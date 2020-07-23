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Новини Агресія Росії проти України
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Казанський про засідання ТКГ: Росія вимагала скасувати постанову, якою вибори на Донбасі можуть проводитися лише після виведення окупаційних військ

Казанський про засідання ТКГ: Росія вимагала скасувати постанову, якою вибори на Донбасі можуть проводитися лише після виведення окупаційних військ

Донецький блогер Денис Казанський, який був включений до Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу, розповів, що російські представники від ОРДЛО "знову влаштували істерику" – цього разу через постанову Верховної Ради 3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році".

Про це Казанський повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами блогера, вчора військовим вдалося узгодити чергове "повне і всеосяжне" припинення вогню. Такі переговори, що стосуються розведення сил, перемир'я та інших військових питань, відбуваються в підгрупі з безпеки, їх веде військове командування, тому деталей він не знає.

"Можу сказати тільки, що налаштований скептично, оскільки подібних "остаточних" перемир'їв було підписано вже приблизно 100500 і всі з відомим результатом. Наприклад, попереднє "всеосяжне і безстрокове" припинення вогню було домовлено рік тому - з опівночі 21 липня 2019 року", - наголосив Казанський.

"Що стосується політичної підгрупи, в якій я перебуваю, то там звичний глухий кут, без змін. Російські представники від ОРДЛО знову влаштували істерику – цього разу через постанову Верховної Ради 3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році"", - розповів він.

Казанський зазначив, що в цій постанові російських представників обурила фраза про те, що вибори на окупованих територіях можуть проводитися лише після "виведення всіх незаконних збройних формувань, керованих, контрольованих і фінансованих Російською Федерацією, російських окупаційних військ, їхньої військової техніки з території України".

"Росіяни почали вимагати, щоб українська сторона цю постанову скасувала, але були, зрозуміло, ввічливо послані за відомою адресою", - підсумував блогер.

Нагадаємо, на засіданні ТКГ домовилися про повне припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з 27 липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиція РФ та її маріонеток у ТКГ - або ви приймаєте наші умови, або миру і реінтеграції не буде, - Казанський

Автор: 

Донбас (22356) перемир’я (990) Казанський Денис (308) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+22
какое в принципе может быть перемирие, если там 2 диаметрально противоположные взгляды на жизнь? какцапам не нужен даунбасс, который они УЖЕ разрушили! им нужна вся Украина
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23.07.2020 09:19
+22
https://enigma.club/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)
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22 Июля 23:23 52

0
З 27 липня Зеленський забороняє будь-які спроби захистити Україну - за порушення воїнів ЗСУ будуть карати

Про цю "радісну" новину повідомляє російська шістка Сергій Сивохо. Ось так. ЗСУ з 27 - не будуть нічого бачити з БПЛА, не будуть нічого знати від розвідки, не мають права знищувати окупантів снайперським або будь-яким вогнем. Інакше Хомачак радо їх буде карати. А хто буде карати російських окупантів??? Коли вони відверто, на очах ОБСЄ вбивають евакуаційну команду с розпізнавальними знаками, медика з розпізнавальними знаками, вбивають після того, як гарантували не відкриття вогню, та знущаються з тіла порізавши його й встромивши ножа в око. Демонстративно, зухвало та без перешкод. І ці тварини будуть карати когось зі своїх???Серйозно? Зелені тварини у владі не мають меж у своєму бажанні капітулювати перед окупантами....
https://www.facebook.com/skitalec?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAgsZb6mf5GB1O_1MIDpVECEm45rs1Do4pOxiWh8mUaWwRXHOAaXOn6S0TQMMjBrTC7GP82poYCa8RN&hc_ref=ARTuWsoclp1qWMA7Glf1tSnAxy82MKm8BieGyIsq_xsP7D3E3DZRTFke3yeQMISbKAw&fref=nf Роман Доник
Сегодня, из двух не связанных между собой источников, мне сообщили, что результатом поездки Хомчака в зону ООС стало назначение "смотрящих" за соблюдением режима тишины. Ротации по 3-4 недели, специально обученные офицеры из управлений ГШ. Задача - выявлять, пресекать и писать рапорта на нарушителей. Я не сразу поверил. Ну, как-то это уже за край, даже для Хомчака. Оказалось, что нет. Все нормально.
Запрет на разведку, на БПЛА, на снайперскую работу. Про арту, даже не говорю. Теперь нас будут убивать, а Зеленский брать под личный контроль и высказывать озабоченность. К этой ватной мрази Сивохо, всего один вопрос - а на российских наемников у вас тоже предусмотрены наказания? А что это за наказания? По каким законам? РФ или Украины? Так они болт положили на законы Украины против которой воюют. Что ты им сделаешь? Премии лишишь, ушлепок бодипозитивный? Или в жопу зацелуешь до смерти нарушителя?
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23.07.2020 09:34
+18
Вот я и опасаюсь, что по приказу слишком миролюбивого г..нокомандующего будут жестко прессовать наших бойцов, а дружбаны Сивухи будут творить что хотят.
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23.07.2020 09:25
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"Могу сказать только, что настроен скептически, так как подобных "окончательных" перемирий было подписано уже примерно 100500 и все с известным результатом.


