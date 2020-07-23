За добу в Києві зафіксували 112 нових випадків COVID-19, серед захворілих 5 дітей, - Кличко. КАРТА

Кількість киян, у яких за минулу добу виявили коронавірус, зросла ще на 112 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram написав мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, на сьогодні в столиці вже 7278 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Серед захворілих: 60 жінок віком від 19 до 88 років, 47 чоловіків віком від 19 до 73 років, 2 дівчинки - 6 місяців і 14 років і 3 хлопчики від 4 до 15 років.

До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 25 осіб. Загалом коронавірус перемогли 2546 мешканців столиці.

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Найбільшу кількість випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі - 20, у Деснянському - 16, у Печерському і Солом'янському районах - по 13 випадків.

"Відповідально ставтеся до свого здоров'я та здоров'я людей, які поруч! Бережіть себе!" - додав Кличко.



