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Новини Коронавірус і карантин
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За негативним прогнозом, безробіття в Україні до кінця осені може досягти 20%, - Коваль

За негативним прогнозом, безробіття в Україні до кінця осені може досягти 20%, - Коваль

Зростання кількості інфікованих коронавірусом американців, яке спостерігається у США в останні тижні, підриває відновлення ділової активності і нормалізацію ситуації на американському ринку праці.

Український економічний експерт Володимир Коваль повідомив, що ситуація на українському ринку праці також є вкрай складною і в майбутньому може тільки посилитися.

Про це йдеться в аналітичному матеріалі американського видання Bloomberg, передає УНІАН.

"Економічні показники демонструють, що зростання нових випадків виявлення коронавіруса в американців істотно впливає на економічну ситуацію. Американці менше подорожують літаками, громадським транспортом, а кількість нових заяв на страхування від безробіття залишається на рівні понад 1 млн щотижня", - сказано в матеріалі.

Зокрема, за підсумками тижня 5-11 липня американці подали 1,3 млн заяв на страхування із безробіття, що майже вдвічі більше, ніж у гірший з точки зору поданих заяв тиждень під час рецесії американської економіки у 2007-2009 роках. у Bloomberg підкреслили, що цей показник не включає понад 900 тис. заяв на фінансову допомогу в межах федеральної програми "Допомога з безробіття у зв'язку з пандемією", за якою отримати допомогу можуть самозайняті працівники.

Український економічний експерт Володимир Коваль повідомив, що ситуація на українському ринку праці також є вкрай складною і в майбутньому може тільки посилиться.

"За негативним прогнозом, рівень безробіття в Україні вже до кінця осені може досягти 20% від усіх працюючих. Зараз рівень безробіття становить, за моєю оцінкою, близько 10%, тобто кількість безробітних збільшиться удвічі. Самі розумієте, яка додаткове навантаження піде на бюджет", - сказав він. Коваль наголосив, що одним із ключових викликів для українського ринку праці є те, що найбільш постраждали від карантину сфери економіки, в тому числі туризм і ресторанний бізнес, все ще не можуть вийти на докарантинні рівні економічної діяльності.

Як повідомляв УНІАН, згідно з дослідженням Міжнародної організації праці, близько 400 млн осіб у світі втратили роботу у другому кварталі 2020 року у зв'язку з негативним впливом пандемії коронавірусу і карантинними обмеженнями в більшості країн світу. Зокрема, у США рівень безробіття станом на кінець червня становив 11,1%. Національний банк України прогнозував пік рівня безробіття в країні у другому кварталі безробіття збільшиться до 11,5%.

Автор: 