дивно,що цю "новину" "розтрубили" навіть на Заході..

можливо тому,що в час пандемії новин взагалі малувато...
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23.07.2020 09:16 Відповісти
какое в принципе может быть перемирие, если там 2 диаметрально противоположные взгляды на жизнь? какцапам не нужен даунбасс, который они УЖЕ разрушили! им нужна вся Украина
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23.07.2020 09:19 Відповісти
Саме так, а на данному етапі ,мета Рашки втюхати в Україну Даунбас з особливим статусом , для подальшої дестабілізаціі суспільного стану в Україні !!))
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23.07.2020 09:39 Відповісти
Авакова надо гнать с должности , бо устроить патрулирование в западных областях МОГ ПРИДУМАТЬ ТОЛЬКО ИДИОТ ИЛИ ВРАГ УКРАИНЫ
Зай валит в саою Армению
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23.07.2020 09:46 Відповісти
Реванш імперських амбіцій Московіі триває !! Московіі не потрібен Донбас , Московіі потрібна вся Україна, принаймні, в статусі країни -сателіта, з подальшою повної анексіі !!)))
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23.07.2020 10:32 Відповісти
А где ты хочешь, чтобы её "трубили"?
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23.07.2020 09:24 Відповісти
Может надо было видосик ************* показать навіть Заході..
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23.07.2020 10:40 Відповісти
Казанский лучше бы прокомментировал сообщение от Сивохи о договоренности про

"запрет разведывательно-диверсионной деятельности, наступательных операций, использования беспилотников, снайперского и любого другого огня".

https://www.facebook.com/sivokho/?__cft__[0]=AZU2L4P0MU8rcSGqZz6f27G9U2ieh9hNvFJXFWrgTu5FHpl0jJIUaNzuPala9weYvHZNGYKLfxhmpJBxQCdfJ9bQrTh9PDotUGs32mh_EmSo6p5mMza2mt8MggX4Yb17ORkcCWAeD8ZZ_24tmXuX6EjfNHYiIvCkIVts4XiDq_Et6Q&__tn__=-UC%2CP-R Сергей Сивохо

https://www.facebook.com/sivokho/posts/773080940166360?__cft__[0]=AZU2L4P0MU8rcSGqZz6f27G9U2ieh9hNvFJXFWrgTu5FHpl0jJIUaNzuPala9weYvHZNGYKLfxhmpJBxQCdfJ9bQrTh9PDotUGs32mh_EmSo6p5mMza2mt8MggX4Yb17ORkcCWAeD8ZZ_24tmXuX6EjfNHYiIvCkIVts4XiDq_Et6Q&__tn__=%2CO%2CP-R 11 год ·

Казанский о заседании ТКГ: Россия требовала отменить постановление, которым выборы на Донбассе могут проводиться только после вывода оккупационных войск - Цензор.НЕТ 4212Есть радостная новость от Трехсторонней контактной группы: наконец-то согласовали и подписали пакет дополнительных мер по прекращению огня.

Запрет касается разведывательно-диверсионной деятельности, наступательных операций, использования беспилотников, снайперского и любого другого огня, размещения тяжелой техники и артиллерии в населённых пунктах и тд.

