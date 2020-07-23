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Євросоюз стурбований пожежею в будинку Шабуніна, влада має розслідувати цей інцидент, - посол Маасікас

Євросоюз стурбований пожежею в будинку Шабуніна, влада має розслідувати цей інцидент, - посол Маасікас

Глава представництва ЄС в Україні висловив стурбованість пожежею в будинку голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Відповідну заяву Матті Маасікас опублікував у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже стурбований звісткою про пожежу в будинку антикорупційного активіста Віталія Шабуніна. Закликаю владу розслідувати цей випадок і, якщо підтвердиться, що підпал умисний - притягнути винних до відповідальності. Громадські активісти повинні відчувати себе в безпеці, щоб займатися своєю роботою", - написав глава представництва ЄС в Україні.

Також читайте: Підпал будинку Шабуніна розслідується як "умисне знищення або пошкодження майна", - поліція. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, 23 липня Шабунін повідомив про навмисний підпал його будинку.

Своєю чергою в Головному управлінні Держслужби України з НС у Києві повідомили, що в результаті пожежі, що сталася в приватному будинку за адресою, що збігається із зазначеною Шабуніним у своєму повідомленні, згоріло та розібрано 70 кв. м конструкцій даху.

Автор: 

пожежа (4351) Шабунін Віталій (535) Матті Маасікас (134)


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Топ коментарі
+11
Кстати, народ. А куда это пропали все великие борцуны с "предателем и барыгой"? Где гневные речи после высказываний и повеления Волошина и "слуг"? Где все эти Гриценки, Тягнибоки, Ткачи, Станко, Соболевы, Семенченки, Парасюки, Кошулинские, Корчинские и прочие борцуны? Ау, отзовитесь "патриоты" хреновы.

Евросоюз обеспокоен пожаром в доме Шабунина, власти должны расследовать этот инцидент, - посол Маасикас - Цензор.НЕТ 4412
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23.07.2020 14:25
+9
пожаром обеспокоен, а зверским убийством боевиками медика - нет...
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23.07.2020 14:25
+4
А Северным потоком 2 Евросоюз не обеспокоен? В Германии половина чиновников продались рассии .Это не беспокоит ЕС?
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23.07.2020 14:32
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больше ничем евросоюз не обеспокоен? а то что уничтожили медицину, с помощью евросоюза, не обеспокоены?
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23.07.2020 14:22 Відповісти
А смерть волонтера и активиста Алексея Кучапина, которого нашли в квартире мертвым после многочисленных угроз не беспокоит Евросоюз? Полиция не хочет расследовать и даже признавать эту смерть убийством. Полиция Зеленского - это не полиция, а преступный клан.
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23.07.2020 14:42 Відповісти
пожаром обеспокоен, а зверским убийством боевиками медика - нет...
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23.07.2020 14:25 Відповісти
ну так виталька выполнял заказы евриков,
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23.07.2020 14:44 Відповісти
Кстати, народ. А куда это пропали все великие борцуны с "предателем и барыгой"? Где гневные речи после высказываний и повеления Волошина и "слуг"? Где все эти Гриценки, Тягнибоки, Ткачи, Станко, Соболевы, Семенченки, Парасюки, Кошулинские, Корчинские и прочие борцуны? Ау, отзовитесь "патриоты" хреновы.

Евросоюз обеспокоен пожаром в доме Шабунина, власти должны расследовать этот инцидент, - посол Маасикас - Цензор.НЕТ 4412
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23.07.2020 14:25 Відповісти
не чіпай своїми брудники шоколапами справжніх патріотів України Кошулинського та Тягнибока
https://glavcom.ua/kyiv/news/eksdeputat-parasyuk-rozkazav-kiyanam-hto-taka-vereshchuk-693620.html Ексдепутат Парасюк розказав киянам, хто така Верещук
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23.07.2020 14:40 Відповісти
Так ответь на элементарный вопрос - Где они? Почему их не слышно после заяв Волошина, Гетьманцева и прочих предателей? После подлого убийства наших бойцов? После запрета военным защищать страну? Голос потеряли, али языки проглотили?
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23.07.2020 14:44 Відповісти
они в засаде!
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23.07.2020 14:45 Відповісти
питання точно елементарне, з якогось момента телебачення закриває доступ комусь і для когось, така мовляв редакційна політика, ви глядачам нецікаві, тощо. А для когось відкриває. Чи ти і справді віриш що хтось не хоче бути популярним ???
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23.07.2020 16:13 Відповісти
Да вы что? Это типа закрыли? Только ведь каналы у него все еще те - ФСБешные

