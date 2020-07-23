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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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"Луцький терорист" Кривош заявляє про відсутність спільників: "Це все вигадки спецслужб". ВIДЕО

Максим Кривош, який 21 липня в Луцьку захопив автобус із заручниками, заявив, що у нього не було спільників. Про те, що Кривош діяв не один, раніше повідомляли правоохоронці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це Кривош заявив перед судовим засіданням, де йому мають обрати запобіжний захід.

Відео Громадське

"Немає у мене спільників, це все вигадки спецслужб", - сказав він.

Читайте також: Суд обирає запобіжний захід "луцькому терористу" Кривошу. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема, в Харкові. Їх затримали.

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик. Після звільнення заручників запис видалили зі сторінки президента у фейсбуці.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Автор: 

захоплення (220) Луцьк (419) Максим Кривош (38)


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Топ коментарі
+16
та не пали кантору і так країна з того рже! тут люди вже місця для медальок готують, а тут ти...скотиняка така
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23.07.2020 16:10
+14
"Луцкий террорист" Кривош заявляет об отсутствии сообщников: "Это все выдумки спецслужб" - Цензор.НЕТ 9583
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23.07.2020 16:11
+13
Так это все -- одна сплошная выдумка спецслужб и нерадивого креативщика с 95 квартала.
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23.07.2020 16:10
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Так это все -- одна сплошная выдумка спецслужб и нерадивого креативщика с 95 квартала.
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23.07.2020 16:10 Відповісти
Та не, здесь зебилы как всегда ничего своего не придумали и просто все украсили у сценаристов Кремля
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23.07.2020 16:15 Відповісти
"Луцький терорист" Кривош заявляє про відсутність спільників: "Це все вигадки спецслужб" - Цензор.НЕТ 9746
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23.07.2020 17:46 Відповісти
та не пали кантору і так країна з того рже! тут люди вже місця для медальок готують, а тут ти...скотиняка така
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23.07.2020 16:10 Відповісти
редактора теж приколюються, оцініть послідовність: "Нет у меня сообщников, это все выдумки спецслужб", - сказал он.Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, чтоhttps://censor.net/news/3209422/u_terrorista_iz_lutska_byli_soobschniki_v_drugih_gorodah_oni_zaderjany_avakovhttps://censor.net/news/3209422/u_terrorista_iz_lutska_byli_soobschniki_v_drugih_gorodah_oni_zaderjany_avakov, в частности, в Харькове. Они задержаны. Источник: https://censor.net/v3209803
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23.07.2020 17:05 Відповісти
да он вообще по сути и не террорист.. так... уголовник, а с заложниками хорошо обращался, ему не плевать на заложников было как террористу, он не хотел причинить им вред...
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23.07.2020 16:11 Відповісти
Только взорвать. 😵
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23.07.2020 16:16 Відповісти
то был блеф, а не реальное намерение
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23.07.2020 16:21 Відповісти
Так это ж обычный фильм от квартала, может даже "заложники" были проплачены
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23.07.2020 16:17 Відповісти
ну мы знаем... только доказать в суде пока не можем).. так что исходя из движений, тех что были, Кривош не мокрушник вроде
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23.07.2020 16:20 Відповісти
Можливо. (Два програміста їхали з міста в село на автобусі.)
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23.07.2020 16:27 Відповісти
мені це теж сподобалось.
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23.07.2020 21:51 Відповісти
"Луцкий террорист" Кривош заявляет об отсутствии сообщников: "Это все выдумки спецслужб" - Цензор.НЕТ 9583