В документе предусмотрены и меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа.
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23.07.2020 09:20 Відповісти
так Казанський й сказав: "... подобных "окончательных" перемирий было подписано уже примерно 100500 и все с известным результатом.
"
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23.07.2020 09:22 Відповісти
Вот я и опасаюсь, что по приказу слишком миролюбивого г..нокомандующего будут жестко прессовать наших бойцов, а дружбаны Сивухи будут творить что хотят.
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23.07.2020 09:25 Відповісти
військові посилають нах таке керівництво і діють по обставинам.
Пані, США вже Україну не віддадуть - у кацапав агонія.
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23.07.2020 09:28 Відповісти
Це єдине, що залишає надію і не дає впасти у відчай, спостерігаючі за тим скотством, що витворяють зелені капітулянти.
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23.07.2020 09:33 Відповісти
зелені - це банальні продажні мразі, котрі прийшли зрубити "бабки".
кацапи зеленим не можуть дати те, що ті хочуть - а США можуть.
Але, суто в мене, претензій до Зеленського немає, як і до його команди.

В мене претензія до тих ублюдків, котрі проголосували за Зеленського.
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23.07.2020 09:39 Відповісти
Як можна не мати претензій до тих, хто СВІДОМО брехав, зводив наклепи, не маючи ні здібностей, ні досвіду, ні знань, посунувся у владу воюючої країни?
Аферисти не винуваті в тому, що вони когось дурять, брешуть, обкрадають?
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23.07.2020 09:43 Відповісти
а які претензії, якщо я знаю, що зелене спадкова мразота, відморозок і лайно?
я ж це знаю. і я знаю, що воно не зміниться і я за мразь не голосую.

які в мене до нього претензій, якщо я ВЖЕ знаю, що воно таке і як воно буде діяти?
Претензії до тих, хто протягнув цю блювоту до влади!
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23.07.2020 09:47 Відповісти
Велика частина його виборців це відверті вороги України або какая_разница, але ж є і частина людей, які п'ять років слухали, читали цілу свору каГби великих патріотів політиків, активістів волонтерів, журналістів, які втоптували в грязюку все, що робилось минулою владою, висміювали насправді важливі, засадничі для воюючої крани ініциативі, справи.
Тому у мене на першому місці в списку винуватих в тому, що маємо сьогодні, саме вони.
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23.07.2020 09:53 Відповісти
Безкарність журнаГлистської брехні , породжує вседозволеннісь(беспредел)!!)))
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23.07.2020 10:34 Відповісти
Вы идеализируете людей
Кто может реально увидеть себя со стороны ? только человек самокритичный

ГДЕ в слугах самокритичные ? Те шо КРЕМ СО ВСЕХ ПЕРВЫМИ СЪЕДАЮТ ?😀😀😀
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23.07.2020 09:50 Відповісти
В пані інше завдання- повітря псувати, й зраду розганяти!
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23.07.2020 09:47 Відповісти
а що, треба довіряти зеленому лайну?
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23.07.2020 09:50 Відповісти
Панi за Україну болить, на вiдмiну вiд таких, як ти.
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23.07.2020 10:07 Відповісти
ну, тут треба теж раціонально підходити.... без паніки.
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23.07.2020 10:26 Відповісти
Де їй болить- у Лахті, чи у Ліпецьку?
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23.07.2020 13:42 Відповісти
Більш того. Загрозу Україні несуть "ідєйние" представники "руцкава міра" - це Медведчук - більше немає НІКОГО.
ВСЕ РЕШТА .... спокійно СКУПОВУЄТЬСЯ (єрмаки, зеленськіє, тарани, хамчакі, баканови, каломойскіє і прочая ш...ра). Вони ніколи не будуть жити на параші, вони хочуть жити в ЄС та США.
Зрозуміло?
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23.07.2020 09:33 Відповісти
ТАК на всех каналах мертветчука поливают ЗЕ - ГОТОВЯТСЯ ЗАНЯТЬ ЕГО МЕСТО
ОСТОРОЖНО, МЕРТВЕТЧУК НА ПОРОГЕ
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23.07.2020 09:52 Відповісти
Вони хочуть жити в ЕС та США , але не хочуть щоб там жив простий народ . Тому що це їм не вигідно ..! .
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23.07.2020 09:54 Відповісти
так це відомо.
вони до влади перли суто для себе.
срати вони хотіли на державу та людей.
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23.07.2020 10:28 Відповісти
Казанський про засідання ТКГ: Росія вимагала скасувати постанову, якою вибори на Донбасі можуть проводитися лише після виведення окупаційних військ - Цензор.НЕТ 1651
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23.07.2020 09:31 Відповісти
а в спине нож.
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23.07.2020 09:46 Відповісти
резиновый дилдо разве что...
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23.07.2020 10:58 Відповісти
Орки никогда не придерживались договоренностей и будут творить что хотят, а наши получат категорический запрет на использование беспилотников и даже снайперский ответ потворам.

