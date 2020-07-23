Казанський про засідання ТКГ: Росія вимагала скасувати постанову, якою вибори на Донбасі можуть проводитися лише після виведення окупаційних військ

Донецький блогер Денис Казанський, який був включений до Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу, розповів, що російські представники від ОРДЛО "знову влаштували істерику" – цього разу через постанову Верховної Ради 3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році".

Про це Казанський повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами блогера, вчора військовим вдалося узгодити чергове "повне і всеосяжне" припинення вогню. Такі переговори, що стосуються розведення сил, перемир'я та інших військових питань, відбуваються в підгрупі з безпеки, їх веде військове командування, тому деталей він не знає.

"Можу сказати тільки, що налаштований скептично, оскільки подібних "остаточних" перемир'їв було підписано вже приблизно 100500 і всі з відомим результатом. Наприклад, попереднє "всеосяжне і безстрокове" припинення вогню було домовлено рік тому - з опівночі 21 липня 2019 року", - наголосив Казанський.

"Що стосується політичної підгрупи, в якій я перебуваю, то там звичний глухий кут, без змін. Російські представники від ОРДЛО знову влаштували істерику – цього разу через постанову Верховної Ради 3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році"", - розповів він.

Казанський зазначив, що в цій постанові російських представників обурила фраза про те, що вибори на окупованих територіях можуть проводитися лише після "виведення всіх незаконних збройних формувань, керованих, контрольованих і фінансованих Російською Федерацією, російських окупаційних військ, їхньої військової техніки з території України".

"Росіяни почали вимагати, щоб українська сторона цю постанову скасувала, але були, зрозуміло, ввічливо послані за відомою адресою", - підсумував блогер.

Нагадаємо, на засіданні ТКГ домовилися про повне припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з 27 липня.

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