у "зелений", "жовтий" або "помаранчевий" рівень - ви можете бути впевнені, що діти 1 вересня сядуть за шкільні парти. Тільки на "червоному" рівні є заборона на відвідування закладів освіти", - розповіла Мандзій.

За словами Мандзій, рівень епідемічної ситуації встановлюється на певний період часу.

"Якщо у вашій області є випадки захворювання, і ви розумієте, що захворюваність велика, це означає, що окремі території в області будуть належати до іншого рівня (епідеміологічної ситуації. - Ред.)", - сказала заступниця міністра освіти.

Також дивіться: Батьки школярів влаштували в Запоріжжі протест проти дистанційного навчання. ФОТО

Як повідомлялося, раніше заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, як будуть працювати школи в новому навчальному році. Зокрема, він не виключив поділу предметів за форматом їх вивчення.

Автор: 

карантин (18172) школа (2224) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Мандзій Любомир (54)


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Топ коментарі
+3
зеля уже укрепил евро до 32,5 грн. слава зелёным цыркачам! больше денех - сильнее клоуны! зеля -наш вырок! уря
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23.07.2020 09:18
+3
Щоб збирати полуницю в Польщі багато знань не потрібно.
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23.07.2020 09:22
+2
А в червоній зоні що, лишаться неучами ??)))
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23.07.2020 09:11
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А в червоній зоні що, лишаться неучами ??)))
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23.07.2020 09:11 Відповісти
Щоб збирати полуницю в Польщі багато знань не потрібно.
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23.07.2020 09:22 Відповісти
Так саме і для того, щоб горбатити на Московіі!!)))
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23.07.2020 09:24 Відповісти
Нащо - в Польші? Кітайцям сою і тут можна збирати.
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23.07.2020 09:55 Відповісти
Кольори регіонів постійно змінюються.
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23.07.2020 09:12 Відповісти
та ні..
ти брешеш(втім,як переважно завжди)...
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23.07.2020 09:13 Відповісти
№82
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23.07.2020 09:23 Відповісти
поки що школи "офлайн" точно не загрожують м.Київ,Львівській,Закарпатській,Чернівецькій областям...

причина давно відома..
масове порушення масочного режиму і "соціальної дистанції"..

Апропо.. загроза ,звичайно не дітям,а їх дідусям...(60+)
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23.07.2020 09:12 Відповісти
Ти ж вчора вже спаливсь з Супрун, нашо знов виліз?
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23.07.2020 09:14 Відповісти
скажи мне, знаешь ли вЫ заболевших?
я тоже
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23.07.2020 09:15 Відповісти
"Ти бачиш ховраха?-Ні!- Авін там є!"!!))))
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23.07.2020 09:23 Відповісти
А если протестить?
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23.07.2020 09:30 Відповісти
А если нет?
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23.07.2020 09:40 Відповісти
Тогда нет.
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23.07.2020 09:41 Відповісти
Шо интересно, когда люди получают положительный анализ на другие болячки, как-то стараются перепроверить, или это даже обязательно... И вообще стараются не ограничиться одним специалистом, консилиумы собирают... Сейчас же бегают, за собственные деньги корону у себя ищут. Наверное, цель такую себе ставят - найти. Другие анализы уже побоку.
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23.07.2020 09:47 Відповісти
и кто был школьником, дружно выкрикнут "Ураааа"(если школа в/на карантине)
солидарность блин
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23.07.2020 09:14 Відповісти
зеля уже укрепил евро до 32,5 грн. слава зелёным цыркачам! больше денех - сильнее клоуны! зеля -наш вырок! уря
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23.07.2020 09:18 Відповісти
учителя, получающие 4000 $/мес. приняли волевое решение принять участие в реформировании системы образования и стимулировать процесс ... Было решено профинансировать родителей учеников, лишь бы те отправляли своих чад в школу, чтобы у учителя постоянно была работа и занятия - не прекращались...
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23.07.2020 09:39 Відповісти
дети смогут пойти в школу 1 сентября, если регион не попадает в "красную зону" .

==
А если дети пойдут в школу, регион превратится в "красную зону" . И тогда они снова не пойдут в школу. И регион сразу перестанет быть в "красной зоне". И тогда дети снова пойдут в школу.
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23.07.2020 09:41 Відповісти
Постійно в кругу людей. Але ще ні одного не бачив з так званим Ковідом.
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23.07.2020 11:01 Відповісти
і не повинні, бо хворий закритий від тебе і говорити про нього - порушувати закон про лікарську таємницю.
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23.07.2020 12:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=LxhoMdkfdpc&feature=emb_logo

взнавшт таку інфу, ти ж перший побіжиш пресовать.
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23.07.2020 13:12 Відповісти
 
 