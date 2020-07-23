Підпал будинку Шабуніна розслідується як "умисне знищення або пошкодження майна", - поліція. ФОТОрепортаж

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна за фактом займання будинку в Бориспільському районі Київщини, де проживає голова громадської організації Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Про це йдеться в повідомленні обласного главку поліції, передає Цензор.НЕТ.

"Слідчі Бориспільського відділу поліції за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років", - зазначили в поліції.

За цим фактом розпочато досудове розслідування. Поліція встановлює осіб, причетних до скоєння кримінального злочину.

У поліції нагадали, що "займання будинку сталося в селі Гнідин Бориспільського району".

















Фото - Олег Богачук

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція розслідує обставини пожежі в будинку голови ЦПК Шабуніна

Як повідомлялося, 23 липня Шабунін повідомив про навмисний підпал його будинку.

Своєю чергою в Головному управлінні Держслужби України з НС у Києві повідомили, що в результаті пожежі, що сталася в приватному будинку за адресою, що збігається із зазначеною Шабуніним у своєму повідомленні, згоріло та розібрано 70 кв. м конструкцій даху.