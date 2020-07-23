Поки що я не бачу можливостей для переговорів із Росією про Крим, необхідний потужний міжнародний тиск, - Волкер

Колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що не бачить можливостей для міжнародних переговорів з Росією щодо окупованого нею Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Я би сформулював це трохи інакше. Я сам говорив про це з російськими урядовцями, і вони відмовляються щось обговорювати. Вони кажуть: "Ні, проблем немає, Крим – це частина Росії, тут нема про що говорити". Я поки що не бачу можливості для майбутніх переговорів, але має бути потужніший міжнародний тиск на Росію. Ось тут нам потрібні США, Велика Британія, Франція, Німеччина, а може, і НАТО", – сказав Волкер.

За його словами, "Туреччина дійсно важливий гравець".

"Усі ми маємо постійно наголошувати на проблемі захоплення Криму та посилювати тиск на Росію, аби вона припинила окупацію і повернула територію. Вони не збираються обговорювати це зараз, тому ми повинні посилити цей тиск", – додав Волкер.

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