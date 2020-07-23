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Новини Окупація Криму
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Поки що я не бачу можливостей для переговорів із Росією про Крим, необхідний потужний міжнародний тиск, - Волкер

Поки що я не бачу можливостей для переговорів із Росією про Крим, необхідний потужний міжнародний тиск, - Волкер

Колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що не бачить можливостей для міжнародних переговорів з Росією щодо окупованого нею Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Я би сформулював це трохи інакше. Я сам говорив про це з російськими урядовцями, і вони відмовляються щось обговорювати. Вони кажуть: "Ні, проблем немає, Крим – це частина Росії, тут нема про що говорити". Я поки що не бачу можливості для майбутніх переговорів, але має бути потужніший міжнародний тиск на Росію. Ось тут нам потрібні США, Велика Британія, Франція, Німеччина, а може, і НАТО", – сказав Волкер.

За його словами, "Туреччина дійсно важливий гравець".

"Усі ми маємо постійно наголошувати на проблемі захоплення Криму та посилювати тиск на Росію, аби вона припинила окупацію і повернула територію. Вони не збираються обговорювати це зараз, тому ми повинні посилити цей тиск", – додав Волкер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина і Франція мають чітко заявити, що Росія порушує умови Мінських угод, - Волкер

Автор: 

Крим (14183) росія (65883) Волкер Курт (610)


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Топ коментарі
+5
А какие с окупантом вообще могут быть переговоры? Окупант не для того захватывал чужие земли чтобы отдавать. Окупанта выбивают из захваченных земель а не просят его уйти. Гитлер хоть один метр захваченной земли отдал на переговорах?
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23.07.2020 10:38
+3
речь явно идет о ползучей капитуляции
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23.07.2020 10:40
+3
Давить в -первую очередь должны подписанты Будабештской бумаги,
но при наличии сегоднешнего главы США -- это не реально.
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23.07.2020 10:49
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Поздравляю всех Украинцев !!!
Вооруженным силам Украины у Зеленского запретили защищать свою страну - теперь официально.

27 июля, с 00:01, украинским Вооруженным силам запретят вести любую боевую деятельность против российских оккупантов.
Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского https://www.president.gov.ua/ru/news/proriv-u-minskomu-procesi-v-tkg-dijshli-zgodi-shodo-povnogo-62389 сообщил о «прорыве в Минском процессе»:Пока я не вижу возможностей для переговоров с Россией о Крыме, необходимо мощное международное давление, - Волкер - Цензор.НЕТ 9947
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23.07.2020 10:37 Відповісти
Подробности договорняка соглашения раскрыл бывший советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо, известный своими пророссийскими взглядами.

По его словам, новые условия вступят в силу с полуночи 27 июля:
«Есть радостная новость от ТКГ: наконец-то согласовали и подписали пакет дополнительных мер по прекращению огня. Запрет касается разведывательно-диверсионной деятельности, наступательных операций, использования беспилотников, снайперского и любого другого огня, размещения тяжелой техники и артиллерии в населенных пунктах и тд. В документе предусмотрены и меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа», - отмечает он.