безробіття (559) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Зато у учителей по 4000 баксов
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23.07.2020 12:03
+14
Пофіг. як наголосували, так і живіть.
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23.07.2020 12:04
+13
Ось там то її нарешті і перехопить 500 000 нових робочих місць Шмигаля!
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23.07.2020 12:04
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Зато у учителей по 4000 баксов
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23.07.2020 12:03 Відповісти
хоть кто то норм живет
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23.07.2020 12:10 Відповісти
Отож...
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23.07.2020 12:14 Відповісти
За негативним прогнозом, безробіття в Україні до кінця осені може досягти 20%, - Коваль - Цензор.НЕТ 9700
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23.07.2020 12:22 Відповісти
Військових більше ніж потрібно(війна),вчителів більше ніж потрібно(діти),лікарів більше ніж потрібно(пандемія),робочі професії взагалі лишні(гроші),одних чиновників не вистачає(реформа).
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23.07.2020 12:56 Відповісти
А при позитивном прогнозе 80%?
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23.07.2020 12:03 Відповісти
Пофіг. як наголосували, так і живіть.
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23.07.2020 12:04 Відповісти
Ось там то її нарешті і перехопить 500 000 нових робочих місць Шмигаля!
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23.07.2020 12:04 Відповісти
Это развод для лохов и лохи в это верят
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23.07.2020 12:05 Відповісти
Евреи рулят Украиной.
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23.07.2020 12:04 Відповісти
Если бы. Мне кажется, были бы евреи у руля, они таки сделали с Украины Ницу, и себе немножко.
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23.07.2020 12:16 Відповісти
Чем же вы собираетесь Ахметову и КО платить по *зеленым тарифам* если в стране никто работать не будет? А *зеленые тарифы* подписанные таким образом что хочешь не хочешь а платить придется даже если все без света сидеть будут. При том тарифы зафиксированы в Евро. Так что вся страна будет работать только на Ахметова и его банду.
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23.07.2020 12:05 Відповісти
вот ты и будешь платить. выбрал - страдай
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23.07.2020 12:06 Відповісти
Порохосрань, не вали с больной головы на здоровую. Ето же ты за Ахметова горой стоишь а не я. Ты лично мне два месяца назад визжал что *зеленые тарифы* ето очень хорошо для Украины, а Ахметов чуть ли не бох потому что создает рабочие места и кормит всю страну
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23.07.2020 12:19 Відповісти
Зебіле, просте питання: до чого тут ахметов з його робочими місцями якщо уряд шмигаля створив 500 000 нових робочих місць ще у травні?
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23.07.2020 12:38 Відповісти
При чем тут Ахметов? А кто причем к повышению тарифов и цен на енергоносители? Какие к черту рабочие места при сегодняшних налогах и тарифах. Скоро введут РАБтарифы и закроются последние заводы. Будешь хлеб покупать у поляков или турков, и *ножки Трампа*.
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23.07.2020 12:44 Відповісти
А ти таки кумедне створіння! Мені на того ахметова насрати. Хто введе РАБтарифы? І найголовніше, де 500 000 нових робочих місць від шмигаля?
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23.07.2020 12:48 Відповісти
суров, а скажи мне почему при порохе небыло проблем с зелеными тарифами. а при бубочке есть? так может дело не в тарифах а в кривых руках криворогов?
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23.07.2020 12:50 Відповісти
Кто тебе сказал что при Параше небыло проблем? То что о проблемах тогда запрещали говорить, а тех кто говорил о них вголос называли зрадофилами не означало что небыло проблем. К тому же Параша поднимал тарифы на газ и на свет рассказывая что так нужно чтобы путенненапал, для тебя склерозный, уже забылось? А то что Парашенко перед тем как уйти с поста президента отдал Ахметову Обленерго и подписал дополнительные мощности на будущие *зеленые тарифы*, а так же освободил Ахметова от пошлин и ПДВ на ввоз китайского оборудования для тебя тоже забылось?
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23.07.2020 13:13 Відповісти
так какие проблемы с зелеными тарифами были при порохе?
1. порошенко не поднимал тарифы. всего навсего за тебя нищеброд перестало доплачивать государство из бюджета. рынок называется.
2. ахметов купил при порохе два облэнерго. разрешение дал антимонопольный комитет.
3. что ты имел в виду под "подписал дополнительные мощности на будущие *зеленые тарифы* я так и не понял. фраза - бред
