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У Полтаві злочинець з гранатою відпустив взятого в заручники поліцейського в обмін на начальника КР облполіції Шияна і намагається виїхати з міста

У Полтаві злочинець з гранатою відпустив взятого в заручники поліцейського в обмін на начальника КР облполіції Шияна і намагається виїхати з міста

У Полтаві зловмисник з гранатою відпустив взятого в заручники поліцейського в обмін на начальника Управління карного розшуку Головного управління Нацполіціі України в Полтавській області, після цього зажадав автомобіль і зараз прямує на ньому в бік виїзду з міста.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Департаменті карного розшуку Нацполіції.

"23 липня о 9:00 ранку на вул. Остапа Вишні, біля будівлі адміністративного суду під час затримання працівниками поліції "викрадача", останній дістав гранату РГД-5, яку погрожував підірвати", - розповіли

Згідно з інформацією, ситуація ускладнювалася тим, що зловмисник захопив у заручники працівника карного розшуку.

"Після переговорів, зловмисник поміняв на утримуваного працівника карного розшуку начальника УГРО ГУНП в Полтавській області полковника поліції Шияна Віталія, з яким поїхав на наданому відповідно до його вимог транспортному засобі в напрямку виїзду з міста", - повідомляють у Департаменті.

Також дивіться: Проводиться спецоперація із затримання чоловіка, який погрожує підірвати гранату в Полтаві, - Нацполіція. ФОТО

У Полтаві злочинець з гранатою відпустив взятого в заручники поліцейського в обмін на начальника КР облполіції Шияна і намагається виїхати з міста 01

Фото: сайт УНІАН

Як стало відомо УНІАН із посиланням на власні джерела, Віталій Шиян народився 26 вересня 1976 р. в Кременчуці. Освіта вища - юридична, закінчив Київську Національну академію внутрішніх справ України у 2002 році (правознавство, кваліфікація – юрист). З 1995 року служив у лавах ЗСУ (Крим, морська піхота). На службі в органах внутрішніх справ з 1996 року. Працював у патрульно-постовій службі міліції і ВБНОН Кременчуцького міського управління УМВС. З 2008 року - перший заступник начальника Кременчуцького міського управління УМВС. З 2010 року - начальник Херсонського міськвідділу УМВС. З 2012 року - заступник начальника Київського УБОЗу. З 2013 року - працював у Полтаві начальником карного розшуку, а потім наказом Міністра внутрішніх справ від 8 червня 2015 року був призначений на посаду начальника Семенівського районного відділу УМВС.

Пізніше знову був переведений у Полтаву і дослужився до начальника УКР ГУНП в Полтавській області.

Одружений, має доньку. В лавах правоохоронних органів Шиян опинився невипадково – його батько теж працював у міліції.

Триває спецоперація із затримання зловмисника.

Також читайте: У Полтаві злочинець з гранатою відпустив взятого в заручники поліцейського в обмін на начальника КР облполіції Шияна і намагається виїхати з міста

Автор: 

заручник (823) Полтава (562) викрадення автівки (208)