И меры дисциплинарного воздействия к тем, кто захочет успокоить свинособак.
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23.07.2020 09:22 Відповісти
Это все будет требоваться только от Украины лапотными пдрсми
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23.07.2020 10:18 Відповісти
Сивуху в донецк. Пусть обеспечивает соблюдение орками перемирия. Там же для него все родные и любимые.
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23.07.2020 14:33 Відповісти
Казанскій з земляками в ТКГ ,але не знає деталей перемовин з терористами...
Які проблєми ? Зайди на сайт терористів,то й дізнаєшся !
Казанський про засідання ТКГ: Росія вимагала скасувати постанову, якою вибори на Донбасі можуть проводитися лише після виведення окупаційних військ - Цензор.НЕТ 252
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23.07.2020 09:25 Відповісти
нічого не буде, як і в минулі рази.
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23.07.2020 09:29 Відповісти
Цікавий передостанній абзац про вимогу публічно вказати конкретні міри покарання для порушників цих домовленостей.
Раніше таке робили?
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23.07.2020 09:37 Відповісти
ордло нічого "публічно" не заявить .... на тому все і закінчеться.
Будуть заважати нашим воїнам ..... під час Другої Світової війни радянські солдати вбивали своїх офіцерів, котрі заважали їм воювати.
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23.07.2020 09:41 Відповісти
"Смотрящіє" також відряждались на лінію фронту?
Нижче інформація від Доніка:

"Сегодня, из двух не связанных между собой источников, мне сообщили, что результатом поездки Хомчака в зону ООС стало назначение "смотрящих" за соблюдением режима тишины. Ротации по 3-4 недели, специально обученные офицеры из управлений ГШ.
Задача - выявлять, пресекать и писать рапорта на нарушителей. Я не сразу поверил.
Ну, как-то это уже за край, даже для Хомчака.
Оказалось, что нет. Все нормально."
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23.07.2020 09:45 Відповісти
а ви думаєте, що їх там НІКОЛИ не було?
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23.07.2020 09:49 Відповісти
Я не знаю. Тому і питаю.
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23.07.2020 09:54 Відповісти
скоріше за все були весь час.
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23.07.2020 10:47 Відповісти
Не всі з цим згодні.
Казанський про засідання ТКГ: Росія вимагала скасувати постанову, якою вибори на Донбасі можуть проводитися лише після виведення окупаційних військ - Цензор.НЕТ 6283
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23.07.2020 09:40 Відповісти
Хомчака на нары !
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23.07.2020 09:59 Відповісти
та брезгливый он
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23.07.2020 09:36 Відповісти
Перша ж фраза , з цього тексту вже дає зрозуміти , що ніякого перемир'я не буде . В крайньому разі , з боку - " той сторони " вже точно . .
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23.07.2020 10:02 Відповісти
На цій вулиці розташована виборча дільниця де відбувається голосування, а по сусідній вулиці їздять танки сепарні. Таке може придумати лише запаребрік.
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23.07.2020 09:31 Відповісти
Казанскому - спасибо за информацию. Власти молчат как рыба об лед
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23.07.2020 09:32 Відповісти
це не влада - це тимчасові невдахі, котрі будуть притягнуті до відповідальності.
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23.07.2020 09:34 Відповісти
https://enigma.club/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)
Найбільш дієвий спосіб висловити вашу підтримку - 4441 1144 4217 4494

22 Июля 23:23 52

0
З 27 липня Зеленський забороняє будь-які спроби захистити Україну - за порушення воїнів ЗСУ будуть карати

