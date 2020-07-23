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Новини
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"Полтавському терористові" дали можливість виїхати за межі міста, щоб не допустити загрози для місцевих жителів, - голова ОДА

Злочинцю, який погрожував гранатою в Полтаві і захопив у заручники начальника місцевого карного розшуку, дали можливість виїхати за межі міста, щоб не допустити загрози для його жителів.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"У Полтаві злочинець із гранатою погрожував підірвати себе й правоохоронця – наші поліціанти тримають ситуацію під контролем. Висловлюю їм вдячність і повагу.

Введено в дію спецоперацію "Грім". Зараз злочинцю дали можливість виїхати за межі Полтави, щоб не допустити загрози для жителів міста", - написав він.

Наразі злочинець рухається в напрямку Києва. Його супроводжують поліцейські автомобілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Полтавський терорист" разом із заручником їде в напрямку Києва

Також Синєгубов підтвердив, що злочинець рухається в напрямку Києва. Його супроводжують поліцейські автомобілі.

"Триваємо постійний контакт із керівниками силових органів області та України", - додав глава ОДА.

Найголовніше – зберегти життя людей.

Як повідомлялося раніше, близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.

Також читайте: Зловмисник у Полтаві обміняв поліцейського на начальника карного розшуку Шияна і поїхав з ним на наданому автомобілі, - Геращенко

Раніше з'явилася інформація, що терорист взяв у заручники співробітника кримінальної поліції і погрожував підірвати себе і його. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.

Полтавському терористові дали можливість виїхати за межі міста, щоб не допустити загрози для місцевих жителів, - голова ОДА 01

Автор: 

заручник (823) захоплення (220) ОДА (1630) Полтава (562)


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Топ коментарі
+18
"Полтавскому террористу" дали возможность выехать за пределы города, чтобы не допустить угрозы для местных жителей, - глава ОГА - Цензор.НЕТ 1025
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23.07.2020 13:01
+13
"Полтавскому террористу" дали возможность выехать за пределы города, чтобы не допустить угрозы для местных жителей, - глава ОГА - Цензор.НЕТ 5937
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23.07.2020 13:03
+12
почались плятьссікі реаліті шоу...
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23.07.2020 13:00
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Молодцы и выпустили в сторону города побольше.
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23.07.2020 13:00 Відповісти
"Полтавскому террористу" дали возможность выехать за пределы города, чтобы не допустить угрозы для местных жителей, - глава ОГА - Цензор.НЕТ 1025
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23.07.2020 13:01 Відповісти
И никто из сопровождения пловца даже не подумал что в плавках могла быть г@аната.
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23.07.2020 13:12 Відповісти
У Києві дешевше відосики знімати. Там все на місці - і масова, і апаратура і головні ліючі особи, вірніше, актори. Тепер слід очікувати ну просто навали терористів. Бо їхні вимоги в конує навіть президент країни, а доблесні силовики дають спокійно виїхати з міста у супроводі поліцейських машин, щоб з самим темлрисьом нічого не трапилось по дорозі.
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23.07.2020 13:18 Відповісти
як пишуть змі, відучора починаючи з вінницької і житомирської областей і далі на захід до кордону вводять підсилене поліцейське патрулювання...

