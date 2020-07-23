Держава має поважати своїх захисників, а не кидати вмирати під вогнем агресора, - Порошенко
Зрадники України, які ставлять під сумнів суверенітет нашої держави і є реальною "п'ятою колоною" Кремля, мають бути за ґратами.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко після засідання Печерського суду, який обирав запобіжний захід ветерану АТО, активісту Олександру Погребиському.
Порошенко також зазначив, що держава не має права кидати своїх захисників напризволяще під вогнем агресора.
"Ми будемо боротися за те, щоб добровольцям України держава віддавала належну шану і повагу, нашим воїнам, не кидала їх без артилерійської підтримки в сірій зоні, не залишала їх вмирати під вогнем агресора", – підкреслив п'ятий президент.
"Це – ще не перемога. Перемога буде тоді, коли за ґратами опиняться справжні зрадники, які поставили під сумнів наш державний суверенітет, існування нашої держави, за яку патріоти України сотні років проливали свою кров. Вони є реальною п’ятою колоною країни-агресора, проти якої борються такі ветерани і патріоти, як Сашко", – переконаний Порошенко.
Також п'ятий президент України подякував всім патріотичним політичним силам, які усвідомлюють загрозу реваншу "п’ятої колони" Кремля і об’єднують зусилля проти репресій влади.
"Дякую, що ви тут. І це не лише "Європейська Солідарність", я дякую всім політичним силам, які прийшли разом вимагати захисту волонтерів, добровольців, захисту ветеранів. Разом ми спільно рухаємося до нашої української перемоги", – наголосив Порошенко.
Нагадаємо, 21 липня перед початком позачергової сесії парламенту Олега Волошина ветерани війни проти російської агресії облили зеленкою.
Пізніше поліція затримала двох осіб за підозрою в скоєнні протиправних дій щодо народного депутата України.
Сьогодні суд відпустив ветерана АТО Погребиського під особисті зобов'язання депутатів від "ЄС".
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Постанову КМУ N393, яку при Пороху було доповнено пунктом стосовно АТО-вців, приховують і не хочуть виконувати, падлюки !!!
ЗЄлупи, що скажете на це, тварюки ???
но где парад войск и где дрочеры-анальщики..
не розумієш ,що справа Привату в основному -це справа виведених через кіпрський філіал грошей.Не Бєніних...
о каком уважении лопочет жирный боров ?
Можешь найти новости Цензора тех дней. Я там писал что они лезут в ловушку, причем без согласования с командованием ВСУ.
До чего же вы дебильные, зеленые мрази. Вы знаете хоть что такое Генштаб, СНБО?
Логика придурков: в 14-м освободили от нечисти две трети Донбасса это заслуга кого угодно, только не Порошенко и Генштаба. Если твои кореша полезли в ловушку под командованием великого военного стратега Насиння Лушпайкина и его подобным то в этом виноват Порошенко.
Я ниже написал:
Что такое стратегический резерв для обороны столицы, тебе ведомо? На случай прорыва танковых клиньев. Вот этот резерв - и провел парад.
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Это аргумент для тех кто пишет о параде в Киеве во время Ишовайска.
Тянущим мазу за шыкаладного хряка рекомендовано к прочтению. И усвоению сущности
І взагалі,для Бізнесменів(Бариг) ідеологія за визначенням неприйнятна..
тому що все життя вони домовлялись (займались "кидалово"..)
а для цього треба понижену планку етичних норм і ПОВНА відсутність поглядів.
«Прийшла мені повістка в суд, по справі Волошина. Нагадую, справа стосується ******* народного депутата від ОПЗЖ Волошина зеленкою. Така сама повістка прийшла і Ігорю Чепкасову», - повідомив Погребиський.
«А тепер двайте розберемо, взагалі що відбулось від початку війни з фігурантами цієї справи. Наскільки мені відомо, Ігорь Чепкасов зараз захищає Україну у складі одного з Добровольчих Батальйонів. Я знаходжусь на службі в ДШВ, зараз закінчую лікуватись після отриманої бойової травми. Волошин від початку війни втік з України, і різні джерела повідомляють різну інформацію стосовно місцязнаходження. Одні кажуть, що в Білорусі, інші, що в рф, але це невелика різниця», - зауважив Олександр Погребиський.
«Цікавим є той факт, що попередня повістка про виклик в Печерський суд була на 09 березня 2022 року. І я з'явився, бо виконую свої процесуальні забов'язання, але суддів, що там суддів… суд був зачинений», - констатує Погребиський.
«Нагадаю, що наприклад депутати Київради в цей час збирались на сесії і голосували за важливі для міста питання, а ось суд просто був закритий», - пише Олександр Погребиський.
Моє зауваження: прокуратура та слідчі Zе не спромоглися закрити цієї справи, принаймі, стосовно Олександра Погребиського, який, якщо має стосунок до цієї справи, то не як обвинувачений, а лише як свідок, - бо "перебував саме в тому місці і в той самий час", навіть за твердженням самого "постраждалого" Волошина. І стосовно іншого "постраждалого від зеленки", нардепа слуг уродів Є.Волошина, який застосував рукоприкладство до обвинуваченого Чепкасова - справи не відкрили: жодної справи, навіть адміністративної. - А.М.