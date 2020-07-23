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Держава має поважати своїх захисників, а не кидати вмирати під вогнем агресора, - Порошенко

Держава має поважати своїх захисників, а не кидати вмирати під вогнем агресора, - Порошенко

Зрадники України, які ставлять під сумнів суверенітет нашої держави і є реальною "п'ятою колоною" Кремля, мають бути за ґратами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко після засідання Печерського суду, який обирав запобіжний захід ветерану АТО, активісту Олександру Погребиському.

Порошенко також зазначив, що держава не має права кидати своїх захисників напризволяще під вогнем агресора.

"Ми будемо боротися за те, щоб добровольцям України держава віддавала належну шану і повагу, нашим воїнам, не кидала їх без артилерійської підтримки в сірій зоні, не залишала їх вмирати під вогнем агресора", – підкреслив п'ятий президент.

"Це – ще не перемога. Перемога буде тоді, коли за ґратами опиняться справжні зрадники, які поставили під сумнів наш державний суверенітет, існування нашої держави, за яку патріоти України сотні років проливали свою кров. Вони є реальною п’ятою колоною країни-агресора, проти якої борються такі ветерани і патріоти, як Сашко", – переконаний Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветеран АТО Погребиський не обливав нардепа ОПЗЖ Волошина зеленкою, а просто був присутній на акції протесту, вимагаємо його звільнення, - "ЄС"

Також п'ятий президент України подякував всім патріотичним політичним силам, які усвідомлюють загрозу реваншу "п’ятої колони" Кремля і об’єднують зусилля проти репресій влади.

"Дякую, що ви тут. І це не лише "Європейська Солідарність", я дякую всім політичним силам, які прийшли разом вимагати захисту волонтерів, добровольців, захисту ветеранів. Разом ми спільно рухаємося до нашої української перемоги", – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, 21 липня перед початком позачергової сесії парламенту Олега Волошина ветерани війни проти російської агресії облили зеленкою.

Пізніше поліція затримала двох осіб за підозрою в скоєнні протиправних дій щодо народного депутата України.

Сьогодні суд відпустив ветерана АТО Погребиського під особисті зобов'язання депутатів від "ЄС".

Автор: 

Порошенко Петро (15190) Європейська Солідарність (1089) Волошин Олег ОПЗЖ (38)


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Топ коментарі
+62
Под огнем агрессора кинА не снимешь... потому зеленое стадо это в луцкой области делает...
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23.07.2020 15:46
+58
Государство должно уважать своих защитников, а не бросать умирать под огнем агрессора, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5552
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23.07.2020 15:52
+48
А не публиковать селфи как ты жрешь на отдыхе когда забытый тобой твой защитник истекает кровью. А ведь под контроль типа брал.

Государство должно уважать своих защитников, а не бросать умирать под огнем агрессора, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3035
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23.07.2020 15:50
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Правильно бьіло бьі провести военньій парад в Киеве
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23.07.2020 17:08 Відповісти
И в Ватостополе, как обещали еще в 2014 году.
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23.07.2020 17:10 Відповісти
Жму руку и обнимаю. .
Держава має поважати своїх захисників, а не кидати вмирати під вогнем агресора, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6463
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23.07.2020 17:11 Відповісти
Правильно бьіло бьі провести военньій парад в Киеве
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23.07.2020 17:12 Відповісти
Украинцы вытерпят проделки русни в Украине, выстоят но даю гарантию - Придет время, когда русня будут друг друга пожирать как и 1000 лет назад.
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23.07.2020 17:15 Відповісти
Скажу більше: зєльониє запроданці-малароси дурять АТОвців при оформленні пенсії за віком, не зараховуючи час, проведений в зоні АТО, у трудовий стаж, як бойовий, тобто три місяці стажу за один місяць в АТО.
Постанову КМУ N393, яку при Пороху було доповнено пунктом стосовно АТО-вців, приховують і не хочуть виконувати, падлюки !!!