а тепер до них додадуться і області на схід
а далі вже чекатимемо
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23.07.2020 13:37 Відповісти
почались плятьссікі реаліті шоу...
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23.07.2020 13:00 Відповісти
на дачу поехал?????????
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23.07.2020 13:01 Відповісти
На дачу позбирати огірки й кабаки
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23.07.2020 13:38 Відповісти
посмотрел земляне 2005 года...впечатлило
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23.07.2020 13:40 Відповісти
Хочу видосик, да и Зебила что-то не видно. Или по сценарию ещё рано?
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23.07.2020 13:01 Відповісти
Забыли добавить, что все это благодаря безконечной мудрости АрсенБарисыча, который лично руководит спецоперацией
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23.07.2020 13:02 Відповісти
Еще рано. Идет анализ, на сколько схавает это народ. А уже после анализа скорректируют сценарий.
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23.07.2020 13:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3Wo7h8trvKQ А промо уже есть
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23.07.2020 13:07 Відповісти
Та нарід схаваєт. Як і хотів.
Правда виявилось, що то не зовсім попкорн.
"Полтавскому террористу" дали возможность выехать за пределы города, чтобы не допустить угрозы для местных жителей, - глава ОГА - Цензор.НЕТ 8402
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23.07.2020 13:16 Відповісти
дали виїхать бо ще має встигнути на вечірні новасті від ТСн)
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23.07.2020 13:02 Відповісти
Шиян Віталій Олексійович, исправьте!
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23.07.2020 13:02 Відповісти
До Києва доєдуть,нє?
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23.07.2020 13:02 Відповісти
Це новий вид шоу такий!?
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23.07.2020 13:02 Відповісти
Зря ты так.
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23.07.2020 13:05 Відповісти
СБУ в Україні ще є? Де Баканов? Аваков піде на місце захопленого мєнта ?
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23.07.2020 13:02 Відповісти
"Полтавскому террористу" дали возможность выехать за пределы города, чтобы не допустить угрозы для местных жителей, - глава ОГА - Цензор.НЕТ 5937
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23.07.2020 13:03 Відповісти
Вони так і будуть кататись країною, поки президент з командою розбирають державу на запчастини?
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23.07.2020 13:03 Відповісти
Когда пишут что ситуация под контролем, начинаю очковать.
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23.07.2020 13:03 Відповісти
Зараз почнуться рекламні паузи
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23.07.2020 13:04 Відповісти
тепер, коли на акції порошенка, де модератором андрій полтава, прийде мало людей...
отже, мінятимуть)
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23.07.2020 13:46 Відповісти
велоЗЕПЕДист тоже сопровождает кортеж?
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23.07.2020 13:04 Відповісти
Як же він кермує в одній руці з гранатою, а в другій - з мусором?
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23.07.2020 13:04 Відповісти
Киев, спасайся кто может!!!!
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23.07.2020 13:05 Відповісти
"Полтавскому террористу" дали возможность выехать за пределы города, чтобы не допустить угрозы для местных жителей, - глава ОГА - Цензор.НЕТ 1663
уже в предвкушении
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23.07.2020 13:06 Відповісти
Да не, это похоже, что уже после
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23.07.2020 13:07 Відповісти
Зелі везуть? А Г+Г транслюватиме?
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23.07.2020 13:08 Відповісти
рюкзак будет своего ручного андоху пялить
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23.07.2020 13:12 Відповісти
Если террориста не уничтожат, то завтра сотни таких появится шизоидов.
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23.07.2020 13:06 Відповісти
Не понял. А где Аваков, где Бубочка? Где камера, свет, мотор, БТРы, спецназ и пр. и пр. ? Шоу маст гоу он, как говориться ...
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23.07.2020 13:06 Відповісти
...бубачка занята, инструкции получает
"Полтавскому террористу" дали возможность выехать за пределы города, чтобы не допустить угрозы для местных жителей, - глава ОГА - Цензор.НЕТ 6853
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23.07.2020 13:08 Відповісти
Взрывай жеж уже! А то мне уже в магаз надо идти.
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23.07.2020 13:06 Відповісти
типа геть до киева, ну если его на банковую завезут, тогда ладно.
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23.07.2020 13:09 Відповісти
А если без шуток,то реально муть получается...Чел с РГД-5 запросто берет в заложники сержанта полиции,умудряется его обменять на начальника,спокойно сесть в машину и уехать...И опять никаких требований мы не слышим...При этом в полиции не нашлось ни одного снайпера,учитывая,что террорист едет по оживленной трассе...
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23.07.2020 13:11 Відповісти
его требование очевидно: "довезите меня в Киев"
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23.07.2020 13:19 Відповісти
это правильно. нехай себе в Киев едут.
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23.07.2020 13:11 Відповісти
уже проскочила информация что террорист возможно бывший АТОшник ( и имеет судимость) - Скрипник Роман Николаевич (1988 г/р)
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23.07.2020 13:12 Відповісти
Ранее был осужден за хранение и сбыт наркотиков.

