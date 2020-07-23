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Новини
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Якщо ліквідуємо ОАСК і створимо новий суд, якими суддями його наповнювати? - "слуга народу" Костін

Якщо ліквідуємо ОАСК і створимо новий суд, якими суддями його наповнювати? -

Голова комітету Ради з правової політики, нардеп "Слуги народу" Андрій Костін не підтримує ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва, чий глава Павло Вовк разом з колегами став фігурантом розслідування НАБУ.

Про це він сказав РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ОАСК можна ліквідувати і створити на його місці новий суд. "Але якими суддями його наповнювати?" - поставив він зустрічне запитання.

Костін також не знає, на підставі яких критеріїв "одних суддів залишати, а інших ні".

На думку депутата, будь-які "сумнівні" рішення ОАСК можна переглянути в апеляційній та касаційній інстанціях. "Тому, на мій погляд, ліквідація суду першої інстанції сама по собі не вирішує проблеми", - сказав нардеп.

Як варіант, каже він, для розгляду скарг на рішення органів держвлади можна створити новий Вищий спеціалізований суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова три місяці блокувала обшуки і підозри судді Вовку і його поплічникам, - Шевченко

Нагадаємо, 17 липня детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

21 липня в НАБУ повідомили, що в рамках кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Автор: 

ВР (15022) Окружний адмінсуд Києва (539) Костін Андрій (267)


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Топ коментарі
+25
а-ха)
Коли гавкали на пороха то було так просто. Петя для судової реформи мав витягти з шухлядки 10.000 чесних суддів. А тепер, коли позалізали в крісла, вже чомусь не знають де їх взяти.
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23.07.2020 11:20
+22
концепция новых лицц трещит по швам...
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23.07.2020 11:20
+18
Ти давай не петрай, а шукай чесних суддів.
До виборів зебіли точно знали де їх брать. Шо ж трапилось?
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23.07.2020 11:29
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такі проститутки, пардон суді, слугам потрібні
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23.07.2020 11:17 Відповісти
Моя совесть чиста. В 2014-м я сделал то, что мог и был обязан сделать. Это опошлили.
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23.07.2020 13:19 Відповісти
Оно "не знает какими судьями суд наполнять"! Да простыми судьями, неприметными среди граждан, судить которых они призваны... А не судьями, дворцы и машины которых, а также прочая дорогущая мишура, приводят к тому, что граждане воспринимают их как служителей "Мамоны и Ваала"!
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23.07.2020 17:31 Відповісти
концепция новых лицц трещит по швам...
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23.07.2020 11:20 Відповісти
Можно поменять критерий. Концепцию новых лиц можно заменить концепцией новых жоп.
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23.07.2020 11:42 Відповісти
Кто то помнит как Яценюк будучи Премьер министром спросил ну сколько можно терпеть произвол суда? я себе могу представить, если судья посылает полем и лесом меня, премьера, министров и целое КМУ... то я себе только догадываюсь- с чем сталкивается в наших судах простой гражданин и спросил Министра юстиции сколько у нас судей всего в Украине.... тот ответил + минус 11 тысяч... а сколько у нас выпускается юристов из вузов каждый год уточняет Яценюк...ответили ему- примерно 30-40 тысяч и что спросил Яценюк в чем проблема в один день всех судей уволить на 2-3 месяца страна вполне себе проживет без судов...а из выпускников вузов наберем молодых судей- дадим большую зарплату и каждому по квартире и на год с испытательным сроком....а тот кто начнет выстраивать схемы увольнять через год.... а на его место с улицы набираем нового и так добьемся, что в судах будут работать судьи а не схематозы.. и вы знаете- а ведь все поняли- ЧТО ТАКОЕ РЕАЛЬНО и испугались.... а почему да потому что и Слугам и Бубочке в том числе-- нужны НЕ судьи следователи или прокуроры.... ИМ власти нужны подстилки проститутки и чего изволите...
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23.07.2020 12:00 Відповісти
Проблема в том, что этих ребят уволить просто так невозможно. Кто ж согласится лишаться пожизненного содержания в размере свыше 40000 гривен?
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23.07.2020 15:12 Відповісти
а-ха)
Коли гавкали на пороха то було так просто. Петя для судової реформи мав витягти з шухлядки 10.000 чесних суддів. А тепер, коли позалізали в крісла, вже чомусь не знають де їх взяти.
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23.07.2020 11:20 Відповісти
Петро робив все що міг. Кожного суддю на високу посаду узгоджував особисто через Кононенка. Але судді виявились підлими агентами кремля...
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23.07.2020 11:23 Відповісти
Ти давай не петрай, а шукай чесних суддів.
До виборів зебіли точно знали де їх брать. Шо ж трапилось?
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23.07.2020 11:29 Відповісти
02.09.19 13:45 "Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса.

https://censor.net/news/3145910/***********************************************************************************************************

