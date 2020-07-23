"Полтавському терористові" дали можливість виїхати за межі міста, щоб не допустити загрози для місцевих жителів, - голова ОДА

Злочинцю, який погрожував гранатою в Полтаві і захопив у заручники начальника місцевого карного розшуку, дали можливість виїхати за межі міста, щоб не допустити загрози для його жителів.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"У Полтаві злочинець із гранатою погрожував підірвати себе й правоохоронця – наші поліціанти тримають ситуацію під контролем. Висловлюю їм вдячність і повагу.

Введено в дію спецоперацію "Грім". Зараз злочинцю дали можливість виїхати за межі Полтави, щоб не допустити загрози для жителів міста", - написав він.

Наразі злочинець рухається в напрямку Києва. Його супроводжують поліцейські автомобілі.

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Також Синєгубов підтвердив, що злочинець рухається в напрямку Києва. Його супроводжують поліцейські автомобілі.

"Триваємо постійний контакт із керівниками силових органів області та України", - додав глава ОДА.

Найголовніше – зберегти життя людей.

Як повідомлялося раніше, близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.

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Раніше з'явилася інформація, що терорист взяв у заручники співробітника кримінальної поліції і погрожував підірвати себе і його. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.