4. ВР (а не порошенко) освободила только от НДС импортеров оборудования для зеленой энергетики. какое отношение это имеет к тому что зеленые остановили АЭС, закупают электрику у кацапов и не имеют денег чтобы расчитаться с поставщиками "зеленой" энергетики?
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23.07.2020 13:21 Відповісти
1. п***жь. Парашенко поднял тарифы в 10 раз. На електроенергию в 2 раза, на газ в 10 раз.
2.Ахметов не купил Обленерго, а взял втихаря за бесценок без аукционов и конкурса, считай украл при содействии Парашенка.
3. Может для тебя тупого и бред если ты не понимаешь что Ахметов с Парашенком весной 2019 подписали договор на введение новых ВЕС и СЕС до 2030 года, которых еще даже не построили.
4. ВР (а не порошенко) освободила от НДС импортеров *зеленой енергетики*
Так ВР принадлежала Парашенку и плясала под его дудку имея даже конституционное большинство. И на законы которые нужно было принимать Парашенку, Параша лично присутствовал в ВР на голосовании чтобы проконтролировать кто как голосует.
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23.07.2020 13:32 Відповісти
1. еще раз для деревянных. тарифы приведены в соответствие с рыночным уровнем. за тебя нищеброд перестало доплачивать государство из бюджета. ты начал наконец то платить реальную цену
2. сделка была завершена 16 мая. за три дня до второго тура ахметке разрешил купить два облэнерго АМКУ в состав которого ходил.... герус (неожиданно правда?)
3. весной 2019 года в Украине состоялись выборы. о каком "договоре на введение новых СЭС и ВЭС" ты шепчешь и какое отношение это имеет к росту тарифов для тебя нищеброд в 2020 году?
4. ты бухой или просто дебил? какой "конституционное большинство" было в ВР у пороха? откуда? а ну как докажи что на этом голосовании присутствовал порох!
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23.07.2020 13:44 Відповісти
Какое же ты лживое дерьмо перекручивая все с ног на голову. Парашенко не присутствовал на голосованиях? Парашенко не имел конституционного большинства? Кто же тогда изменил Конституцию Украины чтобы выбрать уголовника без образования Йегика Луценка самым гениальным пгокугогом Украины?
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23.07.2020 13:49 Відповісти
1. коалиция насчитывала по спискам 302 члена до февраля 2016 года. после выхода радикалов и косатолюбов осталось 219 депутатов
2. для избрания Луценко генпрокурором 12 мая 2016 года ВР приняла изменения в закон "О прокуратуре"
понимаешь, ты прыгаешь по верхам нихрена не зная в подробностях. поэтому тебя очень легко приземлять
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23.07.2020 13:58 Відповісти
Кстати, для тебя чучело соевое, рынок ето тот где покупатель имеет возможность выбирать какой продуткт и по какой цене покупать, а не как твой Парашенко называет рынком монополиста Ахметова и его *зеленые тарифы*. Да и не свисти что государство за меня платит. Я и сам могу купить у АЕС ихнюю електроенергию по 45 копеек. До сих пор власть запрещает мне выбирать поставщика. Более того, власть запрещает покупать мне електроенергии больше чем 5кВт/ч. А некоторым моим знакомым КиевОбленерго Ахметова-Парашенка даже не разрешает покупать более 3кВт, хотя за подключение Киевобленерго берут от $2-3тыс.
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23.07.2020 13:38 Відповісти
ты чмырина зеленожопая выбирай выражения. если тебя трахнули зеленые это не значит что тебе надо кидаться на всех. терпи. ты их выбрал
рынок не возникает на пустом месте. пока тарифы тебе узколобый компенсировались из кармана всех граждан Украины поставщикам и производителям небыло смысла конкурировать. как при совке сраном. зачем напрягаться - ты и так купишь. чтобы рынок заработал надо три шага
1. перестать датировать стоимость товара или услуг
2. сделать рынок привлекательным для производителей и поставщиков путем например налоговых льгот
3. развить инфраструктуру и разделить производителя и поставщика
что то сделать успели, что то нет. но пять же - это никаким образом не связано с тем что выбранные тобой криворучки тебе теперь поднимают тарифы. у криворучек тупо кончилось бабло
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23.07.2020 13:48 Відповісти
Меньше перестань трусы нюхать московского рыговского дячка Пети Потрошенка, который даже во время войны не прекращал торговать с окупантами
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23.07.2020 13:51 Відповісти
доказательства торговли есть?
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23.07.2020 13:59 Відповісти
развить инфраструктуру и разделить производителя и поставщика Ну что развили инфраструктуру? Теперь тебе легче получать 2 платежки вместо одной и двойную цену? Тут недавно один из ваших порохоботов визжал что ему приходит платежка за содержание труб по которым он газ не берет. Идите поцелуйтесь с ним.
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23.07.2020 13:54 Відповісти
так разделение платежек продвинул именно вазелин оманский
и именно в такой пропорции как есть сейчас. так что жри...те

