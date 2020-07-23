УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11934 відвідувача онлайн
Новини
3 489 39

Напад із зеленкою на Волошина: суд відпустив ветерана АТО Погребиського під поручительство депутатів від "ЄС"

Напад із зеленкою на Волошина: суд відпустив ветерана АТО Погребиського під поручительство депутатів від

Печерський райсуд Києва відпустив під особисті зобов‘язання та поручительство шести народних депутатів ветерана АТО Олександра Погребиського, затриманого за підозрою в скоєнні протиправних дій щодо народного депутата України Олега Волошина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ".

Суд Києва відпустив під особисті зобов‘язання та поручительство народних депутатів від "Європейської Солідарності" Михайла Забродського, Мустафи Джемілєва, Петра Порошенка, Ніни Южаніної, Артура Герасимова та Ростислава Павленка.

До 21 вересня Погребиському обмежено виїзд з Києва.

Також читайте: Ветеран АТО Погребиський не обливав нардепа ОПЗЖ Волошина зеленкою, а просто був присутній на акції протесту, вимагаємо його звільнення, - "ЄС"

Нагадаємо, 21 липня перед початком позачергової сесії парламенту Олега Волошина ветерани війни проти російської агресії облили зеленкою.

Пізніше поліція затримала двох осіб за підозрою в скоєнні протиправних дій щодо народного депутата України.

Автор: 

суд (11731) Європейська Солідарність (1089) Волошин Олег ОПЗЖ (38)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+30
Ситуация с Погребинским -- это просто правовой треш какой-то. А заявы Волошина в нарушение 1 статьи Конституции нашу власть уже не волнуют?
показати весь коментар
23.07.2020 15:04
+28
- А ви помітили, панове, що ми вже більше як рік захищаємо Україну від президента ?
показати весь коментар
23.07.2020 15:07
+26
https://twitter.com/slevo4kin
https://twitter.com/slevo4kin Серый Кардинал https://twitter.com/slevo4kin @slevo4kin

Больше года назад террорист захватил 40 млн человек и требует, чтобы все смотрели сериал Слуга народа.
показати весь коментар
23.07.2020 15:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ситуация с Погребинским -- это просто правовой треш какой-то. А заявы Волошина в нарушение 1 статьи Конституции нашу власть уже не волнуют?
показати весь коментар
23.07.2020 15:04 Відповісти
А нытье "слуги народа" в эфире теленовостей, что ему зеленкой повредили галстук, рубашку, брюки и туфли стоимостью 40 тысяч !!!! Ни хера себе "слуги" одеваются !!! Народ наверное у таких слуг весь в золоте ходит...
показати весь коментар
23.07.2020 17:24 Відповісти
А що буде з другим "терористом", Ігорем? Який залив зеленкою зажопника...

Там максимум 15 діб арешту в ІТТ з підмітанням вулиць.
показати весь коментар
23.07.2020 15:04 Відповісти
Волошин пошёл в аптеку за зелёнкой.
показати весь коментар
23.07.2020 15:05 Відповісти
заходит волошин в бар.
-бармен налейте мне кружку зеленки.
-может чего нибудь попроще закажете?
-что бы я ни заказал все равно к концу дня вся рожа в зеленке будет.
показати весь коментар
23.07.2020 15:19 Відповісти
https://twitter.com/slevo4kin
https://twitter.com/slevo4kin Серый Кардинал https://twitter.com/slevo4kin @slevo4kin