Про цю "радісну" новину повідомляє російська шістка Сергій Сивохо. Ось так. ЗСУ з 27 - не будуть нічого бачити з БПЛА, не будуть нічого знати від розвідки, не мають права знищувати окупантів снайперським або будь-яким вогнем. Інакше Хомачак радо їх буде карати. А хто буде карати російських окупантів??? Коли вони відверто, на очах ОБСЄ вбивають евакуаційну команду с розпізнавальними знаками, медика з розпізнавальними знаками, вбивають після того, як гарантували не відкриття вогню, та знущаються з тіла порізавши його й встромивши ножа в око. Демонстративно, зухвало та без перешкод. І ці тварини будуть карати когось зі своїх???Серйозно? Зелені тварини у владі не мають меж у своєму бажанні капітулювати перед окупантами....
https://www.facebook.com/skitalec?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAgsZb6mf5GB1O_1MIDpVECEm45rs1Do4pOxiWh8mUaWwRXHOAaXOn6S0TQMMjBrTC7GP82poYCa8RN&hc_ref=ARTuWsoclp1qWMA7Glf1tSnAxy82MKm8BieGyIsq_xsP7D3E3DZRTFke3yeQMISbKAw&fref=nf Роман Доник
Сегодня, из двух не связанных между собой источников, мне сообщили, что результатом поездки Хомчака в зону ООС стало назначение "смотрящих" за соблюдением режима тишины. Ротации по 3-4 недели, специально обученные офицеры из управлений ГШ. Задача - выявлять, пресекать и писать рапорта на нарушителей. Я не сразу поверил. Ну, как-то это уже за край, даже для Хомчака. Оказалось, что нет. Все нормально.
Запрет на разведку, на БПЛА, на снайперскую работу. Про арту, даже не говорю. Теперь нас будут убивать, а Зеленский брать под личный контроль и высказывать озабоченность. К этой ватной мрази Сивохо, всего один вопрос - а на российских наемников у вас тоже предусмотрены наказания? А что это за наказания? По каким законам? РФ или Украины? Так они болт положили на законы Украины против которой воюют. Что ты им сделаешь? Премии лишишь, ушлепок бодипозитивный? Или в жопу зацелуешь до смерти нарушителя?
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23.07.2020 09:34 Відповісти
Афігеть, ЗСУ - мішені в тирі.
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23.07.2020 09:44 Відповісти
Казанський про засідання ТКГ: Росія вимагала скасувати постанову, якою вибори на Донбасі можуть проводитися лише після виведення окупаційних військ - Цензор.НЕТ 3661
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23.07.2020 09:46 Відповісти
Казанський про засідання ТКГ: Росія вимагала скасувати постанову, якою вибори на Донбасі можуть проводитися лише після виведення окупаційних військ - Цензор.НЕТ 1209
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23.07.2020 09:39 Відповісти
зебаран , переехать срочно в окопы на передок и лично контролировать перемирие.
так глядишь и новые выборы гаранта наступят быстрей ))))
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23.07.2020 09:40 Відповісти
Казанський про засідання ТКГ: Росія вимагала скасувати постанову, якою вибори на Донбасі можуть проводитися лише після виведення окупаційних військ - Цензор.НЕТ 5552
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23.07.2020 09:40 Відповісти
минскими "угодами" уже все давно подтерли зад,кроме самых упоротых,интересно глянуть бюджет затрат собрания в Минске.
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23.07.2020 09:45 Відповісти
Ну Мерседес например ЕРМАК купил новый 😀😀😀
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23.07.2020 09:54 Відповісти
Тобто Україну поставили на один щабель з терористами, і їх хазяєвами.
Це вже яка ступінь обробки свідомості, згідно методики Овертона?
Передостання?
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23.07.2020 09:52 Відповісти
А ПОЧЕМУ МОЛЧАТ ПРО ПАРАД на День независимости ? Специально карантин продлили
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23.07.2020 09:53 Відповісти
Казанський про засідання ТКГ: Росія вимагала скасувати постанову, якою вибори на Донбасі можуть проводитися лише після виведення окупаційних військ - Цензор.НЕТ 448
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23.07.2020 09:55 Відповісти
А против него завели уголовное дело ? В Интерпол подали на розыск , шоб носа из раши не высовывал ?
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23.07.2020 09:58 Відповісти
Не смешите...в Интерполе сейчас рулят рашисты - потому наши добровольцы туды попадают регулярно, а когда Украина пытается подать россиян - отказывают, с формулировкой, что Интерпол не занимается политикой.
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23.07.2020 10:28 Відповісти
Что там происходит в Киеве Все кацапские СМИ торохтят про задержание СБУ подозреваемого в убийстве захарченко Андрея Байдала Это что по запросу фсб или что бы переговоры в Минске лучше шли
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23.07.2020 09:59 Відповісти
Мене це чомусь вже давно не дивує . Це як -- так і має бути . На жаль . .
Антиукраїнське лайно при владі , тепер захар і моторило -невінно убієнниє . !! .
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23.07.2020 10:10 Відповісти
https://www.facebook.com/olegbps?__tn__=CH-R&eid=ARCtoc1waNvQxbQSF8LQHpsXD79_k1rIP6dOIARDqVJuJz0mZerWItR1gD3psHs1GYTitzOkNepnwWGK&hc_ref=ARRVL67zeqSIf5eNuJjagD1SkRNNS50liosse4esSpMyHpfob98EKRffDyuTT_SQC6M&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.********************************************-fbvrIMH6vaFRLBqtYS9XFgqLoomRfVl98wefl0uxYMYVn3sYbDMNVHbrWQHvFZNLvTW_Td4MLYOeAg05XJXEKit05UuonYYBiAzgKkBNwH5GmNj6L2_ykgseqT04hfyWOeZB_MEpUJAfZ12pqL2_7S13vltnH0ul2m2J70synwWXGZZuaxlo6XbF2yOLI2Y0hS_EPQ0cUvF6wxfdr4DvIjj3d91sSqpRT0WRlaXLHClYi4uwPLu8G1of24KsIWTxTZhGQNe1Ia4rcslvle-dYKmz-T--1w3_jS--Do5bw Oleg Petrichenko
https://www.facebook.com/olegbps/posts/3862271477121388?__xts__%5B0%5D=68.********************************************-fbvrIMH6vaFRLBqtYS9XFgqLoomRfVl98wefl0uxYMYVn3sYbDMNVHbrWQHvFZNLvTW_Td4MLYOeAg05XJXEKit05UuonYYBiAzgKkBNwH5GmNj6L2_ykgseqT04hfyWOeZB_MEpUJAfZ12pqL2_7S13vltnH0ul2m2J70synwWXGZZuaxlo6XbF2yOLI2Y0hS_EPQ0cUvF6wxfdr4DvIjj3d91sSqpRT0WRlaXLHClYi4uwPLu8G1of24KsIWTxTZhGQNe1Ia4rcslvle-dYKmz-T--1w3_jS--Do5bw&__tn__=H-R 9 год

