Важливо, що Україна пропускає гуманітарні вантажі зі Швейцарії на тимчасово окуповані території, - президентка Соммаруга

Президентка Швейцарії Симонетта Соммаруга подякувала президенту України Володимиру Зеленському та українській владі за те, що Україна дозволяє проїзд гуманітарних вантажів на тимчасово окуповані території своєї країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це президентка Швейцарії заявила в четвер у Донецькій області після відвідин КП "Компанія "Вода Донбасу" з президентом України Зеленським.

"Пане президенте, я хотіла б щиро подякувати вам і вашому уряду саме за те, що ви і далі дозволяєте швейцарській гуманітарній допомозі проїжджати в зони, території, які не підконтрольні сьогодні українському уряду. Це показує вашу відданість гуманітарним принципам і розуміння потреб людей у цьому регіоні", - сказала вона.

Соммаруга зазначила, що гуманітарна допомога від Швейцарії, яка буде в четвер надана Україні, є не останньою, і у вересні планується наступна велика гуманітарна допомога.

Також читайте: Зеленський разом із президенткою Швейцарії Соммаругою сьогодні відвідають Донбас (оновлено)

"Швейцарія є державою-депозитарієм Женевських конвенцій, і вона і надалі робитиме все можливе для того, щоб у цьому конфлікті дотримувалося міжнародне гуманітарне право, щоб мирне населення і об'єкти гуманітарної інфраструктури перебували під відповідною охороною", - наголосила вона.

Як повідомлялося, 20-23 липня на запрошення Володимира Зеленського в Україні з державним візитом перебуває Президентка Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.