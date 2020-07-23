За добу на COVID-19 захворіли 71 дитина і 50 медпрацівників, - Степанов

За минулу добу на коронавірусну інфекцію в Україні захворіла 71 дитина, а також 50 медичних працівників.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 856 осіб. З них 71 дитина, а також 50 медичних працівників. Госпіталізовано 178 осіб. Зафіксовано 17 летальних випадків. При цьому одужали 828 пацієнтів", - зазначив глава МОЗ.

За словами Степанова, за весь час пандемії захворіли 61 851 особа. З них 4400 дітей, а також 8153 медпрацівники.

Водночас загалом одужали 34 000 осіб, а летальних випадків - 1551.

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