шарий таки выложил видео последнего часа жизни убитого на Донбассе украинского бойца. Видео с его нагрудной камеры. Напоминаю, что тело нашего бойца забрали россияне. Где шарий взял видео? Очевидно, что у ФСБ.

А безмозглые шароголовые до сих пор не понимают, "что с шарием не так" и почему он пророссийский блогер, тесно сотрудничающий с российскими спецслужбами.
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23.07.2020 10:02 Відповісти
п..ж!!!
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23.07.2020 11:15 Відповісти
Перемирие с рф (русскими фашистами) это конъюнктура ЗЮ ишака для лохтората.
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23.07.2020 10:08 Відповісти
Йу-хуу!

Сейчас меня снова будут обвинять в паранойе, да и хер с ним, проходили. Когда в феврале 14-го я всем своим донецким знакомым говорил, что мы следующие после Крыма, мне говорили, что я истеричка, так что мне не привыкать. И, да, я не утверждаю, что так непременно будет, но я утверждаю, что вероятность этого очень велика. Как стрелка "часов апокалипсиса", вплотную приблизившаяся к полудню. Ну, или к полуночи, если вам так больше нравится. И вероятность вскоре станет не важна, а только величина матожидания как неотвратимости.

Итак. О чем же нам говорит запрет сбора развединформации практически любыми доступными способами? О том, что противник собирается скрытно подготавливать новые позиции, перемещать технику и личный состав. То есть наши бойцы не будут знать, где находится противник. Вот такая война. Как будто снова лето 14-го, а ты снова в степи между Троицким-Попасной-Санжаровкой-Дебальцево и не знаешь, что тебя ждёт за ближайшим холмом или в ближайшем овраге, и чья это колонна движется у горизонта.

А о чем же нам говорит запрет снайперского огня? А говорит он о том, что противник будет в открытую укреплять существующие позиции. С использованием строительной техники и не боясь каких-либо действий с нашей стороны.

Для чего это делается? Тут уж сами как-нибудь догадаетесь, я в вас верю.

