Друга спроба підняти затонулий в Одесі танкер Delfi відбудеться в п'ятницю, - бізнесмен Ставніцер

Фахівці компанії Smart Marine Concept перенесли на п'ятницю останню спробу зняти з мілини і поставити на кіль аварійний танкер Delfi біля узбережжя Одеси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив на своїй сторінці у Facebook одеський бізнесмен Андрій Ставніцер, компанія якого бере участь в операції.

"Друга спроба зняти танкер Delfi c хвилерізу біля пляжу "Дельфін" сталевими тросами призначена на п'ятницю", - зазначив Ставніцер.

За його словами, в четвер, на який раніше було заплановано підняття судна, продовжать підготовчі роботи:

"Буксири P&O Maritime Ukraine діятимуть за чужим проєктом, який склав підрядник судновласника. Ми можемо лише чисто виконати свою частину робіт і розраховувати, що троси витримають", - додав Ставніцер.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що судновласник ще раз спробує підняти затонулий танкер Delfi, а в разі невдачі цим займеться АМПУ.

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

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Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий в Одесі в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть. Однак спроби підняти танкер поки не увінчалися успіхом.