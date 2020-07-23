Понад 140 тис. засекречених документів про нацистську окупацію Києва оцифрували і викладуть в інтернет

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" разом з Державним архівом Київської області оцифрували понад 140 тисяч матеріалів часів нацистської окупації Києва 1941-1943 років. Вони будуть вперше оприлюднені в межах проєкту "Імена".

Про це повідомила керівниця проєкту "Імена" Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Анна Фурман, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Процес оцифровування документів був трудомістким. Потрібно було кожну картку відсканувати, повернути назад. А це документи різних форматів, деякі з них складні. Тепер дослідники, вчені, усі зацікавлені особи зможуть розширити рівень експертності в генеалогії, дізнатися якусь нову інформацію про своїх родичів", – розповіла Фурман.

Оцифровані документи (зокрема, Картотека трудових реєстраційних карток мешканців Києва та Картотека діячів культури та мистецтва Києва періоду окупації 1941-1943 років) незабаром з’являться на онлайн-платформі сайту Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", яка буде презентована восени, а також на сайті Державного архіву Київської області.

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Директорка Державного архіву Київської області Соф’я Каменєва пояснила, що ці документи окупаційної влади на території Києва періоду Другої світової війни були зібрані архівістами після вигнання нацистів з міста.

"Тут документи, що створювали під час діяльності органів німецької окупаційної влади: Київської міської управи, районних у місті Києві управ, районних та сільських управ на території Київщини, Київського та Білоцерківського гебітскомісаріатів", – зазначила Каменєва.

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За її словами, майже всі документи окупаційної влади, які надійшли на зберігання до архіву, не були систематизовані та протягом багатьох років засекречені радянською владою. Доступ до них був заборонений, і лише із набуттям Україною незалежності вони надійшли на загальне зберігання.

"Однак частина з них містила персоналізовану інформацію. Це списки мешканців Києва, трудові реєстраційні картотеки, переліки діячів культури та мистецтв, які проживають на території міста, списки абонентів Київської електромережі. Тобто доступ до цих документів був обмежений. І от через 75 років вони у вільному доступі", – уточнила директорка архіву.

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