Євросоюз стурбований пожежею в будинку Шабуніна, влада має розслідувати цей інцидент, - посол Маасікас - Цензор.НЕТ 5261
Євросоюз стурбований пожежею в будинку Шабуніна, влада має розслідувати цей інцидент, - посол Маасікас - Цензор.НЕТ 346
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23.07.2020 16:28 Відповісти
ну от ти сам і показуєш, що все знаходиться у владі телеканалів, захотять, то і тумбочку президентом зроблять.Це не тягни бакс розробляє канал, а тв канал розкручує чи використовує когось.Коли мені хтось цікавий , то я підписуюсь на нього в більш-менш незалежних медіа,хоча б ютуб, спробуйте і самі так, і побачите як там нормальних нещадно банять чи видаляють контент. тоді у вас не буде дурних запитань "а куди він пропав?"
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23.07.2020 17:02 Відповісти
Я показываю, что когда этому боцуну заплачено -- оно находит и место и время. И ФСБэшные каналы Мертветчука ему не дурно не пахнут. Как и деньги от Мертветчука и Яныка.
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23.07.2020 17:06 Відповісти
ну народ понял все про тягнисраку
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23.07.2020 14:46 Відповісти
За свою маріонетку хвилюються. Нічого німці багаті - куплять нову хату своєму міньйону.
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23.07.2020 14:29 Відповісти
ну хоть кто то обеспокоен - бровисткам по.... - бровистки пляшут
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23.07.2020 14:29 Відповісти
давайте по черзі будемо чергувати біля домів шаби і прочих , щоб борцунам спалось спокійно і майно зароблене непосильним трудом було ціле
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23.07.2020 14:31 Відповісти
А Северным потоком 2 Евросоюз не обеспокоен? В Германии половина чиновников продались рассии .Это не беспокоит ЕС?
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23.07.2020 14:32 Відповісти
АЙ -ЙА -ЯЙ !!!! ОБЕСПОКОИН евросоюз --по нему тюрьма плачет !
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23.07.2020 14:33 Відповісти
Не подскажете, как быстро и недорого устроиться борцом с коррупцией и как быстро отбиваются потраченные деньги?
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23.07.2020 14:35 Відповісти
1. Поддержать 5-го.
2. Обосрать 6-го.
3. Деньги сами придут.
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23.07.2020 14:39 Відповісти
Где ты видл 6го? У 6го имя есть? Назови, посмеши людей...
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23.07.2020 14:41 Відповісти
Он просто хотел напомнить, что можно через Ермака решить! Зе, ведь, коррупцию победил!
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23.07.2020 15:22 Відповісти
Треба шукати вихід на іноземні спецслужби. Але результат не гарантований.
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23.07.2020 15:08 Відповісти
А гранаты бросать можно?
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23.07.2020 14:36 Відповісти
Прям там, разогнались... уже волосы назад зачесали и из трусов выпрыгивают. Им бы сейчас Антоненко засудить, Погребисского, Марусю с Софийкой... у них вместе с чуркобесом Рюкзаковым дел невпроворот... ха, Шабунин...
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23.07.2020 14:40 Відповісти
Про Танюху забыл.
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23.07.2020 14:42 Відповісти
Если тебя наизнанку прочитать, то получится Несрал Фьлов... вопрос: что таое "фьлов"???
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23.07.2020 14:44 Відповісти
Читай себя наизнанку.
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23.07.2020 14:56 Відповісти
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23.07.2020 15:01 Відповісти
** lA...
Хто вона?
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23.07.2020 15:10 Відповісти
щас п. вломлю...
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23.07.2020 15:24 Відповісти
Тій, що т**е ** ла?
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23.07.2020 17:15 Відповісти
Хех! ЗЕвлада ж і підпалила.
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23.07.2020 14:43 Відповісти
Ну не пропадать же лысому шлягеру про "гарела хата..."... оно ж смешно...
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23.07.2020 14:45 Відповісти
Ну, розслідувати вони нічого не будуть, а от призначити винними, атовців чи волонтерів, можуть.
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23.07.2020 15:01 Відповісти
Виникає питання - чому не горять будинки Бужанського,Медведчука,Бойка,Шуврича,Рабіновича,Шарія і інших їм подібних?
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23.07.2020 15:39 Відповісти
Рюкзаков натянул над ихними домами специальный защитный квадрат.
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23.07.2020 22:07 Відповісти
Можно короче: " евросоюз озабочен"!!!!!! При этом всегда озабочен... Не важно чем, за то всегда!
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23.07.2020 15:54 Відповісти
Ой пля, масикас озабочен😁
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23.07.2020 16:17 Відповісти
правильно сказал.
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23.07.2020 20:43 Відповісти
Да, сейчас они сериал про террористов доснимают и сразу, ну просто сразу же займутся этим пожаром, как они и раньше занимались нападениями на проукраинских активистов.
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23.07.2020 22:04 Відповісти
 
 