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23.07.2020 16:11 Відповісти
"Луцький терорист" Кривош заявляє про відсутність спільників: "Це все вигадки спецслужб" - Цензор.НЕТ 4721
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23.07.2020 21:15 Відповісти
Так террик оказывается не настоящий!
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23.07.2020 16:12 Відповісти
Знаете, сколько ведомств и служб в Украине про Зеленском ведут борьбу с коррупцией ?
1. НАБУ
2. САП
3. ДБР
4. СБУ
5. НАЗК
6. Военная прокуратура
7. Национальная полиция
8. Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики
9. Национальный антикоррупционный комитет при Президенте Украины .
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23.07.2020 16:13 Відповісти
Миллиарды народных денег на ветер. А что поделать, если нарид любит сериалы...
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23.07.2020 16:18 Відповісти
а оп забыли, маленькая но гордая структура.
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23.07.2020 16:19 Відповісти
вауууу..= ну совсем же маловато будет...((( - добавлю проц.90 членов "боротьбы.." = АБСОЛЮТНО в КАЖДОМ госоргане существует (и на совсем неплохой зарплате) департамент\отдел\отделение\сектор\инспектор (шт.расписание зависит от кол-ва работников\функций госоргана), давно и весьма успешно поборовшие эту гидру
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24.07.2020 01:11 Відповісти
Столько же, сколько и при Порошенко было.
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24.07.2020 04:11 Відповісти
Кто дал ему оружие? Кто дал ему номер телефона?
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23.07.2020 16:14 Відповісти
Кто уничтожил все его телефоны?
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23.07.2020 16:16 Відповісти
Кстати, почему не отключили мобильные сети?
Это первейшее правило в подобных ситуациях.
Ах, да, как бы ему Бубочка позвонил?
В сценарии отключение не было прописано.
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23.07.2020 16:27 Відповісти
Меня сразу напрягло типа "оцепление", когда в кадрах камер в прямой трансляции народ шастал туды-сюды. Дебилизм даже в этом.
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23.07.2020 16:32 Відповісти
мусора
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23.07.2020 16:17 Відповісти
А Я то думаю что это они на брифинге лица друг от друга воротили.
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23.07.2020 16:18 Відповісти
Его сообщник - Аваков.
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23.07.2020 16:22 Відповісти
ух ти! не домовилися з аваковим про деталі сценарію?
хлопче, ти - бовдур. треба було сказати, що спільники не тільки в харкові, але ще й на станціях метро шулявська та мінська у києві. аваков би їх упіймав та видав би тобі авто богдан та бензину до польського кордону.
а ти шиєш авакова у брехуни. але ж він просто креативний сценарист. тому - тебе тепер точно посадить та ще й щось таке пропише "при спробі втечі".
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23.07.2020 16:23 Відповісти
Вообще все это не очень интересно, что там с судьями. Опять отвлекают. Что сделано для людей. Осенью будет миллион зараженных с таким режимом. Масок в транспорте нет, стадионы запускают. Дустом еще осталось для надежности
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23.07.2020 16:27 Відповісти
Кому не сподоблся ця вистава може подати скаргу , адресу знаєте
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23.07.2020 16:29 Відповісти
та вже ж друга серія пішла: "полтавський терорист". думаю, завтра треба чекати наступну. щось про "запорізький терорист" або "криворізький терорист". та їх ще буде. бо дві серії ніякий російський медіа-холдінг (особливо той, що під українськими санкціями) не купить. та за таке не можна буде повернути купу НДС за експорт закордон кіно-послуг за новим законом бубочки.
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23.07.2020 16:35 Відповісти
Сто відсотків !
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23.07.2020 16:40 Відповісти
помилився. 3я серія сьогодні. от тільки що. "одеський терорист". шито люмінісцентними нитками.

