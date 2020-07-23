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Новини
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Влада планує створити базу даних військовослужбовців, які брали участь у Революції Гідності, є загроза передачі цієї інформації в РФ, - Фріз

Влада планує створити базу даних військовослужбовців, які брали участь у Революції Гідності, є загроза передачі цієї інформації в РФ, - Фріз

Загрозою є ймовірність передачі такої бази після її формування спецслужбам Російської Федерації.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила нардеп "Європейської Солідарності" Ірина Фріз, передає Цензор.НЕТ.

"Влада збирає інформацію про діючих військовослужбовців, які брали участь у подіях Революції Гідності для створення єдиної бази даних таких осіб", - зазначила нардеп.

За словами Фріз, цей документ поширюється по військових частинах і є підтвердження, що це не фейк.

"Зрозуміло, що на тлі російського нарративу про державний переворот, яким Росія та її п’ята колона в Україні вважають Революцію Гідності, а також рішення ТКГ щодо припинення будь-яких розвідувальних та оборонних заходів, використання безпілотних апаратів в зоні ООС та про відповідальність військовослужбовців за порушення цих "домовленостей", - така база даних фактично є списком патріотів для притягнення до кримінальної відповідальності та зачищення Збройних Сил України, а можливо й інших воєнізованих формувань від патріотично налаштованих військовослужбовців", - підкреслює нардеп.

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Фріз готує депутатське звернення для з'ясування причин, цілей і завдань формування такої бази, а також наявності юридичних підстав для цього.

Влада планує створити базу даних військовослужбовців, які брали участь у Революції Гідності, є загроза передачі цієї інформації в РФ, - Фріз 01

Автор: 

реєстр (859) військовослужбовці (4800) Євромайдан (957) Фріз Ірина (200) ЗСУ (7646)


