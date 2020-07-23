За негативним прогнозом, безробіття в Україні до кінця осені може досягти 20%, - Коваль
Зростання кількості інфікованих коронавірусом американців, яке спостерігається у США в останні тижні, підриває відновлення ділової активності і нормалізацію ситуації на американському ринку праці.
Український економічний експерт Володимир Коваль повідомив, що ситуація на українському ринку праці також є вкрай складною і в майбутньому може тільки посилитися.
Про це йдеться в аналітичному матеріалі американського видання Bloomberg, передає УНІАН.
"Економічні показники демонструють, що зростання нових випадків виявлення коронавіруса в американців істотно впливає на економічну ситуацію. Американці менше подорожують літаками, громадським транспортом, а кількість нових заяв на страхування від безробіття залишається на рівні понад 1 млн щотижня", - сказано в матеріалі.
Зокрема, за підсумками тижня 5-11 липня американці подали 1,3 млн заяв на страхування із безробіття, що майже вдвічі більше, ніж у гірший з точки зору поданих заяв тиждень під час рецесії американської економіки у 2007-2009 роках. у Bloomberg підкреслили, що цей показник не включає понад 900 тис. заяв на фінансову допомогу в межах федеральної програми "Допомога з безробіття у зв'язку з пандемією", за якою отримати допомогу можуть самозайняті працівники.
Український економічний експерт Володимир Коваль повідомив, що ситуація на українському ринку праці також є вкрай складною і в майбутньому може тільки посилиться.
"За негативним прогнозом, рівень безробіття в Україні вже до кінця осені може досягти 20% від усіх працюючих. Зараз рівень безробіття становить, за моєю оцінкою, близько 10%, тобто кількість безробітних збільшиться удвічі. Самі розумієте, яка додаткове навантаження піде на бюджет", - сказав він. Коваль наголосив, що одним із ключових викликів для українського ринку праці є те, що найбільш постраждали від карантину сфери економіки, в тому числі туризм і ресторанний бізнес, все ще не можуть вийти на докарантинні рівні економічної діяльності.
Як повідомляв УНІАН, згідно з дослідженням Міжнародної організації праці, близько 400 млн осіб у світі втратили роботу у другому кварталі 2020 року у зв'язку з негативним впливом пандемії коронавірусу і карантинними обмеженнями в більшості країн світу. Зокрема, у США рівень безробіття станом на кінець червня становив 11,1%. Національний банк України прогнозував пік рівня безробіття в країні у другому кварталі безробіття збільшиться до 11,5%.
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1. порошенко не поднимал тарифы. всего навсего за тебя нищеброд перестало доплачивать государство из бюджета. рынок называется.
2. ахметов купил при порохе два облэнерго. разрешение дал антимонопольный комитет.
3. что ты имел в виду под "подписал дополнительные мощности на будущие *зеленые тарифы* я так и не понял. фраза - бред
4. ВР (а не порошенко) освободила только от НДС импортеров оборудования для зеленой энергетики. какое отношение это имеет к тому что зеленые остановили АЭС, закупают электрику у кацапов и не имеют денег чтобы расчитаться с поставщиками "зеленой" энергетики?
2.Ахметов не купил Обленерго, а взял втихаря за бесценок без аукционов и конкурса, считай украл при содействии Парашенка.
3. Может для тебя тупого и бред если ты не понимаешь что Ахметов с Парашенком весной 2019 подписали договор на введение новых ВЕС и СЕС до 2030 года, которых еще даже не построили.
4. ВР (а не порошенко) освободила от НДС импортеров *зеленой енергетики*
Так ВР принадлежала Парашенку и плясала под его дудку имея даже конституционное большинство. И на законы которые нужно было принимать Парашенку, Параша лично присутствовал в ВР на голосовании чтобы проконтролировать кто как голосует.
2. сделка была завершена 16 мая. за три дня до второго тура ахметке разрешил купить два облэнерго АМКУ в состав которого ходил.... герус (неожиданно правда?)
3. весной 2019 года в Украине состоялись выборы. о каком "договоре на введение новых СЭС и ВЭС" ты шепчешь и какое отношение это имеет к росту тарифов для тебя нищеброд в 2020 году?
4. ты бухой или просто дебил? какой "конституционное большинство" было в ВР у пороха? откуда? а ну как докажи что на этом голосовании присутствовал порох!
2. для избрания Луценко генпрокурором 12 мая 2016 года ВР приняла изменения в закон "О прокуратуре"
понимаешь, ты прыгаешь по верхам нихрена не зная в подробностях. поэтому тебя очень легко приземлять
рынок не возникает на пустом месте. пока тарифы тебе узколобый компенсировались из кармана всех граждан Украины поставщикам и производителям небыло смысла конкурировать. как при совке сраном. зачем напрягаться - ты и так купишь. чтобы рынок заработал надо три шага
1. перестать датировать стоимость товара или услуг
2. сделать рынок привлекательным для производителей и поставщиков путем например налоговых льгот
3. развить инфраструктуру и разделить производителя и поставщика
что то сделать успели, что то нет. но пять же - это никаким образом не связано с тем что выбранные тобой криворучки тебе теперь поднимают тарифы. у криворучек тупо кончилось бабло
и именно в такой пропорции как есть сейчас. так что жри...те
а про развитие инфраструктуры - ЕС к нынешнему энергопакету который и предполагает разделение владельца ресурса и его поставщика (за что и нагибают кацапский газпром) шел 5 лет. это развитые страны у которых уже был рынок поставок ресурсов.
Кстати, интересен % ЗеДятлов которые останутся без работы с курсом доллара минимум по 30 за 1 гр., выросшими тарифами на электроэнергию, газ, комуналку ну и с ростом цен на ВСЕ виды услуг и ВСЕ товары.
Но коронавирусв этом не причём!
С нашей властью даже апокалипсис не сравнится по степени разрушения бизнеса.
Срочно надо запустить лоукосты в ЕС, бо семьи уже 5 месяцев разделены, И заробитчане не могут въехать в ЕС - а там у них авто стоят , которые предыдущая власть законом запретила , ЗА ШО И ПРОЛЕТЕЛА НА ВЫБОРАХ
ТАК ШО СЛУГИ ШЕВЕЛИТЕСЬ 😀😀😀