"Полтавському терористові" дали можливість виїхати за межі міста, щоб не допустити загрози для місцевих жителів, - голова ОДА
Злочинцю, який погрожував гранатою в Полтаві і захопив у заручники начальника місцевого карного розшуку, дали можливість виїхати за межі міста, щоб не допустити загрози для його жителів.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"У Полтаві злочинець із гранатою погрожував підірвати себе й правоохоронця – наші поліціанти тримають ситуацію під контролем. Висловлюю їм вдячність і повагу.
Введено в дію спецоперацію "Грім". Зараз злочинцю дали можливість виїхати за межі Полтави, щоб не допустити загрози для жителів міста", - написав він.
Наразі злочинець рухається в напрямку Києва. Його супроводжують поліцейські автомобілі.
Також Синєгубов підтвердив, що злочинець рухається в напрямку Києва. Його супроводжують поліцейські автомобілі.
"Триваємо постійний контакт із керівниками силових органів області та України", - додав глава ОДА.
Найголовніше – зберегти життя людей.
Як повідомлялося раніше, близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.
Раніше з'явилася інформація, що терорист взяв у заручники співробітника кримінальної поліції і погрожував підірвати себе і його. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.
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а тепер до них додадуться і області на схід
а далі вже чекатимемо
Правда виявилось, що то не зовсім попкорн.
отже, мінятимуть)
уже в предвкушении
Сейчас автомобиль с заложником движется полевыми дорогами в Решетиловском районе. К примеру, райцентр Решетиловка находится в 50 км от областного центра. Недалеко находится трасса на Киев.
Як працюють спецслужби, він, що зрозуміло, не має ніякого уявлення.
ось й керує, як може.
А в Авакова хочь якийсь досвід має.
Але ж народ прагнув нових обличь, ну ось і маємо нові обличчя, тільки краще б старі лишилися хоча б в СБУ, вони все ж хочь щось вміли.
Количество видосиков Зеленского удвоилось.
+2000% к премии Авакова.
А у окна стоял мой чемоданчик, а у окна стоял мой чемоданчик.
А у окна стоял, а у окна стоял, а у окна стоял мой чемоданчик.
А у окна стоял, а у окна стоял, а у окна стоял мой чемоданчик.
А ну-ка убери свой чемоданчик, а ну-ка убери свой чемоданчик.
Одне питання: що блть в дідька коїться, їпись воно усе об дерево?!
12:58 В полиции сообщили, что машину с преступником выпустили из города, что минимизировать угрозу жителям. За рулем сидит заложник - шеф уголовного розыска Шиян, они едут проселочными дорогами.
так в сети сливают каналы андрея скрыпина и андрея полтавы...
маленький, а шаг перед выборами