Особою, яка захопила полковника поліції в Полтаві, є Роман Скрипник, 1988 р.н., раніше неодноразово судимий, - Геращенко. ФОТО

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів про особу чоловіка, який сьогодні в Полтаві захопив заручника із застосуванням гранати.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Особою, яка сьогодні в Полтаві скоїла низку злочинів і утримує як заручника полковника поліції, є Скрипник Роман Миколайович, 14.02.1988 р.н.

Раніше судимий:

- 2007 рік - ст. 185 ч. 1 КК України - дрібна крадіжка. Обраний запобіжний захід Ленінським РВ м. Полтави – підписка про невиїзд. Штраф 510 грн.

- 2008 рік - ст. 185 ч. 2, крадіжка, ст. 190 ч. 1, шахрайство, КК України. Обраний запобіжний захід Ленінським РВ м. Полтави - підписка про невиїзд. Обмеження свободи на 2 роки.

- 2014 рік - ст. 185 ч. 2, ст. 309 ч. 2 КК України - виробництво або зберігання наркотиків. Обрано запобіжний захід Машевським РВ м. Полтави – домашній арешт. Обмеження свободи на 3 роки.

- 2014 рік - ст. 185 ч. 2 ст. 309 ч. 2 КК України. Обрано запобіжний захід Машевським РОВД м. Полтави - домашній арешт. Обмеження свободи на 3 роки", - йдеться в повідомленні.

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За словами Геращенка, бажання зловмисника, яке спонукало його захопити заручника і погрожувати вибухом гранати, - небажання потрапити надовго за ґрати.

"Але схоже, що строк позбавлення волі після цих дій буде набагато більший. Заради безпеки громадян поліцією було ухвалено рішення дозволити зловмиснику виїхати за межі міста Полтава. Машина, в якій перебувають підозрюваний та заручник, полковник поліції Віталій Шиян, супроводжується поліцією та спецпідрозділами. Стратегія дій поліції - перемовини, перемовини і ще раз перемовини. Заради збереження життя як злочинця, так і оточуючих", - додав заступник голови МВС.

Також у мережі опублікували скриншоти соцмереж Скрипника.







Як повідомлялося раніше, близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.

Раніше з'явилася інформація, що терорист взяв у заручники співробітника кримінальної поліції і погрожував підірвати себе і його. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.

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