Больше года назад террорист захватил 40 млн человек и требует, чтобы все смотрели сериал Слуга народа.
показати весь коментар
23.07.2020 15:05 Відповісти
Нападение с зеленкой на Волошина: суд отпустил ветерана АТО Погребиского под личные поручительства депутатов от "ЕС" - Цензор.НЕТ 9882
показати весь коментар
23.07.2020 15:05 Відповісти
а судья типа лежит такой грусный, ненавижу понедельники...
показати весь коментар
23.07.2020 15:23 Відповісти
Смысл картины (диптиха) в том, что в левой части сидит сын этого судьи на кресле, которое обтянуто кожей отца.
показати весь коментар
23.07.2020 15:30 Відповісти
смысл этой картины в том, что судьям надо каждую СЕКУНДУ напоминать, ЧТО их ждет при продажных решениях.
показати весь коментар
23.07.2020 15:35 Відповісти
Всё нормально их ждёт!
показати весь коментар
23.07.2020 16:55 Відповісти
Мое мнение, эту картину повесить в каждом судейском и прокурорском кабинете.
показати весь коментар
23.07.2020 15:31 Відповісти
- А ви помітили, панове, що ми вже більше як рік захищаємо Україну від президента ?
показати весь коментар
23.07.2020 15:07 Відповісти
нападал с ЗЕ,ЛЕНКОЙ чтоли? Креативненько...
показати весь коментар
23.07.2020 15:08 Відповісти
А що ж жоден зе-депутат не вступився, а?
Зараз тут з Погребиського в коментах порохобота зроблять...
показати весь коментар
23.07.2020 15:09 Відповісти
я не сторонник шапошникова. скорее наоборот. за его "деятельность" до 2014 года
но посмотрите это видео
https://www.facebook.com/LIVEpersons/videos/652097772060979
показати весь коментар
23.07.2020 15:09 Відповісти
Подивіться відео Шапошнікова. Воно добре демонструє, яких покидьків набрали до "поліції".
показати весь коментар
23.07.2020 15:54 Відповісти
Вся страна видела как воЛОХшин нанес удар в лицо задержанному мусорами - где там открытое уголовное дело на ******** зеленкой?! Или аваковские мусора колаборанов, рашистов не трогают - они свои?!
показати весь коментар
23.07.2020 15:10 Відповісти
А почему Волошин до сих пор не арестован? Он избил и нанёс увечья гражданину Украину .В тюрьму сабаку Волошина.
показати весь коментар
23.07.2020 15:12 Відповісти
А шо насчет "слуги кремля" Шевченка, который назвал Погребиского "тварью и фашистом"?
показати весь коментар
23.07.2020 15:53 Відповісти
А кто такой Погнребиський?
показати весь коментар
23.07.2020 17:13 Відповісти
У меня опечатка. А вот у слуги кремля - совсем не оговорка.
показати весь коментар
23.07.2020 17:19 Відповісти
Если ты имеешь ввиду Погребинского ,так он Медведчуковский ватный холуй.
показати весь коментар
23.07.2020 17:40 Відповісти
Нет, я имел в виду Погребиского, ветерана АТО, которого ********** ватный холуй из "слуг кремля" Шевченко назвал "тварью и фашистом". Все есть на видео, не поленись и посмотри.
показати весь коментар
23.07.2020 17:43 Відповісти
Понятно.
показати весь коментар
23.07.2020 18:56 Відповісти
это не является нападением, не надо так писать в заголовке статьи
показати весь коментар
23.07.2020 15:14 Відповісти
Это максимум мелкое хулиганство с административкой, но зеленский расследует это как нападение на должностное лицо.
И главное то, что зеленку кидал даже не Погребинский, он просто там был, а так как он активно отстаивает проукраинскую позицию, ветеран вдв и является медийной особой принято решение садить именно его
показати весь коментар
23.07.2020 15:24 Відповісти
да я знаю что не Погребинский, но само себе использование зеленки не является нападением.. как и тортом в морду.. как и в мусорный бак - общественное порицание
показати весь коментар
23.07.2020 15:50 Відповісти
Погребиський, сорри
показати весь коментар
23.07.2020 16:07 Відповісти
А спаву проти сцикливого волошина, за побиття людини, відкривати будуть? Чи він прикритий, начебто, "знятою" депутатською недоторканністю і йому можна?
показати весь коментар
23.07.2020 15:16 Відповісти
Хоть что то полезное сделал шоколад.
показати весь коментар
23.07.2020 15:24 Відповісти
типова нагла, цинічна брехня та маніпуляція від касапа-провокатора https://censor.net/user/88208, є типовою головною ознакою кожного випускника ФЭДа; як мінімум - упоротого зебіла.
показати весь коментар
23.07.2020 15:32 Відповісти
А зажопнику Волошину идёт боевая раскраска ... На мой художественный вкус.... Но, чтобы не пугать детей и собак, ему придётся ходить в Раду в паранже.... А в следующий раз надо, для разнообразия, облить его рожу "Белизной" или кошачьей мочой....А лучше - и тем. и тем....
показати весь коментар
23.07.2020 15:32 Відповісти
Андрій Серебрянський, відео на Ютубі:
1. https://youtu.be/ldUAGiCOKiU ПОЛНОЕ ВИДЕО НАПАДЕНИЯ И ЗАДЕРЖАНИЕ || Эксклюзив
2. https://youtu.be/02W8ZKOaImI ЛУГАНСКИЙ ШТУРМУЕТ ПОЛИЦИЮ!
3. https://youtu.be/wZ3KBVe0zW4 ПРОДОЛЖЕНИЕ! ЛУГАНСКИЙ СТЫДИТ РАБОТНИКОВ ПОЛИЦИИ
показати весь коментар
23.07.2020 15:36 Відповісти
Факт нанесения телесных повреждений Волошиным активисту имеет статус общеизвестного и не нуждается в подтверждении и доказательсве.Почему не задержан преступник Волошин?
показати весь коментар
23.07.2020 15:46 Відповісти
Шкода, що тому волошину ніхто по сусалам не надавав. Втім, іще є час.
показати весь коментар
23.07.2020 15:55 Відповісти
Эта зелёнка ударила бумерангом по самим зачинщикам. Ведь это именно партия регионов проводила раскрашивания в зелёных человечиков полит противников. Ну вот и дождались - ответка прилетела незаметно.
показати весь коментар
23.07.2020 17:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EG2d3oYoEi8
показати весь коментар
23.07.2020 17:56 Відповісти
этим поручители сами себя зелёнкой и замазали.
показати весь коментар
23.07.2020 20:38 Відповісти
 
 