"Полтавського терориста" звати Роман Скрипник, був судимий, брав участь в АТО, - ЗМІ
Злочинець, який погрожував гранатою в Полтаві і захопив в заручники начальника місцевого карного розшуку, - це раніше судимий Роман Скрипник.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Poltava.to з посиланням на Telegram PavlovskyNews.
За даними видання, ім'я терориста - Скрипник Роман Миколайович. Раніше він був судимий за зберігання і збут наркотиків.
За даними реєстру судових рішень, Роман Скрипник одружений і має дитину.
Він брав участь в АТО і в 2019 році був засуджений Полтавським районним судом до 3 років умовно за крадіжку та зберігання наркотиків (ч. 3 ст.185, ч. 2 ст. 309 КК).
Як повідомлялося раніше, близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.
Раніше з'явилася інформація, що терорист взяв у заручники співробітника кримінальної поліції і погрожував підірвати себе і його. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.
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Нарик и долбо... Кива тоже был в АТО по ментовской линии, гонял контрабас.
Но корочку имеет!
Информационная атака на защитников Украины продолжается.
Все зебилы - ватные мудаки.
Симпатии вроде очевидны.
Предлагаю тебе съездить с плакатиком в Козин- заступиться за Торнадо, которых Пеца рассадил по нарам. Не?
СБУ подтвердила задержание за незаконное обращение оружия сотрудника спецслужб Андрея Байдалу, которого ДНР обвиняет в организации убийства Захарченко.
Задержан ветеран, который облил зеленкой ватного депутата и ему светит до пяти лет.
В западной прессе Украина стала уже просто откровенным посмешищем и там выходят статьи о том, что президент Украины сыграл сценку из "Черного зеркала" и по требованию террориста в прямом эфире ****** свинью. Все, этот рубикон пройден, поздравляю, мировые СМИ больше не стесняются писать о стране, которая пять лет для всего мира была символом мужества, стойкости и несгибаемой воли к свободе, как о долбаной клоунаде, и этот процесс практически необратим.
Сожгли дом Шабунина. Странно. Зробили же их разом, и тут на тебе, несподыванка какая... Впрочем, простите, не смог удержаться от язвительности.
Сивохо с радостью сообщает, что теперь запрещена разведка, дроны и снайпера. Называет это миром и преподносит как величайшее достижение. Идиот, ****. Тут просто зубы скрипят.
Ну и по мелочи - в Полтаве какой-то очередной мужик бегает с гранатой, Западная Украина стала районами с повышенной террористической опасностью, менты убили активиста, выкинули диван с кровью на помойку и сказали что сам умер, четверо раненых на фронте, евро по тридцать две, но это уже так, по сегодняшним меркам даже и говорить не о чем.
Норма по пи...ецам сегодня выполнена прямо с утра в полном турборежиме.
И это только сегодня. Вчерашнее не берем в расчет.
Интересно, как же так получилось-то, а...
Ростов ждет!