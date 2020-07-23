Підпал будинку Шабуніна розслідується як "умисне знищення або пошкодження майна", - поліція. ФОТОрепортаж
Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна за фактом займання будинку в Бориспільському районі Київщини, де проживає голова громадської організації Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
Про це йдеться в повідомленні обласного главку поліції, передає Цензор.НЕТ.
"Слідчі Бориспільського відділу поліції за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років", - зазначили в поліції.
За цим фактом розпочато досудове розслідування. Поліція встановлює осіб, причетних до скоєння кримінального злочину.
У поліції нагадали, що "займання будинку сталося в селі Гнідин Бориспільського району".
Фото - Олег Богачук
Як повідомлялося, 23 липня Шабунін повідомив про навмисний підпал його будинку.
Своєю чергою в Головному управлінні Держслужби України з НС у Києві повідомили, що в результаті пожежі, що сталася в приватному будинку за адресою, що збігається із зазначеною Шабуніним у своєму повідомленні, згоріло та розібрано 70 кв. м конструкцій даху.
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Пару заяв против зели и подожгли дом, интересно каке так то?
- Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить. (с)
го-рі-ла хата па-ла-ла-ла,
ло-хам к і-но по-кА-за-ли
щоб про капітуляцію не ду-ма-ли....
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