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Новини
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Понад 140 тис. засекречених документів про нацистську окупацію Києва оцифрували і викладуть в інтернет

Понад 140 тис. засекречених документів про нацистську окупацію Києва оцифрували і викладуть в інтернет

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" разом з Державним архівом Київської області оцифрували понад 140 тисяч матеріалів часів нацистської окупації Києва 1941-1943 років. Вони будуть вперше оприлюднені в межах проєкту "Імена".

Про це повідомила керівниця проєкту "Імена" Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Анна Фурман, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Процес оцифровування документів був трудомістким. Потрібно було кожну картку відсканувати, повернути назад. А це документи різних форматів, деякі з них складні. Тепер дослідники, вчені, усі зацікавлені особи зможуть розширити рівень експертності в генеалогії, дізнатися якусь нову інформацію про своїх родичів", – розповіла Фурман.

Оцифровані документи (зокрема, Картотека трудових реєстраційних карток мешканців Києва та Картотека діячів культури та мистецтва Києва періоду окупації 1941-1943 років) незабаром з’являться на онлайн-платформі сайту Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", яка буде презентована восени, а також на сайті Державного архіву Київської області.

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Директорка Державного архіву Київської області Соф’я Каменєва пояснила, що ці документи окупаційної влади на території Києва періоду Другої світової війни були зібрані архівістами після вигнання нацистів з міста.

"Тут документи, що створювали під час діяльності органів німецької окупаційної влади: Київської міської управи, районних у місті Києві управ, районних та сільських управ на території Київщини, Київського та Білоцерківського гебітскомісаріатів", – зазначила Каменєва.

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За її словами, майже всі документи окупаційної влади, які надійшли на зберігання до архіву, не були систематизовані та протягом багатьох років засекречені радянською владою. Доступ до них був заборонений, і лише із набуттям Україною незалежності вони надійшли на загальне зберігання.

"Однак частина з них містила персоналізовану інформацію. Це списки мешканців Києва, трудові реєстраційні картотеки, переліки діячів культури та мистецтв, які проживають на території міста, списки абонентів Київської електромережі. Тобто доступ до цих документів був обмежений. І от через 75 років вони у вільному доступі", – уточнила директорка архіву.

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Автор: 

архів (81) Бабин Яр (160) Друга світова війна (302) документ (417) історія (1071) Київ (19633)


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Топ коментарі
+13
ну и "встречный ответ" нужен:
оцифровать и выложить в сеть 140 тыс документов о большевистской оккупации.
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23.07.2020 15:37
+5
Когда рассекретят КГБшные документы?
Включая имена и фамилии стукачей.
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23.07.2020 16:02
+3
Более 140 тыс. засекреченных документов о нацистской оккупации Киева оцифровали и выложат в интернет - Цензор.НЕТ 148
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23.07.2020 15:44
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ну и "встречный ответ" нужен:
оцифровать и выложить в сеть 140 тыс документов о большевистской оккупации.
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23.07.2020 15:37 Відповісти
Оцифровували документи масивом чи за особливими ознаками?
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23.07.2020 15:37 Відповісти
Более 140 тыс. засекреченных документов о нацистской оккупации Киева оцифровали и выложат в интернет - Цензор.НЕТ 148
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23.07.2020 15:44 Відповісти
Понад 140 тис. засекречених документів про нацистську окупацію Києва оцифрували і викладуть в інтернет - Цензор.НЕТ 5047Понад 140 тис. засекречених документів про нацистську окупацію Києва оцифрували і викладуть в інтернет - Цензор.НЕТ 7515Понад 140 тис. засекречених документів про нацистську окупацію Києва оцифрували і викладуть в інтернет - Цензор.НЕТ 1870
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23.07.2020 15:56 Відповісти
о рашистской оккупации путлером Донецка и Луганска тоже выложат когда-то...
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23.07.2020 15:44 Відповісти
А які ще,власне,засекречені документи можуть бути ще й тут?
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23.07.2020 15:50 Відповісти
Понад 140 тис. засекречених документів про нацистську окупацію Києва оцифрували і викладуть в інтернет - Цензор.НЕТ 6342Понад 140 тис. засекречених документів про нацистську окупацію Києва оцифрували і викладуть в інтернет - Цензор.НЕТ 9087Понад 140 тис. засекречених документів про нацистську окупацію Києва оцифрували і викладуть в інтернет - Цензор.НЕТ 6648Понад 140 тис. засекречених документів про нацистську окупацію Києва оцифрували і викладуть в інтернет - Цензор.НЕТ 415Понад 140 тис. засекречених документів про нацистську окупацію Києва оцифрували і викладуть в інтернет - Цензор.НЕТ 2886Понад 140 тис. засекречених документів про нацистську окупацію Києва оцифрували і викладуть в інтернет - Цензор.НЕТ 5921Понад 140 тис. засекречених документів про нацистську окупацію Києва оцифрували і викладуть в інтернет - Цензор.НЕТ 8123
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23.07.2020 15:54 Відповісти
Когда рассекретят КГБшные документы?
Включая имена и фамилии стукачей.
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23.07.2020 16:02 Відповісти
Вот в чём здесь беда что поздно. Правда нужна живым, кто тогда был, жил, знал тех людей или в самой разной степени жизни. Теперь для студентов исторических вузов. Ну хотя бы на 1995г! А так. И то что в анонсе новости по части оцифровать---чуть грустно и смешно чуть. Никого уже нет. Архивы то были открыты некоторые сразу, да просто прочесть и тогда после развала совдепии не было возможности---а где печаталось? Идти в архив читать? Кому надо читали. А кто в глухомани районной? Тем что читать? Задорнова смотрели. Очень несправедливо на моё мнение. Я много раз печатал, в Эстонии в 1992-3гг выложили в сми всех штатных и нештатных работников кгб, стукачей, их называли информаторами тогда. Не судили никого. В выборах таким запрещено было учавствовать. Бизнес---да сколько угодно. Было чуть суицидов. У нас так не будет. Всё давно затёрто, спалено. Поезд ушёл. Потому то и хлебаем. И долго будем.
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23.07.2020 16:30 Відповісти
А немає бажання викласти таємні документи окупації Києва за период 1918-1939 роеків?
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23.07.2020 16:11 Відповісти
 
 