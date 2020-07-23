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"Полтавського терориста" звати Роман Скрипник, був судимий, брав участь в АТО, - ЗМІ

Злочинець, який погрожував гранатою в Полтаві і захопив в заручники начальника місцевого карного розшуку, - це раніше судимий Роман Скрипник.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Poltava.to з посиланням на Telegram PavlovskyNews.

За даними видання, ім'я терориста - Скрипник Роман Миколайович. Раніше він був судимий за зберігання і збут наркотиків.

За даними реєстру судових рішень, Роман Скрипник одружений і має дитину.

Він брав участь в АТО і в 2019 році був засуджений Полтавським районним судом до 3 років умовно за крадіжку та зберігання наркотиків (ч. 3 ст.185, ч. 2 ст. 309 КК).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Полтавському терористові" дали можливість виїхати за межі міста, щоб не допустити загрози для місцевих жителів, - голова ОДА

Як повідомлялося раніше, близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.

Також читайте: Зловмисник у Полтаві обміняв поліцейського на начальника карного розшуку Шияна і поїхав з ним на наданому автомобілі, - Геращенко

Раніше з'явилася інформація, що терорист взяв у заручники співробітника кримінальної поліції і погрожував підірвати себе і його. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.

Автор: 

заручник (823) захоплення (220) Полтава (562) тероризм (2868)


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Топ коментарі
+52
И снова атошник. Вот так из защитников Украины делают террористов
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23.07.2020 13:20
+48
Киев, Эпицентр

К"Полтавского террориста" зовут Роман Скрипник, был судим, принимал участие в АТО, - СМИ - Цензор.НЕТ 6076
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23.07.2020 13:22
+35
Как все прогнозирумо в зе-цирке! Если не волонтер, то АТО-шник.
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23.07.2020 13:21
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Львів, але там щось пійде не так і буде зашквар на весь світ.
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23.07.2020 13:49 Відповісти
зажопы взяли на себя ответственность за серию терактов
"Полтавського терориста" звати Роман Скрипник, був судимий, брав участь в АТО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1003
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23.07.2020 13:41 Відповісти
никогда не было и вот опять. как вам 73% зебилов-нравятся шоу 69 квартала из кривого? из-за этих зебилов Украина опускается на дно. надежда на украинских актистов и патриотов, которые не дадут зеленой плесени накрыть Украину.
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23.07.2020 13:41 Відповісти
Не, ну если ветеран АТО, то тогда можно. Всё можно
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23.07.2020 13:43 Відповісти
Ти дибіл?
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23.07.2020 13:46 Відповісти
Как Савченко?
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23.07.2020 17:01 Відповісти
В 15ом,когда выходили во дворе комендатуры в Артемовске-шмонали жестко...Выкидывали все из рюкзаков,снимали обувь,потом сразу грузили в автобус и в Крамаху на вокзал...Билеты брали сами,ну и напоследок посидели в кафешке на вокзале...
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23.07.2020 13:44 Відповісти
Нас в глубокий тыл вывезли и там осмотрели тщательно. А потом автобусы и домой. Кто не захотел, тот сам добирался. Останавливались пару раз у кафешек. Прямо в нем курили. На нем почти до дома доехал, только дорогу перешел и дома. А до этого звонил домой чтобы ванну набираться поставили. Ностальжи прям. Зачем ты вообще это начал? 😄
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23.07.2020 20:35 Відповісти
Где конкретно служил, в каком подразделении и когда?

Нарик и долбо... Кива тоже был в АТО по ментовской линии, гонял контрабас.
Но корочку имеет!
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23.07.2020 13:46 Відповісти
"Полтавського терориста" звати Роман Скрипник, був судимий, брав участь в АТО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3790
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23.07.2020 13:48 Відповісти
Вчера новость прошла по соцсетям, что нашли мертвым правозащитника, который боролся с ментовским крышеванием незащищенных соцслоев. Понятное дело, что он "умер" сам. Вот на три спасенных заложника у нас приходится тысячи сломанных жизней нашей системой.
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23.07.2020 13:48 Відповісти
Как неожиданно, что именно участник АТО и террорист.

Информационная атака на защитников Украины продолжается.
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23.07.2020 13:49 Відповісти
Ничего удивительного. Напомню, что в 2014 году на защиту Украины встали ВСЕ, и криминал в том числе. Когда Пеца судил Торнадо, что-то не припомню я, чтобы ты про "информационную атаку" хрюкал.
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23.07.2020 13:59 Відповісти
Что спамишь, чучело? Правда про Пецу в глаза колет? Не хочецца вспоминать, как Пеца судил участников АТО из Торнадо (и не только их)? Как он "дискредитировал воинов/добровольцев"? Хочецца истерить по поводу их "дескредитации" Зеленым?
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23.07.2020 14:36 Відповісти
Вова, готовь видосик со свиньей=) "Черное зеркало" смотри, дурилка зеленая)
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23.07.2020 13:50 Відповісти
Для этого ему нужно съездить в Козин. Только боюсь, это будет никому не интересно. Ибо за 5 лет ТАК насмотрелись....
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23.07.2020 13:54 Відповісти
свиня вже зробила ліпоксацію і це буде не цікаво
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23.07.2020 13:56 Відповісти
массированная и целеноправленная дискредитация проукраинских сил со сторони прокремлевской власти
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23.07.2020 13:50 Відповісти
Участие в АТО выставляется уже как что-то плохое. Здобули, дякую, дуже дякую.
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23.07.2020 13:52 Відповісти
А вот если бы он был "осуждён" не условно, то не было бы сегодняшнего "приключения".... Кривосудие....
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23.07.2020 13:52 Відповісти
Итого - Чувак с гранатой в Полтаве захватил обычного мусора в заложники потом обменял его на мусора полковника и сейчас типа уезжает из города с ним. Арсен Борисович, спасибо что организовали нашу неорганизованную преступность, тупее муйни придумать никто кроме вас не мог бы, или это все для того чтобы пустить дымовую завесу за вчерашний провал кинухи про Луцк!? (с)
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23.07.2020 13:53 Відповісти
очередное кинцо для зебыдла
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23.07.2020 13:53 Відповісти
Очередной кацап.
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23.07.2020 13:55 Відповісти
Ви думаєте, шо усі атошники святі? Атошники вбили Сармата, нагадаю.
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23.07.2020 14:00 Відповісти
Не все атошники святые, но они защитники Украины.
Все зебилы - ватные мудаки.

