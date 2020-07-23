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Новини Коронавірус і карантин
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З 1 серпня адаптивний карантин працюватиме по-іншому: Карантин послаблять, якщо протягом трьох днів захворюваність знижуватиметься, - Ляшко

З 1 серпня адаптивний карантин працюватиме по-іншому: Карантин послаблять, якщо протягом трьох днів захворюваність знижуватиметься, - Ляшко

Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко також зазначив, що в разі погіршення епідеміологічної ситуації протягом 5 днів - карантин посилюватимуть.

Про це головний санлікар заявив в ефірі "Українського радіо", передає Цензор.НЕТ.

"Якщо область протягом 5 днів буде перевищувати загальнонаціональні індикатори, які були до цього, ми цю область розкладемо на райони і міста обласного значення, і кожен район покаже свій внесок в стан захворюваності коронавірусною хворобою. І залежно від того, який відсоток дає район або місто обласного значення, він буде виділений або в зелену, або в жовту, або в помаранчеву, або в червону зону. Червона - це найкритичніша, в якій закривається все, як це було в березні-квітні на території всієї держави", - пояснив Ляшко

У той же час, за словами головного санлікаря, якщо район потрапляє в червону зону, то карантин триває доти, поки він не зменшить внесок у загальну захворюваність в області і не перейде або в помаранчеву, або в жовту, або в зелену.

"Якщо ми три дні бачимо кращий показник, то переводимо цей район в іншу зону", - додав Ляшко.

Читайте: Україна на 10 місці в Європі і на 36 у світі за кількістю випадків COVID-19, - головний санлікар Ляшко

Нагадаємо, вчора Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1516) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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На Цензоре о корововирусе пишут каждые 10 минут.
Почему почти мало репортажей о войне на востоке или у нас уже война закончилась!?
С 1 августа адаптивный карантин будет работать по-другому: Карантин ослабят, если в течение трех дней заболеваемость будет снижаться, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5573
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23.07.2020 09:35 Відповісти
С 1 августа адаптивный карантин будет работать по-другому: Карантин ослабят, если в течение трех дней заболеваемость будет снижаться, - Ляшко - Цензор.НЕТ 415
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23.07.2020 09:44 Відповісти
Ключове слово ЄСЛІ.
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23.07.2020 09:43 Відповісти
Ослабят для того чтоб дальше заболеваемость не снижалась?
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23.07.2020 10:14 Відповісти
Вот же они идиоты!
Ведь давно выяснили, что инкубационный период вируса длится 5-14 дней.
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23.07.2020 09:43 Відповісти
У санітара трускавецький диплом і йому видніше.
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23.07.2020 09:48 Відповісти
Кто познал власть над массами и денежными потоками просто так не откажется от этого.
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23.07.2020 09:56 Відповісти
Краще ляшко подумав би про громадский суд над собою.
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23.07.2020 10:28 Відповісти
 
 