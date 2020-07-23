Євросоюз стурбований пожежею в будинку Шабуніна, влада має розслідувати цей інцидент, - посол Маасікас
Глава представництва ЄС в Україні висловив стурбованість пожежею в будинку голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.
Відповідну заяву Матті Маасікас опублікував у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Дуже стурбований звісткою про пожежу в будинку антикорупційного активіста Віталія Шабуніна. Закликаю владу розслідувати цей випадок і, якщо підтвердиться, що підпал умисний - притягнути винних до відповідальності. Громадські активісти повинні відчувати себе в безпеці, щоб займатися своєю роботою", - написав глава представництва ЄС в Україні.
Як повідомлялося, 23 липня Шабунін повідомив про навмисний підпал його будинку.
Своєю чергою в Головному управлінні Держслужби України з НС у Києві повідомили, що в результаті пожежі, що сталася в приватному будинку за адресою, що збігається із зазначеною Шабуніним у своєму повідомленні, згоріло та розібрано 70 кв. м конструкцій даху.
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2. Обосрать 6-го.
3. Деньги сами придут.
Хто вона?