СБУ проводить масові обшуки у справі про банкрутство Дніпровського облавтодору, - "Укравтодор"
Служба безпеки України в четвер проводить масштабні обшуки в межах кримінального провадження щодо протиправного поглинання та доведення до банкрутства дочірнього підприємства "Дніпропетровський облавтодор".
Про це йдеться в повідомленні в телеграм-каналі "Укравтодору", передає Цензор.НЕТ.
"Справу порушено Офісом Генерального прокурора за заявою голови "Укравтодору" Олександра Кубракова. Оперативний супровід здійснюється силами центрального управління СБУ", - зазначають в агентстві.
Також підкреслюється, що будь-які протиправні дії щодо поглинання підприємств системи "Укравтодору" і доведення їх до банкруства недопустимі.
"Укравтодор" дякує Офісу Генпрокурора і СБУ за співпрацю й оперативність.
Топ коментарі
+3 вау
показати весь коментар23.07.2020 15:09 Посилання
+3 V-S #454222
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Украина возглавила рейтинг преступности в Европе.
Может наградить его орденом Аль Капоне первой степени ?
С закруткой на спине...
Ви впевнені , що ці депутати від слуг ЯКІСНІ ???
Може , треба було стерилізувати ???
...Господи...що ж ви натворили...люди...