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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в ЗСУ зафіксували 16 нових випадків COVID-19, хворіють 143 соби, - Командування Медсил

За добу в ЗСУ зафіксували 16 нових випадків COVID-19, хворіють 143 соби, - Командування Медсил

Станом на 10:00 23 липня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 143 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Командування Медсил ЗСУ у Facebook.

Загалом за час пандемії видужали 551 особа, зареєстровано 5 летальних випадків. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 354 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 63 людини.

За минулу добу зареєстровано 16 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Повідомляється, що з них в закладах охорони здоров’я перебуває 9 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 4 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 2 працівники ЗСУ, Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону – 1 військовослужбовець, Конотопська ЦРЛ – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

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На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 7 осіб (Київська область – 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ, Львівська область – 2 військовослужбовці, Сумська область – 2 військовослужбовці): "Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання".

За добу в ЗСУ зафіксували 16 нових випадків COVID-19, хворіють 143 соби, - Командування Медсил 01

Автор: 

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