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Топ коментарі
+24
новый сериал ЗЕ-ложники для зеко-манды?
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23.07.2020 11:44
+14
не забудьте подписаться на сериал от рюкзакян продакшн..
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23.07.2020 11:44
+14
Каждый вечер вечер наступает вдруг......
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23.07.2020 11:44
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новый сериал ЗЕ-ложники для зеко-манды?
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23.07.2020 11:44 Відповісти
Владимир Александрович, ну когда же террорист убьет кого-нибудь?
Добавьте драйва в ваши видосика! 🤔
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23.07.2020 11:50 Відповісти
Началось в колхозе утро........
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23.07.2020 11:57 Відповісти
на цього?
В Полтаве преступник с гранатой отпустил взятого в заложники полицейского в обмен на начальника УГРО облполиции и пытается выехать из города - Цензор.НЕТ 9819
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23.07.2020 11:45 Відповісти
Тоня Геращенко готова отдаться захватчику без остатка - Арсен не ревнует-надо для дела!
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23.07.2020 11:58 Відповісти
друга серія, режисер той самий
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23.07.2020 11:44 Відповісти
У Полтаві злочинець з гранатою відпустив взятого в заручники поліцейського в обмін на начальника КР облполіції і намагається виїхати з міста - Цензор.НЕТ 2289
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23.07.2020 11:53 Відповісти
не забудьте подписаться на сериал от рюкзакян продакшн..
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23.07.2020 11:44 Відповісти
Netflix уже ведёт переговоры по выкупу всего сезона
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23.07.2020 11:45 Відповісти
не схоже на аваківську постановку.
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23.07.2020 11:44 Відповісти
Сегодняшний террорист вчера посмотрел кино про Луцк и вдохновился.
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23.07.2020 11:46 Відповісти
всяке може бути.......
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23.07.2020 11:48 Відповісти
Каждый вечер вечер наступает вдруг......
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23.07.2020 11:44 Відповісти
Это точно.
Но однообразно и скучно.... уже
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23.07.2020 11:51 Відповісти
От дебіл...Що той, що другий...
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23.07.2020 11:45 Відповісти
и что типа я должен пожалеть мусоров?!! ага ЩАЗЗЗ!!! токо шнурки поглажу!!
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23.07.2020 11:46 Відповісти
БТР с Луцка перехватит злоумышленника
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23.07.2020 11:46 Відповісти
пАгоня?
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23.07.2020 11:46 Відповісти
Первый раз выглядит как трагедия, - второй уже как комедия. А тут и первый раз был комедией.
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23.07.2020 11:46 Відповісти
Беда у тебя.
Всего два раза было и оба комичные.
Мож к врачу нужно?
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23.07.2020 11:52 Відповісти
Шо сказать хотел?)
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23.07.2020 11:55 Відповісти
Шо петики перегибают палку. Или они пишут только для своих? Как в резервации.
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23.07.2020 11:57 Відповісти
как то "перднул" но не втему
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23.07.2020 12:04 Відповісти
зепівшостий, бери цю справу під особистий контроль!
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23.07.2020 11:47 Відповісти
Треба щоб записав відосик: "Гранаты у него не той системы".
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23.07.2020 11:50 Відповісти
Ну і куди вони доїдуть?Хіба що до ганделика...
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23.07.2020 11:47 Відповісти
Бубочка наверное лично позвонил,убедил не взрывать и пообещал ,,террористу"бесплатную подписку на год, канала 95 квартал
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23.07.2020 11:47 Відповісти
Ну, а що ви хотіли.
Країною з 21.04.2019 керують клоуни.
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23.07.2020 11:49 Відповісти
Какое совпадение ..терорист берет в заложники мента потом меняет на другого мента
Все актеры из одной киностудии под названием МВД Украины ..Теперь надо штат разширить звукооператоров стилистов гримеров ассистентов набрать попросить на это еще 5 ярдов гривен для МВД
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23.07.2020 11:49 Відповісти
Чому ти не визвався в заручники, щоб мєнта поміняли на тебе? Постанова ж, нічого боятись.
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23.07.2020 11:50 Відповісти
А ти таки мазохіст!
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23.07.2020 11:53 Відповісти
На диване петикам безопаснее.
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23.07.2020 11:54 Відповісти
Лахта, не пались, в українській мові «постанова», і «постановка», то різне.
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23.07.2020 11:55 Відповісти
а видосик запилить не просил у бедосика?
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23.07.2020 11:49 Відповісти
А видосик -гундосик записать?
https://ibigdan.livejournal.com/25350034.html Свиня вже чекає і підморгує

Одна з найпопулярніших іспанських газет назвала затримання терориста Зеленським гідним серіалу "Чорне дзеркало".

У Полтаві злочинець з гранатою відпустив взятого в заручники поліцейського в обмін на начальника КР облполіції і намагається виїхати з міста - Цензор.НЕТ 7774

Хто ще не в курсі: в цьому серіалі прем'єр гвалтує свиню в прямому ефірі, виконуючи вимогу терориста.

Так і бачу як росте величність найвеличнішого лідера світу в іспаномовному світі.

