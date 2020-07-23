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За добу на COVID-19 захворіли 71 дитина і 50 медпрацівників, - Степанов
За минулу добу на коронавірусну інфекцію в Україні захворіла 71 дитина, а також 50 медичних працівників.
Про це під час онлайн-брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 856 осіб. З них 71 дитина, а також 50 медичних працівників. Госпіталізовано 178 осіб. Зафіксовано 17 летальних випадків. При цьому одужали 828 пацієнтів", - зазначив глава МОЗ.
За словами Степанова, за весь час пандемії захворіли 61 851 особа. З них 4400 дітей, а також 8153 медпрацівники.
Водночас загалом одужали 34 000 осіб, а летальних випадків - 1551.
Топ коментарі
+2 Sophia-Maria Duglass
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+1 Меркава
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+1 Меркава
показати весь коментар23.07.2020 09:40 Посилання
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За сутки 50 (!!!!!) медработников заболело
ВЫ ТАМ ВООБЩЕ ИДиоты!
Украина в красной зоне по вирусу - и власть пора гнать из кресел вместе с депутатами, т к ОНА НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ СО СВОИМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ ПО СОЗДАНИЮ НОРМАЛЬНОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ
ну прямо як УБД і "чорнобильці" ...в мед працівників підвищений ризик захворіти короною це зрозуміло але вони й найкраще підготовлені для того щоб запобігти захворюванню ...але в Україні все по іншому медики як діти малі 50 проти 71 ...так ?Источник: https://censor.net/n3209703