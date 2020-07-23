Влада планує створити базу даних військовослужбовців, які брали участь у Революції Гідності, є загроза передачі цієї інформації в РФ, - Фріз
Загрозою є ймовірність передачі такої бази після її формування спецслужбам Російської Федерації.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила нардеп "Європейської Солідарності" Ірина Фріз, передає Цензор.НЕТ.
"Влада збирає інформацію про діючих військовослужбовців, які брали участь у подіях Революції Гідності для створення єдиної бази даних таких осіб", - зазначила нардеп.
За словами Фріз, цей документ поширюється по військових частинах і є підтвердження, що це не фейк.
"Зрозуміло, що на тлі російського нарративу про державний переворот, яким Росія та її п’ята колона в Україні вважають Революцію Гідності, а також рішення ТКГ щодо припинення будь-яких розвідувальних та оборонних заходів, використання безпілотних апаратів в зоні ООС та про відповідальність військовослужбовців за порушення цих "домовленостей", - така база даних фактично є списком патріотів для притягнення до кримінальної відповідальності та зачищення Збройних Сил України, а можливо й інших воєнізованих формувань від патріотично налаштованих військовослужбовців", - підкреслює нардеп.
Фріз готує депутатське звернення для з'ясування причин, цілей і завдань формування такої бази, а також наявності юридичних підстав для цього.
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И не помогут ему ни Аваков, ни охранники от Бени.
Что поделать: страшно, но гнев хояев еще страшнее.
А что, единственный вариант.
Один Банк Франции чего стоит.
Можливо їх хочуть якраз виявити і перевести далі від лінії фронту.
Численность ВСУ, согласно закону, - 250 тыс., из них военнослужащих - 204 тыс. И действительно, списочная численность армии составляет более 200 тыс. военнослужащих. Но в ВСУ на бумаге значится около полутора тысяч воинских частей, все они не укомплектованы.
Даже штабы оперативных командований имеют некомплект до 50%. А какова же штатная численность ВСУ, чтобы укомплектовать личным составом все развернутые бригады? 350 тыс. человек. То есть не хватает примерно 100-150 тыс. военнослужащих. Набрать больше не позволяет закон.
https://zn.ua/UKRAINE/homchak-anonsiroval-sokraschenie-generalskih-dolzhnostey-v-armii-349863_.html Оптимизация штата в подразделениях Вооруженных сил Украины связана с несоответствием численности служащих с показателями, которые определены законом, сообщает пресс-служба Генерального штаба.
"Значительные различия в численности сегодня не дают возможности качественно организовать подготовку войск, не позволяют эффективно планировать и использовать ограниченные финансовые ресурсы и в целом негативно влияют на развитие возможностей ВСУ", - говорится в сообщении.
Достоинство - это то, что не купишь и не продашь за деньги. Но оно поможет тебя улучшить свое благосостояние.
Будь достойным, не будь собой прежним.
Не в таком порядке - сначала обрети достоинство, и тогда просто не сможешь быть нищим.
Там паспорта российские, в Крыму не только паспорта, но и пенсии.
вот если нет у тебя достоинства, то люди это чувствует и соответственно тебя забивают под шконку..
А уничтожить (физически, то есть убить), нужно не только основных, а всех участников.
Про що ми дізнаємось завтра ?
Здається,державний переворот вже стався.Десь рік тому.
А вот подельщики...
А вот кукловоды...
Неужели непонятно?
Это расстрельные списки.
Готовят репрессии, на манер 37-го года.
Життя українських воїнів для цих запроданців нічого не варте, як і незалежність тта існування України