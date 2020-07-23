Якщо ліквідуємо ОАСК і створимо новий суд, якими суддями його наповнювати? - "слуга народу" Костін

Голова комітету Ради з правової політики, нардеп "Слуги народу" Андрій Костін не підтримує ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва, чий глава Павло Вовк разом з колегами став фігурантом розслідування НАБУ.

Про це він сказав РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ОАСК можна ліквідувати і створити на його місці новий суд. "Але якими суддями його наповнювати?" - поставив він зустрічне запитання.

Костін також не знає, на підставі яких критеріїв "одних суддів залишати, а інших ні".

На думку депутата, будь-які "сумнівні" рішення ОАСК можна переглянути в апеляційній та касаційній інстанціях. "Тому, на мій погляд, ліквідація суду першої інстанції сама по собі не вирішує проблеми", - сказав нардеп.

Як варіант, каже він, для розгляду скарг на рішення органів держвлади можна створити новий Вищий спеціалізований суд.

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Нагадаємо, 17 липня детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

21 липня в НАБУ повідомили, що в рамках кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.