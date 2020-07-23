Діти зможуть піти до школи 1 вересня, якщо регіон, де вони навчаються, не потрапляє в "червону зону", - Міносвіти
У Міністерстві освіти і науки розповіли, що діти зможуть піти до школи 1 вересня, якщо регіон не потрапляє в "червону зону" за новою постановою про адаптивний карантин.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила заступниця міністра освіти Любомира Мандзій.
"У випадку, якщо ваша територія потрапить у "зелений", "жовтий" або "помаранчевий" рівень - ви можете бути впевнені, що діти 1 вересня сядуть за шкільні парти. Тільки на "червоному" рівні є заборона на відвідування закладів освіти", - розповіла Мандзій.
За словами Мандзій, рівень епідемічної ситуації встановлюється на певний період часу.
"Якщо у вашій області є випадки захворювання, і ви розумієте, що захворюваність велика, це означає, що окремі території в області будуть належати до іншого рівня (епідеміологічної ситуації. - Ред.)", - сказала заступниця міністра освіти.
Як повідомлялося, раніше заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, як будуть працювати школи в новому навчальному році. Зокрема, він не виключив поділу предметів за форматом їх вивчення.
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ти брешеш(втім,як переважно завжди)...
причина давно відома..
масове порушення масочного режиму і "соціальної дистанції"..
Апропо.. загроза ,звичайно не дітям,а їх дідусям...(60+)
я тоже
солидарность блин
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А если дети пойдут в школу, регион превратится в "красную зону" . И тогда они снова не пойдут в школу. И регион сразу перестанет быть в "красной зоне". И тогда дети снова пойдут в школу.
взнавшт таку інфу, ти ж перший побіжиш пресовать.