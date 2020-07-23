УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11911 відвідувач онлайн
Новини
14 115 112

Слідчого Корецького звільнили з ДБР "у зв'язку зі скороченням посади". ДОКУМЕНТ

Слідчого Корецького звільнили з ДБР

У наказі зазначається, що начальник третього відділу управління з розслідування кримінальних злочинів ДБР звільнили "у зв'язку зі скороченням посади".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сам Корецький розповів "Главкому" і показав фото наказу за підписом в.о. директора, полковника ДБР Олександра Соколова.

Слідчого Корецького звільнили з ДБР у звязку зі скороченням посади 01

Також раніше Корецький зареєстрував в НАБУ заяву про злочин своїх керівників Бабікова і Соколова.

Нагадаємо, керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький заявив, що фактичне керівництво Державного бюро розслідувань в особі Олександра Бабікова чинило тиск на слідчих з метою заарештувати телеканал "Прямий".

Також дивіться: Керівництво ДБР вимагало заарештувати канал "Прямий", щоб припинити його діяльність, - Корецький. ВIДЕО

Автор: 

звільнення (2688) ДБР (3540) Корецький Олег (25)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+32
В ГБР мають залишиться виключно риги і кацапські агенти.
показати весь коментар
23.07.2020 12:24
+30
Ну если зебилы уволили то точно не зебилоид
показати весь коментар
23.07.2020 12:26
+23
По логіці, якщо Ви на ЦН не порошавий троляка, то залишається перший варіант?
показати весь коментар
23.07.2020 12:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ага, а Януковича до влади привели «свідоміти Ющенка».
Блін, раша - політтехнологи у захваті, від вас дурнуватих.
показати весь коментар
23.07.2020 19:38 Відповісти
Наскільки мені відомо-там без зрадника Петра також не обійшлося-це він Юща підставив у 2005-му своїм "план для ПМР",на зразок його "Мінський план".https://www.radiosvoboda.org/a/929998.html
показати весь коментар
23.07.2020 19:47 Відповісти
Знов мацковські маніпуляції...
Так... Ніхто не привіз з Марсу зє лохторат... Просто у 14-му року він був переляканий та шукав за кого сховатись, а до 19-го року він заспокоївся, розжерів, а йому, зі всіх телесмітників, розповіли, що не додають м'яса і тикали у Пороха, що він то м'ясо все з'їв та розбагатів у 82 рази... - спецоперація ФСБ вдалася... Порох дарма розраховував на розум більшості мешканців країни - більшисть керується емоціями через ящик, шлунком та страхом... Доведеться чекати, щоби дійшло знов через шлунок та страх - бубочка до того веде...
А більше 14 тисяч загиблих військових на совісті путена й всіх фєдєрастів, а ще на совісті тих громадян України, хто тоді, й зараз ще, тягне до довбаної фєдєрашки, яка повинна ЗНИКНУТИ з мапи Світу! Той, хто призиває до ручкання з фєдєрастами - ворог та зрадник...
показати весь коментар
23.07.2020 19:55 Відповісти
Правильно!Якби не мафія 90-х -вже б діставали навіть в пандемію 1200-2000 долларів щомісячно кожний,а не чекали кістку з феодального стола мафіозника,який ще в 1999-му захоплював родовища газу.
показати весь коментар
23.07.2020 20:10 Відповісти
Йди спочатку розберись зі своїм недопалком - наркоторговцем... - скільки можна було набудувати Еміратів на гроші, які він вкрав та витратив на війни???
показати весь коментар
23.07.2020 20:52 Відповісти
Тобто зє бубочкє всюди потрібні лише вихованці трускавецьких універів, в яких по дзвіночку капає слина (натискається кнопка у ВР, висувається звинувачення і т.і.), як в собак академіка Павлова...
показати весь коментар
23.07.2020 18:03 Відповісти
зелена шмаркля, гарантом чого ти є, ВИРОДОК?
показати весь коментар
23.07.2020 18:06 Відповісти
Тварюки
показати весь коментар
23.07.2020 18:34 Відповісти
Как неожиданно!
показати весь коментар
23.07.2020 22:12 Відповісти
ДБР зараз кругом у всіх новинах - напевно, голова дуже не хоче щоб і його скоротили, як він підлеглого
показати весь коментар
23.07.2020 22:39 Відповісти
ну соколова взяти за вагіну, з якоі руки пішов такий наказ
показати весь коментар
24.07.2020 00:39 Відповісти
Тараканы в банке ...
показати весь коментар
24.07.2020 08:09 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 