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Топ коментарі
+46
Во власти враги
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23.07.2020 16:03
+26
Лучше бы создали базу тех, кто участвовал в " референдуме". А также базу тех, кто делал в Крыму и на Донбассе ,"русский мир".
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23.07.2020 16:08
+18
Что для ивана достоинство?
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23.07.2020 16:09
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Во власти враги
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23.07.2020 16:03 Відповісти
такое впечатление, что они хотят собрать базу, чтобы реализовать угрозу передачи её в рф
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23.07.2020 16:33 Відповісти
оху..ти........ , якщо то правда, а суспільство те зїсть і не подавиться, то країна незабаром може проснутися в 1937році. і буде дивно і огидно слухати виправдовування з приводу як же то сталося. Хоча.... , ось уже 30 років незалежності чергової каденції незабаром а з них лише менше половини більш-менш проукраїнські.
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23.07.2020 16:38 Відповісти
https://www.facebook.com/rok.org.ua/videos/332585617912740/
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23.07.2020 17:41 Відповісти
Та успокойтесь у них все уже есть, даже ФИО тех кто хотел участвоватьи не пришел.
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23.07.2020 16:04 Відповісти
Зачем тогда дан приказ собирать такую информацию?
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23.07.2020 16:07 Відповісти
Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону.
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23.07.2020 16:11 Відповісти
Я нижче вже написала можливу версію "відвести західніше від фронту майданівців".
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23.07.2020 16:14 Відповісти
Очевидно, "бубочка" готовит 37-й год.
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23.07.2020 16:37 Відповісти
Если не полный кретин, то должен понимать, что Украина это не ссср за железобетонным забором. Внутренние силы плюс союзники извне могут организовать ему Каддафи-2.
И не помогут ему ни Аваков, ни охранники от Бени.
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23.07.2020 16:45 Відповісти
Задание получено, им приходится отрабатывать.
Что поделать: страшно, но гнев хояев еще страшнее.
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23.07.2020 16:47 Відповісти
И окажется в 1798.
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23.07.2020 16:47 Відповісти
Наполеон "пиночетенко"?
А что, единственный вариант.
Один Банк Франции чего стоит.
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23.07.2020 16:48 Відповісти
Підпису на документі немає.
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23.07.2020 16:06 Відповісти
Может это заготовка документа с компа, а на места пошли уже с подписями.
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23.07.2020 16:09 Відповісти
Можливо так, а можливо ні. Який сенс шукати патріотів в Армії, якщо там і так одні патріоти, принаймні у бойових підрозділах.
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23.07.2020 16:10 Відповісти
Як сказати... Ті, хто пройшов Майдан, точно не будуть заглядати в зуби капітулянтам.
Можливо їх хочуть якраз виявити і перевести далі від лінії фронту.
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23.07.2020 16:12 Відповісти
Типу саме мотивоване вояцтво локалізувати, щоб воду не мутили. Гм, якщо це так, то справи кепські у зелені - не довіряти Армії.
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23.07.2020 16:17 Відповісти
Ми не знаємо, що вони задумали, але як варіант...
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23.07.2020 16:18 Відповісти
Зазвичай накази і розпорядження електронною поштою на місця розсилаються без підписів.
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23.07.2020 17:33 Відповісти
Так, вже підтвердилось, що лист реальний.
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23.07.2020 17:49 Відповісти
Как обычно, командование ВСУ не разъясняет целей и причин своих действий, поэтому сокращение целого ряда подразделений во многих частях представляется уничтожением армии. Что хорошего и что плохого происходит на самом деле?
Численность ВСУ, согласно закону, - 250 тыс., из них военнослужащих - 204 тыс. И действительно, списочная численность армии составляет более 200 тыс. военнослужащих. Но в ВСУ на бумаге значится около полутора тысяч воинских частей, все они не укомплектованы.
Даже штабы оперативных командований имеют некомплект до 50%. А какова же штатная численность ВСУ, чтобы укомплектовать личным составом все развернутые бригады? 350 тыс. человек. То есть не хватает примерно 100-150 тыс. военнослужащих. Набрать больше не позволяет закон.
https://zn.ua/UKRAINE/homchak-anonsiroval-sokraschenie-generalskih-dolzhnostey-v-armii-349863_.html Оптимизация штата в подразделениях Вооруженных сил Украины связана с несоответствием численности служащих с показателями, которые определены законом, сообщает пресс-служба Генерального штаба.
"Значительные различия в численности сегодня не дают возможности качественно организовать подготовку войск, не позволяют эффективно планировать и использовать ограниченные финансовые ресурсы и в целом негативно влияют на развитие возможностей ВСУ", - говорится в сообщении.
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23.07.2020 16:11 Відповісти
Лучше бы создали базу тех, кто участвовал в " референдуме". А также базу тех, кто делал в Крыму и на Донбассе ,"русский мир".
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23.07.2020 16:08 Відповісти
почему я после революции достоинства, стал жить менее достойно?
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23.07.2020 16:08 Відповісти
Что для ивана достоинство?
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23.07.2020 16:09 Відповісти
Ковбаса по 2,20.
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24.07.2020 08:49 Відповісти
Потому что ты дИбил ватный.
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23.07.2020 16:10 Відповісти
после революции достоинства вся страна достойно обнищала и села на субсидии
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23.07.2020 16:28 Відповісти
Ты путаешь свое благосостояние и свое достоинство.
Достоинство - это то, что не купишь и не продашь за деньги. Но оно поможет тебя улучшить свое благосостояние.
Будь достойным, не будь собой прежним.
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23.07.2020 16:38 Відповісти
достойно стали жить только свынярчуки, а нищий и достоинство, это аллегория
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23.07.2020 16:39 Відповісти
Не аллегория, а оксюморон.
Не в таком порядке - сначала обрети достоинство, и тогда просто не сможешь быть нищим.
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23.07.2020 17:23 Відповісти
Так, может, Вам в ЛДНР?
Там паспорта российские, в Крыму не только паспорта, но и пенсии.
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23.07.2020 16:39 Відповісти
https://censor.net/user/470636 - может потому что ты Революцию Достоинства пишешь с маленьких букв?
вот если нет у тебя достоинства, то люди это чувствует и соответственно тебя забивают под шконку..
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23.07.2020 16:14 Відповісти
смена клана грабителей была , а не достоинство твое революция защищала
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23.07.2020 16:27 Відповісти
Иронизируешь? Декоммунизацию забыл.
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23.07.2020 17:21 Відповісти
Хватит зраду искать, нахрена рашке эти данные, санкции против них введут что-ли. Основные действующие лица Майдана и так известны давно.
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23.07.2020 16:09 Відповісти
"Основные действующие лица Майдана и так известны давно"

