З 1 серпня адаптивний карантин працюватиме по-іншому: Карантин послаблять, якщо протягом трьох днів захворюваність знижуватиметься, - Ляшко

Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко також зазначив, що в разі погіршення епідеміологічної ситуації протягом 5 днів - карантин посилюватимуть.

Про це головний санлікар заявив в ефірі "Українського радіо", передає Цензор.НЕТ.

"Якщо область протягом 5 днів буде перевищувати загальнонаціональні індикатори, які були до цього, ми цю область розкладемо на райони і міста обласного значення, і кожен район покаже свій внесок в стан захворюваності коронавірусною хворобою. І залежно від того, який відсоток дає район або місто обласного значення, він буде виділений або в зелену, або в жовту, або в помаранчеву, або в червону зону. Червона - це найкритичніша, в якій закривається все, як це було в березні-квітні на території всієї держави", - пояснив Ляшко

У той же час, за словами головного санлікаря, якщо район потрапляє в червону зону, то карантин триває доти, поки він не зменшить внесок у загальну захворюваність в області і не перейде або в помаранчеву, або в жовту, або в зелену.

"Якщо ми три дні бачимо кращий показник, то переводимо цей район в іншу зону", - додав Ляшко.

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Нагадаємо, вчора Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.