ЗЄлупи, що скажете на це, тварюки ???
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23.07.2020 17:16 Відповісти
Это даже уже не цинизм, это что-то похлеще...
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23.07.2020 17:18 Відповісти
Найкращою допомогою нашим пораненим в сірій зоні був би військовий парад в Києві
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23.07.2020 17:19 Відповісти
Не тобі сопля про те судити. Твоя місія - засохнути на асфальті під промінням сонця.
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23.07.2020 17:20 Відповісти
Ні, героічно на параді!
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23.07.2020 17:22 Відповісти
Давно з під плінтуса виліз?
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24.07.2020 00:36 Відповісти
Шпигунів Пєцю і Зєлю на нари!
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23.07.2020 17:23 Відповісти
Поздравляю--ты вошел в список заспамленых ватных г**донов.
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23.07.2020 18:49 Відповісти
Найкращою допомогою нашим пораненим в сірій зоні був би військовий парад в Києві
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23.07.2020 17:25 Відповісти
Найкращою допомогою нашим пораненим в сірій зоні був би військовий парад в Києві
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23.07.2020 17:32 Відповісти
да
но где парад войск и где дрочеры-анальщики..
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23.07.2020 17:37 Відповісти
Найкращою допомогою нашим пораненим в сірій зоні був би військовий парад в Києві
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23.07.2020 17:40 Відповісти
Вопрос к Порошенко , почему ни кто из явных изменников и врагов Украины за всю его каденцию не были арестованы и понесли заслуженное наказание. Даже Штепу посадить не смогли. Я уж молчу как за время Порошеноко поднялся Медведчук и компания. Сейчас можно говорить, лозунгами и высокопарными словами бросаться.. где посаженные а то и зачищенные враги Украины . Одни слова, лова и еще раз слова... ( "не верю" как говорил один из великих) Поэтому Пэтя и проиграл в чистую даже комику..
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23.07.2020 17:43 Відповісти
Це не Пєця програв, а путя поміняв свого зашквареного Пєцю на свіженького Зєлю.
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23.07.2020 17:45 Відповісти
Ну чья бы корова мычала, а пороха бы помолчала. Я с удивлением воспринимаю то что ни кто не понимает причины "отъёма" Приватбанка у Коломойского. Начало войны, Коломойский губернатор области и в то же время его сообщники покупают оружие и вооружают Добробаты. Последние же в свою очередь дают просраться рашен терористо. Теперь вопрос: а кто сейчас будет финансировать Добробаты для защиты Украины в случае нападения в августе месяце? А к этому есть реальные предпосылки. Да и открывшиеся факты сотрудничества пороха со страной терористом это только подтверждает. Страну намеренно раскачивают добиваясь "причины" для очередной "бл-дской помощи" с востока.
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23.07.2020 17:47 Відповісти
100%
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23.07.2020 18:29 Відповісти
махно.. ти взагалі тупий ?

не розумієш ,що справа Привату в основному -це справа виведених через кіпрський філіал грошей.Не Бєніних...
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23.07.2020 19:08 Відповісти
Ти в нас дуже гострий. От візьми і виведи свої гроші через офшор і тоді попатякаєш. Без центробанку там не обійшлось і гонтарева зараз чомусь не в шалаші, а в власному будинку в Англії ошиваєтся.
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24.07.2020 07:54 Відповісти
Найкращою допомогою нашим пораненим в сірій зоні був би військовий парад в Києві
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23.07.2020 17:50 Відповісти
"чтобы добровольцам Украины государство отдавало должное уважение нашим воинам"....100%, но есть ньюанс и он здесь https://www.youtube.com/watch?v=wWCefLfT03Y

