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Новини
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"Полтавський терорист" не їде до Києва, поліція готова до силового сценарію вирішення цього конфлікту, - голова ОДА

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов заявляє про неможливість виконання вимог, які висунув чоловік, що захопив у заручники начальника управління карного розшуку Головного управління Національної поліції Полтавської області, і допускає силовий сценарій розв'язання ситуації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вимоги, звичайно, нічого не мають спільного з дійсністю. Тому що він хоче просто-напросто уникнути кримінальної відповідальності, що неможливо. І зараз тривають з ним активні переговори, щоб змусити його здатися. Але правоохоронці, органи Національної поліції також готові і до силового сценарію вирішення цього конфлікту", - заявив Синегубов в ефірі одного з телеканалів.

Він також зазначив, що ситуацію, яка склалася в Полтаві, не можна порівнювати із захопленням заручників в Луцьку 21 липня, "оскільки в Полтаві була спецоперація із затримання зловмисника цільова, у нього виявилася граната і тому ми маємо таку історію".

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Глава обладміністрації також спростував що з'явилися в ЗМІ, що зараз зловмисник із заручником прямують до Києва, наголосивши, що йому дали можливість покинути Полтаву спеціально для того, щоб вивести його з місця масового скупчення людей. "Головним було завдання, щоб вивести цю людину з громадського місця, щоб в разі найгіршого сценарію не постраждали люди. Це вдалося зробити. Був наданий автомобіль на вимогу зловмисника. Зараз вони переміщаються по району області і спецоперація з вирішення цієї ситуації, відповідно, триває", - сказав він.

За словами Синєгубова, "ніхто не рухається в сторону Києва, ніхто не дозволить рухатися в місця перебування людей".

Як повідомлялося раніше, близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.

Раніше з'явилася інформація, що терорист взяв у заручники співробітника кримінальної поліції і погрожував підірвати себе і його. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.

Автор: 

захоплення (220) Полтава (562) Синєгубов Олег (859)


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Топ коментарі
+14
Тоді цей ще один Оскар отримає)=
"Полтавский террорист" не едет в Киев, полиция готова к силовому сценарию решения этого конфликта, - глава ОГА - Цензор.НЕТ 9768
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23.07.2020 13:53
+13
Фильм "Марсианин". 2015 год. Смотреть обязательно.
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23.07.2020 13:50
+13
"Полтавский террорист" не едет в Киев, полиция готова к силовому сценарию решения этого конфликта, - глава ОГА - Цензор.НЕТ 8459
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23.07.2020 13:58
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Фильм "Марсианин". 2015 год. Смотреть обязательно.
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23.07.2020 13:50 Відповісти
Тоді цей ще один Оскар отримає)=
"Полтавский террорист" не едет в Киев, полиция готова к силовому сценарию решения этого конфликта, - глава ОГА - Цензор.НЕТ 9768
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23.07.2020 13:53 Відповісти
Не смешные вещи сейчас происходят в стране, которая в руках сатанистов. Власть пошла на серьезные преступления против народа. Мало им ложнопандемии и ложнокарантина и ложномасок, и ложнотеррористов. Благодаря политике этих нечистей активизировались антиукраинские бандитские силы, сегодня ночью подожгли дом активиста, который постоянно расследует преступные дела - Шабунина. Убит недавно в своей квартире волонтер и активист, расследовавший преступные действия чиновников по торговле людьми, детьми - Алексей Кучапин. Перед смертью ему многократно угрожали. Полиция как и ожидалось говорит о несчастном случае и отказывается серьезно расследовать это убийство. Власть стала действовать террористическим методом против патриотов Украины. Что дальше ожидать от этого сатанячьего кодла. Это серьезный звонок.
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23.07.2020 14:02 Відповісти
Не, путь Бубочка сыграет хреном на рояле
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23.07.2020 13:54 Відповісти
Деловые люди 1962 год всем смотреть "Полтавський терорист" не їде до Києва, поліція готова до силового сценарію вирішення цього конфлікту, - голова ОДА - Цензор.НЕТ 1394
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23.07.2020 13:59 Відповісти
бл,кибитка *********** сломалась?нечем доехать
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23.07.2020 13:51 Відповісти
а сколько серий будет у этого боевика?
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23.07.2020 13:51 Відповісти
Когда нам ждать "криворожский сахар" от Зели?
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23.07.2020 13:52 Відповісти
одним ударом: по модератору акций порошенка андрею полтаве и журналисту роману скрыпину...
активным развенчателям сложившейся системы
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23.07.2020 13:58 Відповісти
Авжеж не їде, ВАЗ заглох.
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23.07.2020 13:52 Відповісти
Авжеж не їде, ВАЗ заглох.

