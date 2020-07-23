СБУ проводить масові обшуки у справі про банкрутство Дніпровського облавтодору, - "Укравтодор"

Служба безпеки України в четвер проводить масштабні обшуки в межах кримінального провадження щодо протиправного поглинання та доведення до банкрутства дочірнього підприємства "Дніпропетровський облавтодор".

Про це йдеться в повідомленні в телеграм-каналі "Укравтодору", передає Цензор.НЕТ.

"Справу порушено Офісом Генерального прокурора за заявою голови "Укравтодору" Олександра Кубракова. Оперативний супровід здійснюється силами центрального управління СБУ", - зазначають в агентстві.



Також підкреслюється, що будь-які протиправні дії щодо поглинання підприємств системи "Укравтодору" і доведення їх до банкруства недопустимі.

"Укравтодор" дякує Офісу Генпрокурора і СБУ за співпрацю й оперативність.

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