Полный текст соглашения, достигнутого в Минске, опубликовали пока только интернет-ресурсы террористических образований и Российской Федерации.
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23.07.2020 10:38 Відповісти
Гребаный стыд. Зеленое чмо точно допрыгается.
Интересно, оно в детстве хоть раз дралось с пацанами?
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23.07.2020 11:31 Відповісти
с таким преЗЕдентом о международном давлении можно забыть.
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23.07.2020 10:38 Відповісти
Пока я не вижу возможностей для переговоров с Россией о Крыме, необходимо мощное международное давление, - Волкер - Цензор.НЕТ 5483
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23.07.2020 10:39 Відповісти
Порохло оголошувало перемирення і припинення вогню 23 рази. Після Іловайська, Савур-могили, ДАП, Дебальцево і т.д, де загинули тисячі захисників демократичної України.
Кого ти тоді поздоровляв?
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23.07.2020 10:51 Відповісти
що сам оголошував,а чи світовий аферист кремлівський не виконував того,про що домовлявся?
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23.07.2020 11:08 Відповісти
Порохло домовлялося зі світовим військовим злочинцем. Воно хороше.
Зеленський домовляється з луцьким терористом чи зі світовим військовим злочинцем. Зе погане.
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23.07.2020 11:50 Відповісти
А какие с окупантом вообще могут быть переговоры? Окупант не для того захватывал чужие земли чтобы отдавать. Окупанта выбивают из захваченных земель а не просят его уйти. Гитлер хоть один метр захваченной земли отдал на переговорах?
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23.07.2020 10:38 Відповісти
речь явно идет о ползучей капитуляции
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23.07.2020 10:40 Відповісти
Как и РСФСР/РФ.
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23.07.2020 10:42 Відповісти
Так в жизни все так устроено - побеждает сильнейший, у сильного бессильный виноват. до тех пор пока не поменяются местами.
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23.07.2020 10:48 Відповісти
Как можно вести переговори,с тем,кто отказиваеться вообще от переговоров?!
Сначала нужно принудить к ЖЕЛАНИЮ начать переговори.
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23.07.2020 10:46 Відповісти
Давить в -первую очередь должны подписанты Будабештской бумаги,
но при наличии сегоднешнего главы США -- это не реально.
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23.07.2020 10:49 Відповісти
Путин обожает таких пустых балаболов, как Волкер.
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23.07.2020 10:52 Відповісти
Давить будет Меркель. Лобком...
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23.07.2020 10:56 Відповісти
багато ви знаєте країн які добровільно віддали окуповані територіїї??? хіба індонезія, і то після масштабних санкцій. ізраїль віддав синай лише після затяжної війни в 70х, палестинські території досі не збирається повертати. вірменія тримає карабах не без допомоги раші.я вже не кажу про абхазію. осетію та крим.окупанти ніколи добровільно не віддають захоплені землі, ніколи!
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23.07.2020 10:57 Відповісти
Донбасс официально РФ не захвачен , "ихтамнет" . Поєтому Украина и вернет его дипломатическим путем. К єтому идет , санкции действуют .
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23.07.2020 11:07 Відповісти
росія слід за ізраїлем ввела в законодавство поняття контрольовані території, тобто ті що є під військовим контролем і не є частиною держави, з умовою включення їх до складу на постійній основі. тому донбас якщо і вернуть,то не при путіні
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23.07.2020 11:27 Відповісти
Я пока не вижу возможности для будущих переговоров, но должно быть мощнее международное давление на Россию. Вот здесь нам нужны США, Великобритания, Франция, Германия, а может, и НАТО- немецко-француских подельников рашиста можно выбрасывать из списка
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23.07.2020 11:06 Відповісти
Кто назначил Францию и Германию в "подельники" ? Так на российской ботоферме работают ?
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23.07.2020 11:08 Відповісти
дык кто в ботоферме назначает подельников.? если отказ от участия в минском сходняке США И Англии указывает ,что те,которые против участия этих стран есть подельники рашистские ,который тоже против...
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23.07.2020 11:14 Відповісти
На ботоферме определяют направление и цели , куда ботьі должньі заливать дезинформацию , или ложь.
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23.07.2020 12:27 Відповісти
ну вот видишь ,и путя и немецкая макрель и французские оланда с макароном были и есть против участия США и Англии и в минском и в нормандском...,что указывает на создателей и исполнителей определенных целей по отношению к Украине и ее народу, которые воплощаются на практике...
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23.07.2020 14:36 Відповісти
А какой может быть разговор с сумашедшим? Здесь только сила и смирительная рубашка.
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23.07.2020 18:08 Відповісти
Всё верно сказал.
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23.07.2020 20:21 Відповісти
 
 