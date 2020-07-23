Лукашенко вимагає видворяти з Білорусі іноземні ЗМІ, які "кличуть людей на майдани"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагає видворяти з країни представників іноземних ЗМІ, які закликають до масових заворушень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

"Та й в уряді у нас, Міністерстві закордонних справ всі сидять, чекають команди Президента. Що це за ставлення до країни? BBC, "Свобода", "Вільна Європа" і так далі, стріми ці ... Я вже не кажу про тенденціоз, вони ж закликають до масових заворушень. Чому ви це терпите? Ви ж їх акредитували тут", - зазначив президент Білорусі.

Лукашенко звернув увагу на необхідність вживати в подібних випадках відповідні заходи, незважаючи на передвиборчий період: "Не треба чекати ніякого кінця електоральної кампанії. Видворяти звідси, якщо вони не дотримуються наших законів і кличуть людей на майдани".

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