Сейчас автомобиль с заложником движется полевыми дорогами в Решетиловском районе. К примеру, райцентр Решетиловка находится в 50 км от областного центра. Недалеко находится трасса на Киев.
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23.07.2020 13:14 Відповісти
Наверное тоже находился под наблюдением органов как и луцкий?
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23.07.2020 13:15 Відповісти
Пыльцу мабуть на авто собирает, достали.
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23.07.2020 13:16 Відповісти
ждем наживо видео с вертолёта сопровождения...степи, там есть где разлетаться
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23.07.2020 13:49 Відповісти
Спасибо знаете кому, хоть хватило ума вертолетов накупить, а то как бы его сейчас преследовать, это же лада-хачбэк цвет огурец, за ней по полю без гвинтокрила никак.
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23.07.2020 15:30 Відповісти
Чому можливо? Більше вони так не лохануться. Тепер це будуть виключно АТОшники!
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23.07.2020 13:16 Відповісти
Что за бред? У чувака просто граната, а не атомная бомба - разве в Полтаве сложно обеспечить периметр в 100 метров, чтобы граната не могла угрожать посторонним?
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23.07.2020 13:13 Відповісти
ты шо?! тож всего-лишь Полтава. по сюжету надо гасать с гранатой по пробкам Киева.
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23.07.2020 13:17 Відповісти
Если бы это нужно было по сюжету - в Киеве и начали бы.
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23.07.2020 13:21 Відповісти
нифига. террорист должен сдаться лично бубачке в прайм-тайм. а по Киеву весь день в пробках не сильно погасаешь. вот и начали в Полтаве, что-бы к шести-семи вечера добраться на Банковую.
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23.07.2020 13:31 Відповісти
Короче - ты опять не угадал. Это реально был преступник с гранатой судя по всему. А наша полиция доблесно облажалась.
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23.07.2020 21:49 Відповісти
что отошли от сценария из за отсутствия должного финансирования?
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23.07.2020 15:32 Відповісти
Опять не логично. Организовать все в одном месте было бы дешевле.
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23.07.2020 17:49 Відповісти
Аваков щось задумав недобре.Це не дарма така серія липових терактів . Хоче диктатуру поліцейську ввести. СБУ даже відсунув. Чорт хоче лаврів Сраліна. Не вірте цьому казбеку бо при слабкій владі сцикуна ЗеБіла це легко зробити.
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23.07.2020 13:13 Відповісти
Або ФСБ сплячих агентів трохи задіяло, бо ж не змогли домовитись ані в норманському, ані в мінському форматі.
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23.07.2020 13:23 Відповісти
А чого СБУ відсовувати? Літінант бакланов хіба на щось здатен окрім відмивання грошей 95 кварталу? Він же їх колишній юрист.
Як працюють спецслужби, він, що зрозуміло, не має ніякого уявлення.
ось й керує, як може.
А в Авакова хочь якийсь досвід має.
Але ж народ прагнув нових обличь, ну ось і маємо нові обличчя, тільки краще б старі лишилися хоча б в СБУ, вони все ж хочь щось вміли.
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23.07.2020 14:09 Відповісти
"Полтавскому террористу" дали возможность выехать за пределы города, чтобы не допустить угрозы для местных жителей, - глава ОГА - Цензор.НЕТ 8583
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23.07.2020 13:14 Відповісти
Как там пели криворогие комики--"вы хотели новости--вот вам ваши новости! тыдыщ тыщ тыщ"....
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23.07.2020 13:14 Відповісти
У Полтаві почала псуватись погода і сцену вирішили знімати у іншому місці...
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23.07.2020 13:15 Відповісти
Разлет осколков РГД-5-20метров...вообще муть...
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23.07.2020 13:16 Відповісти
А с такого надежного автомобиля даже разлета может не быть. По полевым дорогам главное что бы она на пол не упала без чеки..
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23.07.2020 13:20 Відповісти
Украину хотят показать как страну распущенного терроризма - Что это если не спецоперация ФСБ по препятствованию вхождения Украины в НАТО и ЕС?
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23.07.2020 13:16 Відповісти
Скорее по давлению на Зелю в связи со срывом переговоров. В НАТО и ЕС мы, пока, к сожалению, не вступаем.
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23.07.2020 13:24 Відповісти
Астрологи объявили неделю террористов.
Количество видосиков Зеленского удвоилось.
+2000% к премии Авакова.
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23.07.2020 13:16 Відповісти
А по чумаданам сегодня хотя бы затишье?
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23.07.2020 13:18 Відповісти
чумаданы кончились...на клетчатые кошелки перейдут (чтоб не повторяться)
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23.07.2020 13:21 Відповісти
А поезд тихо е -, а поезд тихо ха-, а поезд тихо ехал на Бердищев.
А у окна стоял мой чемоданчик, а у окна стоял мой чемоданчик.
А у окна стоял, а у окна стоял, а у окна стоял мой чемоданчик.
А у окна стоял, а у окна стоял, а у окна стоял мой чемоданчик.

