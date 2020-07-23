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Особою, яка захопила полковника поліції в Полтаві, є Роман Скрипник, 1988 р.н., раніше неодноразово судимий, - Геращенко. ФОТО

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів про особу чоловіка, який сьогодні в Полтаві захопив заручника із застосуванням гранати.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Особою, яка сьогодні в Полтаві скоїла низку злочинів і утримує як заручника полковника поліції, є Скрипник Роман Миколайович, 14.02.1988 р.н.
Раніше судимий:
- 2007 рік - ст. 185 ч. 1 КК України - дрібна крадіжка. Обраний запобіжний захід Ленінським РВ м. Полтави – підписка про невиїзд. Штраф 510 грн.
- 2008 рік - ст. 185 ч. 2, крадіжка, ст. 190 ч. 1, шахрайство, КК України. Обраний запобіжний захід Ленінським РВ м. Полтави - підписка про невиїзд. Обмеження свободи на 2 роки.
- 2014 рік - ст. 185 ч. 2, ст. 309 ч. 2 КК України - виробництво або зберігання наркотиків. Обрано запобіжний захід Машевським РВ м. Полтави – домашній арешт. Обмеження свободи на 3 роки.
- 2014 рік - ст. 185 ч. 2 ст. 309 ч. 2 КК України. Обрано запобіжний захід Машевським РОВД м. Полтави - домашній арешт. Обмеження свободи на 3 роки", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: "Полтавський терорист" не їде до Києва, поліція готова до силового сценарію вирішення цього конфлікту, - голова ОДА

За словами Геращенка, бажання зловмисника, яке спонукало його захопити заручника і погрожувати вибухом гранати, - небажання потрапити надовго за ґрати.

"Але схоже, що строк позбавлення волі після цих дій буде набагато більший. Заради безпеки громадян поліцією було ухвалено рішення дозволити зловмиснику виїхати за межі міста Полтава. Машина, в якій перебувають підозрюваний та заручник, полковник поліції Віталій Шиян, супроводжується поліцією та спецпідрозділами. Стратегія дій поліції - перемовини, перемовини і ще раз перемовини. Заради збереження життя як злочинця, так і оточуючих", - додав заступник голови МВС.

Також у мережі опублікували скриншоти соцмереж Скрипника.

Особою, яка захопила полковника поліції в Полтаві, є Роман Скрипник, 1988 р.н., раніше неодноразово судимий, - Геращенко 01
Особою, яка захопила полковника поліції в Полтаві, є Роман Скрипник, 1988 р.н., раніше неодноразово судимий, - Геращенко 02
Особою, яка захопила полковника поліції в Полтаві, є Роман Скрипник, 1988 р.н., раніше неодноразово судимий, - Геращенко 03

Як повідомлялося раніше, близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.

Раніше з'явилася інформація, що терорист взяв у заручники співробітника кримінальної поліції і погрожував підірвати себе і його. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зловмисник у Полтаві обміняв поліцейського на начальника карного розшуку Шияна і поїхав з ним на наданому автомобілі, - Геращенко. ВIДЕО

Особою, яка захопила полковника поліції в Полтаві, є Роман Скрипник, 1988 р.н., раніше неодноразово судимий, - Геращенко 04
Особою, яка захопила полковника поліції в Полтаві, є Роман Скрипник, 1988 р.н., раніше неодноразово судимий, - Геращенко 05

Автор: 

