Чоловік під час затримання біля Полтавського адмінсуду дістав гранату і погрожує її підірвати
Правоохоронці ввели в дію спецоперацію "Грім".
Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в правоохоронних органах.
Зазначається, що співробітники карного розшуку намагалися затримати чоловіка, якого підозрюють у викрадені автомобілів, біля будівлі Полтавського адмінсуду.
Підозрюваний погрожує підірвати гранату РГД-5.
Правоохоронці ввели в дію спецоперацію "Грім".
Топ коментарі
+21 Vapy Provk
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+19 Алекс Мышкевич
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+19 Игорь 4397
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Долой ЗЕльоную банду!
а то его видосики совсем уже никто не смотрит, кроме особо упоротых зебанатиков
- А в котором часу, ваша милость, чтобы, боже упаси, как-нибудь не проспать? (с)
Серіал "Терористичний квартал". Перша серія - "Луцький терорист". Друга - "Хто вкладає зброю у руки терористам?". Третя - "Харківські послідовники". Четверта - «Великий перемовник членом на піаніно»… Далі буде?...
Хрен вам. Сивуха, упокойся с миром. Аминь.
нужно сходить посмотреть . мне тут не далеко
оно Вам надо?
ну или товар дня... там... памперсы-прокладки-средство от запора...ну хоть что-то?
Всем смотреть фильм Сваты 2008 года.
сегодня гугл - главный источник ума и информации.
вот так и живем.
"Если говорить о мифах, то чаще всего преувеличивается статус участников этих проектов. Так в число танкистов казанской школы попадает один из самых известных нацистских генералов Гейнц Гудериан, а липецким «выпускником» оказывается сам Герман Геринг! При этом он даже успевает найти себе в Липецке невесту, правнучка которой обнаруживается в 2000-х годах в Петербурге. Вместе с Герингом якобы учились и другие известные военные Альберт Кессельринг и Курт Штудент.
По разным оценкам, через неё прошло от 120 до 400 авиационных специалистов. Сразу нужно вычеркнуть из их числа троих упомянутых нацистских генералов.
Все они были к моменту действия школы (1925 - 1933 гг.) слишком крупными фигурами для прохождения обычных лётных курсов: Геринг уже в 1928 стал членом Рейхстага от НСДАП, Кессельринг и Штудент инспектировали работу немецкой авиашколы в Липецке и содействовали её развитию, но не учились в ней.
Ecли посмотреть по званиям, которых достигли выпускники школы, то среди них мы обнаружим как минимум 45 высших офицеров Люфтваффе от генерал-майора до генерал-фельдмаршала (Х. Шперле). В этой связи выпуски 1928 и 1932 годов даже назвали «генеральскими».
Соответственно, в Липецке учились будущие начальники Генерального штаба Люфтваффе (Г. Ешоннек, Г. Кортен), командующие воздушными флотами, особыми авиагруппами и авиадивизиями, главный инженер Люфтваффе (А. Пауль), адъютант при Гитлере по вопросам авиации (Н. фон Белов).
Не все «липецкие» лётчики делали штабную карьеру - многие из них стали педагогами различных лётных училищ, часть из них самостоятельно организовывали новые направления в ВВС Третьего Рейха и ФРГ: ночная истребительная авиация (Й. Каммхубер), штурмовая авиация (Г. Хичхольд), авиафоторазведка (Э. Фишер).
Наконец, полученные в том числе Липецке навыки воздушных боев пригодились целой плеяде немецких авиаторов, которые стали позднее воздушными асами, сбившими десятки самолетов - Г. Лютцов (110), Г. Радуш (63), Траутлоф Х. (57), Х. Гентцен (20)".