Слідчого Корецького звільнили з ДБР "у зв'язку зі скороченням посади". ДОКУМЕНТ
У наказі зазначається, що начальник третього відділу управління з розслідування кримінальних злочинів ДБР звільнили "у зв'язку зі скороченням посади".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сам Корецький розповів "Главкому" і показав фото наказу за підписом в.о. директора, полковника ДБР Олександра Соколова.
Також раніше Корецький зареєстрував в НАБУ заяву про злочин своїх керівників Бабікова і Соколова.
Нагадаємо, керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький заявив, що фактичне керівництво Державного бюро розслідувань в особі Олександра Бабікова чинило тиск на слідчих з метою заарештувати телеканал "Прямий".
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Блін, раша - політтехнологи у захваті, від вас дурнуватих.
Так... Ніхто не привіз з Марсу зє лохторат... Просто у 14-му року він був переляканий та шукав за кого сховатись, а до 19-го року він заспокоївся, розжерів, а йому, зі всіх телесмітників, розповіли, що не додають м'яса і тикали у Пороха, що він то м'ясо все з'їв та розбагатів у 82 рази... - спецоперація ФСБ вдалася... Порох дарма розраховував на розум більшості мешканців країни - більшисть керується емоціями через ящик, шлунком та страхом... Доведеться чекати, щоби дійшло знов через шлунок та страх - бубочка до того веде...
А більше 14 тисяч загиблих військових на совісті путена й всіх фєдєрастів, а ще на совісті тих громадян України, хто тоді, й зараз ще, тягне до довбаної фєдєрашки, яка повинна ЗНИКНУТИ з мапи Світу! Той, хто призиває до ручкання з фєдєрастами - ворог та зрадник...