"Луцький терорист" Кривош заявляє про відсутність спільників: "Це все вигадки спецслужб". ВIДЕО

Максим Кривош, який 21 липня в Луцьку захопив автобус із заручниками, заявив, що у нього не було спільників. Про те, що Кривош діяв не один, раніше повідомляли правоохоронці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це Кривош заявив перед судовим засіданням, де йому мають обрати запобіжний захід.

Відео Громадське

"Немає у мене спільників, це все вигадки спецслужб", - сказав він.

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Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема, в Харкові. Їх затримали.

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик. Після звільнення заручників запис видалили зі сторінки президента у фейсбуці.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.