а про развитие инфраструктуры - ЕС к нынешнему энергопакету который и предполагает разделение владельца ресурса и его поставщика (за что и нагибают кацапский газпром) шел 5 лет. это развитые страны у которых уже был рынок поставок ресурсов.
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23.07.2020 14:01 Відповісти
ты сможешь недоробло подтвердить свои слова "Ето же ты за Ахметова горой стоишь а не я. Ты лично мне два месяца назад визжал что *зеленые тарифы* ето очень хорошо для Украины, а Ахметов чуть ли не бох потому что создает рабочие места и кормит всю страну"?
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23.07.2020 12:49 Відповісти
Други, берегите нервы, Я его просто нечитаю и так спокойно на душе даже не представляете.
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23.07.2020 12:58 Відповісти
Дарма, доволі кумедна істота. Особливо коли лютує.
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23.07.2020 13:05 Відповісти
Это прорыв! Экономика на подъеме! мы прошли впадину кризиса! ура товарищи!
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23.07.2020 12:06 Відповісти
впадину прошли, впереди жопа
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23.07.2020 12:09 Відповісти
😆 на "жопє" би і остановіцца, но у Економікі єсть єщьо одно сакральноє мєсто. У русскіх оно связано с крайнєй стєпєнью серьйозності сітуациі, в которой тєорєтічєскі может оказаться індівідум, когда уже нєвозможностью что лібо ісправіть.)))
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23.07.2020 13:22 Відповісти
Это конечно не +40% ввп от ЗЕхохяйственников, но тоже неплохо
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23.07.2020 12:07 Відповісти
Но не до такой степени.
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23.07.2020 12:25 Відповісти
может достигнуть/ Раз может ,значит, достигнет обязательно. Не может быть пианист- четыреждыуклонист главнокомандующим во время войны а он есть.
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23.07.2020 12:07 Відповісти
Но меня поражает другое , как бы Коломойский, янелох , Рабинович, и другие инородцы не издевались на украинцами , украинцы покорно будут это все терпеть .
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23.07.2020 12:08 Відповісти
Пацак, в 2014 дали поджопника Януковичу и Ко, и этим дадим. Вот другое дело вы в своем запоребрике и пискнуть боитесь на *****. Так что пшлонах на мордовские болота
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23.07.2020 12:12 Відповісти
им в Хабаровск Госдеп вагон печенек завез
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23.07.2020 12:23 Відповісти
[eqyz, шмігАль ще 100500000 місць добавить
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23.07.2020 12:10 Відповісти
На пи дарашке всё равно хуже.
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23.07.2020 12:14 Відповісти
20% это скорее оптимистический прогноз.
Кстати, интересен % ЗеДятлов которые останутся без работы с курсом доллара минимум по 30 за 1 гр., выросшими тарифами на электроэнергию, газ, комуналку ну и с ростом цен на ВСЕ виды услуг и ВСЕ товары.
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23.07.2020 12:23 Відповісти
20%, це цинічний звіздьож зебобіків !!))
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23.07.2020 12:46 Відповісти
Та фигня, "хуже не будет"
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23.07.2020 12:23 Відповісти
Да ну? 20% безработицы - читай, создание 500 тыс новых рабочих мест по Шмыгалю.
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23.07.2020 12:24 Відповісти
"По негативному прогнозу, безработица в Украине к концу осени может достигнуть 20%" - это невзирая на 500 000 новых рабочих мест?
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23.07.2020 12:29 Відповісти
Безработица в Украине к концу осени может достигнуть 20%

Но коронавирусв этом не причём!
С нашей властью даже апокалипсис не сравнится по степени разрушения бизнеса.
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23.07.2020 12:34 Відповісти
А "по ріальному прогнозу" вона вже зараз ніяк не менша...
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23.07.2020 13:14 Відповісти
Если слуги за 2 недели не вытянут Украину из красной зоны- они пролетят на выборах
Срочно надо запустить лоукосты в ЕС, бо семьи уже 5 месяцев разделены, И заробитчане не могут въехать в ЕС - а там у них авто стоят , которые предыдущая власть законом запретила , ЗА ШО И ПРОЛЕТЕЛА НА ВЫБОРАХ
ТАК ШО СЛУГИ ШЕВЕЛИТЕСЬ 😀😀😀
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23.07.2020 13:17 Відповісти
20% народных депутатов пойдут по миру
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23.07.2020 13:39 Відповісти
Зе, ты зачем создал ковид?
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23.07.2020 20:12 Відповісти
 
 