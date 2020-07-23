Поки що я не бачу можливостей для переговорів із Росією про Крим, необхідний потужний міжнародний тиск, - Волкер
Колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що не бачить можливостей для міжнародних переговорів з Росією щодо окупованого нею Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.
"Я би сформулював це трохи інакше. Я сам говорив про це з російськими урядовцями, і вони відмовляються щось обговорювати. Вони кажуть: "Ні, проблем немає, Крим – це частина Росії, тут нема про що говорити". Я поки що не бачу можливості для майбутніх переговорів, але має бути потужніший міжнародний тиск на Росію. Ось тут нам потрібні США, Велика Британія, Франція, Німеччина, а може, і НАТО", – сказав Волкер.
За його словами, "Туреччина дійсно важливий гравець".
"Усі ми маємо постійно наголошувати на проблемі захоплення Криму та посилювати тиск на Росію, аби вона припинила окупацію і повернула територію. Вони не збираються обговорювати це зараз, тому ми повинні посилити цей тиск", – додав Волкер.
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Вооруженным силам Украины у Зеленского запретили защищать свою страну - теперь официально.
27 июля, с 00:01, украинским Вооруженным силам запретят вести любую боевую деятельность против российских оккупантов.
Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского https://www.president.gov.ua/ru/news/proriv-u-minskomu-procesi-v-tkg-dijshli-zgodi-shodo-povnogo-62389 сообщил о «прорыве в Минском процессе»:
По его словам, новые условия вступят в силу с полуночи 27 июля:
«Есть радостная новость от ТКГ: наконец-то согласовали и подписали пакет дополнительных мер по прекращению огня. Запрет касается разведывательно-диверсионной деятельности, наступательных операций, использования беспилотников, снайперского и любого другого огня, размещения тяжелой техники и артиллерии в населенных пунктах и тд. В документе предусмотрены и меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа», - отмечает он.
Полный текст соглашения, достигнутого в Минске, опубликовали пока только интернет-ресурсы террористических образований и Российской Федерации.
Интересно, оно в детстве хоть раз дралось с пацанами?
Кого ти тоді поздоровляв?
Зеленський домовляється з луцьким терористом чи зі світовим військовим злочинцем. Зе погане.
Сначала нужно принудить к ЖЕЛАНИЮ начать переговори.
но при наличии сегоднешнего главы США -- это не реально.