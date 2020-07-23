Якщо ліквідуємо ОАСК і створимо новий суд, якими суддями його наповнювати? - "слуга народу" Костін
Голова комітету Ради з правової політики, нардеп "Слуги народу" Андрій Костін не підтримує ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва, чий глава Павло Вовк разом з колегами став фігурантом розслідування НАБУ.
Про це він сказав РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, ОАСК можна ліквідувати і створити на його місці новий суд. "Але якими суддями його наповнювати?" - поставив він зустрічне запитання.
Костін також не знає, на підставі яких критеріїв "одних суддів залишати, а інших ні".
На думку депутата, будь-які "сумнівні" рішення ОАСК можна переглянути в апеляційній та касаційній інстанціях. "Тому, на мій погляд, ліквідація суду першої інстанції сама по собі не вирішує проблеми", - сказав нардеп.
Як варіант, каже він, для розгляду скарг на рішення органів держвлади можна створити новий Вищий спеціалізований суд.
Нагадаємо, 17 липня детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.
21 липня в НАБУ повідомили, що в рамках кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.
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Коли гавкали на пороха то було так просто. Петя для судової реформи мав витягти з шухлядки 10.000 чесних суддів. А тепер, коли позалізали в крісла, вже чомусь не знають де їх взяти.
До виборів зебіли точно знали де їх брать. Шо ж трапилось?
https://censor.net/news/3145910/***********************************************************************************************************
І скількох недоброчесних суддів, "підлих агентів кремля", узгоджених особисто Порохом, мащнєйшій прізідєнт фсєлєннай позбавив мантій за 10 місяців?
потрібно значно розширити список ліквідації...
Що буцімби вона такеє виробляла,
Що у ставу ніхто життя не мав:
Того заїла в смерть, другого обідрала.
Піймали Щуку молодці
Та в шаплиці
Гуртом до суду притаскали,
Хоча чуби й мокренькі стали.
На той раз суддями були
Якіїсь два Осли,
Одна нікчемна Шкапа
Та два стареньких Цапа,-
Усе народ, як бачите, такий
Добрячий та плохий.
За стряпчого, як завсігди годиться,
Була приставлена Лисиця...
А чутка у гаю була така,
Що ніби Щука та частенько,
Як тільки зробиться темненько,
Лисиці й шле то щупачка,
То сотеньку карасиків живеньких
Або линів гарненьких...
Чи справді так було, чи, може, хто збрехав
(Хто ворогів не мав!),-
А все-таки катюзі,
Як кажуть, буде по заслузі.
Зійшлися судді, стали розбирать:
Коли, і як воно, і що їй присудити?
Як не мудруй, а правди нігде діти.
Кінців не можна поховать...
Недовго думали - рішили
І Щуку на вербі повісити звеліли,
- Дозвольте і мені, панове, річ держать!
Тут обізвалася Лисиця. -
Розбійницю таку не так судить годиться:
Щоб більше жаху їй завдать
І щоб усяк боявся так робити, -
У річці вражу Щуку утопити! -
Розумна річ! - всі зачали гукать,
Послухали Лисичку
І Щуку кинули - у річку.
Леонід Глібов (1858)
Трудно назвать революционером человека, у которого офис в Нижнем Манхэттене с видом на Гудзон. Но по факту Гейб Рот покушается на американскую Конституцию. В 1789-м году отцы-основатели закрепили пожизненные полномочия членов Верховного суда. Сегодня Гейб через посредников-лоббистов пытается убедить Конгресс, что сроки нужно ограничить.
считает, что чем дольше служит судья, тем больше он независим. Сама она не прочь оставаться на должности пожизненно… А кто бы отказался? Но уязвимость у выборной системы, действительно, есть: в сегодняшней расколотой надвое Америке республиканцы и демократы готовы драться насмерть за то, чтобы поставить своих людей в суды. Особенно в Верховный. И с еще большей ожесточенностью они бы продавливали потом нужные им решения. Поэтому Гэри Тилзер уверен, что США к реформе Верховного суда совсем не готовы
Берите весь оставшийся состав 95 квартала
Днем они будут "судить", а вечером "веселить"..........ржунимагу....
Завдання виконав?
В касу...
тут головне щоб кожен суддя був почеплений на "гачок"
"не следуй за большинством на зло" Исх.23:2
Без Вовка солнце светить перестанет....
"слугам олигархов"
Тупой слуга. Квалифицироваными, отвественными, неподкупными судьями. Если таких нет в Украине, пригласить с других цивилизованых стран.
ЗЕбилы! До вас бл@ди когда нибудь дойдет, кого вы повыбирали, ущербные?!
суд - діло Боже, а безбожники в принципі не можуть відрізняти правду від кривди