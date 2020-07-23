Зловмисник у Полтаві обміняв поліцейського на начальника карного розшуку Шияна і поїхав з ним на наданому автомобілі, - Геращенко. ВIДЕО

У Полтаві зловмисник із гранатою відпустив взятого в заручники поліцейського в обмін на начальника Управління карного розшуку Головного управління Нацполіції України в Полтавській області, після цього зажадав автомобіль і нині прямує на ньому в бік виїзду з міста.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

Після перемовин зловмисник обміняв утримуваного працівника карного розшуку на начальника УКР ГУНП у Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, з яким він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі "Богдан".

У соцмережах з'явився відеозапис моменту виїзду зловмисника на автомобілі з території, де велися переговори.

Тривають перемовини, мета яких - примусити зловмисника здатися поліції не завдаючи шкоди ні собі, ні оточуючим.

Введено в дію поліцейську спеціальну операцію "Грім".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чоловік під час затримання біля Полтавського адмінсуду дістав гранату і погрожує її підірвати.

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