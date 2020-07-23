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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві зафіксували 112 нових випадків COVID-19, серед захворілих 5 дітей, - Кличко. КАРТА

Кількість киян, у яких за минулу добу виявили коронавірус, зросла ще на 112 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram написав мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, на сьогодні в столиці вже 7278 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Серед захворілих: 60 жінок віком від 19 до 88 років, 47 чоловіків віком від 19 до 73 років, 2 дівчинки - 6 місяців і 14 років і 3 хлопчики від 4 до 15 років.

До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 25 осіб. Загалом коронавірус перемогли 2546 мешканців столиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні 856 нових випадків COVID-19, померли 17 осіб, загалом - 61 851 випадок. ІНФОГРАФІКА

Найбільшу кількість випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі - 20, у Деснянському - 16, у Печерському і Солом'янському районах - по 13 випадків.

"Відповідально ставтеся до свого здоров'я та здоров'я людей, які поруч! Бережіть себе!" - додав Кличко.

За добу в Києві зафіксували 112 нових випадків COVID-19, серед захворілих 5 дітей, - Кличко 01
За добу в Києві зафіксували 112 нових випадків COVID-19, серед захворілих 5 дітей, - Кличко 02

Автор: 

карантин (18172) Київ (19632) Кличко Віталій (3525) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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23.07.2020 12:40 Відповісти
 
 