https://censor.net/news/3209810/zaderjan_odessit_izgotovlyavshiyi_falshivye_dengi_nominalom_500_i_200_grn_prokuratura_foto
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23.07.2020 17:02 Відповісти
главный мусор ("не люди") досі не навчився української, мене це не влаштовує
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23.07.2020 16:38 Відповісти
Ему не когда, он капусту стрижет.
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23.07.2020 22:27 Відповісти
Видумка спецслужб заявляє про видумку спецслужб...
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23.07.2020 17:30 Відповісти
Оппозиция просто обязана,спасая Украину, вывести людей на Майдан с требованием отставки этой гнилой власти! День за днем эти политические импотенты и неучи убивают каждого из нас, убивают Украину! Как можно было доверить страну человеку, который ее оскорблял, который смеялся с армии, когда там умирали солдаты, который избегал призыва, который оставил военного медика умирать в течении 4-х дней?! И этот человек- гланокомандующий! Кто вы после этого,73%?!
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23.07.2020 18:01 Відповісти
кто - кто, самые настоящие дебилы, вот кто!
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23.07.2020 23:43 Відповісти
єтот "террорист" выглядит и доносит свою мысль адекватней клоуна 73% процентного
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23.07.2020 18:42 Відповісти
///
В воюющей стране, готовность спецслужб должна быть отточена до автоматизма, граждане вправе рассчитывать на быстрые и эффективные меры борьбы с террористами, тем более с недоумками, ищущими славы и приключений.
Не нужно быть экспертом, чтобы понимать, - профессионалу антитеррора в современном мире достаточно несколько часов, чтобы знать все не только о преступнике, но и обо всех, кого он захватил в заложники, даже обо всех их родственниках и знакомых. Понять и оценить, насколько вероятны драматические сценарии, и что и как сделать, чтобы обезвредить террориста и спасти людей.
Ясно и то, что роль МВД в таких случаях - чисто вспомогательная. Полиция должна обеспечить, чтобы посторонних людей не было вокруг, чтобы зеваки не стояли на балконах и у окон, подвергая себя опасности. А пожарные - подогнать свои красивые красные автомобили в указанные места и ждать с надеждой, что ничего страшного не случится.
Зачем на место событий было прилетать министру внутренних дел Арсену Авакову со свитой и публично рассказывать про отважные действия полиции, непонятно. Полиция не может делать этого по закону, она не обучена и не опытна. Она и "периметр" держать не может и не хочет: на экранах многих телеканалов вся Украина своими глазами видела вблизи эпицентра событий множество подвергающих себя опасности зевак, расслабленных полицейских, втыкающих в свои смартфоны и не очень-то заботящихся о выполнении собственных обязанностей.
Нет смысла комментировать то, что видела вся страна: и странный выход террориста из автобуса с рюкзаком, на который потом никто из правоохранителей просто не обращал внимания, и сам момент пленения террориста, когда наручники на него одевает человек, идентифицирующий себя как врач (вещь недопустимая и прямо запрещенная писанными и неписаными правилами). И то, как спокойно сдавшегося террориста, прогулявшись с ним по площади, полицейские не посадили в одну из многочисленных спецмашин, а положили на асфальт. И, наконец, запоздалое прибытие на броневике спецназовцев с гранатой....
Все это объяснить невозможно.
Это демонстрация дикого непрофессионализма и обычные люди, пусть даже и непосвященные в тайны спецопераций, все равно в заботе о собственной безопасности прекрасно отличают имитацию от правды, четкость от действий наугад и суету от паники.
Все это, несмотря на множество профессиональных людей, которые не допустили трагической развязки, сделали свою работу на совесть, но все-таки волей-неволей оказались втянутыми в понятный всем политический спектакль.
Даже не важно, был ли это реальный захват заложников или спровоцированная имитация. Нас снова убедили в том, что правоохранители не только не могут нас эффективно защитить, но толком не знают собственные обязанности. Что многочисленные медиа-адъютанты Авакова пытаясь объяснить любые действия шефа, рассыпаясь в комментариях чудовищной некомпетентностью и глупостью. А это никак не защищает граждан а лишь раздражает
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23.07.2020 21:18 Відповісти
а она и отточена - тебе в карман сунут дозу + брыкалово - 5 как минимум...
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23.07.2020 21:26 Відповісти
ця подія виглядає як клоунада
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23.07.2020 21:57 Відповісти
Походу не доплатили чуваку - почав зливати контору
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23.07.2020 22:51 Відповісти
Что авакян, что зеленский одного поля ягодки, что один в наглую брешет, что другой точно также брешет.
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23.07.2020 23:37 Відповісти
прізвище воно таке
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24.07.2020 06:11 Відповісти
Хотілося б спецслужбам для премій зліпити з нього Усамі, але...
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24.07.2020 08:03 Відповісти
 
 