Конечно, мне могут возразить, что и у нас позиции подготовлены, мы тоже можем готовить новые. Но. За прошедший год было оставлено около 120 подготовленных позиций, а сколько заняли или подготовили? То-то и оно.
Будут и те, кто "ты что, хочешь чтоб там людей убивали?" Отвечу. Это война. На войне убивают людей. Но если на войне ты не убиваешь врага, то это капитуляция. А ты, трусливое чмо, со страху боишься признаться самому себе, что в твоей стране седьмой год убивают людей и ты можешь стать одним из них. Так же проще, закрыть глаза ладошкой и "не твоя война". Да и хер с тобой.

Ладно. Будем живы, пока не умрем. Быть добру! Картинка не просто так.

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE_%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81?__eep__=6&__cft__[0]=AZXZpdnjqxG2frzn5Ae5r0icWVPcv8TZVALfo_Qa8jUt63CMND63zreGks7TyxXXJmKp1Uf1-eO4zqeEsIdwlO1vbtI_ODvLpDEHVKdp-********-V7wwM5p1CbR-zAgn7MSo6MCR1mS2xL1TzdUayu86wvGAX2PAs-i7RYPzf6CLnqx4S-***************&__tn__=*NK-R #читаємо_вголос Автор: Валерій Гетьман
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23.07.2020 10:15 Відповісти
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2764760770477301&set=a.1596359910650732&type=3 Валерий Гетьман : Итак. О чем же нам говорит запрет сбора развединформации практически любыми доступными способами? О том, что противник собирается скрытно подготавливать новые позиции, перемещать технику и личный состав. То есть наши бойцы не будут знать, где находится противник. Вот такая война. Как будто снова лето 14-го, а ты снова в степи между Троицким-Попасной-Санжаровкой-Дебальцево и не знаешь, что тебя ждёт за ближайшим холмом или в ближайшем овраге, и чья это колонна движется у горизонта.

А о чем же нам говорит запрет снайперского огня? А говорит он о том, что противник будет в открытую укреплять существующие позиции. С использованием строительной техники и не боясь каких-либо действий с нашей стороны.
Для чего это делается? Тут уж сами как-нибудь догадаетесь, я в вас верю.

Конечно, мне могут возразить, что и у нас позиции подготовлены, мы тоже можем готовить новые. Но. За прошедший год было оставлено около 120 подготовленных позиций, а сколько заняли или подготовили? То-то и оно.

Будут и те, кто "ты что, хочешь чтоб там людей убивали?" Отвечу. Это война. На войне убивают людей. Но если на войне ты не убиваешь врага, то это капитуляция. А ты, трусливое чмо, со страху боишься признаться самому себе, что в твоей стране седьмой год убивают людей и ты можешь стать одним из них. Так же проще, закрыть глаза ладошкой и "не твоя война". Да и хер с тобой.
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23.07.2020 10:21 Відповісти
https://www.facebook.com/100007764793287/posts/2704137226521744/ Юрий Бирюков : Подписание планов капитуляции Вооруженных Сил Украины теперь называется «радостная новость».
Нельзя теперь ходить в разведку, нельзя теперь использовать беспилотники, снайпера не могут прикрывать наши позиции.
Мир-дружба-жвачка. Работа армии будет вне закона.
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23.07.2020 10:22 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25349542.html А зачем 73% армия, если они "усталі ат вайни"?

Казанський про засідання ТКГ: Росія вимагала скасувати постанову, якою вибори на Донбасі можуть проводитися лише після виведення окупаційних військ - Цензор.НЕТ 6066
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23.07.2020 10:23 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3218856.html Как про ЗЕ сказано

Казанський про засідання ТКГ: Росія вимагала скасувати постанову, якою вибори на Донбасі можуть проводитися лише після виведення окупаційних військ - Цензор.НЕТ 2161
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23.07.2020 10:25 Відповісти
этот цирк в минске для овец, казанских пригласили, что бы легализовать переговоры с террористами, перемирие огласили, что бы клоун мог отвести войска и этим накормив овец силоом, прогнуться перед кремлем.
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23.07.2020 10:31 Відповісти
https://vk.com/strelkov_info?z=video-57424472_456277348%2F818a5fa60cfa91d2d0%2Fpl_wall_-57424472

позывной эстонец
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23.07.2020 12:42 Відповісти
Это разрекламированное продажной"зеленью"перемирие в который раз окажется односторонним в отношении ВСУ..Хомчака к ответу и под трибунал !(Опосля смены власти,конечно..)
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23.07.2020 14:42 Відповісти
 
 