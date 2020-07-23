Казанський про засідання ТКГ: Росія вимагала скасувати постанову, якою вибори на Донбасі можуть проводитися лише після виведення окупаційних військ
Донецький блогер Денис Казанський, який був включений до Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу, розповів, що російські представники від ОРДЛО "знову влаштували істерику" – цього разу через постанову Верховної Ради 3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році".
Про це Казанський повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
За словами блогера, вчора військовим вдалося узгодити чергове "повне і всеосяжне" припинення вогню. Такі переговори, що стосуються розведення сил, перемир'я та інших військових питань, відбуваються в підгрупі з безпеки, їх веде військове командування, тому деталей він не знає.
"Можу сказати тільки, що налаштований скептично, оскільки подібних "остаточних" перемир'їв було підписано вже приблизно 100500 і всі з відомим результатом. Наприклад, попереднє "всеосяжне і безстрокове" припинення вогню було домовлено рік тому - з опівночі 21 липня 2019 року", - наголосив Казанський.
"Що стосується політичної підгрупи, в якій я перебуваю, то там звичний глухий кут, без змін. Російські представники від ОРДЛО знову влаштували істерику – цього разу через постанову Верховної Ради 3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році"", - розповів він.
Казанський зазначив, що в цій постанові російських представників обурила фраза про те, що вибори на окупованих територіях можуть проводитися лише після "виведення всіх незаконних збройних формувань, керованих, контрольованих і фінансованих Російською Федерацією, російських окупаційних військ, їхньої військової техніки з території України".
"Росіяни почали вимагати, щоб українська сторона цю постанову скасувала, але були, зрозуміло, ввічливо послані за відомою адресою", - підсумував блогер.
Нагадаємо, на засіданні ТКГ домовилися про повне припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з 27 липня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
дивно,що цю "новину" "розтрубили" навіть на Заході..
можливо тому,що в час пандемії новин взагалі малувато...
Зай валит в саою Армению
"запрет разведывательно-диверсионной деятельности, наступательных операций, использования беспилотников, снайперского и любого другого огня".
https://www.facebook.com/sivokho/?__cft__[0]=AZU2L4P0MU8rcSGqZz6f27G9U2ieh9hNvFJXFWrgTu5FHpl0jJIUaNzuPala9weYvHZNGYKLfxhmpJBxQCdfJ9bQrTh9PDotUGs32mh_EmSo6p5mMza2mt8MggX4Yb17ORkcCWAeD8ZZ_24tmXuX6EjfNHYiIvCkIVts4XiDq_Et6Q&__tn__=-UC%2CP-R Сергей Сивохо
https://www.facebook.com/sivokho/posts/773080940166360?__cft__[0]=AZU2L4P0MU8rcSGqZz6f27G9U2ieh9hNvFJXFWrgTu5FHpl0jJIUaNzuPala9weYvHZNGYKLfxhmpJBxQCdfJ9bQrTh9PDotUGs32mh_EmSo6p5mMza2mt8MggX4Yb17ORkcCWAeD8ZZ_24tmXuX6EjfNHYiIvCkIVts4XiDq_Et6Q&__tn__=%2CO%2CP-R 11 год ·
Есть радостная новость от Трехсторонней контактной группы: наконец-то согласовали и подписали пакет дополнительных мер по прекращению огня.
Запрет касается разведывательно-диверсионной деятельности, наступательных операций, использования беспилотников, снайперского и любого другого огня, размещения тяжелой техники и артиллерии в населённых пунктах и тд.
В документе предусмотрены и меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа.
"
Пані, США вже Україну не віддадуть - у кацапав агонія.
кацапи зеленим не можуть дати те, що ті хочуть - а США можуть.
Але, суто в мене, претензій до Зеленського немає, як і до його команди.
В мене претензія до тих ублюдків, котрі проголосували за Зеленського.
Аферисти не винуваті в тому, що вони когось дурять, брешуть, обкрадають?
я ж це знаю. і я знаю, що воно не зміниться і я за мразь не голосую.
які в мене до нього претензій, якщо я ВЖЕ знаю, що воно таке і як воно буде діяти?
Претензії до тих, хто протягнув цю блювоту до влади!
Тому у мене на першому місці в списку винуватих в тому, що маємо сьогодні, саме вони.