Симпатии вроде очевидны.
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23.07.2020 14:03 Відповісти
То есть "не святых АТО-шников" нужно "простить и отпустить", даже если они террористы, наркоторговцы и даже убийцы? "Далеко пойдёте, товарисч"!
Предлагаю тебе съездить с плакатиком в Козин- заступиться за Торнадо, которых Пеца рассадил по нарам. Не?
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23.07.2020 14:28 Відповісти
навіщо взагалі звертається увага, що він був в АТО? чому не пишуть - раніше ходив в садочок, потім в школу? або якщо злочинець в роках - треба писати - служив в радянській армії, був комуністом.
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23.07.2020 14:02 Відповісти
Может быть для того, чтобы объяснить наличие оружия у него на руках.... А может, для того, чтобы хотя бы сейчас более тщательно относились к "подбору" тех, кто будет защищать Украину на передовой. Ведь кроме вариантов с терроризмом (по возвращению) возможны и диверсии, подрывная деятельность ТАМ....
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23.07.2020 14:32 Відповісти
https://starshinazapasa.livejournal.com/ STARSHINAZAPASA (А.Бабченко)

СБУ подтвердила задержание за незаконное обращение оружия сотрудника спецслужб Андрея Байдалу, которого ДНР обвиняет в организации убийства Захарченко.
Задержан ветеран, который облил зеленкой ватного депутата и ему светит до пяти лет.
В западной прессе Украина стала уже просто откровенным посмешищем и там выходят статьи о том, что президент Украины сыграл сценку из "Черного зеркала" и по требованию террориста в прямом эфире ****** свинью. Все, этот рубикон пройден, поздравляю, мировые СМИ больше не стесняются писать о стране, которая пять лет для всего мира была символом мужества, стойкости и несгибаемой воли к свободе, как о долбаной клоунаде, и этот процесс практически необратим.
Сожгли дом Шабунина. Странно. Зробили же их разом, и тут на тебе, несподыванка какая... Впрочем, простите, не смог удержаться от язвительности.
Сивохо с радостью сообщает, что теперь запрещена разведка, дроны и снайпера. Называет это миром и преподносит как величайшее достижение. Идиот, ****. Тут просто зубы скрипят.
Ну и по мелочи - в Полтаве какой-то очередной мужик бегает с гранатой, Западная Украина стала районами с повышенной террористической опасностью, менты убили активиста, выкинули диван с кровью на помойку и сказали что сам умер, четверо раненых на фронте, евро по тридцать две, но это уже так, по сегодняшним меркам даже и говорить не о чем.
Норма по пи...ецам сегодня выполнена прямо с утра в полном турборежиме.
И это только сегодня. Вчерашнее не берем в расчет.
Интересно, как же так получилось-то, а...
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23.07.2020 14:09 Відповісти
"Кантрактна армія", блдь. Понабирали замість довровольців чи хоча б призовників усякий непотріб, а тепер в армії дупа. Тільки вороги могли вигадати у злиденній країні "контрактну", тобто НАЙМАНУ, армію, бо за ті копійки, що платять, масою йдуть "служити" бомжі, наркомани, алканави і кримінальники. А могли ж на основі добровольчих частин і призовників створити СПРАВЖНЮ ******* і мотивовану армію. Але агент Парашенка якраз цих найманців і проштовхував, бо агент, а гравцю прутнем на роялі Зеленському "всьо равно", він взагалі "побачив мир" у вовчих очах *****.
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23.07.2020 14:18 Відповісти
Нужно обязательно указивать не только то что он участник АТО, а что он голосовал за Зеко-Манду!!!
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23.07.2020 14:21 Відповісти
РОМАН СКРЫПИН НЕ ТЕРРОРИСТ!!!
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23.07.2020 14:23 Відповісти
Вполне возможно. А вот СКРИПНИК- таки да. Что с глазами?
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23.07.2020 14:42 Відповісти
Ага . Понятно . В Харькове волонтер тут ветеран АТО . Кто ж еще .
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23.07.2020 14:30 Відповісти
Может хватит нам уже Рюкзакяновских концертов?
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23.07.2020 14:41 Відповісти
Задолбали уже Клоуны своими постановками - у них, что не происшествие, то Волонтер, то Атошник.

Ростов ждет!
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23.07.2020 14:48 Відповісти
вы всё врётиииии.
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23.07.2020 20:29 Відповісти
раз ато, тогда понять, простить. судимости за кражу, нарко снять.
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23.07.2020 20:33 Відповісти
Аваков тоже принимал участие в АТО. И что ?
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26.07.2020 11:28 Відповісти
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