о каком уважении лопочет жирный боров ?
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23.07.2020 17:52 Відповісти
Порошенко настоящий Президент Украины!
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23.07.2020 18:24 Відповісти
Стьоб 80го рівня
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23.07.2020 18:26 Відповісти
Над тобой,дефективный -да.
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23.07.2020 18:48 Відповісти
Стеб это про ботоксную мочалку
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23.07.2020 18:51 Відповісти
Та ти шо! А з Іловайську то якийсь другий Петро мав наших виводити? Та здавав Дебальцеве оккупанту?
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23.07.2020 18:49 Відповісти
Циничная мразь, которая бросила на призволяще добробатов в иловайском и дебальцевском котлах. Там погибли несколько сотен добровольцев, пока эта мразь бравурно проводила парад, будто мы уже выиграли войну.
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23.07.2020 18:58 Відповісти
А Семенченко, который их туда вёл на убой, не погиб. Странно.
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23.07.2020 19:01 Відповісти
Кого он вел,недоумок?Семенченко командовал частями ВСУ?Как они там оказались?Что ты мелешь?Почитай отчеты СК.Ты хоть память павших не черни своим поносом,мразь
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23.07.2020 19:33 Відповісти
Шакал вонючий, в ту узкую кишку залезли добробаты, о чем пишет тот выше https://censor.net/user/187012.
Можешь найти новости Цензора тех дней. Я там писал что они лезут в ловушку, причем без согласования с командованием ВСУ.
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23.07.2020 20:07 Відповісти
А ВСУ чего полезло?Семенченко приказал?Ты,гнида,видите ли на Цензоре геройствовал,а я кучу друзей потерял и потом 3 месяца по госпиталям.Сидел,ушлепок шоу смотрел?И ты мне,шваль,будешь рассказывать,что там было?"Зеленый коридор порошенко-путина"-забыл,сученок,это название?
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23.07.2020 20:16 Відповісти
касап-брехун-провокатор https://censor.net/user/471511, який логін в тебе був до деактивації бутусовим?
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23.07.2020 20:21 Відповісти
В чем провокация?О чем ты,недоумковатое?
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23.07.2020 20:25 Відповісти
значить, все ж таки касап ти. Щоб ти кончився
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23.07.2020 20:55 Відповісти
Блин...Спалили...Ага.Медведев я.Ща у ***** спрошу,что делать в ситуации,когда спалили.Подождешь?
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23.07.2020 21:14 Відповісти
Нет, это Порошенко лично повел их в котел сразу после окончания военной академии.
До чего же вы дебильные, зеленые мрази. Вы знаете хоть что такое Генштаб, СНБО?
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23.07.2020 20:32 Відповісти
При чем СНБО,идиот?Ты хоть понимаешь какой бред несешь?Просто скажи:кто отдал приказ ВСУ?Семенченко?И "зелеными" можешь мне не штрыкать-такие же участники тоталитарной секты,как и шоколадные
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23.07.2020 21:09 Відповісти
Ты всё знаешь, ты и говори. А СНБО вовсе не причем.
Логика придурков: в 14-м освободили от нечисти две трети Донбасса это заслуга кого угодно, только не Порошенко и Генштаба. Если твои кореша полезли в ловушку под командованием великого военного стратега Насиння Лушпайкина и его подобным то в этом виноват Порошенко.
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23.07.2020 21:19 Відповісти
Ты же понимаешь,каким идиотом выглядишь,когда утверждаешь,что Семенченко отдал приказ ВСУ?Ты тупое даже по сравнению с рядовым шоколадником.Еще раз:кто отдал приказ ВСУ?Не воняй парашей из пасти,а ответь.Или заткнись.Но не корчи из себя недоумка
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23.07.2020 21:33 Відповісти
Бесполезно. Тот случай, когда "хоть ссы в глаза...". Им стишок "прощай немытая россия" расскажи, они и будут поддерживать с пеной у рта,как те лошади с ракушками(шоры) на глазах, чтобы они не видели лишнего. А другие факты "деятельности о великого" их мозг отказывается воспринимать. Так устроены полезные идиоты. В каждой стране они есть, процент их количества зависит от системы образования, чем выше уровень жизни страны- тем лучше уровень образования (старички зомбированные ящиком из-за старческого слабоумия не в счет).
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23.07.2020 21:49 Відповісти
Та я особо и не надеюсь)Да и на нервы мне подобная мразь уже давно не действует.Просто интересно наблюдать,как даухизвилинное пытается сохранить лицо,когда видит не лайки таких же *********(или ботов-хз,кто они),а вопрос,на который его процессор не рассчитан и оно на нервах начинает использовать слова,характерные для лексикона аборигенов средней полосы РФ
