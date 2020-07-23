У Полтаві злочинець з гранатою відпустив взятого в заручники поліцейського в обмін на начальника КР облполіції Шияна і намагається виїхати з міста
У Полтаві зловмисник з гранатою відпустив взятого в заручники поліцейського в обмін на начальника Управління карного розшуку Головного управління Нацполіціі України в Полтавській області, після цього зажадав автомобіль і зараз прямує на ньому в бік виїзду з міста.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Департаменті карного розшуку Нацполіції.
"23 липня о 9:00 ранку на вул. Остапа Вишні, біля будівлі адміністративного суду під час затримання працівниками поліції "викрадача", останній дістав гранату РГД-5, яку погрожував підірвати", - розповіли
Згідно з інформацією, ситуація ускладнювалася тим, що зловмисник захопив у заручники працівника карного розшуку.
"Після переговорів, зловмисник поміняв на утримуваного працівника карного розшуку начальника УГРО ГУНП в Полтавській області полковника поліції Шияна Віталія, з яким поїхав на наданому відповідно до його вимог транспортному засобі в напрямку виїзду з міста", - повідомляють у Департаменті.
Фото: сайт УНІАН
Як стало відомо УНІАН із посиланням на власні джерела, Віталій Шиян народився 26 вересня 1976 р. в Кременчуці. Освіта вища - юридична, закінчив Київську Національну академію внутрішніх справ України у 2002 році (правознавство, кваліфікація – юрист). З 1995 року служив у лавах ЗСУ (Крим, морська піхота). На службі в органах внутрішніх справ з 1996 року. Працював у патрульно-постовій службі міліції і ВБНОН Кременчуцького міського управління УМВС. З 2008 року - перший заступник начальника Кременчуцького міського управління УМВС. З 2010 року - начальник Херсонського міськвідділу УМВС. З 2012 року - заступник начальника Київського УБОЗу. З 2013 року - працював у Полтаві начальником карного розшуку, а потім наказом Міністра внутрішніх справ від 8 червня 2015 року був призначений на посаду начальника Семенівського районного відділу УМВС.
Пізніше знову був переведений у Полтаву і дослужився до начальника УКР ГУНП в Полтавській області.
Одружений, має доньку. В лавах правоохоронних органів Шиян опинився невипадково – його батько теж працював у міліції.
Триває спецоперація із затримання зловмисника.
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Но однообразно и скучно.... уже
Всего два раза было и оба комичные.
Мож к врачу нужно?
Країною з 21.04.2019 керують клоуни.
Все актеры из одной киностудии под названием МВД Украины ..Теперь надо штат разширить звукооператоров стилистов гримеров ассистентов набрать попросить на это еще 5 ярдов гривен для МВД
https://ibigdan.livejournal.com/25350034.html Свиня вже чекає і підморгує
Одна з найпопулярніших іспанських газет назвала затримання терориста Зеленським гідним серіалу "Чорне дзеркало".
Хто ще не в курсі: в цьому серіалі прем'єр гвалтує свиню в прямому ефірі, виконуючи вимогу терориста.
Так і бачу як росте величність найвеличнішого лідера світу в іспаномовному світі.
З подібними порівняннями вийшли в світ новини в найпопулярнішій французькій газеті Le Figaro і французькому телеканалі France24 і в незліченній кількості англомовних видань.
ХОРОШИХ МЕНТОВ НЕ БЫВАЕТ!! СИСТЕМА ОТБОРА НЕ ПОЗВОЛЯЕТ НАБИРАТЬ ХОРОШИХ МЕНТОВ!!
но к сожалению пока не разрешили всеобщее ношение оружия без ментов не обойтись..
(є відео, можна читати коментарі)
Иначе этот дебилизм что творится я объяснить не могу.
Но!!
Почему в Украине большинство болеют за преступника?