захоплення (220) Полтава (562) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+98
Захватчиком полковника полиции в Полтаве является Роман Скрипник, 1988 г.р., ранее неоднократно судимый, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1537
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23.07.2020 14:10
+63
Захватчиком полковника полиции в Полтаве является Роман Скрипник, 1988 г.р., ранее неоднократно судимый, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9401
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23.07.2020 14:12
+58
Фото.
Захватчиком полковника полиции в Полтаве является Роман Скрипник, 1988 г.р., ранее неоднократно судимый, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2215
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23.07.2020 14:11
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А ты принял участия в конкурсе "Террорист месяца" от тамады ЗЕ?!Особою, яка захопила полковника поліції в Полтаві, є Роман Скрипник, 1988 р.н., раніше неодноразово судимий, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1131
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23.07.2020 15:01 Відповісти
Відволікають від ганебного залишення пораненого воїна вмирати в сірій зоні протягом 3-х діб
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23.07.2020 15:02 Відповісти
Погоджуюсь. Відволікають абсолютно від всього від збільшення ціни на газ, від дкатастрофічного збільшення ціни на світло (астрономічні прибутки для олігархічної сволоти), так цей поц шыгаль зі своєю вчорашньою постановою кму про соц допомогу і субсидії (почитайте кому не байдуже). Подивитися на те як екіпіровані наші бійці (не форма, а засоби прикриття і розвідки), то це все для влади людске сміття (памятаєте: бабы еще нарожают).
А ці так звані неадеквати-терористи з їхніми фільмами, захватами ментів-це просто ширма...
или мышиная возня
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24.07.2020 09:11 Відповісти
Терористів потрібно просто відстрілювати.Бо інакше цьому цирку не буде кінця-краю...
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23.07.2020 15:18 Відповісти
Геращенко! Персональні дані розголошуєш. Законодавство порушуєш!
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23.07.2020 15:38 Відповісти
Когда турнут его босса - от быстро пристроиться к какой нибудь столовке - тарелки вылизывать!
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24.07.2020 09:16 Відповісти
при порохе такого не было ))порох обдирал украинцев и другим давал обдирать!!а щоб адепты не нервувалы одевал вышиванку!
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23.07.2020 15:45 Відповісти
А зараз не обдирають? Чи тобі з лахти не видно?
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23.07.2020 16:33 Відповісти
Ранее судимый:
- 2007 год, ст. 185 ч. 1 УК Украины - мелкая кража. Избрана мера пресечения Ленинским РО. Полтавы - подписка о невыезде. Штраф 510 грн.
- 2008 год, ст. 185 ч. 2, кража, ст. 190 мошенничество,
ч. 1 УК Украины. Избрана мера пресечения Ленинским РО. Полтавы - подписка о невыезде. Ограничение свободы на 2 года.
- 2014 год, ст. 185 ч. 2, ст. 309 ч. 2 производство или хранение наркотиков УК Украины.
Избрана мера пресечения Машевский РО. Полтавы - домашний
арест. Ограничение свободы на 3 года.
- 2014 год, ст. 185 ч. 2 ст. 309 ч. 2 УК Украины. Избрана мера пресечения Машевский РОВД г. Полтавы - домашний арест. Ограничение свободы на 3 года", - говорится в сообщении.

Так для УгРо он не чужой человек его там должны знать как облупленного(обдолбанного).
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23.07.2020 15:46 Відповісти
это уже не спектакль... это пьеса... позорники... ничего другого не могли придумать... через время окажется, что и в Ривном, и в Полтаве были либо накачаные наркотой, либо споенные казачки... ПОЗОР...и зеленскому, и авакову, и баканову...
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23.07.2020 15:53 Відповісти
Захопіть щось в Самборі чи Дрогобичі, бо сумно стає
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23.07.2020 15:54 Відповісти
І навіщо злодію і наркоші ця заморочка? Щось з тероризмом у нас муторно.
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23.07.2020 16:19 Відповісти
..ну от тебе неясно..- обдолбаное чучело с гранатой (ну та ж бибизяна) залезло в чужое авто..- его притерли со всех боков, - и начался репортаж- а хли ему делать..??- сидеть не в охотку, а обдолб на тот момент не вышел..= вся тема до копийкы...))
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24.07.2020 00:18 Відповісти
Машевский и Ленинский РО forever!
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23.07.2020 16:21 Відповісти
а в это раз какое кино посмотреть?, пане Президент.
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23.07.2020 17:45 Відповісти
Можно делать ставки - следующий террорист тоже будет с судимостью.
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23.07.2020 17:46 Відповісти
А я смотрю у нас бандитов очень и очень любят! Какое блеать гуманное и **** доброе государство! Он ворует, грабит, насилует - а ему как не штраф в 500 грн, так подписка о не выезде или домашний арест! Да он **** еще с 2014 года должен был на нарах париться! А теперь вместо того, что бы пристрелить его как бешеную собаку - его отпускают, что бы сохранить здоровье окружающим его ментам и самому преступнику! Я что то не пойму... Как протестующих и журналистов под Верховной Зрадой зверски избивать - так это полиция, за всегда пожалуйста, а как террориста - так мы ему жизнь и здоровье хотим сохранить... СЮРР какой то!
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23.07.2020 18:02 Відповісти
Що не терорист - то раніше судимий! Бінго якесь
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23.07.2020 19:13 Відповісти
и по таким убойным статьям
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24.07.2020 08:15 Відповісти
Особою, яка захопила полковника поліції в Полтаві, є Роман Скрипник, 1988 р.н., раніше неодноразово судимий, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5699 Я конечно ожидал что поощрение Бубочки к террору даст свои плоды.
Но что бы так быстро.... Особою, яка захопила полковника поліції в Полтаві, є Роман Скрипник, 1988 р.н., раніше неодноразово судимий, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5699Особою, яка захопила полковника поліції в Полтаві, є Роман Скрипник, 1988 р.н., раніше неодноразово судимий, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5699
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23.07.2020 20:07 Відповісти
Телехтуал , аднак !
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23.07.2020 20:15 Відповісти
"бажання зловмисника, яке спонукало його захопити заручника і погрожувати вибухом гранати, - небажання потрапити надовго за ґрати" так при чому тут ТЕРОРИЗМ???? А??? гАнтон Геращенко не просвітить нас всіх ДЕ ТУТ ТЕРОРИЗМ???
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24.07.2020 02:08 Відповісти
собаковские мусора опять в говне. этот не пенсов прессовать на рынках))))
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24.07.2020 10:43 Відповісти
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