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23.07.2020 22:15 Відповісти
Влексей, в чем упрек?
Я ниже написал:
Что такое стратегический резерв для обороны столицы, тебе ведомо? На случай прорыва танковых клиньев. Вот этот резерв - и провел парад.
\
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24.07.2020 00:46 Відповісти
Ты о чем?Я с тобой даже не переписывался-шось ты попутал)
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24.07.2020 10:53 Відповісти
Сорри, в таком случае.
Это аргумент для тех кто пишет о параде в Киеве во время Ишовайска.
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24.07.2020 18:22 Відповісти
ты что не веришь в совпадения?
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23.07.2020 20:06 Відповісти
Что такое стратегический резерв для обороны столицы, тебе ведомо? На случай прорыва танковых клиньев. Вот этот резерв - и провел парад.
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24.07.2020 00:44 Відповісти
А Иловайск не хочешь,падло,вспомнить?
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23.07.2020 19:30 Відповісти
А четыре повестки, падла, не хочешь вспомнить?
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23.07.2020 20:33 Відповісти
"ПадлА"-это на расее-у нас "падлО".Не пались,поребрик)
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23.07.2020 21:11 Відповісти
Так я ж й пишу - ти падла москальска.
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23.07.2020 21:21 Відповісти
Найкращою допомогою нашим пораненим в сірій зоні був би військовий парад в Києві
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23.07.2020 19:31 Відповісти
Ну да, Иловайск тому подтверждение.
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23.07.2020 19:52 Відповісти
что-то мало пэцялюбов в ветке
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23.07.2020 20:07 Відповісти
Ингода лучше молчать чем говорить. Для олигарха он совсем глупый.
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23.07.2020 20:45 Відповісти
Пєтя, згадай Іловайськ як ти з Муженком тримали солдатів поки їх не окружили і пів тисячі просто розстріляли при виході!!! А ти в цей час відкривав рахунки в Панамі і це доконаний факт. Ти ж нічим некращий від клоуна, просто набагато цинічніший!!!
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23.07.2020 21:03 Відповісти
Російського шпигуна Пєцю на нари. Зєлю геть.
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23.07.2020 21:48 Відповісти
Найкращою допомогою нашим пораненим в сірій зоні був би військовий парад в Києві
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23.07.2020 21:54 Відповісти
Іван-Сулейман!!! Ти знову преш сюди зі своєю Ю,В.? А в мене запитання до Алекса,якщо можнливо,будьте ласкаві,скільки загинуло ВОЇНІВ ВСУ в Іловайському котлі і хто був в них командиром?
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23.07.2020 22:10 Відповісти
Тут товарищ один сказал,что Семенченко ими командовал.Вы согласны с таким утверждением?А по погибшим,если вы не в курсе,до сих пор точной статистики нет.По последним данным около 800 человек(общее число)безвозвратных и ТМН
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24.07.2020 10:56 Відповісти
Згоден повністю,тільки тоді виникає ще одне питання, само-собою: ЯКИЙ ЧИН У ДАНОГО ВІЙСЬКОВОГО І ДО ЯКОГО ПІДРОЗДІЛУ ВСУ ВІН ПРИПИСАНИЙ? По загиблим зрозуміло,але я запитував про загиблих ВСУ(це військові підрозділи) мене не цікавлять загиблі ГЕРОЇ УКРАЇНИ,ВОЇНИ-ДОБРОВОЛЬЦІ,які поклали на плаху своє життя,заради того,щоб ми могли отак вільно спілкуватись. СЛАВА їм!!!!
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24.07.2020 21:49 Відповісти
Найкращою допомогою нашим пораненим в сірій зоні був би військовий парад в Києві
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23.07.2020 22:10 Відповісти
Шановний!!! В твоєму компі клавиша заїла,перевір!!
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23.07.2020 22:16 Відповісти
Что то не помню таких заявлений, когда гатили по нашим через границу артилерией, когда пацаны говорили про прорыв из Славянска и стояли на смерть.
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23.07.2020 23:11 Відповісти
заяву про недбальство та невиконання обов'язків керівництвом ВСУ
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23.07.2020 23:23 Відповісти
Какая циничная гнида,-порох!!!Великий актер!!!!
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24.07.2020 00:05 Відповісти
Думаете, обманывает? А в чем именно? Ответ "во всем" - не принимается.
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24.07.2020 00:47 Відповісти
Ботоферма російського шпигуна Порошенка все заспамила. Бо що вони ще можуть?
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24.07.2020 04:50 Відповісти
https://censor.net.ua/news/382494/vo_vremya_tragicheskih_sobytiyi_2014go_poroshenko_stroil_zamyslovatye_finansovye_konstruktsii_vokrug

