Діти зможуть піти до школи 1 вересня, якщо регіон, де вони навчаються, не потрапляє в "червону зону", - Міносвіти

У Міністерстві освіти і науки розповіли, що діти зможуть піти до школи 1 вересня, якщо регіон не потрапляє в "червону зону" за новою постановою про адаптивний карантин.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила заступниця міністра освіти Любомира Мандзій.

"У випадку, якщо ваша територія потрапить у "зелений", "жовтий" або "помаранчевий" рівень - ви можете бути впевнені, що діти 1 вересня сядуть за шкільні парти. Тільки на "червоному" рівні є заборона на відвідування закладів освіти", - розповіла Мандзій.

За словами Мандзій, рівень епідемічної ситуації встановлюється на певний період часу.

"Якщо у вашій області є випадки захворювання, і ви розумієте, що захворюваність велика, це означає, що окремі території в області будуть належати до іншого рівня (епідеміологічної ситуації. - Ред.)", - сказала заступниця міністра освіти.

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Як повідомлялося, раніше заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, як будуть працювати школи в новому навчальному році. Зокрема, він не виключив поділу предметів за форматом їх вивчення.