А уничтожить (физически, то есть убить), нужно не только основных, а всех участников.
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23.07.2020 16:39 Відповісти
Человек просто историю не знает...(
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23.07.2020 16:51 Відповісти
Сейчас вам ботокремли на электронку что вы выложили в открытом доступе настрочат сообщений.
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23.07.2020 16:09 Відповісти
Кацапсинка, ну а твое какое дело? Хотя понимаю, работа.
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23.07.2020 16:11 Відповісти
Чтобы не мешали сдаваться, когда русские придут.
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23.07.2020 16:10 Відповісти
Не русские, а расийские.
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23.07.2020 16:15 Відповісти
+500
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23.07.2020 16:52 Відповісти
Власть уже ссытся "военного переворота" в Украине и пытается принять "превентивные меры".
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23.07.2020 16:15 Відповісти
Поки більшість генералів сов'єцькі офіцери такий сценарій неможливий.
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24.07.2020 08:53 Відповісти
С 27.07 украинская армия не может защищать свои территориальные границы,за невыполнение предусмотрено наказание.По факту запрещено защищаться от вражеских обстрелов-разве это не сговор с врагом и не гос измена??
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23.07.2020 16:18 Відповісти
Это она и есть. Но кого это волнует?
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23.07.2020 16:19 Відповісти
Просто власть готовится к капитуляции перед РФ и считает для себя опасными людей, тем более военнослужащих с оружием, кто будет против этого
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23.07.2020 16:18 Відповісти
Чтобы сдача страны прошла более гладко, когда сюда войдут русские войска.
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23.07.2020 16:19 Відповісти
В тебя ваня ,, русские войска,,уже вошли.
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23.07.2020 16:29 Відповісти
Пока они вошли в медика, которого резали на части ордловские изуверы.
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23.07.2020 16:30 Відповісти
кацап, йди на пляшку
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23.07.2020 16:32 Відповісти
Влада планує створити базу даних військовослужбовців, які брали участь у Революції Гідності, є загроза передачі цієї інформації в РФ, - Фріз - Цензор.НЕТ 3824
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23.07.2020 16:25 Відповісти
Все как и предсказывал клоун Путина Жириновский. Украинцы проснитесь иначе это конец.
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23.07.2020 17:28 Відповісти
В разі вторгнення військ Росії українські військові частини повинні не чинити опору як в 2014-му році в Криму. Таємні накази з ГШ вже поступили в штаби частин.
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23.07.2020 16:28 Відповісти
швиденько фріз пиши, може ще врятує країну
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23.07.2020 16:42 Відповісти
Позавчора мєнти вводять особливий режим на заході України,вчора-збирають списки майданівців і забороняють стріляти у відповідь в терористів...
Про що ми дізнаємось завтра ?
Здається,державний переворот вже стався.Десь рік тому.
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23.07.2020 16:29 Відповісти
А зачем вообще эта база? Даже если не не передавать? Давить на них, чтоб майдан не устроили? У власти преступники?
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23.07.2020 16:29 Відповісти
Беги осел,беги
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23.07.2020 16:30 Відповісти
Он то свое уже отбегал.
А вот подельщики...
А вот кукловоды...
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23.07.2020 16:51 Відповісти
зачем ему бежать, украинцы к сожалению будут бежать как в 1918-1933.
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23.07.2020 17:26 Відповісти
Наши ЗАЩИТНИКИ еще раз должны защитить Украину от мошенников, проходимцев, клоунов-наркоманов у власти, пока они не разрушили нашу страну.
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23.07.2020 16:31 Відповісти
Зелений блазень-ЗРАДНИК ! ВСЕ ІДЕ ДО КАПІТУЛЯЦІЇ.....
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23.07.2020 16:37 Відповісти
Давно пора для истории создать полную базу героев Майдана с детальным описанием, кто чем занимался, какие подвиги совершал, кого избил, кого спалил, кого убил и как, а также кто, в каком количестве в здании КГГА наркоту делал и кто ее потреблял.
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23.07.2020 16:40 Відповісти
Какие странные вопросы в комментариях.
Неужели непонятно?
Это расстрельные списки.
Готовят репрессии, на манер 37-го года.
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23.07.2020 16:41 Відповісти
точнее 1918-1933.
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23.07.2020 17:25 Відповісти
Для цього і збирають. Іншого варіанту немає
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23.07.2020 16:47 Відповісти
Теперь мы знаем, кого "бубочка" должен уничтожить первыми, когда войдет 'освободительная" российская армия.
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23.07.2020 16:50 Відповісти
ЗеЛеные мрази и подонки.гнать их будем вместе с кацапской опзж
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23.07.2020 17:09 Відповісти
Повторяются события Геноцида украинцев 1918-1933. Тогда солдат УНР тоже называли бандитами и охотились за ними как в Холодном Яру. Теперь понятно почему российские суды открывают дела на украинцев, украинцев будут судить по территориальным законам России. Но виноваты сами, сами выбрали "зеленых человечков" как и 100 лет назад, когда не поддержали УНР.
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23.07.2020 17:24 Відповісти
Влада планує створити базу даних військовослужбовців, які брали участь у Революції Гідності, є загроза передачі цієї інформації в РФ, - Фріз - Цензор.НЕТ 7792
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23.07.2020 17:29 Відповісти
меня одного смущает почта областного военкомата на бесплатном ящике?
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23.07.2020 18:09 Відповісти
хоть не на майл сру и то слава Богу
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23.07.2020 18:32 Відповісти
Визволення України від москальських загарбників треба починати з фізичного знищення п'ятої колони
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23.07.2020 19:21 Відповісти
Президент і вище військове керівництво - зрадники України, здаютьУкраїну під владу московії
Життя українських воїнів для цих запроданців нічого не варте, як і незалежність тта існування України
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23.07.2020 19:53 Відповісти
Ні! Це ще не реванш!
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23.07.2020 20:15 Відповісти
 
 