Тянущим мазу за шыкаладного хряка рекомендовано к прочтению. И усвоению сущности
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24.07.2020 07:04 Відповісти
Найкращою допомогою нашим пораненим в сірій зоні був би військовий парад в Києві
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24.07.2020 07:08 Відповісти
Найкращою допомогою нашим пораненим в сірій зоні був би військовий парад в Києві
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24.07.2020 20:17 Відповісти
гэбнявый Иловайский пэцуня под пэдриота косит! цЫничный бандеривэць!
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24.07.2020 10:39 Відповісти
у націоналістичних поглядах Пєтя Шоколадний ніколи підозрюваний не був..


І взагалі,для Бізнесменів(Бариг) ідеологія за визначенням неприйнятна..
тому що все життя вони домовлялись (займались "кидалово"..)
а для цього треба понижену планку етичних норм і ПОВНА відсутність поглядів.
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25.07.2020 09:09 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/09/14/pecherskyj-sud-pryslav-povistku-oleksandru-pogrebyskomu-u-spravi-deputata-z-opzzh-voloshyna-yakyj-vtik-z-********/ Печерський суд прислав повістку сержанту ДШВ ЗСУ Олександру Погребиському у справі депутата з ОПЗЖ Волошина, який втік з України. Олександр після бойової травми на фронті нині проходить лікування



«Прийшла мені повістка в суд, по справі Волошина. Нагадую, справа стосується ******* народного депутата від ОПЗЖ Волошина зеленкою. Така сама повістка прийшла і Ігорю Чепкасову», - повідомив Погребиський.

«А тепер двайте розберемо, взагалі що відбулось від початку війни з фігурантами цієї справи. Наскільки мені відомо, Ігорь Чепкасов зараз захищає Україну у складі одного з Добровольчих Батальйонів. Я знаходжусь на службі в ДШВ, зараз закінчую лікуватись після отриманої бойової травми. Волошин від початку війни втік з України, і різні джерела повідомляють різну інформацію стосовно місцязнаходження. Одні кажуть, що в Білорусі, інші, що в рф, але це невелика різниця», - зауважив Олександр Погребиський.

«Цікавим є той факт, що попередня повістка про виклик в Печерський суд була на 09 березня 2022 року. І я з'явився, бо виконую свої процесуальні забов'язання, але суддів, що там суддів… суд був зачинений», - констатує Погребиський.

«Нагадаю, що наприклад депутати Київради в цей час збирались на сесії і голосували за важливі для міста питання, а ось суд просто був закритий», - пише Олександр Погребиський.
Моє зауваження: прокуратура та слідчі Zе не спромоглися закрити цієї справи, принаймі, стосовно Олександра Погребиського, який, якщо має стосунок до цієї справи, то не як обвинувачений, а лише як свідок, - бо "перебував саме в тому місці і в той самий час", навіть за твердженням самого "постраждалого" Волошина. І стосовно іншого "постраждалого від зеленки", нардепа слуг уродів Є.Волошина, який застосував рукоприкладство до обвинуваченого Чепкасова - справи не відкрили: жодної справи, навіть адміністративної. - А.М.
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14.09.2022 19:12 Відповісти
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