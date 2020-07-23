У Полтаві злочинець з гранатою відпустив взятого в заручники поліцейського в обмін на начальника КР облполіції Шияна і намагається виїхати з міста

У Полтаві зловмисник з гранатою відпустив взятого в заручники поліцейського в обмін на начальника Управління карного розшуку Головного управління Нацполіціі України в Полтавській області, після цього зажадав автомобіль і зараз прямує на ньому в бік виїзду з міста.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Департаменті карного розшуку Нацполіції.

"23 липня о 9:00 ранку на вул. Остапа Вишні, біля будівлі адміністративного суду під час затримання працівниками поліції "викрадача", останній дістав гранату РГД-5, яку погрожував підірвати", - розповіли

Згідно з інформацією, ситуація ускладнювалася тим, що зловмисник захопив у заручники працівника карного розшуку.

"Після переговорів, зловмисник поміняв на утримуваного працівника карного розшуку начальника УГРО ГУНП в Полтавській області полковника поліції Шияна Віталія, з яким поїхав на наданому відповідно до його вимог транспортному засобі в напрямку виїзду з міста", - повідомляють у Департаменті.

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Фото: сайт УНІАН

Як стало відомо УНІАН із посиланням на власні джерела, Віталій Шиян народився 26 вересня 1976 р. в Кременчуці. Освіта вища - юридична, закінчив Київську Національну академію внутрішніх справ України у 2002 році (правознавство, кваліфікація – юрист). З 1995 року служив у лавах ЗСУ (Крим, морська піхота). На службі в органах внутрішніх справ з 1996 року. Працював у патрульно-постовій службі міліції і ВБНОН Кременчуцького міського управління УМВС. З 2008 року - перший заступник начальника Кременчуцького міського управління УМВС. З 2010 року - начальник Херсонського міськвідділу УМВС. З 2012 року - заступник начальника Київського УБОЗу. З 2013 року - працював у Полтаві начальником карного розшуку, а потім наказом Міністра внутрішніх справ від 8 червня 2015 року був призначений на посаду начальника Семенівського районного відділу УМВС.

Пізніше знову був переведений у Полтаву і дослужився до начальника УКР ГУНП в Полтавській області.

Одружений, має доньку. В лавах правоохоронних органів Шиян опинився невипадково – його батько теж працював у міліції.



Триває спецоперація із затримання зловмисника.

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