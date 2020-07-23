В 11 областях України знизилася кількість активних хворих на COVID-19, - РНБО

Кількість осіб, які видужали від COVID-19, перевищила кількість захворілих за минулу добу в 10 із 24 областей України, ще в трьох областях чисельність тих, хто заразився і видужав, була однаковою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки і оборони.

Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (112) та Львівській області (109), одужання - в Чернівецькій (87), Львівській (71) та Донецькій (70) областях.

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 52 нові випадки захворювання на COVID-19, 1 - смерті і 62 - одужання, зараз в області хворіє 505 осіб (на 11 менше за добу);

- у Волинській області підтверджено 42 нові випадки захворювання, 1 - смерті і 47 випадків одужання, зараз в області хворіють 967 осіб (на 6 менше за добу);

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- у Дніпропетровській області зафіксовано 15 нових випадків захворювання, 1 - смерті, випадків одужання немає, зараз хворіє 182 особи (на 14 більше за добу);

- у Донецькій області зафіксовано 5 нових випадків захворювання, 70 осіб одужали. Зараз хворіє 391 особа (на 65 менше за добу);

- у Житомирській області 20 осіб захворіли і 37 одужали, зараз хворіє 295 осіб (на 17 менше за добу);

- у Закарпатській області 63 нові випадки захворювання, 3 випадки смерті і 63 випадки одужання, зараз хворіють 2695 осіб (на 3 менше за добу);

- у Запорізькій області 9 нових хворих, нових випадків смерті і одужання не зафіксовано, зараз хворіє 123 особи (на 9 більше за добу);

- в Івано-Франківській області зафіксовано 76 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті і 11 випадків одужання, зараз хворіють 2244 особи (на 63 більше за добу);

- у Києві 112 нових випадків захворювання та 25 - одужання, зараз хворіє 4604 особи (на 87 більше за добу);

- у Київській області 32 нових хворих і 68 осіб одужали, зараз хворіють 867 осіб (на 36 менше за добу);

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- у Кіровоградській області зафіксовано 1 випадок захворювання і 1 - одужання, зараз, як і добою раніше, хворіє 37 осіб;

- у Луганській області 6 нових випадків захворювання і 1 - одужання, зараз хворіє 31 особа (на 5 більше за добу);

- у Львівській області підтверджено 109 нових випадків захворювання на COVID-19, 4 - смерті і 71 випадок одужання, зараз хворіють 6343 особи (на 34 більше за добу);

- у Миколаївській області 3 нові випадки захворювання та 12 - одужання, зараз хворіє 96 осіб (на 9 менше за добу);

- в Одеській області 31 новий випадок захворювання, 1 - смерті і 66 - одужання, зараз хворіє 1 446 осіб (на 36 менше за добу);

- у Полтавській області 11 нових випадків захворювання, 1 - смерті і 1 - одужання, зараз хворіє 42 особи (на 9 більше за добу);

- у Рівненській області 71 новий випадок захворювання і 68 випадків одужання, зараз хворіє 1117 осіб (на 3 більше за добу);

- у Сумській області 10 нових випадків захворювання і 2 - одужання, зараз хворіє 62 людини (на 8 більше за добу);

- у Тернопільській області 40 нових випадків захворювання, 1 - смерті і 12 - одужання, зараз хворіють 892 особи (на 27 більше за добу);

- у Харківській області 64 нові випадки захворювання, 1 випадок смерті і 56 осіб одужали, зараз хворіють 1277 осіб (на 7 більше, ніж напередодні);

- у Херсонській області 1 новий випадок захворювання і 1 - одужання, зараз, як і напередодні, хворіє 21 особа;

- у Хмельницькій області зафіксовано 14 випадків захворювання і 26 - одужання, зараз хворіють 125 осіб (на 12 менше за добу);

- у Черкаській області 17 осіб захворіли і 5 - одужали, зараз хворіють 200 осіб (на 12 більше за добу);

- у Чернівецькій області 39 нових випадків захворювання, 1 - смерті і 87 осіб одужали, зараз хворіє 1459 осіб (на 49 менше за добу);

- у Чернігівській області 13 нових випадків захворювання і 36 - одужання, зараз хворіє 279 осіб (на 23 менше за добу).

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