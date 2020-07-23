Держава має поважати своїх захисників, а не кидати вмирати під вогнем агресора, - Порошенко

Зрадники України, які ставлять під сумнів суверенітет нашої держави і є реальною "п'ятою колоною" Кремля, мають бути за ґратами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко після засідання Печерського суду, який обирав запобіжний захід ветерану АТО, активісту Олександру Погребиському.

Порошенко також зазначив, що держава не має права кидати своїх захисників напризволяще під вогнем агресора.

"Ми будемо боротися за те, щоб добровольцям України держава віддавала належну шану і повагу, нашим воїнам, не кидала їх без артилерійської підтримки в сірій зоні, не залишала їх вмирати під вогнем агресора", – підкреслив п'ятий президент.

"Це – ще не перемога. Перемога буде тоді, коли за ґратами опиняться справжні зрадники, які поставили під сумнів наш державний суверенітет, існування нашої держави, за яку патріоти України сотні років проливали свою кров. Вони є реальною п’ятою колоною країни-агресора, проти якої борються такі ветерани і патріоти, як Сашко", – переконаний Порошенко.

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Також п'ятий президент України подякував всім патріотичним політичним силам, які усвідомлюють загрозу реваншу "п’ятої колони" Кремля і об’єднують зусилля проти репресій влади.

"Дякую, що ви тут. І це не лише "Європейська Солідарність", я дякую всім політичним силам, які прийшли разом вимагати захисту волонтерів, добровольців, захисту ветеранів. Разом ми спільно рухаємося до нашої української перемоги", – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, 21 липня перед початком позачергової сесії парламенту Олега Волошина ветерани війни проти російської агресії облили зеленкою.

Пізніше поліція затримала двох осіб за підозрою в скоєнні протиправних дій щодо народного депутата України.

Сьогодні суд відпустив ветерана АТО Погребиського під особисті зобов'язання депутатів від "ЄС".