І скількох недоброчесних суддів, "підлих агентів кремля", узгоджених особисто Порохом, мащнєйшій прізідєнт фсєлєннай позбавив мантій за 10 місяців?
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23.07.2020 11:46 Відповісти
Вопрос не в том где взять новых, а как убрать старых, они же держаться зубами за свои кресла и чуть что сразу бегут в КС и другие инстанции где сидят такие же как они и прикрывают друг друга. За деньги опять же))))
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23.07.2020 14:35 Відповісти
Дерьмом из асенизаторской машины наполни, хуже не будет, еще и экономия бюджетных средств. Не нужно будет сволочам зарплаты и пенсии платить...
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23.07.2020 11:20 Відповісти
пригласите независимых с Англии,так как сделал Назарбаев в Казахстане,
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23.07.2020 11:21 Відповісти
Истерика начнётся, по плану 'самим негде работать'
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23.07.2020 12:01 Відповісти
Политические импотенты. И Вовка не можете арестовать, и суд не хотите ликвидировать. Так что, продолжаем дальше, как ни в чем не бывало?
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23.07.2020 11:22 Відповісти
Так ліквідація одного суду не вирішить проблему...
потрібно значно розширити список ліквідації...
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23.07.2020 11:23 Відповісти
Зебилы все...
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23.07.2020 11:23 Відповісти
какими судьями его наполнять? - "слуга народа" Костин. - Изображает Алёшу Почемучку 47-летний придурок.
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23.07.2020 11:25 Відповісти
На Щуку хтось бомагу в суд подав,
Що буцімби вона такеє виробляла,
Що у ставу ніхто життя не мав:
Того заїла в смерть, другого обідрала.
Піймали Щуку молодці
Та в шаплиці
Гуртом до суду притаскали,
Хоча чуби й мокренькі стали.
На той раз суддями були
Якіїсь два Осли,
Одна нікчемна Шкапа
Та два стареньких Цапа,-
Усе народ, як бачите, такий
Добрячий та плохий.
За стряпчого, як завсігди годиться,
Була приставлена Лисиця...
А чутка у гаю була така,
Що ніби Щука та частенько,
Як тільки зробиться темненько,
Лисиці й шле то щупачка,
То сотеньку карасиків живеньких
Або линів гарненьких...
Чи справді так було, чи, може, хто збрехав
(Хто ворогів не мав!),-
А все-таки катюзі,
Як кажуть, буде по заслузі.
Зійшлися судді, стали розбирать:
Коли, і як воно, і що їй присудити?
Як не мудруй, а правди нігде діти.
Кінців не можна поховать...
Недовго думали - рішили
І Щуку на вербі повісити звеліли,
- Дозвольте і мені, панове, річ держать!
Тут обізвалася Лисиця. -
Розбійницю таку не так судить годиться:
Щоб більше жаху їй завдать
І щоб усяк боявся так робити, -
У річці вражу Щуку утопити! -
Розумна річ! - всі зачали гукать,
Послухали Лисичку
І Щуку кинули - у річку.
Леонід Глібов (1858)
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23.07.2020 11:25 Відповісти
новыми
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23.07.2020 11:27 Відповісти
Вы нормально охарактеризовали судебную реформу Порошенко.
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23.07.2020 11:59 Відповісти
Кожен день щось ліквідовують,ставорюють, а віз і нині там. Імітація кипучої діяльності. (ІКД)
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23.07.2020 11:28 Відповісти
Аттеста́ция - подтверждение квалификации, уровня знаний и умений человека - отзыв, характеристика. Полученный в результате аттестации документ называют аттестатом.

Трудно назвать революционером человека, у которого офис в Нижнем Манхэттене с видом на Гудзон. Но по факту Гейб Рот покушается на американскую Конституцию. В 1789-м году отцы-основатели закрепили пожизненные полномочия членов Верховного суда. Сегодня Гейб через посредников-лоббистов пытается убедить Конгресс, что сроки нужно ограничить.

