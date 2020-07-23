За добу в Києві зафіксували 112 нових випадків COVID-19, серед захворілих 5 дітей, - Кличко. КАРТА
Кількість киян, у яких за минулу добу виявили коронавірус, зросла ще на 112 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram написав мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, на сьогодні в столиці вже 7278 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Серед захворілих: 60 жінок віком від 19 до 88 років, 47 чоловіків віком від 19 до 73 років, 2 дівчинки - 6 місяців і 14 років і 3 хлопчики від 4 до 15 років.
До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 25 осіб. Загалом коронавірус перемогли 2546 мешканців столиці.
Найбільшу кількість випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі - 20, у Деснянському - 16, у Печерському і Солом'янському районах - по 13 випадків.
"Відповідально ставтеся до свого здоров'я та здоров'я людей, які поруч! Бережіть себе!" - додав Кличко.
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