Кто может реально увидеть себя со стороны ? только человек самокритичный
ГДЕ в слугах самокритичные ? Те шо КРЕМ СО ВСЕХ ПЕРВЫМИ СЪЕДАЮТ ?😀😀😀
ВСЕ РЕШТА .... спокійно СКУПОВУЄТЬСЯ (єрмаки, зеленськіє, тарани, хамчакі, баканови, каломойскіє і прочая ш...ра). Вони ніколи не будуть жити на параші, вони хочуть жити в ЄС та США.
Зрозуміло?
ОСТОРОЖНО, МЕРТВЕТЧУК НА ПОРОГЕ
вони до влади перли суто для себе.
срати вони хотіли на державу та людей.
И меры дисциплинарного воздействия к тем, кто захочет успокоить свинособак.
Які проблєми ? Зайди на сайт терористів,то й дізнаєшся !
Раніше таке робили?
Будуть заважати нашим воїнам ..... під час Другої Світової війни радянські солдати вбивали своїх офіцерів, котрі заважали їм воювати.
Нижче інформація від Доніка:
"Сегодня, из двух не связанных между собой источников, мне сообщили, что результатом поездки Хомчака в зону ООС стало назначение "смотрящих" за соблюдением режима тишины. Ротации по 3-4 недели, специально обученные офицеры из управлений ГШ.
Задача - выявлять, пресекать и писать рапорта на нарушителей. Я не сразу поверил.
Ну, как-то это уже за край, даже для Хомчака.
Оказалось, что нет. Все нормально."
Найбільш дієвий спосіб висловити вашу підтримку - 4441 1144 4217 4494
22 Июля 23:23 52
0
З 27 липня Зеленський забороняє будь-які спроби захистити Україну - за порушення воїнів ЗСУ будуть карати
Про цю "радісну" новину повідомляє російська шістка Сергій Сивохо. Ось так. ЗСУ з 27 - не будуть нічого бачити з БПЛА, не будуть нічого знати від розвідки, не мають права знищувати окупантів снайперським або будь-яким вогнем. Інакше Хомачак радо їх буде карати. А хто буде карати російських окупантів??? Коли вони відверто, на очах ОБСЄ вбивають евакуаційну команду с розпізнавальними знаками, медика з розпізнавальними знаками, вбивають після того, як гарантували не відкриття вогню, та знущаються з тіла порізавши його й встромивши ножа в око. Демонстративно, зухвало та без перешкод. І ці тварини будуть карати когось зі своїх???Серйозно? Зелені тварини у владі не мають меж у своєму бажанні капітулювати перед окупантами....
https://www.facebook.com/skitalec?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAgsZb6mf5GB1O_1MIDpVECEm45rs1Do4pOxiWh8mUaWwRXHOAaXOn6S0TQMMjBrTC7GP82poYCa8RN&hc_ref=ARTuWsoclp1qWMA7Glf1tSnAxy82MKm8BieGyIsq_xsP7D3E3DZRTFke3yeQMISbKAw&fref=nf Роман Доник
Сегодня, из двух не связанных между собой источников, мне сообщили, что результатом поездки Хомчака в зону ООС стало назначение "смотрящих" за соблюдением режима тишины. Ротации по 3-4 недели, специально обученные офицеры из управлений ГШ. Задача - выявлять, пресекать и писать рапорта на нарушителей. Я не сразу поверил. Ну, как-то это уже за край, даже для Хомчака. Оказалось, что нет. Все нормально.
Запрет на разведку, на БПЛА, на снайперскую работу. Про арту, даже не говорю. Теперь нас будут убивать, а Зеленский брать под личный контроль и высказывать озабоченность. К этой ватной мрази Сивохо, всего один вопрос - а на российских наемников у вас тоже предусмотрены наказания? А что это за наказания? По каким законам? РФ или Украины? Так они болт положили на законы Украины против которой воюют. Что ты им сделаешь? Премии лишишь, ушлепок бодипозитивный? Или в жопу зацелуешь до смерти нарушителя?
так глядишь и новые выборы гаранта наступят быстрей ))))
Це вже яка ступінь обробки свідомості, згідно методики Овертона?
Передостання?
Антиукраїнське лайно при владі , тепер захар і моторило -невінно убієнниє . !! .
https://www.facebook.com/olegbps/posts/3862271477121388?__xts__%5B0%5D=68.********************************************-fbvrIMH6vaFRLBqtYS9XFgqLoomRfVl98wefl0uxYMYVn3sYbDMNVHbrWQHvFZNLvTW_Td4MLYOeAg05XJXEKit05UuonYYBiAzgKkBNwH5GmNj6L2_ykgseqT04hfyWOeZB_MEpUJAfZ12pqL2_7S13vltnH0ul2m2J70synwWXGZZuaxlo6XbF2yOLI2Y0hS_EPQ0cUvF6wxfdr4DvIjj3d91sSqpRT0WRlaXLHClYi4uwPLu8G1of24KsIWTxTZhGQNe1Ia4rcslvle-dYKmz-T--1w3_jS--Do5bw&__tn__=H-R 9 год
шарий таки выложил видео последнего часа жизни убитого на Донбассе украинского бойца. Видео с его нагрудной камеры. Напоминаю, что тело нашего бойца забрали россияне. Где шарий взял видео? Очевидно, что у ФСБ.
