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Новини
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Підпал будинку Шабуніна розслідується як "умисне знищення або пошкодження майна", - поліція. ФОТОрепортаж

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна за фактом займання будинку в Бориспільському районі Київщини, де проживає голова громадської організації Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Про це йдеться в повідомленні обласного главку поліції, передає Цензор.НЕТ.

"Слідчі Бориспільського відділу поліції за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років", - зазначили в поліції.

За цим фактом розпочато досудове розслідування. Поліція встановлює осіб, причетних до скоєння кримінального злочину.

У поліції нагадали, що "займання будинку сталося в селі Гнідин Бориспільського району".

Підпал будинку Шабуніна розслідується як умисне знищення або пошкодження майна, - поліція 01
Підпал будинку Шабуніна розслідується як умисне знищення або пошкодження майна, - поліція 02
Підпал будинку Шабуніна розслідується як умисне знищення або пошкодження майна, - поліція 03
Підпал будинку Шабуніна розслідується як умисне знищення або пошкодження майна, - поліція 04
Підпал будинку Шабуніна розслідується як умисне знищення або пошкодження майна, - поліція 05
Підпал будинку Шабуніна розслідується як умисне знищення або пошкодження майна, - поліція 06
Підпал будинку Шабуніна розслідується як умисне знищення або пошкодження майна, - поліція 07
Підпал будинку Шабуніна розслідується як умисне знищення або пошкодження майна, - поліція 08

Фото - Олег Богачук

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція розслідує обставини пожежі в будинку голови ЦПК Шабуніна

Як повідомлялося, 23 липня Шабунін повідомив про навмисний підпал його будинку.

Своєю чергою в Головному управлінні Держслужби України з НС у Києві повідомили, що в результаті пожежі, що сталася в приватному будинку за адресою, що збігається із зазначеною Шабуніним у своєму повідомленні, згоріло та розібрано 70 кв. м конструкцій даху.

Автор: 

підпал (693) Нацполіція (15261) розслідування (2275) Шабунін Віталій (535) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+7
Организм возьмет под личный контроль,как поджог дома Гонтаревой?
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23.07.2020 12:57
+3
Поспрашивайте за то одного бородатого поца шо ошивается в Киеве, а не в суде штата Делавэр США.
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23.07.2020 12:59
+2
вроде . как бы . возможно . портнова уже Панама подала в розыск за это. вроде как бы .
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23.07.2020 13:14
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Организм возьмет под личный контроль,как поджог дома Гонтаревой?
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23.07.2020 12:57 Відповісти
Инетересно, что 5 лет шабуня лил говно на Петю, а после лизал жопу зеле и все было целое.
Пару заяв против зели и подожгли дом, интересно каке так то?
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23.07.2020 13:25 Відповісти
- Так вот. Балаганов, вы пижон. Не обижайтесь. Этим я хочу точно указать то место, которое вы занимаете под солнцем. Вы пижон, -- повторил Остап. -- И сын пижона. И дети ваши будут пижонами. Мальчик!
- Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить. (с)
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23.07.2020 13:38 Відповісти
Кстати, интересно, чем закончилось расследование поджога дома Гонтаревой?
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23.07.2020 13:59 Відповісти
Зеленая политика идиотов и рогатых нечистей привела к тому что активизировались антиукраинские силы. Дом активиста Шабунина подожжен сегодня ночью. Несколько дней назад убит волонтер и активист, который расследовал преступления высоких чиновников Алексей Кучапин. Полиция вообще серьезно не рассматривает эту смерть как убийство,хотя ему неоднократно угрожали и предупреждали, что убьют. Полиция выбросила на мусорку вещественные доказательства убийства. Вот работа нашей полиции, которая покрывает преступность. Вот полиция президента - клоуна.
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23.07.2020 14:10 Відповісти
Підпал будинку Шабуніна розслідується як "умисне знищення або пошкодження майна", - поліція - Цензор.НЕТ 7588
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23.07.2020 21:17 Відповісти
ПНХ, бот.
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24.07.2020 10:00 Відповісти
Підпал будинку Шабуніна розслідується як "умисне знищення або пошкодження майна", - поліція - Цензор.НЕТ 3304
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24.07.2020 13:30 Відповісти
Дуже важлива новина - у якогось уклоніста підгоріла хата.
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23.07.2020 12:57 Відповісти
Так он её продал. Ну, ту, что в Иванковичах.
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23.07.2020 13:00 Відповісти
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23.07.2020 13:02 Відповісти
Поспрашивайте за то одного бородатого поца шо ошивается в Киеве, а не в суде штата Делавэр США.
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23.07.2020 12:59 Відповісти
Работа порохососов, ЗУБ ДАЮ.
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23.07.2020 12:59 Відповісти
го-рі-ла хата шабу-ніна,

го-рі-ла хата па-ла-ла-ла,
ло-хам к і-но по-кА-за-ли
щоб про капітуляцію не ду-ма-ли....
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23.07.2020 13:10 Відповісти
вроде . как бы . возможно . портнова уже Панама подала в розыск за это. вроде как бы .
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23.07.2020 13:14 Відповісти
шабунин топил за зеленского перед выборами, ну теперь зе-команда немного вправила ему мозги
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23.07.2020 13:27 Відповісти
https://news.liga.net/politics/news/podjog-doma-gontarevoy-zelenskiy-jdet-ot-avakova-raskrytiya-dela 17 сентября 2019
https://finclub.net/news/zelenskij-trebuet-skorejshego-rassledovaniya-podzhoga-doma-gontarevoj.html Зеленский требует скорейшего расследования поджога https://news.liga.net/politics/news/podjog-doma-gontarevoy-zelenskiy-jdet-ot-avakova-raskrytiya-dela дома Гонтаревой. Зеленский ждет от Авакова раскрытия поджога .
https://nv.ua/ukraine/politics/podzhog-doma-gontarevoy-zelenskiy-poruchil-bakanovu-rassledovat-incident-50043256.html Поджог дома Гонтаревой: Зеленский поручил Баканову расследовать инцидент
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23.07.2020 13:37 Відповісти
о, шабунину дом в Киеве сожгли...а недавно только квартира была в многоэтажке. Прибыльное это дело - с коррупцией бороться.
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23.07.2020 13:51 Відповісти
А ты думал...
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23.07.2020 14:07 Відповісти
А чем Шабунин не доволен? Разве он не этого хотел, когда топил за ЗЕ?
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23.07.2020 14:06 Відповісти
 
 