считает, что чем дольше служит судья, тем больше он независим. Сама она не прочь оставаться на должности пожизненно… А кто бы отказался? Но уязвимость у выборной системы, действительно, есть: в сегодняшней расколотой надвое Америке республиканцы и демократы готовы драться насмерть за то, чтобы поставить своих людей в суды. Особенно в Верховный. И с еще большей ожесточенностью они бы продавливали потом нужные им решения. Поэтому Гэри Тилзер уверен, что США к реформе Верховного суда совсем не готовы
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23.07.2020 11:30 Відповісти
Да совсем не вопрос!
Берите весь оставшийся состав 95 квартала
Днем они будут "судить", а вечером "веселить"..........ржунимагу....
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23.07.2020 11:34 Відповісти
законність владу не цікавить. їх цікавить видимість законності. тобто те що судді корумповані, це неважливо, важливо щоб вони були і через них можна було провертати свої справи з видимістью законності.
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23.07.2020 11:36 Відповісти
Для того, чтобы восстановить в Украине право и справедливость сначала должны заработать суды Линча. Украинцы культурный и образованный народ поэтому невинные не пострадают.
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23.07.2020 11:36 Відповісти
Честными и профессиональными, а не продажными и алчными. Понял, глава комитета Рады по правовой политике, нардеп "Слуги народа" Андрей Костин? Или для выпускника "трускавецкого университета" понять это очень сложно? Зебобики, как всегда в зашкваре.
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23.07.2020 11:36 Відповісти
"прастітутки" з ОАСК соціально близьки до "шлюх урода", саме тому ніяких посадок не буде, а вовки позорні й надалі правлятимуть кривосуддя..
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23.07.2020 11:40 Відповісти
Да хватит этого словестного поноса: "Этих выгоним, а где новых возьмем?". Вы для начала, хоть один конкурс честно проведите - без договорняков и взяток. И очень сильно удивитесь: сколько есть честных и профессиональных специалистов в Украине. Не, не приходила такая "идиотская" мысль?
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23.07.2020 11:41 Відповісти
Честные там не выживут.
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23.07.2020 12:33 Відповісти
Если честный конкурс проведут ОДИН РАЗ и будет НЕСКОЛЬКО честных судей, то согласен - это ситуацию не изменит. А если это делать системно, то результат будет. Но для этого нам нужен президент-реформатор.
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23.07.2020 13:00 Відповісти
Як якими? Петрореформованими!
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23.07.2020 11:54 Відповісти
Договорился этот Костин уже до ручки, мозгов совсем нет. Реформаторы сраные.
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23.07.2020 11:55 Відповісти
Петькіни суді, петькіна судова реХворма на марші ...
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23.07.2020 11:56 Відповісти
Вы прослушали универсальное объяснение всех обсеров маладых рехфармаров ))
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23.07.2020 12:00 Відповісти
Какнув на Петра?
Завдання виконав?
В касу...
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23.07.2020 12:35 Відповісти
Дебил не понимает, что лучше пусть не будет никакого суда, чем суд, который порождает беззаконие.
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23.07.2020 11:57 Відповісти
Спросите у Саакашвили, как это, поменять всех судей. А переставлять стулья много ума не надо.
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23.07.2020 11:58 Відповісти
Чого ж ваш саакашвілі тікає від рішень реформованої ним суддівської системи? Знайшли приклад.
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23.07.2020 18:25 Відповісти
яка різниця у прізвищах, що будуть мати ручні судді..
тут головне щоб кожен суддя був почеплений на "гачок"
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23.07.2020 11:58 Відповісти
кажуть, шо за одного битого трьох небитих дають...
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23.07.2020 12:02 Відповісти
Та тими суддями, про яких ви репетували навіть з прасок і фенів, коли найвеличніший вів свою агітацію навесні 2019 та звинувачував Пороха в провалі реформи суддівської системи. Чи знову збрехали та обіср@лися?
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23.07.2020 12:08 Відповісти
Тю, в чому проблема?! Замінити тих суддів "слугами народу" яких обрав "мудрий нарід"
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23.07.2020 12:14 Відповісти
народ никогда не бьіл мудрьім, это мантра безбожников
"не следуй за большинством на зло" Исх.23:2
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23.07.2020 15:17 Відповісти
Що таке ВРП і що таке ВККС цей слуга урода навіть не знає Що вже говорити про конкурсну комісію по відбору членів ВРП і ВККС...
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23.07.2020 12:46 Відповісти
вааще
Без Вовка солнце светить перестанет....
"слугам олигархов"
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23.07.2020 12:47 Відповісти
*****! Неможна знайти чесних суддів!!! То ж давайте жити з ворюгами, які від нас будуть вимагати жити чесно!!! Це вже повний 3,14здець!
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23.07.2020 12:59 Відповісти
зашквар номер 3/24
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23.07.2020 13:34 Відповісти
создадим новый суд, какими судьями его наполнять? - "слуга народа" Костин...

Тупой слуга. Квалифицироваными, отвественными, неподкупными судьями. Если таких нет в Украине, пригласить с других цивилизованых стран.
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23.07.2020 14:19 Відповісти
"Если ликвидируем ОАСК и создадим новый суд, какими судьями его наполнять?" - Лучше вообще никакими чем такими гон..нами как вы!!!
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23.07.2020 14:37 Відповісти
Повесьте возле здания ОАСК плакат "Прием на работу в суд. Запись там-то. Количество мест ограничено". И за полдня проблема решится...
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23.07.2020 14:43 Відповісти
Это заявляет Глава комитета Рады по правовой политике!!!
ЗЕбилы! До вас бл@ди когда нибудь дойдет, кого вы повыбирали, ущербные?!
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23.07.2020 14:47 Відповісти
отож, вже дійшло?
суд - діло Боже, а безбожники в принципі не можуть відрізняти правду від кривди
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23.07.2020 15:13 Відповісти
 
 