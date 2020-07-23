Влада планує створити базу даних військовослужбовців, які брали участь у Революції Гідності, є загроза передачі цієї інформації в РФ, - Фріз

Загрозою є ймовірність передачі такої бази після її формування спецслужбам Російської Федерації.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила нардеп "Європейської Солідарності" Ірина Фріз, передає Цензор.НЕТ.

"Влада збирає інформацію про діючих військовослужбовців, які брали участь у подіях Революції Гідності для створення єдиної бази даних таких осіб", - зазначила нардеп.

За словами Фріз, цей документ поширюється по військових частинах і є підтвердження, що це не фейк.

"Зрозуміло, що на тлі російського нарративу про державний переворот, яким Росія та її п’ята колона в Україні вважають Революцію Гідності, а також рішення ТКГ щодо припинення будь-яких розвідувальних та оборонних заходів, використання безпілотних апаратів в зоні ООС та про відповідальність військовослужбовців за порушення цих "домовленостей", - така база даних фактично є списком патріотів для притягнення до кримінальної відповідальності та зачищення Збройних Сил України, а можливо й інших воєнізованих формувань від патріотично налаштованих військовослужбовців", - підкреслює нардеп.

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Фріз готує депутатське звернення для з'ясування причин, цілей і завдань формування такої бази, а також наявності юридичних підстав для цього.