А безмозглые шароголовые до сих пор не понимают, "что с шарием не так" и почему он пророссийский блогер, тесно сотрудничающий с российскими спецслужбами.
Сейчас меня снова будут обвинять в паранойе, да и хер с ним, проходили. Когда в феврале 14-го я всем своим донецким знакомым говорил, что мы следующие после Крыма, мне говорили, что я истеричка, так что мне не привыкать. И, да, я не утверждаю, что так непременно будет, но я утверждаю, что вероятность этого очень велика. Как стрелка "часов апокалипсиса", вплотную приблизившаяся к полудню. Ну, или к полуночи, если вам так больше нравится. И вероятность вскоре станет не важна, а только величина матожидания как неотвратимости.
Итак. О чем же нам говорит запрет сбора развединформации практически любыми доступными способами? О том, что противник собирается скрытно подготавливать новые позиции, перемещать технику и личный состав. То есть наши бойцы не будут знать, где находится противник. Вот такая война. Как будто снова лето 14-го, а ты снова в степи между Троицким-Попасной-Санжаровкой-Дебальцево и не знаешь, что тебя ждёт за ближайшим холмом или в ближайшем овраге, и чья это колонна движется у горизонта.
А о чем же нам говорит запрет снайперского огня? А говорит он о том, что противник будет в открытую укреплять существующие позиции. С использованием строительной техники и не боясь каких-либо действий с нашей стороны.
Для чего это делается? Тут уж сами как-нибудь догадаетесь, я в вас верю.
Конечно, мне могут возразить, что и у нас позиции подготовлены, мы тоже можем готовить новые. Но. За прошедший год было оставлено около 120 подготовленных позиций, а сколько заняли или подготовили? То-то и оно.
Будут и те, кто "ты что, хочешь чтоб там людей убивали?" Отвечу. Это война. На войне убивают людей. Но если на войне ты не убиваешь врага, то это капитуляция. А ты, трусливое чмо, со страху боишься признаться самому себе, что в твоей стране седьмой год убивают людей и ты можешь стать одним из них. Так же проще, закрыть глаза ладошкой и "не твоя война". Да и хер с тобой.
Ладно. Будем живы, пока не умрем. Быть добру! Картинка не просто так.
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE_%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81?__eep__=6&__cft__[0]=AZXZpdnjqxG2frzn5Ae5r0icWVPcv8TZVALfo_Qa8jUt63CMND63zreGks7TyxXXJmKp1Uf1-eO4zqeEsIdwlO1vbtI_ODvLpDEHVKdp-********-V7wwM5p1CbR-zAgn7MSo6MCR1mS2xL1TzdUayu86wvGAX2PAs-i7RYPzf6CLnqx4S-***************&__tn__=*NK-R #читаємо_вголос Автор: Валерій Гетьман
А о чем же нам говорит запрет снайперского огня? А говорит он о том, что противник будет в открытую укреплять существующие позиции. С использованием строительной техники и не боясь каких-либо действий с нашей стороны.
Для чего это делается? Тут уж сами как-нибудь догадаетесь, я в вас верю.
Конечно, мне могут возразить, что и у нас позиции подготовлены, мы тоже можем готовить новые. Но. За прошедший год было оставлено около 120 подготовленных позиций, а сколько заняли или подготовили? То-то и оно.
Будут и те, кто "ты что, хочешь чтоб там людей убивали?" Отвечу. Это война. На войне убивают людей. Но если на войне ты не убиваешь врага, то это капитуляция. А ты, трусливое чмо, со страху боишься признаться самому себе, что в твоей стране седьмой год убивают людей и ты можешь стать одним из них. Так же проще, закрыть глаза ладошкой и "не твоя война". Да и хер с тобой.
Нельзя теперь ходить в разведку, нельзя теперь использовать беспилотники, снайпера не могут прикрывать наши позиции.
Мир-дружба-жвачка. Работа армии будет вне закона.
позывной эстонец