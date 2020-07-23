Напад із зеленкою на Волошина: суд відпустив ветерана АТО Погребиського під поручительство депутатів від "ЄС"

Печерський райсуд Києва відпустив під особисті зобов‘язання та поручительство шести народних депутатів ветерана АТО Олександра Погребиського, затриманого за підозрою в скоєнні протиправних дій щодо народного депутата України Олега Волошина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ".

Суд Києва відпустив під особисті зобов‘язання та поручительство народних депутатів від "Європейської Солідарності" Михайла Забродського, Мустафи Джемілєва, Петра Порошенка, Ніни Южаніної, Артура Герасимова та Ростислава Павленка.

До 21 вересня Погребиському обмежено виїзд з Києва.

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Нагадаємо, 21 липня перед початком позачергової сесії парламенту Олега Волошина ветерани війни проти російської агресії облили зеленкою.

Пізніше поліція затримала двох осіб за підозрою в скоєнні протиправних дій щодо народного депутата України.