Бо за рульом сидить Нелох.
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23.07.2020 13:53 Відповісти
Фильм "Погоня" с Чарли Шином 1994 года. Смотреть всем.
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23.07.2020 13:53 Відповісти
Ну пусть Бубочка еще один ролик снимет и с террористом поговорит, в чем проблема?
Он ведь такой крутой переговорщик!!!
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23.07.2020 13:54 Відповісти
"операция была целевая" - то есть, готовились готовились ... а теперь едут и тратят бензин. и какие такие "невыполнимые" требования интересно этот подозреваемый выдвинул? арест Х#йла? объявление в розыск? поддержку Хабаровска или что-то из этой оперы?
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23.07.2020 13:54 Відповісти
за рулем - заложник...
интересно это падло на переднем или заднем сиденье?
и может ли что-то предпринять... коп, чтоб спасти себе жизнь?
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23.07.2020 13:55 Відповісти
говеный и дешевый сериальчик, от квартала 95
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23.07.2020 13:55 Відповісти
"никто не двигается в сторону Киева, никто не разрешит двигаться в места пребывания людей".
ну мы всё так и поняли. никто преступнику с гранатой и заложником не разрешит. он же едет и спрашивает - а можно я туда поеду? нет? ну и ладно. а туда?
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23.07.2020 13:55 Відповісти
Люди! Что Вы такое говорите! Не мешайте зелёному свой рейтинг упавший поднимать!
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23.07.2020 13:56 Відповісти
"Куди рухається полтавський терорист дивіться всі після рекламної паузи!»
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23.07.2020 13:57 Відповісти
"Полтавский террорист" не едет в Киев, полиция готова к силовому сценарию решения этого конфликта, - глава ОГА - Цензор.НЕТ 8459
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23.07.2020 13:58 Відповісти
Сценарий Авакяна в этом кинЕ срочно меняется - Уже никто не куда не едет, во избежания полного провала актеров которые играют в главных ролях...
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23.07.2020 13:59 Відповісти
Ну нельзя же так, на ходу, переделывать сценарий... Только втянулись...
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23.07.2020 13:59 Відповісти
Говорят террорист требует, что бы президент посмотрел фильм "Берегись автомобиля".
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23.07.2020 14:00 Відповісти
Вот оно чё!!! Всё теперь ясно.... Там обосрались, с БТР-ом накладка получилась, так этот полями едет, типа едет, типа полями.... Теперь где-то у лесополосы оператор, режиссёр, каскадёры - всё как надо отснимут))) Со спецэфектами!!! Вертолёт даже хфранцузский у Киеве подняли, полетел в сторону Полтавы... Бггг... "Одного разу під Полтавою-2 - Киборг-убийца"
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23.07.2020 14:02 Відповісти
Горючка кончилась - никто никуда не едет.
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23.07.2020 14:02 Відповісти
а почему сию сверхоперацию освещает не АТЦ СБУ, а глава ОГА?
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23.07.2020 14:05 Відповісти
Баканов еще не "просох" от вчерашней победной операции.
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23.07.2020 14:09 Відповісти
https://censor.net/n3209745/ не едет в Киев/ Заблудился .Как матрос Железняк :Он шел на Одессу,А вышел к Херсону.
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23.07.2020 14:09 Відповісти
Всем и каждому слушать группу АС\DC
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23.07.2020 14:12 Відповісти
То еду, то не еду...
Устроил ромашку!
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23.07.2020 14:19 Відповісти
Щось у цьому кіно немає продовження логіки вчораншього. Там терориста-кацапа, що косив під бандьору не застрелив снайпер, бо дуже цінне його життя, а тут полтавського хочуть завалити. А де тоді людяність? Ми ж цінуємо кожне життя (правда у відосіках), бо за поранених військових, що 4 доби вмирають під сонцем і з відкритою раною навіть не згадуємо.
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23.07.2020 14:21 Відповісти
Вторая серия марлезонского балета .сценарист .аваков а ))
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23.07.2020 14:28 Відповісти
спиктакыыыль... вы всё врётииии....
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23.07.2020 20:45 Відповісти
 
 