А ну-ка убери свой чемоданчик, а ну-ка убери свой чемоданчик.
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23.07.2020 13:24 Відповісти
В Україні чорт Аваков готовить поліцейський переворот бо армійці зараз ослаблені сцикуном,СБУ беззуба а самі сильні силові структури це поліцаї і нацгвардійці.
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23.07.2020 13:20 Відповісти
Авакян, все херня, тебе денег никто не даст!!!! Давай новый сюжет и все сначала!))
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23.07.2020 13:21 Відповісти
Онлайн,типа,на *СТАНА.ua*
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23.07.2020 13:22 Відповісти
* СТРАНА.ua*
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23.07.2020 13:24 Відповісти
АСТАНА
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23.07.2020 13:51 Відповісти
ну хоть по отлову террористов план выполнят и перевыполнят...
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23.07.2020 13:22 Відповісти
Та уже сами в шоке, левых приходится ловить.
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23.07.2020 13:25 Відповісти
Ну що, зубожілі і втомлені суки, як вам? Весело, пілять, по-приколу? Обхохочешся, блін...
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23.07.2020 13:28 Відповісти
Тут вже навіть криворотого сардонічного сміху не викликає.
Одне питання: що блть в дідька коїться, їпись воно усе об дерево?!
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23.07.2020 13:33 Відповісти
Илон Маск сказал, шо это 2020 год. так шо усё нормально.
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23.07.2020 13:42 Відповісти
13:02 По данным полтавских СМИ, Роман Скрипник женат, у него есть ребенок. Он принимал участие в АТО и в 2019 году был осужден Полтавским районным судом к 3 годам условно за кражу и хранение наркотиков (ч.3 ст.185, ч.2 ст.309 УК).
12:58 В полиции сообщили, что машину с преступником выпустили из города, что минимизировать угрозу жителям. За рулем сидит заложник - шеф уголовного розыска Шиян, они едут проселочными дорогами.
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23.07.2020 13:34 Відповісти
)))
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23.07.2020 13:35 Відповісти
полтава и роман скрыпник)))....
так в сети сливают каналы андрея скрыпина и андрея полтавы...
маленький, а шаг перед выборами
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23.07.2020 13:55 Відповісти
А біля нього так просто сотні перехожих було ... Профі, **** тут скажеш. От діду руки викрутити чи бабці, що торгують городиною, то вони вміють.
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23.07.2020 13:34 Відповісти
Чому Вова досі не виконав замовлення терориста? Ми чекаємо!
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23.07.2020 14:25 Відповісти
Коль спецы не способны - может пора подключать Добробаты, а возглавит операцию Коломойский со своими людьми.
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23.07.2020 18:02 Відповісти
Клоунский террор 2, режиссёр Аваков, продюсер Зеленский.
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23.07.2020 21:58 Відповісти
 
 