Напад із зеленкою на Волошина: суд відпустив ветерана АТО Погребиського під поручительство депутатів від "ЄС"
Печерський райсуд Києва відпустив під особисті зобов‘язання та поручительство шести народних депутатів ветерана АТО Олександра Погребиського, затриманого за підозрою в скоєнні протиправних дій щодо народного депутата України Олега Волошина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ".
Суд Києва відпустив під особисті зобов‘язання та поручительство народних депутатів від "Європейської Солідарності" Михайла Забродського, Мустафи Джемілєва, Петра Порошенка, Ніни Южаніної, Артура Герасимова та Ростислава Павленка.
До 21 вересня Погребиському обмежено виїзд з Києва.
Нагадаємо, 21 липня перед початком позачергової сесії парламенту Олега Волошина ветерани війни проти російської агресії облили зеленкою.
Пізніше поліція затримала двох осіб за підозрою в скоєнні протиправних дій щодо народного депутата України.
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Там максимум 15 діб арешту в ІТТ з підмітанням вулиць.
-бармен налейте мне кружку зеленки.
-может чего нибудь попроще закажете?
-что бы я ни заказал все равно к концу дня вся рожа в зеленке будет.
https://twitter.com/slevo4kin Серый Кардинал https://twitter.com/slevo4kin @slevo4kin
Больше года назад террорист захватил 40 млн человек и требует, чтобы все смотрели сериал Слуга народа.
Зараз тут з Погребиського в коментах порохобота зроблять...
но посмотрите это видео
https://www.facebook.com/LIVEpersons/videos/652097772060979
И главное то, что зеленку кидал даже не Погребинский, он просто там был, а так как он активно отстаивает проукраинскую позицию, ветеран вдв и является медийной особой принято решение садить именно его
1. https://youtu.be/ldUAGiCOKiU ПОЛНОЕ ВИДЕО НАПАДЕНИЯ И ЗАДЕРЖАНИЕ || Эксклюзив
2. https://youtu.be/02W8ZKOaImI ЛУГАНСКИЙ ШТУРМУЕТ ПОЛИЦИЮ!
3. https://youtu.be/wZ3KBVe0zW4 ПРОДОЛЖЕНИЕ! ЛУГАНСКИЙ СТЫДИТ РАБОТНИКОВ ПОЛИЦИИ