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Новини Агресія Росії проти України
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Учасники ТКГ домовилися про відкриття двох нових КПВВ на Луганщині не пізніше ніж 10 листопада, - спецпредставниця ОБСЄ Грау

Учасники ТКГ домовилися про відкриття двох нових КПВВ на Луганщині не пізніше ніж 10 листопада, - спецпредставниця ОБСЄ Грау

Учасники робочої групи з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи підтвердили готовність одночасно відкрити два нові контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії зіткнення сторін в н.п. Золоте і Щастя Луганської області не пізніше ніж 10 листопада 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в заяві спецпредставниці голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ Хайді Грау.

"Вітаючи це, я закликаю сторони не затягувати з початком будівельно-монтажних робіт, щоб вони могли бути завершені до настання холодної пори року", - зазначила спецпредставниця.

Грау також поінформувала, що робоча група з гуманітарних питань домовилася про подальший обмін інформацією щодо утримуваних осіб, пов'язаних із конфліктом.

"Я закликаю сторони, виконуючи взяті на себе зобов'язання, проявити добру волю і дійти найшвидшої згоди про новий етап взаємного звільнення й обміну утримуваних осіб, на який давно чекають як самі утримувані, так і їхні сім'ї, рідні та близькі", - підсумувала Грау.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Казанський про засідання ТКГ: Росія вимагала скасувати постанову, якою вибори на Донбасі можуть проводитися лише після виведення окупаційних військ

Автор: 

Тристороння контактна група (827) КПВВ (330) Грау Хайді (34) Луганська область (4890)


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Почему об договорняках информирует швейцарка, а вчера РФ и ДНР? Где наша пресс-конференция? Опять Родиной втихаря торгуют оптом и в розницу.
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23.07.2020 10:56 Відповісти
Здраствуй приднестровье
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23.07.2020 10:57 Відповісти
Участники ТКГ договорились об открытии двух новых КПВВ на Луганщине не позднее 10 ноября, - спецпредставитель ОБСЕ Грау - Цензор.НЕТ 6303
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23.07.2020 11:01 Відповісти
Это после подлого убийства украинских военных ????????

Вообще офуели
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23.07.2020 11:02 Відповісти
**************** продолжается!
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23.07.2020 11:05 Відповісти
В смысле?Нафиг они надо-Валадимир Зе Великий говорил же,что до декабря все закончит,а если не закончит,то вступит в силу "План "Б".Аж жутко стремно было слышать "ПЛАААН...БЭЭЭЭ...".Мороз по коже.Вже був один великий "атозадвачаса"
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23.07.2020 11:11 Відповісти
Кацапы всегда настойчиво предлагали открыть пункт пропуска в Счастье, насколько я понимаю он им нужен для того, чтобы отвести наши войска и дать возможность кацапам захватить электростанцию?
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23.07.2020 11:14 Відповісти
Щастя - це ж українська територія, якій КППВ? А наступний - в Києві?
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23.07.2020 13:07 Відповісти
 
 