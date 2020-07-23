Учасники ТКГ домовилися про відкриття двох нових КПВВ на Луганщині не пізніше ніж 10 листопада, - спецпредставниця ОБСЄ Грау

Учасники робочої групи з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи підтвердили готовність одночасно відкрити два нові контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії зіткнення сторін в н.п. Золоте і Щастя Луганської області не пізніше ніж 10 листопада 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в заяві спецпредставниці голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ Хайді Грау.

"Вітаючи це, я закликаю сторони не затягувати з початком будівельно-монтажних робіт, щоб вони могли бути завершені до настання холодної пори року", - зазначила спецпредставниця.

Грау також поінформувала, що робоча група з гуманітарних питань домовилася про подальший обмін інформацією щодо утримуваних осіб, пов'язаних із конфліктом.

"Я закликаю сторони, виконуючи взяті на себе зобов'язання, проявити добру волю і дійти найшвидшої згоди про новий етап взаємного звільнення й обміну утримуваних осіб, на який давно чекають як самі утримувані, так і їхні сім'ї, рідні та близькі", - підсумувала Грау.

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