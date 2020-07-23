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Новини Допомога Україні
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Важливо, що Україна пропускає гуманітарні вантажі зі Швейцарії на тимчасово окуповані території, - президентка Соммаруга

Важливо, що Україна пропускає гуманітарні вантажі зі Швейцарії на тимчасово окуповані території, - президентка Соммаруга

Президентка Швейцарії Симонетта Соммаруга подякувала президенту України Володимиру Зеленському та українській владі за те, що Україна дозволяє проїзд гуманітарних вантажів на тимчасово окуповані території своєї країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це президентка Швейцарії заявила в четвер у Донецькій області після відвідин КП "Компанія "Вода Донбасу" з президентом України Зеленським.

"Пане президенте, я хотіла б щиро подякувати вам і вашому уряду саме за те, що ви і далі дозволяєте швейцарській гуманітарній допомозі проїжджати в зони, території, які не підконтрольні сьогодні українському уряду. Це показує вашу відданість гуманітарним принципам і розуміння потреб людей у цьому регіоні", - сказала вона.

Соммаруга зазначила, що гуманітарна допомога від Швейцарії, яка буде в четвер надана Україні, є не останньою, і у вересні планується наступна велика гуманітарна допомога.

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"Швейцарія є державою-депозитарієм Женевських конвенцій, і вона і надалі робитиме все можливе для того, щоб у цьому конфлікті дотримувалося міжнародне гуманітарне право, щоб мирне населення і об'єкти гуманітарної інфраструктури перебували під відповідною охороною", - наголосила вона.

Як повідомлялося, 20-23 липня на запрошення Володимира Зеленського в Україні з державним візитом перебуває Президентка Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.

Автор: 

Зеленський Володимир (24250) Донбас (22356) гуманітарна допомога (1002) Соммаруга Симонетта (17)


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Топ коментарі
+10
"Господин президент, я хотела бы искренне поблагодарить вас и ваше правительство именно за то, что вы и дальше разрешаете швейцарской гуманитарной помощи проезжать в зоны, территории, которые не подконтрольны сегодня украинскому правительству. Это показывает вашу приверженность гуманитарным принципам и понимание потребностей людей в этом регионе", - сказала она.Источник: https://censor.net/n3209737

Їй показали, як надругались над тілом нашого бійця, отримувачі гуманітарної допомоги?
Покажіть.
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23.07.2020 12:03
+8
Важно, что Украина пропускает гуманитарные грузы из Швейцарии на временно оккупированные территории. Больше ни одна страна в мире на такое неспособна. Это, как если бы немцы, во время войны, пропускали гумконвои к партизанам
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23.07.2020 12:11
+4
Спасиба, начальника Смаругга, от всей нашей Бурятии.
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23.07.2020 12:12
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"Господин президент, я хотела бы искренне поблагодарить вас и ваше правительство именно за то, что вы и дальше разрешаете швейцарской гуманитарной помощи проезжать в зоны, территории, которые не подконтрольны сегодня украинскому правительству. Это показывает вашу приверженность гуманитарным принципам и понимание потребностей людей в этом регионе", - сказала она.Источник: https://censor.net/n3209737

Їй показали, як надругались над тілом нашого бійця, отримувачі гуманітарної допомоги?
Покажіть.
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23.07.2020 12:03 Відповісти
информирует https://censor.net/.
"Отснятые снимки переданного оккупантами тела настолько ужасны, что их нельзя смотреть и, тем более, публиковать. По непонятным причинам оно было распорото от таза до шеи, после чего грубо сшито. Также тело не хранилось в морге, из-за чего оно было покрыто большими трупными пятнами", - сообщает "Укринформ".
Ранее на контролируемых оккупантами информационных ресурсах также публиковалось видео, на котором видно, что в голове погибшего торчит нож.Источник: https://censor.net/n3209358
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23.07.2020 12:09 Відповісти
Важно, что Украина пропускает гуманитарные грузы из Швейцарии на временно оккупированные территории. Больше ни одна страна в мире на такое неспособна. Это, как если бы немцы, во время войны, пропускали гумконвои к партизанам
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23.07.2020 12:11 Відповісти
Або Россія в Ічкерію, під час Російсько-Чеченської війни.
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23.07.2020 12:14 Відповісти
дурней не чего не придумал? нашёл партизан!
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23.07.2020 12:24 Відповісти
Спасиба, начальника Смаругга, от всей нашей Бурятии.
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23.07.2020 12:12 Відповісти
А не означает ли это признанием Швейцарией Лугондона? Лучше бы гнали гуманитарку в Африку, там дети голодают. А кормление оккупированых проблема оккупанта.
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23.07.2020 12:31 Відповісти
"Важно, что Украина пропускает гуманитарные грузы из Швейцарии на временно оккупированные территории, - президент Соммаруга"

действительно! что может быть важнее!? разве что если бы Украина пропустила в обратку в Швейцарию пару колон танков рашистов.
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23.07.2020 12:36 Відповісти
Нічого дивного. Забезпечення терористів, це піорітетний напрямок діяльності влади.
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23.07.2020 12:49 Відповісти
Тобто ЄС допомагає своїми вантажами окупантам. Нам трупиа їм жратва. Нехай Москва і годує. Хотя "а какая разница".
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23.07.2020 13:17 Відповісти
Важливо, що Україна пропускає гуманітарні вантажі зі Швейцарії на тимчасово окуповані території, - президентка Соммаруга - Цензор.НЕТ 8998
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23.07.2020 13:32 Відповісти
Так это всё сделано зеленским, ермаком и слугами урода с подачи его кореша Сивохи. Там невинное население, а здесь фашисты их преследующие. А чем Ахметов отличается в этом плане ? это всё и создаёт картинку что там хорошие люди а здесь уроды.
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23.07.2020 16:47 Відповісти
саме цікаве те, що напено це дуже важливо для придурків слати гумдоппомогу пушиліним та іншій сепарсько-хуйлосранській мерзоті!
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23.07.2020 18:09 Відповісти
Хорошо. Правильно.
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23.07.2020 20:17 Відповісти
 
 