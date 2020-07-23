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Новини
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СБУ проводить масові обшуки у справі про банкрутство Дніпровського облавтодору, - "Укравтодор"

СБУ проводить масові обшуки у справі про банкрутство Дніпровського облавтодору, -

Служба безпеки України в четвер проводить масштабні обшуки в межах кримінального провадження щодо протиправного поглинання та доведення до банкрутства дочірнього підприємства "Дніпропетровський облавтодор".

Про це йдеться в повідомленні в телеграм-каналі "Укравтодору", передає Цензор.НЕТ.

"Справу порушено Офісом Генерального прокурора за заявою голови "Укравтодору" Олександра Кубракова. Оперативний супровід здійснюється силами центрального управління СБУ", - зазначають в агентстві.

Також підкреслюється, що будь-які протиправні дії щодо поглинання підприємств системи "Укравтодору" і доведення їх до банкруства недопустимі.

"Укравтодор" дякує Офісу Генпрокурора і СБУ за співпрацю й оперативність.

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СБУ проводить масові обшуки у справі про банкрутство Дніпровського облавтодору, - Укравтодор 01

Автор: 

обшук (1978) СБУ (12918) Укравтодор (1200)


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Топ коментарі
+3
По словам Зеленского, Аваков - самый эффективный министр МВД.

***
Украина возглавила рейтинг преступности в Европе.

СБУ проводит массовые обыски по делу о банкротстве Днепровского облавтодора, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 716

Может наградить его орденом Аль Капоне первой степени ?
С закруткой на спине...
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23.07.2020 15:09
+3
Не , они просто хотят спросить Борю - как ты ******* нас вчера называл?
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23.07.2020 15:16
+2
СБУ проводит массовые обыски по делу о банкротстве Днепровского облавтодора, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 6294

Ви впевнені , що ці депутати від слуг ЯКІСНІ ???
Може , треба було стерилізувати ???
...Господи...що ж ви натворили...люди...
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23.07.2020 15:10
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По словам Зеленского, Аваков - самый эффективный министр МВД.

***
Украина возглавила рейтинг преступности в Европе.

СБУ проводит массовые обыски по делу о банкротстве Днепровского облавтодора, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 716

Может наградить его орденом Аль Капоне первой степени ?
С закруткой на спине...
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23.07.2020 15:09 Відповісти
Рейтинги Numbeo составляют по принципу кнопки "нравится / не нравится" на цензоре. То есть они не учитывают статистику или оценку экспертов, а отображают оценки пользователей. Зашел на ресурс любой человек, ответил на вопросы типа: как вы оцениваете уровень преступности в вашей стране.
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23.07.2020 16:11 Відповісти
Все це,звісно,дуже добре.Тільки от чомусь не зрозуміло,чому справою про банкрутство займається саме СБУ? Що,вже всіх шпигунів кацапських виловили?
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23.07.2020 15:10 Відповісти
Не , они просто хотят спросить Борю - как ты ******* нас вчера называл?
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23.07.2020 15:16 Відповісти
СБУ проводит массовые обыски по делу о банкротстве Днепровского облавтодора, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 6294

Ви впевнені , що ці депутати від слуг ЯКІСНІ ???
Може , треба було стерилізувати ???
...Господи...що ж ви натворили...люди...
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23.07.2020 15:10 Відповісти
Мисс Дюймовочка
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23.07.2020 15:15 Відповісти
Мисс Трехдюймовочка...
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23.07.2020 15:27 Відповісти
Теперь понятно в какую часть тела перетекли остатки мозга.....
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23.07.2020 15:27 Відповісти
У нас СБУ занимается банкротствами а не террористами))))))
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23.07.2020 15:33 Відповісти
Бакланов ,вместо отчета про поимку террористов,минеров,сепаров. Да больше некому,там же не стреляют и гранаты не бросают. Решил Филатову подтвердить ,что он все может?
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23.07.2020 16:03 Відповісти
Коли візьмуться за Тернопільський облавтодор.Філії облавтодору ліквідували ,а зарплату людям не виплатили ще з БЕРЕЗНЯ 2019р.!!!
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23.07.2020 23:04 Відповісти
 
 