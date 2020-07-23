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Кличко закликав правоохоронців посилити заходи безпеки в Києві: "Ситуацію в місті і країні намагаються дестабілізувати"

Кличко закликав правоохоронців посилити заходи безпеки в Києві:

Мер Києва Віталій Кличко закликав правоохоронні органи, зокрема СБУ і поліцію, посилити заходи безпеки в столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Одним із найважливіших питань сьогодні є безпека в місті. Ви бачите, що відбувається, особливо останніми днями, – і в країні, і у столиці. У нас щодня повідомлення про десятки замінувань. І не всі з них, на жаль, виявляються хибними. Підпали. Ситуацію в країні і в місті намагаються дестабілізувати, посіяти паніку серед людей. Цього не можна допустити! І я звертаюся до правоохоронних органів, зокрема, до СБУ та поліції, посилити заходи безпеки у столиці. Щоб кияни почувалися захищеними. Це і патрулювання в місті. Забезпечення правопорядку. І більш ефективна робота із виявлення та упередження можливих загроз. А також – затримання та притягнення до відповідальності злочинців", – наголосив Кличко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Анонім повідомив про замінування автомобіля Audi на Оболоні в Києві: на місці працюють вибухотехніки. ВIДЕО (оновлено)

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Як повідомлялося раніше, близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.

Автор: 

КМДА (2379) Київ (19633) Кличко Віталій (3525) Правоохоронні органи (2708)


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Топ коментарі
+12
Як що так як оці будуть слідкувати, то краще не треба...
Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в Киеве: "Ситуацию в городе и стране пытаются дестабилизировать" - Цензор.НЕТ 9817
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23.07.2020 14:17
+10
Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в Киеве: "Ситуацию в городе и стране пытаются дестабилизировать" - Цензор.НЕТ 2102
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23.07.2020 14:17
+10
Епілог - це позбавлення безвізу на цій підставі...
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23.07.2020 14:22
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План "зешатун"
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23.07.2020 14:16 Відповісти
В процесі....
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23.07.2020 14:19 Відповісти
Кличко забыл сказать, что дестабилизирует ситуацию в стране зеленая власть. Хочет видимо уже сейчас объявить вторую волну липовой "пандемии" и опять закрыть всех по домам, чтобы не мешали олигархату бабло рубить. Они ведь хорошо подзаработали на первой волне. А быдлу вторая и третья будет волна, каждое ОРВИ и грипп будет у нас коронавирусом, карантин растянут на неопределенное время пока всех не вакцинируют и не чипируют.Такие у них сатанячьи планы. Только они не в курсе, что и сами будут чипированы вместе со своими родственниками.
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23.07.2020 14:48 Відповісти
будут чипированы Синцовым чипом весом в 4.1 грамма.
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23.07.2020 14:57 Відповісти
Для ЗЕ-ків при хаосі є можливість виконати обіцянки перед Пу...
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23.07.2020 14:32 Відповісти
Приберить Сабакова і все одразу стане на свої місця...
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23.07.2020 14:36 Відповісти
Т.е. пчелы Авакова пойдут против меда?
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23.07.2020 14:16 Відповісти
Ага, знайшов у кого просити - поставте злодія сторожем.
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23.07.2020 14:16 Відповісти
Як що так як оці будуть слідкувати, то краще не треба...
Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в Киеве: "Ситуацию в городе и стране пытаются дестабилизировать" - Цензор.НЕТ 9817
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23.07.2020 14:17 Відповісти
что нам еще приготовили? держиморды властьимущие!
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23.07.2020 14:17 Відповісти
Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в Киеве: "Ситуацию в городе и стране пытаются дестабилизировать" - Цензор.НЕТ 2102
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23.07.2020 14:17 Відповісти
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23.07.2020 14:19 Відповісти
подозрительно возбудились петики, только им выгодна дестабилизация, чтобы правоохранители на них не отвлекались
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23.07.2020 14:18 Відповісти
Иван дурак?
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23.07.2020 14:21 Відповісти
Скорее наркоман, как все зе.
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23.07.2020 14:22 Відповісти
Чтобы правоохранители не отвлекались от казино и игровых автоматов?
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23.07.2020 14:25 Відповісти
Для ЗЕ-ків при хаосі є можливість виконати обіцянки перед Пу...
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23.07.2020 14:34 Відповісти
Страна превращается в квартал 95.мать его за ногу )))
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23.07.2020 14:19 Відповісти
+ охочі до слави...

Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в Киеве: "Ситуацию в городе и стране пытаются дестабилизировать" - Цензор.НЕТ 4329
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23.07.2020 14:21 Відповісти
Твои коменты подтверждают что Кличко прав . Активизировались ватные ублюдки.
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23.07.2020 14:23 Відповісти
Они орудуют с 2014 года это не секрет во главе с президентом зелей
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23.07.2020 14:34 Відповісти
С призидентом зелей с 2014-го года ? Это кто и где ? Чё куришь парашник?
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23.07.2020 15:09 Відповісти
Как кто сепарня такая как ты олух кацапский зеля малорос пора успоить и зарубить на твоей дурной и тупой башке
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23.07.2020 20:06 Відповісти
Судя по твоему флажку то не твоё дело что происходит в Украине .
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23.07.2020 21:34 Відповісти
А что флажок.где нахожусь такой и флажек .на жы..дов не батрачу в Украине как некоторые)))
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24.07.2020 10:03 Відповісти
Виталий Кличко : "Ситуацию в городе и стране пытаются де.билизировать"
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23.07.2020 14:20 Відповісти
Очевидно что создается картинка, главный сюжет которой Украина, Террорист и Заложники. Далее заложников отпускают, террориста ловят. Все это публикуется на мировых лентах новостей. Насмотревшись таких новостей, у мировых лидеров возникает один вопрос - Что у вас там черт подери происходит? Как можно с вами иметь какое либо дело, а тем более пускать вас дикарей в страны ЕС когда у вас террористические настроения у людей? Вот такой эпилог в этой истории.
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23.07.2020 14:20 Відповісти
Епілог - це позбавлення безвізу на цій підставі...
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23.07.2020 14:22 Відповісти
Вот і хорошо. Наконєцто ізмучєнний мудрий нарід воссоєдінітса і єму больше нє прідьотса виєжать со страни.
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23.07.2020 14:24 Відповісти
Дестабилизируют уже год, наркоманьё зеленое.
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23.07.2020 14:21 Відповісти
Виталик очнулся?
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23.07.2020 14:24 Відповісти
Активизировались вражеские ватные ячейки .Нужно ловить и сажать.Других вариантов нет .
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23.07.2020 14:25 Відповісти
Опять грибы ел?
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23.07.2020 14:59 Відповісти
Сегодня завтрашнего террориста могут обезвредить не только лишь все..Вернее обезвредить то могут все, не каждый может это делать.Чтобы обезвредить террориста, его нужно арестовать.
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23.07.2020 14:25 Відповісти
Не по адресу вопрос. Все эти странные то ли теракты, то ли шоу направлены на обоснование ужесточение полицейского режима. в стране. А кроме Зеленского, Авакова и их корешей из ОПЗЖ кому это на руку?
Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в Киеве: "Ситуацию в городе и стране пытаются дестабилизировать" - Цензор.НЕТ 146
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23.07.2020 14:26 Відповісти
После того как путин понял ,что Президент Зеленский патриот Украины и будет защищать Украину , так сразу активизировалисбь всякие троллеботы кремлеботы .
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23.07.2020 14:27 Відповісти
и пэдроботы
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23.07.2020 14:32 Відповісти
Это агония и бессилие путинской банды перед Украиной.
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23.07.2020 14:29 Відповісти
С ЧЕГО НАЧАЛИ ТЕМ И ЗАКОНЧИТЕ !!!!
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23.07.2020 14:34 Відповісти
Без призыва Кличка правоохранители не знают своих обязанностей?
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23.07.2020 14:46 Відповісти
Даже наш Педалик сделал правильные выводы из всего происходящего. А для Авакова "эти события не связаны между собой".... Если это было сказано не специально, т.к. заложники в Луцке ещё не были освобождены, то это треш, Арсен. А вообще хотелось бы официальных заявлений и инструкций, как действовать народу. Ну и решительных действий, ессно.
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23.07.2020 14:47 Відповісти
Так т.з. правоохоронні органи якраз і намагаються розхитати.
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23.07.2020 14:49 Відповісти
всё верно.
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23.07.2020 20:39 Відповісти
 
 