З подібними порівняннями вийшли в світ новини в найпопулярнішій французькій газеті Le Figaro і французькому телеканалі France24 і в незліченній кількості англомовних видань.
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23.07.2020 11:49 Відповісти
Позорище всесвітнє.Циркові номери зеклована вже й до зарубіжної публіки добралися
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23.07.2020 11:58 Відповісти
Мне интересно почему ЦЕНЗОР об этом молчит? Тупой высер Жвании они разместили!
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23.07.2020 12:03 Відповісти
Повсеместный беспредел.
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23.07.2020 11:50 Відповісти
власти первыми начали! народу понадобилось 20 лет чтобы начать отвечать властям их же монетой!! и либо власти сами начнут выполнять свои же законы либо праздник беспредела будет наростать!!
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23.07.2020 11:52 Відповісти
это тот самый случай когда мозг болеет за мента, а сердце за преступника...
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23.07.2020 11:51 Відповісти
как я всегда повторял (ктоо то сказал до меня)
ХОРОШИХ МЕНТОВ НЕ БЫВАЕТ!! СИСТЕМА ОТБОРА НЕ ПОЗВОЛЯЕТ НАБИРАТЬ ХОРОШИХ МЕНТОВ!!
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23.07.2020 11:53 Відповісти
это да..
но к сожалению пока не разрешили всеобщее ношение оружия без ментов не обойтись..
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23.07.2020 11:55 Відповісти
так менты и есть главные бандиты! они либо сами неопсредственно учавствуют в разбое со своим табельным оружием! либо крышуют бандитские группы поставляя им оружие!! так что как мне кажется мы вполне можем обойтись без ментов (обычные граждане) а вот властям да им без ментов никак не обойтись!!!
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23.07.2020 11:59 Відповісти
ватнік аваков почав передвиборчу компанію. новий ставленик коломойші. квартальний шут злитий
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23.07.2020 11:51 Відповісти
шо не день то нове шоу! видно що аваков взявся серйозно за справу
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23.07.2020 11:52 Відповісти
ЗЕльоный бардак в стране !
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23.07.2020 11:53 Відповісти
Репортаж з місця події: https://poltava.to/news/56572/#comments
(є відео, можна читати коментарі)
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23.07.2020 11:54 Відповісти
менял бы сразу на рюкзакова
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23.07.2020 11:55 Відповісти
Лучше на ЗЕленского!
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23.07.2020 11:57 Відповісти
Над Украиной распыляют какой то неведомый химикат.
Иначе этот дебилизм что творится я объяснить не могу.
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23.07.2020 11:58 Відповісти
все намного проще! на носу выборы и крупный экономический кризис! властям нужен повод усилить силовые структуры для борьбы с недовольным народом (а народ очень недоволен) вот счас вам покатают шоу ттерористов может взорвут еще чего нить и народ с криками даздравствуют менты согласится на расширение полномочий ментов!! как говорится схема старая но рабочая!!
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23.07.2020 12:04 Відповісти
Шо... Апять !?!?
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23.07.2020 11:59 Відповісти
Ні дня без кіношки. Тільки замість блокбастерів чомусь постійно виходять дешеві комедії рівня 95 кварталу.
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23.07.2020 12:02 Відповісти
Шоу продовжується.
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23.07.2020 12:17 Відповісти
Пусть Владимир Александрович приводит себя в порядок и готовится снимать видосик по требованию террориста. И рояль пусть приготовят.... На всякий случай... Мендель уже разучивает текст о том, как её шеф строгим разговором обезвредил террориста и спас полицейского... И перед занавесом по сценарию - выстрел из БТР... Желательно холостым или в воздух....
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23.07.2020 12:28 Відповісти
Шо,БТР с Луцка уже подоспел?
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23.07.2020 12:33 Відповісти
Недооцениваете продюссеров "Квартала" - для этого сериала у них есть БТРы в каждой области и райцентре....
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23.07.2020 12:47 Відповісти
Комедия или цирк - 100%.
Но!!
Почему в Украине большинство болеют за преступника?
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23.07.2020 12:40 Відповісти
потому что в нашей стране главный преступник (главный напушитель законов) сама власть! а первые из нарушителей это силовые органы, следовательно, если находится кто то кто начинает гонять таких представителей власти, то люди его поодерживают это типа месть за все хорошее что власть сделала людям!!
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23.07.2020 15:55 Відповісти
Дайте ему самолет для полета в Турцию. И начальник от этой беготни отдохнет, покупается в море.
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23.07.2020 12:56 Відповісти
Мент, конечно, хорошим быть не может... Но этого, Шияна, по "трудовому пути" и по поступку с обменом подчинённого, можно назвать "правильным".
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23.07.2020 15:30 Відповісти
какао-кремлёвско методичка "спиктакыль, вы всё врётии".
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23.07.2020 20:15 Відповісти
 
 