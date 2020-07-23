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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на COVID-19 захворіли 71 дитина і 50 медпрацівників, - Степанов

За добу на COVID-19 захворіли 71 дитина і 50 медпрацівників, - Степанов

За минулу добу на коронавірусну інфекцію в Україні захворіла 71 дитина, а також 50 медичних працівників.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 856 осіб. З них 71 дитина, а також 50 медичних працівників. Госпіталізовано 178 осіб. Зафіксовано 17 летальних випадків. При цьому одужали 828 пацієнтів", - зазначив глава МОЗ.

За словами Степанова, за весь час пандемії захворіли 61 851 особа. З них 4400 дітей, а також 8153 медпрацівники.

Водночас загалом одужали 34 000 осіб, а летальних випадків - 1551.

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Автор: 

діти (5128) карантин (18172) МОЗ (5400) лікарі (1289) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
БЛИН: чем вы хвастаетесь , Степанов? Совсем сдурели?

За сутки 50 (!!!!!) медработников заболело
ВЫ ТАМ ВООБЩЕ ИДиоты!
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23.07.2020 09:29
+1
Украина - третья страна уже, к сожалению, а не красная зона.
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23.07.2020 09:33
+1
Иди, гони. Намордник только напяль.
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23.07.2020 09:40
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БЛИН: чем вы хвастаетесь , Степанов? Совсем сдурели?

За сутки 50 (!!!!!) медработников заболело
ВЫ ТАМ ВООБЩЕ ИДиоты!
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23.07.2020 09:29 Відповісти
Гнать Степанова в отставку - т к Украина в красной зоне, а вся Европа спокойно летает на самолетах отдыхать к морю
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23.07.2020 09:30 Відповісти
Украина - третья страна уже, к сожалению, а не красная зона.
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23.07.2020 09:33 Відповісти
Вы вообще читать не умеете?
Украина в красной зоне по вирусу - и власть пора гнать из кресел вместе с депутатами, т к ОНА НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ СО СВОИМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ ПО СОЗДАНИЮ НОРМАЛЬНОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ
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23.07.2020 09:36 Відповісти
Иди, гони. Намордник только напяль.
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23.07.2020 09:40 Відповісти
И вам советую намордник носить , а то ЗАБОЛЕЕТЕ ВИРУСОМ 😀😀😀
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23.07.2020 10:11 Відповісти
50,4400,34000...поцу видать нолики понравились...
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23.07.2020 09:40 Відповісти
...а "справочку" отримати ...степашка майбуть сам вже по справці рази три "хворів" ...
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23.07.2020 10:01 Відповісти
То есть разворовывают бюджет Украины ?
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23.07.2020 10:09 Відповісти
скажите сразу когда мы все помрем...
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23.07.2020 09:48 Відповісти
життя це смертельна хвороба ..."летальність" 100%
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23.07.2020 09:59 Відповісти
...За минувшие сутки коронавирусной инфекции в Украине заболел 71 ребенок, а также 50 медицинских работниковИсточник: https://censor.net/n3209703...
ну прямо як УБД і "чорнобильці" ...в мед працівників підвищений ризик захворіти короною це зрозуміло але вони й найкраще підготовлені для того щоб запобігти захворюванню ...але в Україні все по іншому медики як діти малі 50 проти 71 ...так ?Источник: https://censor.net/n3209703
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23.07.2020 09:58 Відповісти
За такую заболеваемость у медиков КАБМИН ГНАТЬ В ОТСТАВКУ
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23.07.2020 10:13 Відповісти
я не вірю ! суки, брешете, то всі смерті записують на вірус, навіть утоплеників, то за добу до тисячі захворіло
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23.07.2020 10:20 Відповісти
Цеперемога?
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23.07.2020 14:24 Відповісти
 
 