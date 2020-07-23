"Луцький терорист" Кривош заявляє про відсутність спільників: "Це все вигадки спецслужб". ВIДЕО
Максим Кривош, який 21 липня в Луцьку захопив автобус із заручниками, заявив, що у нього не було спільників. Про те, що Кривош діяв не один, раніше повідомляли правоохоронці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це Кривош заявив перед судовим засіданням, де йому мають обрати запобіжний захід.
Відео Громадське
"Немає у мене спільників, це все вигадки спецслужб", - сказав він.
Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема, в Харкові. Їх затримали.
Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.
Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик. Після звільнення заручників запис видалили зі сторінки президента у фейсбуці.
В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.
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1. НАБУ
2. САП
3. ДБР
4. СБУ
5. НАЗК
6. Военная прокуратура
7. Национальная полиция
8. Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики
9. Национальный антикоррупционный комитет при Президенте Украины .
Это первейшее правило в подобных ситуациях.
Ах, да, как бы ему Бубочка позвонил?
В сценарии отключение не было прописано.
хлопче, ти - бовдур. треба було сказати, що спільники не тільки в харкові, але ще й на станціях метро шулявська та мінська у києві. аваков би їх упіймав та видав би тобі авто богдан та бензину до польського кордону.
а ти шиєш авакова у брехуни. але ж він просто креативний сценарист. тому - тебе тепер точно посадить та ще й щось таке пропише "при спробі втечі".
https://censor.net/news/3209810/zaderjan_odessit_izgotovlyavshiyi_falshivye_dengi_nominalom_500_i_200_grn_prokuratura_foto
В воюющей стране, готовность спецслужб должна быть отточена до автоматизма, граждане вправе рассчитывать на быстрые и эффективные меры борьбы с террористами, тем более с недоумками, ищущими славы и приключений.
Не нужно быть экспертом, чтобы понимать, - профессионалу антитеррора в современном мире достаточно несколько часов, чтобы знать все не только о преступнике, но и обо всех, кого он захватил в заложники, даже обо всех их родственниках и знакомых. Понять и оценить, насколько вероятны драматические сценарии, и что и как сделать, чтобы обезвредить террориста и спасти людей.
Ясно и то, что роль МВД в таких случаях - чисто вспомогательная. Полиция должна обеспечить, чтобы посторонних людей не было вокруг, чтобы зеваки не стояли на балконах и у окон, подвергая себя опасности. А пожарные - подогнать свои красивые красные автомобили в указанные места и ждать с надеждой, что ничего страшного не случится.
Зачем на место событий было прилетать министру внутренних дел Арсену Авакову со свитой и публично рассказывать про отважные действия полиции, непонятно. Полиция не может делать этого по закону, она не обучена и не опытна. Она и "периметр" держать не может и не хочет: на экранах многих телеканалов вся Украина своими глазами видела вблизи эпицентра событий множество подвергающих себя опасности зевак, расслабленных полицейских, втыкающих в свои смартфоны и не очень-то заботящихся о выполнении собственных обязанностей.
Нет смысла комментировать то, что видела вся страна: и странный выход террориста из автобуса с рюкзаком, на который потом никто из правоохранителей просто не обращал внимания, и сам момент пленения террориста, когда наручники на него одевает человек, идентифицирующий себя как врач (вещь недопустимая и прямо запрещенная писанными и неписаными правилами). И то, как спокойно сдавшегося террориста, прогулявшись с ним по площади, полицейские не посадили в одну из многочисленных спецмашин, а положили на асфальт. И, наконец, запоздалое прибытие на броневике спецназовцев с гранатой....
Все это объяснить невозможно.
Это демонстрация дикого непрофессионализма и обычные люди, пусть даже и непосвященные в тайны спецопераций, все равно в заботе о собственной безопасности прекрасно отличают имитацию от правды, четкость от действий наугад и суету от паники.
Все это, несмотря на множество профессиональных людей, которые не допустили трагической развязки, сделали свою работу на совесть, но все-таки волей-неволей оказались втянутыми в понятный всем политический спектакль.
Даже не важно, был ли это реальный захват заложников или спровоцированная имитация. Нас снова убедили в том, что правоохранители не только не могут нас эффективно защитить, но толком не знают собственные обязанности. Что многочисленные медиа-адъютанты Авакова пытаясь объяснить любые действия шефа, рассыпаясь в комментариях чудовищной некомпетентностью и глупостью. А это никак не защищает граждан а лишь раздражает