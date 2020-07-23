Слідчого Корецького звільнили з ДБР "у зв'язку зі скороченням посади". ДОКУМЕНТ

У наказі зазначається, що начальник третього відділу управління з розслідування кримінальних злочинів ДБР звільнили "у зв'язку зі скороченням посади".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сам Корецький розповів "Главкому" і показав фото наказу за підписом в.о. директора, полковника ДБР Олександра Соколова.

Також раніше Корецький зареєстрував в НАБУ заяву про злочин своїх керівників Бабікова і Соколова.

Нагадаємо, керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький заявив, що фактичне керівництво Державного бюро розслідувань в особі Олександра Бабікова чинило тиск на слідчих з метою заарештувати телеканал "Прямий".

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