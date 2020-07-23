"Полтавський терорист" не їде до Києва, поліція готова до силового сценарію вирішення цього конфлікту, - голова ОДА

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов заявляє про неможливість виконання вимог, які висунув чоловік, що захопив у заручники начальника управління карного розшуку Головного управління Національної поліції Полтавської області, і допускає силовий сценарій розв'язання ситуації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вимоги, звичайно, нічого не мають спільного з дійсністю. Тому що він хоче просто-напросто уникнути кримінальної відповідальності, що неможливо. І зараз тривають з ним активні переговори, щоб змусити його здатися. Але правоохоронці, органи Національної поліції також готові і до силового сценарію вирішення цього конфлікту", - заявив Синегубов в ефірі одного з телеканалів.

Він також зазначив, що ситуацію, яка склалася в Полтаві, не можна порівнювати із захопленням заручників в Луцьку 21 липня, "оскільки в Полтаві була спецоперація із затримання зловмисника цільова, у нього виявилася граната і тому ми маємо таку історію".

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Глава обладміністрації також спростував що з'явилися в ЗМІ, що зараз зловмисник із заручником прямують до Києва, наголосивши, що йому дали можливість покинути Полтаву спеціально для того, щоб вивести його з місця масового скупчення людей. "Головним було завдання, щоб вивести цю людину з громадського місця, щоб в разі найгіршого сценарію не постраждали люди. Це вдалося зробити. Був наданий автомобіль на вимогу зловмисника. Зараз вони переміщаються по району області і спецоперація з вирішення цієї ситуації, відповідно, триває", - сказав він.

За словами Синєгубова, "ніхто не рухається в сторону Києва, ніхто не дозволить рухатися в місця перебування людей".

Як повідомлялося раніше, близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.

Раніше з'явилася інформація, що терорист взяв у заручники співробітника кримінальної поліції і погрожував підірвати себе і його. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.